"Одеса та область нашпиговані диверсантами", - українські військові. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Одеса та область нашпиговані диверсантами, які допомогають державі-агресору РФ вести війну проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу у фейсбуці.
"Місто Одеса та вся одеська область нашпигована диверсійними елементами які або допомагають окупантам або прямо працюють на них. Вони передають данні про пересування та розміщення військових, наносять мітки, подають світлові сигнали, запускають дрони в недозволених місцях та ведуть фотографування місцевості передаючи всю інформацію ворогу", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що спільними силами військовослужбовців, прикордонників, нацгвардійців щодня виявляємо та затримуємо диверсантів ворога.
"Якщо ви бачите підозрілі скупчення людей, чи пересування по містах та селищах людей які нещодавно з'явились у вас, просимо Вас повідомити у найближче відділення поліції чи на блок пост де стоять військові або нацгвардійці", - повідомили у пресслужбі.
Будь ласка, зачекайте...
К сожалению - Одесса ватная, говорю вам как одессит.
Радует, что хоть кого то ловят. Но первім нужно вязать лісого(мєра).
А коли патріоти волали, що в місті повно сепарів і колаборантів, влада казала "Ні, вони доброборядні громадяни", і відкривала провадження на патріотів, а не на зрадників. Ось тепер і маєте цей гадюшник.
Але ж тепер воєнний час, і за законами вони повинні нести покарання за дії на користь ворога?
Ну подивимось, як воно буде!
В расход. Или сразу на рудники. По законам военного времени.
Полевой суд - и вперёд.
**** дайте людям оружие !!!!!!!!!
Галина Цегельник
@TSgdalinka
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22 хв
Важливо!
Загарбники збирають наші флаги на сільрадах, вішають на передні машини.
Передавайте всім нехай познімають!
Про то что в России происходит, когда сажают подростков за компьютерные игры и переписки в чатах вообще говорить не надо. Они несут нам вечный ужас. Единственный способ это всё закончить это заставить врага убраться с нашей земли.
эта дупа требует бутылки
Силы спецопераций мощно обратились к российским военным
Соответствующее обращение было обнародовано на странице Командования ССО ВСУ в Фейсбук :
"Россиянин-окупант, а ты знаешь что такое украинская ночь? Это любимое время ССО Украины!
Это время когда твой сослуживец, отойдя пос*ать, доживает последние секунды!
Это время когда мы жарим вас прямо в технике, как шашлык на мангале!
Час назад Серёжа из Кемерово в последний раз прохрипел "не надо" в посадке под Киевом!
Не упусти свой шанс вернуться живьём домой, либо сдайся!
Неспокойной, вечной ночи тебе!",
Думаю ви знаєте адресу найближчого "храму божого" Московської патріархії.
КІлькість запасів зброї і *********** дуже залежить від військового звання "настоятеля".