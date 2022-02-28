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Одеса (4024) диверсія (275)

"Одеса та область нашпиговані диверсантами", - українські військові. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Одеса та область нашпиговані диверсантами, які допомогають державі-агресору РФ вести війну проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу у фейсбуці.

"Місто Одеса та вся одеська область нашпигована диверсійними елементами які або допомагають окупантам або прямо працюють на них. Вони передають данні про пересування та розміщення військових, наносять мітки, подають світлові сигнали, запускають дрони в недозволених місцях та ведуть фотографування місцевості передаючи всю інформацію ворогу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що спільними силами військовослужбовців, прикордонників, нацгвардійців щодня виявляємо та затримуємо диверсантів ворога.

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"Якщо ви бачите підозрілі скупчення людей, чи пересування по містах та селищах людей які нещодавно з'явились у вас, просимо Вас повідомити у найближче відділення поліції чи на блок пост де стоять військові або нацгвардійці", - повідомили у пресслужбі.

Одеса та область нашпиговані диверсантами, - українські військові 01
Одеса та область нашпиговані диверсантами, - українські військові 02
Одеса та область нашпиговані диверсантами, - українські військові 03
Одеса та область нашпиговані диверсантами, - українські військові 04
Одеса та область нашпиговані диверсантами, - українські військові 05
Одеса та область нашпиговані диверсантами, - українські військові 06
Фото: пресслужба 28 ОМБр

