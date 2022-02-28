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Війська РФ знищили базу зберігання ракет КБ "Луч" на Житомирщині: Це не зупиняє підприємство. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти знищили базу зберігання ракет КБ "Луч" на Житомирщині.

Про це КБ повідомляє у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні російська армія знищила базу зберігання ракет ДП "ДержККБ "Луч" в Житомирській області.

Це не зупиняє наше підприємство. Розробники, інженери, складальники ДП "ДержККБ "Луч" працюють для забезпечення нашої армії озброєнням.

Користуючись нашими комплексами, військові кожного дня відправляють у пекло сотні загарбників", - йдеться в повідомленні.

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Війська РФ знищили базу зберігання ракет КБ Луч на Житомирщині: Це не зупиняє підприємство 01
Війська РФ знищили базу зберігання ракет КБ Луч на Житомирщині: Це не зупиняє підприємство 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Саботаж. Бункера не было. Вывезено в Винницу не было.
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28.02.2022 11:10 Відповісти
неа всё что было уже отгрузили лупят даже не меняя язык на пу
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28.02.2022 11:12 Відповісти
що не було вивезено будівлі ? чи ти там навідником "працював"
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28.02.2022 11:13 Відповісти
Помню еще хотели построить завод по изготовлению Байрактаров в Василькове. Хорошо не успели
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28.02.2022 11:12 Відповісти
@

"Напишіть до бота хто може. Село Тягинка бериславського району Херсонської області займають оборону"
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28.02.2022 11:12 Відповісти
Надеюсь, на складах почти ничего не было, так как все в войсках.
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28.02.2022 11:18 Відповісти
это теми ракетами что с белорашки? суки бульбашские...
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28.02.2022 11:40 Відповісти
****** кб луч... да вас под суд надо отдать... 5-й день войны и только сегодня они решили отдать изделия в армию... директор подлежит расстрелу... а за то, что еще и склады хранения позволил уничтожить - не расстреливать, просто подвесить за одно яйцо и пусть висит столько, сколько выдержит...
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28.02.2022 15:00 Відповісти
Ты думаешь там что-то было?
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02.03.2022 17:21 Відповісти
 
 