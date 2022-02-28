Наслідки боїв ЗСУ проти російських окупантів у смт. Срібне на Чернігівщині. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
В смт. Срібне на Чернігівщини ЗСУ дали бій російським окупантам та знищили військову техніку, живу силу ворога.
Фото опубліковано в мережі, інформує Цензор.НЕТ.
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KharkovCity
показати весь коментар28.02.2022 11:54 Відповісти Мені подобається 0
MyronMaG mm
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Велика група російських вояк на околиці Києва рухається дорогою, як раптом чується голос за невеликим пагорбом:
«Один Український солдат краще за 10 росіян!»
Російський командир наказує найкращим своїм 10 бійцям вирушити за цей пагорб, де починається перестрілка, триває кілька хвилин і настає тиша.
Знову лунає голос: «Один Український солдат краще за 100 росіян!». Російський командир люто відправляє ще 100 своїх найкращих солдат. Знову стрілянина, через 10 хвилин тиша.
Спокійний Українець знову вигукує: «Один Українець кращий за 1000 російських солдат!» Російський командир у сказі відправляє 1000 своїх бійців за пагорб.
Чутно звуки битви, гранати, стрілянина. Тиша.
Зрештою, один серйозно поранений росіянин насилу виповзає з-за пагорба і вмираючи благає свого командира:
«Не отправляйте туда больше никого. Это ловушка. Их там двое…»