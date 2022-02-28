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Восьмеро російських окупантів затримані на Сумщини, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Поліцейські разом з територіальною обороною затримали 8 ворожих військовослужбовців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
"Затримали окупантів в одному із районів області. Всі вони своїми діями посягали на територіальну цілісність, суверенітет та недоторканість України. Нападникам від 20 до 30 років. З їхніх слів, вони приїхали на навчання та зовсім не очікували, що їх відправили воювати. Зловмисників затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено про підозру у вчинені злочинів проти безпеки нашої держави", - йдеться у повідомленні.
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+53 Kroha Jenot
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Нос картошкой,
х*й гармошкой,
палку с трудом бросит,
бутылку просит.
Гы-гы-гы
Хотелось бы обратится к украинскому народу и армии по поводу отправленных к ним, в рядах российских оккупантов , кадыровских террористов.
В 1994 году, когда на нашу землю вторгся тот же враг, который сегодня вторгся к вам, наш народ объединился и смог победить и изгнать его. Спустя недолгое время, Кремль собрал силы и снова вторгся в Ичкерию, однако на этот раз они подкупили самых низменных, вероломных и бесчестных представителей нашего народа, которые за власть и деньги готовы уничтожать и истязать свой народ. Прошло почти 20 лет с того дня, как Россия оккупировала нашу страну, но геноцид нашего народа продолжается по сей день, руками тех самых манкуртов, которых сегодня прислали к вам. Эти животные не знают чести и жалости ни к женщинам, ни к детям, ни к старикам из своего же народа. Будьте уверены, на вашей земле они с той же задачей. И сегодня, чеченский народ с надеждой наблюдает за успехами украинского народа в борьбе с оккупантами, в особенности против кадыровских садистов и насильников. Как пример, хочется привести Магомеда Тушаева и то, как сотни людей радовались, когда в украинских соц.сетях распространилась информация об его утилизации. Нам поступали десятки сообщений о том, как этот садист пытал и издевался над женищнами и безоружными мужчинами, проявляя особую жестокость по отношению к ним. И такое досье соберётся на каждого из этих преступников, которые сегодня бесчинствуют на вашей земле.
Поэтому, в случае попадания кадыровца к вам в плен, мы просим вас не отпускать их и не обменивать с Россией. Не лишайте их заветной мечты, о который они неустанно твердят - встретится с Ахматом.