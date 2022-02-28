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Ворог нещадно обстрілює житлові будинки Чернігова. Виникла пожежа в районі "Епіцентру", - ДСНС. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ворог нещадно обстрілює Чернігів. Станом на 12:20 28 лютого протягом 20 хвилин продовжувався інтенсивний обстріл м. Чернігів, вул. Бєлова, Рокосовського, Доценко, Пухова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.
"В зоні ураження приватні та багатоповерхові житлові будинки. Виникла пожежа в районі "Епіцентру"", - йдеться в повідомленні.
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Думаю, що за законами воєнного часу це тягне на державну зраду як мінімум