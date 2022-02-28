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Ворог нещадно обстрілює житлові будинки Чернігова. Виникла пожежа в районі "Епіцентру", - ДСНС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ворог нещадно обстрілює Чернігів. Станом на 12:20 28 лютого протягом 20 хвилин продовжувався інтенсивний обстріл м. Чернігів, вул. Бєлова, Рокосовського, Доценко, Пухова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.

"В зоні ураження приватні та багатоповерхові житлові будинки. Виникла пожежа в районі "Епіцентру"", - йдеться в повідомленні.

Ворог нещадно обстрілює житлові будинки Чернігова. Виникла пожежа в районі Епіцентру, - ДСНС 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Чернігові масштабна пожежа в районі магазину "Епіцентр". ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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В той час, коли йде війна в Україні, коли весь світ посилає всю роssію за всім відомою адресою мережа Новацентр Герега у Криму працює і сплачує податки до казни країни агресора.
Думаю, що за законами воєнного часу це тягне на державну зраду як мінімум
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28.02.2022 14:29 Відповісти
 
 