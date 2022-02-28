УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6141 відвідувач онлайн
Новини Фото Війна в Україні Війна
71 386 138
армія РФ (13505) війна (56581) МВС (2879) Росія (47263) втрати (3824)

"Тут настоящая война. Мы х#рачим по мирным. Нас называют фашистами": Останнє листування російського солдата з матір'ю. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Батьків російських солдатів закликають не відпускати своїх дітей на війну проти України.

Про це у Facebook повідомляє МВС, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські матері та батьки! Зробіть так, щоб нам не довелося вбивати ваших дітей – заберіть їх додому!

Якщо ваші близькі нещодавно вирушили на "навчання" – швидше за все вони беруть участь у нападі на Україну.

Зв'яжіться з ними і переконайте здаватися, тоді вони зможуть залишаться живими!

Росіяни! Ми не хочемо витрачати патрони на ваших дітей!

Листування з телефону одного з тих, хто приїхав "вчитися" на наші землі, вбиваючи цивільних, додається. До батьків він повернеться вже "вантажем-200", - наголосили в міністерстві.

Також читайте: Війська РФ періодично обстрілюють Чернігів з певним інтервалом в одну точку, можливе пристрілювання в радіотелецентр, - МВС

Тут настоящая война. Мы х#рачим по мирным. Нас называют фашистами: Останнє листування російського солдата з матірю 01