Одеса та область нашпиговані диверсантами, - українські військові 07
 
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Топ коментарі
+63
⚡️Хакеры Anonymous ночью атаковали сайты банков Беларуси.
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28.02.2022 09:01
+57
Приднестровье рядышком. Надо что-то делать с этой помойкой. Плюс это порт, а порт это всегда криминал.
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28.02.2022 09:01
+43
Кожного покидька по всій країні потрібно знайти та знищити...
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28.02.2022 09:01
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⚡️Хакеры Anonymous ночью атаковали сайты банков Беларуси.
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28.02.2022 09:01 Відповісти
...да, и валютная биржа не работает........торги перенесли пока на 11.00.....
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28.02.2022 09:23 Відповісти
Приднестровье рядышком. Надо что-то делать с этой помойкой. Плюс это порт, а порт это всегда криминал.
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28.02.2022 09:01 Відповісти
через приднестров'я як шо попруть бо тоді ***** тому тирасполю , небо закрите , Молдова позаду і румуни ..
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28.02.2022 10:13 Відповісти
да це реальний шанс видалити пухлину
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28.02.2022 11:20 Відповісти
Кожного покидька по всій країні потрібно знайти та знищити...
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28.02.2022 09:01 Відповісти
Молдова что там с ПНР?
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28.02.2022 10:16 Відповісти
та расстрелять их уже можно твари продажные
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28.02.2022 09:03 Відповісти
последний кадр понравился..., айтишник, наверное...
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28.02.2022 09:03 Відповісти
винтажный айтишник
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28.02.2022 09:07 Відповісти
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28.02.2022 09:20 Відповісти
Такие мониторы только в музее найдешь.
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28.02.2022 09:22 Відповісти
Придивіться уважно. То система стримування. Диверсант зв'язаний кабелем. Якщо спробує встати, монітор впаде на нього.🤕
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28.02.2022 09:27 Відповісти
Его подружили с батареей, так что он уже "сантехник тяжёлой артиллерии "
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28.02.2022 09:52 Відповісти
Ага "продвинутый" с монитором Samsung прошлого века который даже на запчасти не берут
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28.02.2022 09:46 Відповісти
Я такi купую, там полiвiкi високовольтнi дуже якiснi для ремонта iншой технiки
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28.02.2022 09:52 Відповісти
Я таких примерно по ценам до 50 грн уже купил более 30 , полевик высоковольтный там один в блоке питания да и не совсем быстрый в современные блоки питания жк теликов с быстрыми ШИМ контролерами не подойдут , остальные как правило типа 200 вольтовых irf630 или 640 там их может быть несколько могут подойти в управление подсветкой , на сегодня там скорее всего при 230 грн за кило меди , имеет ценность отклонялка и петля размагничивания
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28.02.2022 10:08 Відповісти
В Одесі ціх тварин вистачає. Треба укріплювати підрозділами Нацгвардії та СБУ.
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28.02.2022 09:06 Відповісти
надо подключаться теробороне - это их где-то функции - смотреть, охранять, наблюдать, сообщать, да и задерживать тоже...
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28.02.2022 09:10 Відповісти
Влада тормозить процес, а то і відверто саботує.
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28.02.2022 09:48 Відповісти
коли війна не панькатись а стріляти на місці
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28.02.2022 09:06 Відповісти
интересно бы этих диверсантов проверить на наличие приднестровского гражданства. Они там через второго, наверное, имеют и гражданство Украины
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28.02.2022 09:07 Відповісти
Эти диверсанты -местные рузские мечтающие захвата Украины. Они и никогда не признавали Украину.
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28.02.2022 09:48 Відповісти
Я немного знаю Одессу. Там действительно много русских. Но они и в советские времена не были ватными и совок ненавидели. Но проблема в том, что с чьей-то легкой руки гражданство Украины получили десятки тысяч жителей Приднестровья, включая ошметки 14-й армии, которые решили не возвращаться в РФ, а осесть с выходом на пенсию в нашем климате. А как говорит молдавская народная мудрость, то, что рожает кошка, впоследствии ловит мышей.
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28.02.2022 10:01 Відповісти
И те донские кизяки, к слову сказать, которые формировали казачьи бригады и защищали мирное приднестровское население от румынских фашистов - они тоже все осели в приднестровье и получили украинское гражданство впоследствии
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28.02.2022 10:04 Відповісти
А кто ж там за ОПЗШшников голосует постоянно?
К сожалению - Одесса ватная, говорю вам как одессит.
Радует, что хоть кого то ловят. Но первім нужно вязать лісого(мєра).
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28.02.2022 10:23 Відповісти
А я и не говорю, что ваты среди коренной Одессы нет. Обязательно есть. Как есть и не ваты. По своим родичам сужу. Были классические одесские ватники. Брат (молдован) женился на еврейке из Аккермана. Дети русскоязычные с любовью к Путину. Всю любовь отбило в 2014 году. А что касается этого черта лысого, так я просто не понимаю, как такое может быть. Кем и как финансируется этот черт лысый и другие ему подобные черта, и какого черта делало ваше правительство, если в 2014 было понятно что миром всё это не закончится. Ответственность за коллаборацию с врагом никто не отменял
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28.02.2022 10:35 Відповісти
Лисий - кукла, марионетка Галантерника, який в Україні майже і не буває.

А коли патріоти волали, що в місті повно сепарів і колаборантів, влада казала "Ні, вони доброборядні громадяни", і відкривала провадження на патріотів, а не на зрадників. Ось тепер і маєте цей гадюшник.

Але ж тепер воєнний час, і за законами вони повинні нести покарання за дії на користь ворога?

Ну подивимось, як воно буде!
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28.02.2022 11:15 Відповісти
Да. Помню. Охотились на патриотов, а не на предателей. Под девизом установления гражданского порядка и спокойствия. Доуспокаивались...
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28.02.2022 11:30 Відповісти
Путин не будет их менять.

В расход. Или сразу на рудники. По законам военного времени.

