Восьмеро російських окупантів затримані на Сумщини, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Поліцейські разом з територіальною обороною затримали 8 ворожих військовослужбовців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

"Затримали окупантів в одному із районів області. Всі вони своїми діями посягали на територіальну цілісність, суверенітет та недоторканість України. Нападникам від 20 до 30 років. З їхніх слів, вони приїхали на навчання та зовсім не очікували, що їх відправили воювати. Зловмисників затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено про підозру у вчинені злочинів проти безпеки нашої держави", - йдеться у повідомленні.

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