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+112
Теперь пусть уже родители ждут цинковую БАНДЕРоль себе в Рашку)
показати весь коментар
28.02.2022 13:46
+105
а Крым маме зашел без напряга?Суки,оккупанты,убийцы.
показати весь коментар
28.02.2022 13:49
+64
Судячи із стану телефону, йому вже легко і нікуди він вже не йде...
показати весь коментар
28.02.2022 13:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Надо было дописать. "Маманя радуйся три миллиона получишь. Наверное."
показати весь коментар
28.02.2022 15:28 Відповісти
Тобто, 50 доларів у перерахунку.
показати весь коментар
01.03.2022 18:42 Відповісти
Всё-таки жалко этого парня. Он тоже жертва злобной кремлёвской крысы и её холуёв.
показати весь коментар
28.02.2022 15:29 Відповісти
Что интернет на Рашке пропал.?нам не жаль.приехал нас убивать,пусть его мамка и жалеет добытчика кровавых денег
показати весь коментар
28.02.2022 18:54 Відповісти
Как видно из записей, он приехал принимать цветы от украинцев, а не убивать их. И совесть у него была, коль тошно стало от всего, что увидел. Так что не надо быть таким жестокосердным к человеку, который и так заплатил жизнью за свою наивность и глупость.
показати весь коментар
28.02.2022 20:21 Відповісти
Ты внимательно читал? "Мы херачим по всем..." Ты про какую его совесть? Ты ********?
показати весь коментар
01.03.2022 10:47 Відповісти
Я тоже хотела написать такой же ответ как и вы,но мы с вами не внимательно прочитали. Имелось ввиду « мы, русские « потому и « вздернуться хотел» - в смысле повеситься. Я конечно понимаю что " Michael Kern" запостил текст в мягкой форме, но это не повод для оскорблений.
показати весь коментар
01.03.2022 11:27 Відповісти
Внимательно, и думаю, что "мы" - это российская армия в целом. Да, судя по написанному, у него была совесть. Какой-нибудь нквдшник или гестаповец уж точно не озаботился отношением к нему местных жителей. Да и какой жизненный опыт у 20-летнего парня, ему навешали лапши про освобождение Украины, а он и поверил. Так что твоя ненависть к захватчикам понятна, но она, как известно, застилает глаза.
показати весь коментар
01.03.2022 11:28 Відповісти
иди на *** моральный ...ты наш.
показати весь коментар
01.03.2022 11:49 Відповісти
взаимно...
показати весь коментар
01.03.2022 11:50 Відповісти
ганс...ты на каких тут правах свой рот раскрываешь?Вы немцы выкормили этого монстра рф...с вас еще спросят за это.поэтому сиди и помалкивай ханжа моралист ***.
показати весь коментар
01.03.2022 11:58 Відповісти
Выпей снотворного со слабительным - это помогает при истериках.
показати весь коментар
01.03.2022 12:29 Відповісти
отсоси у араба...это так толерантно.пнх мразь
показати весь коментар
01.03.2022 12:36 Відповісти
мой совет остаётся в силе
показати весь коментар
01.03.2022 12:37 Відповісти
дрюкай клавиатуру...пнх
показати весь коментар
01.03.2022 12:41 Відповісти
Ты таверное плохо знаешь русский - Мы херячим..... это значит херячим и не прекращаем хоть и страшно и тяжело, по англ present cont. и совести у него нет. Если - бы она была.... дальше продолжать? сам поймешь?
показати весь коментар
02.03.2022 01:05 Відповісти
Я понял, что "мы" - это российская армия в целом. По тексту видно, что он никакой злобы к украинцам не испытывает и ужасно себя чувствует от увиденного. Так что совесть у него очевидно есть, иначе бы его слова звучали совсем по другому (переписку настоящих ватников по поводу вторжения в Украину уже видали).
С кем ты сейчас воюешь - с уже убитым наивным 20 парнем? Это бессмысленно.
показати весь коментар
02.03.2022 09:42 Відповісти
Нет я и с тобой не воюю, просто в корне не согласен с тобой. Я мирный человек был по жизни но сейчас готов зубами рвать этих рашистских скотов.
показати весь коментар
02.03.2022 11:37 Відповісти
Конечно, тебя и многих украинцев тоже можно понять - слишком велика ненависть к агрессору.
Мне, живущему в относительной безопасности, проще быть объективным.
показати весь коментар
02.03.2022 16:19 Відповісти
Ну так цветы он получил.я смотрю вы удивительно мяхкосердны в данной ситуации и по комментариям вижу что вы стараетесь нивелировать гнев Украинцев на своих убийц и размазать ответственность на всех чтобы некоторые наши наивные сограждане не стреляли без сожаления при встрече оккупанта ,а пытались решить сильно не виновен перед Украиной или нет.не получиться.кобзон с задорновым пусть в аду сортируют кто там тяжелее воздуха.решение просто припёрся в Украину не сдался при первой возможности -на биоутилизацию.недаром украинская земля такая плодородная
показати весь коментар
01.03.2022 12:28 Відповісти
Ошибаетесь, ничего я не "нивелирую". Бойцы на позициях не имеют ни возможности, ни времени, определять меру индивидуальной вины участвующих в агрессии. Но я предлагаю не топтать уже погибшего, ведь он сполна заплатил и за решения своей преступной власти, и за свою наивность.
показати весь коментар
01.03.2022 12:36 Відповісти
Уважать стоит того кто сражается честно и открыто.все!
показати весь коментар
01.03.2022 15:55 Відповісти
Уважать и не топтать - разные вещи. Не стоит сражаться с уже погибшими. Всё!
показати весь коментар
01.03.2022 16:16 Відповісти
Ага ,узнаю методу -прокацапский любитель- тролль.небось обрадовался на меня попав .ниче ,много не заработаешь ,поболтал да сброшу .Незачем сражаться с уже уничтоженным оккупантом,нет смысла прикапывать его натирая мозоли.достаточно дать возможность нашей природе вернуть биогумус в природное состояние.а ускорить процесс можно нассав и насрав сверху.Все!!!А не ,не все.Еще высморкнувшись в тушку асвабадителя и вытерев сопли аквафрешем.
показати весь коментар
01.03.2022 17:14 Відповісти
И тебе советую: выпей снотворного со слабительным - помогает при истериках.
показати весь коментар
01.03.2022 18:17 Відповісти
та это ж козлина, любитель немецких нациков из AfD.
не трать время. спамь его и саншайн олену (любительницу Трампа) без разговоров.
показати весь коментар
01.03.2022 23:06 Відповісти
Полобзай задние ноги неграм и охлади климат, грета. Тратить время на твоё кудахтанье действительно нет смысла.
показати весь коментар
02.03.2022 09:44 Відповісти
показати весь коментар
02.03.2022 14:59 Відповісти
Пол сменило, чмо?
показати весь коментар
02.03.2022 16:16 Відповісти
Некоторые из этих малолетних придурком даже пытается преуменьшить свои действия типа: "Я выстрелил всего 4 раза...." или 5 - неважно. И что? Чем отличается от того кто выстрелил 100 раз?
показати весь коментар
02.03.2022 01:10 Відповісти
Ничем не отличается, тем более что в плену ради самосохранения можно и соврать.
Но тот случай другой: парень действитьно переживал, и высказывал это не в плену, а своей матери, то есть искренне. Да и погиб он уже.
показати весь коментар
02.03.2022 16:23 Відповісти
МО РФ закуплено 45000 черных мешков для утилизации в мобильных крематориях.То есть если родным хотя бы пепел привезут -это уже хорошо .А так скажут заблудился или пропал без вести.Что бы и деньги за похоронку им не платить.Вот такая Российская федерация ..Земля вам пеплом агрессоры.
показати весь коментар
28.02.2022 15:37 Відповісти
в Украине полиэтиленовые пакеты запрещены
показати весь коментар
28.02.2022 21:12 Відповісти
Підер не успел напісать прішли салофановий мішок.
показати весь коментар
28.02.2022 15:52 Відповісти
Ма хотел вам цветы привезти , а "красавица" нас ****** не по дедски, позвони в кремль и пошли их всех *****
показати весь коментар
28.02.2022 16:49 Відповісти
це що їм підсипають у їжу чи воду,щоб думати що тебе з автоматом і на танку будуть зустрічати квітами?
показати весь коментар
01.03.2022 12:33 Відповісти
ОРТ в основном. ну еще НТВ и пр. RT. и обязательно щепотку "Эхо Москвы" или "Дождь". для запаха...
показати весь коментар
01.03.2022 23:10 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 