Полевой суд - и вперёд.
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28.02.2022 09:07 Відповісти
А що пуйло ще в тренді? Це пацюк загнаний в кут який не знає звідки прийде смерть, а що вона прийде це точно.
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28.02.2022 10:07 Відповісти
Лишение гражданства и отправка в рф.
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28.02.2022 09:07 Відповісти
А ничего, что военное время?
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28.02.2022 09:08 Відповісти
Вообще-то, я думаю, что этих диверсантов та с 13г. полно.
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28.02.2022 09:08 Відповісти
"....спільними силами військовослужбовців, прикордонників, нацгвардійців щодня виявляємо та затримуємо диверсантів ворога " - щось у цьому ланцюгу не вистачає. ІМХО, не вистачає тероборони та просто небайдужих громадян. Невже Одеса така ватна? Після 02.05.2014 я б не хотів так думати.
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28.02.2022 09:09 Відповісти
А поліція? Чи вона вже готова до зустрічі асвабадітєлєй?
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28.02.2022 09:26 Відповісти
До речі, таки да. Нацгвардія згадана, поліція - ні.
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28.02.2022 09:32 Відповісти
ти сумніваєшся? і мер квіти приготував((((
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28.02.2022 09:33 Відповісти
Влада саботує то(
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28.02.2022 09:52 Відповісти
в Бердянске убили мужика за то что тот не дал телефон позвонить кацапам домой !!!
**** дайте людям оружие !!!!!!!!!
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28.02.2022 09:11 Відповісти
Надеюсь, на этот раз Украина не спустит им это с рук
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28.02.2022 09:11 Відповісти
Враховуючи те. що боротьба йде на виживання- розстріл на місці злочину.Можна при спробі втечі.
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28.02.2022 09:12 Відповісти
Мама Місто Одеса я снимаю шляпу перед ВАМИ!!!!
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28.02.2022 09:14 Відповісти
Прелестно.
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28.02.2022 09:14 Відповісти
Надіти всіх на одну швабру і повісити ці пацьорки.
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28.02.2022 09:18 Відповісти
Везіть їх в одеську тюрму але для початку повне швабрування
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28.02.2022 09:19 Відповісти
Это та петушня что не сгорела 2 мая 2014г. Или те кто за них был.
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28.02.2022 09:20 Відповісти
Пише волонтер.

Галина Цегельник


@TSgdalinka

·
22 хв



Важливо!

Загарбники збирають наші флаги на сільрадах, вішають на передні машини.

Передавайте всім нехай познімають!
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28.02.2022 09:22 Відповісти
не помогут им эти флаги. А снимать не стоит - так люди видят что все в порядке в городе.
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28.02.2022 11:16 Відповісти
Шкоди від просування ворожої техніки під нашими прапорами набагато більше.
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28.02.2022 11:19 Відповісти
Якщо це відомо на блокпостах, це не проблема, бо наші з великими прапорами не їздять. Хіба що маленький - під склом.
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28.02.2022 12:27 Відповісти
То как вата вопит от раздачи оружия мне доставляет искреннюю радость.
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28.02.2022 09:27 Відповісти
Первый вопил Шарий. Тот самый, который ставит метки. Теперь этот. Те, кто мечтают как они будут резать укров.
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28.02.2022 09:46 Відповісти
Ну они болеют за эту сторону. Я понимаю что ты там за мир и всё такое, но Россия не мир. Они если захватят, то устроят террор и убийства. Они сами там сказали про денацификацию.

Про то что в России происходит, когда сажают подростков за компьютерные игры и переписки в чатах вообще говорить не надо. Они несут нам вечный ужас. Единственный способ это всё закончить это заставить врага убраться с нашей земли.
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28.02.2022 09:53 Відповісти
Юрий Ткачёв это шарий в квадрате. Осторожней с цитированием таких авторов. В смысле брезгливее.
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28.02.2022 09:53 Відповісти
Что за бред!
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28.02.2022 10:21 Відповісти
Обычная фантазия ватана.
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28.02.2022 10:24 Відповісти
От кого треба було ловити три роки, а не патріотів за грати саджати. Тепер патріотів звільняють із тюрем, щоб воювали, тобто вони і не небезпечні зовсім
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28.02.2022 09:23 Відповісти
Нам Одесоньку крепко берегти треба.Перлинку у моря не віддамо! Шваль стріляти,як китайці горобців!🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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28.02.2022 09:23 Відповісти
цигани....так завжди було
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28.02.2022 09:24 Відповісти
диверсанты пошли на уй
эта дупа требует бутылки
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28.02.2022 09:25 Відповісти
Бутилку пхати не можна. Вона слизька і вепаде. А шишку всамий раз.
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28.02.2022 11:19 Відповісти
Жарим вас, как шашлык на мангале:
Силы спецопераций мощно обратились к российским военным



