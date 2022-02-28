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Наслідки боїв ЗСУ проти російських окупантів у смт. Срібне на Чернігівщині. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

В смт. Срібне на Чернігівщини ЗСУ дали бій російським окупантам та знищили військову техніку, живу силу ворога.

Фото опубліковано в мережі, інформує Цензор.НЕТ.

Також читайте: Танкову роту РФ знищено в районі Прилук: Окупанти несуть великі втрати на Київщині. ФОТОрепортаж

Наслідки боїв ЗСУ проти російських окупантів у смт. Срібне на Чернігівщині 01
Наслідки боїв ЗСУ проти російських окупантів у смт. Срібне на Чернігівщині 02
Наслідки боїв ЗСУ проти російських окупантів у смт. Срібне на Чернігівщині 03
Наслідки боїв ЗСУ проти російських окупантів у смт. Срібне на Чернігівщині 04
Наслідки боїв ЗСУ проти російських окупантів у смт. Срібне на Чернігівщині 05
Наслідки боїв ЗСУ проти російських окупантів у смт. Срібне на Чернігівщині 06
Наслідки боїв ЗСУ проти російських окупантів у смт. Срібне на Чернігівщині 07
Наслідки боїв ЗСУ проти російських окупантів у смт. Срібне на Чернігівщині 08
Наслідки боїв ЗСУ проти російських окупантів у смт. Срібне на Чернігівщині 09
Наслідки боїв ЗСУ проти російських окупантів у смт. Срібне на Чернігівщині 10
Наслідки боїв ЗСУ проти російських окупантів у смт. Срібне на Чернігівщині 11
Наслідки боїв ЗСУ проти російських окупантів у смт. Срібне на Чернігівщині 12
Наслідки боїв ЗСУ проти російських окупантів у смт. Срібне на Чернігівщині 13
Наслідки боїв ЗСУ проти російських окупантів у смт. Срібне на Чернігівщині 14

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+105
війна родить анекдоти

Велика група російських вояк на околиці Києва рухається дорогою, як раптом чується голос за невеликим пагорбом:
«Один Український солдат краще за 10 росіян!»

Російський командир наказує найкращим своїм 10 бійцям вирушити за цей пагорб, де починається перестрілка, триває кілька хвилин і настає тиша.

Знову лунає голос: «Один Український солдат краще за 100 росіян!». Російський командир люто відправляє ще 100 своїх найкращих солдат. Знову стрілянина, через 10 хвилин тиша.

Спокійний Українець знову вигукує: «Один Українець кращий за 1000 російських солдат!» Російський командир у сказі відправляє 1000 своїх бійців за пагорб.

Чутно звуки битви, гранати, стрілянина. Тиша.
Зрештою, один серйозно поранений росіянин насилу виповзає з-за пагорба і вмираючи благає свого командира:
«Не отправляйте туда больше никого. Это ловушка. Их там двое…»
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28.02.2022 10:03
+90
Слава ЗСУ
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28.02.2022 09:59
+42
гарні наслідки
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28.02.2022 09:59
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бейте рашистскую гадину!
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28.02.2022 11:54 Відповісти
******** ***** створив всепланетне кроваве шоу
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28.02.2022 12:24 Відповісти
Якась люта русофобія )
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28.02.2022 13:04 Відповісти
Як такі світлини тішать моє серце. Слава ВСУ!!!
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28.02.2022 14:41 Відповісти
Красные повязки белорусы
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01.03.2022 00:54 Відповісти
Рыжая собака на фото: пришла поблагодарить за свежий корм.
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09.03.2022 10:54 Відповісти
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