Соответствующее обращение было обнародовано на странице Командования ССО ВСУ в Фейсбук :

"Россиянин-окупант, а ты знаешь что такое украинская ночь? Это любимое время ССО Украины!
Это время когда твой сослуживец, отойдя пос*ать, доживает последние секунды!
Это время когда мы жарим вас прямо в технике, как шашлык на мангале!
Час назад Серёжа из Кемерово в последний раз прохрипел "не надо" в посадке под Киевом!
Не упусти свой шанс вернуться живьём домой, либо сдайся!
Неспокойной, вечной ночи тебе!",
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28.02.2022 09:27 Відповісти
знищувати сволоту на місці злочину!!!!
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28.02.2022 09:30 Відповісти
Мураева,Бойко і Шуфрича в підвал!!!
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28.02.2022 09:33 Відповісти
Цих покидьків із ОПЗЖ , пора розвішувати на фонарах 😠
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28.02.2022 10:43 Відповісти
А ведь восемь лет народ требовал от правительства закрыть границы с кацапами. Теперь имеем трудности.
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28.02.2022 09:36 Відповісти
Військовий стан. Розстріл на місці.
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28.02.2022 09:39 Відповісти
Росія майбутнього - це кастрований ізолянт, з яким ніхто навіть не вітається, розірваний на шматки Японією, Китаєм і рештою. Тепер казати "Я - рузге" соромно. Не зрозумілі мені мотиви диверсантів, стати частиною саме такого дегенеративного рабського суспільства.
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28.02.2022 09:41 Відповісти
ДО УВАГИ БІЙЦІВ ТЕРОБОРОНИ,КОМУ НЕ ВИСТАЧАЄ ЗБРОЇ.

Думаю ви знаєте адресу найближчого "храму божого" Московської патріархії.

КІлькість запасів зброї і *********** дуже залежить від військового звання "настоятеля".
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28.02.2022 09:43 Відповісти
надежда на перевоспитание? прямо таки сказать весьма и весьма призрачная. еще и в военное время.
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28.02.2022 09:44 Відповісти
Переодягнені диверсанти не підпадають під дію Женевської конвенції про статус військовополонених.
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28.02.2022 09:48 Відповісти
Багато це роблять за гроші . Цьому сміттю " какая разніца " Пропозиція : вішати привселюдно , за Законами воєнного часу , щоб іншим дебілам , неповадно було !
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28.02.2022 09:48 Відповісти
дробити пітарам пальці і руки молотками - це саме гумане - шоб не могли навіть виделку тримати...
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28.02.2022 10:19 Відповісти
Одесситы должны сами понимать что если придут рашисты то будет пздц всей исторической Одессе. Так что одесситы отлавливайте всю кацапскую мразоту
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28.02.2022 10:20 Відповісти
Никакие рашисты не придут, ВСУ на страже!
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28.02.2022 10:23 Відповісти
Для початку пристреліть Труханова з кацапським паспортом і громадянством і "Підрахуя" і відразу кількість диверсантів зменшиться.
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28.02.2022 10:35 Відповісти
А де тероборона Одеси ?

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28.02.2022 10:44 Відповісти
Я за расстрел.
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28.02.2022 11:08 Відповісти
Шо за диверсанты? колорадская шапочка

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28.02.2022 17:52 Відповісти
Это те, которых спасали футбольные фанаты из горящего дома профсоюзов? Проверьте, если список есть.
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28.02.2022 18:51 Відповісти
 
 