УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6141 відвідувач онлайн
Новини Фото Війна в Україні Війна
27 828 100
армія РФ (13505) війна (56581) Нацполіція (13932) Сумська область (2208)

Восьмеро російських окупантів затримані на Сумщини, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Поліцейські разом з територіальною обороною затримали 8 ворожих військовослужбовців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

"Затримали окупантів в одному із районів області. Всі вони своїми діями посягали на територіальну цілісність, суверенітет та недоторканість України. Нападникам від 20 до 30 років. З їхніх слів, вони приїхали на навчання та зовсім не очікували, що їх відправили воювати. Зловмисників затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено про підозру у вчинені злочинів проти безпеки нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: В Охтирці підірвано нафтобазу, є загроза вуличних боїв, - глава ОДА Живицький. ВIДЕО

Восьмеро російських окупантів затримані на Сумщини, - Нацполіція 01
Восьмеро російських окупантів затримані на Сумщини, - Нацполіція 02
Восьмеро російських окупантів затримані на Сумщини, - Нацполіція 03
Восьмеро російських окупантів затримані на Сумщини, - Нацполіція 04
Восьмеро російських окупантів затримані на Сумщини, - Нацполіція 05
Восьмеро російських окупантів затримані на Сумщини, - Нацполіція 06
Восьмеро російських окупантів затримані на Сумщини, - Нацполіція 07
Восьмеро російських окупантів затримані на Сумщини, - Нацполіція 08

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+53
Криві й косі недоумки!
показати весь коментар
28.02.2022 13:59
+46
ну что суки, дошли до Киева?
показати весь коментар
28.02.2022 13:59
+43
Какие они все уродливые, вырождения,биомусор,фу ***
показати весь коментар
28.02.2022 14:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну что суки, дошли до Киева?
показати весь коментар
28.02.2022 13:59 Відповісти
ПО закону ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ -- расстрел на месте ! ОНИ ВНЕ ЗАКОНА ! ХВАТИТ БЫТЬ СЛИШКОМ ДОБРЫМИ!
показати весь коментар
28.02.2022 14:11 Відповісти
Эти в своей форме с документами + сдались, этих не стоит. Пойдут на обмен.
показати весь коментар
28.02.2022 14:26 Відповісти
Не несіть *****. розстріл полонених це тяжкий військовий злочин. Ви хочете щоб наших хлопців судив мжд трибунал? Це юридичний аспект. Я вже не кажу про утілітарини ( їх можна обміняти, використати в пропаганді, на відбудові, в решті решт продати згорьованим мамкам ) і психологічний ( вони прпинять здаватися і будть затято воювати щоб зберегти собі життя)
показати весь коментар
28.02.2022 14:49 Відповісти
Обменять на защитников Змеиного острова .
показати весь коментар
28.02.2022 23:51 Відповісти
Хромосома ********** во всей красе - уроды писец
показати весь коментар
28.02.2022 21:53 Відповісти
Криві й косі недоумки!
показати весь коментар
28.02.2022 13:59 Відповісти
это путин -югенд)) римейк старого сценария войны,но с элементами фэнтези,рашка пошла войной на Украину.
показати весь коментар
28.02.2022 14:23 Відповісти
ВИЛЫколепная семерка и бухарь!
показати весь коментар
28.02.2022 14:00 Відповісти
ординці.
показати весь коментар
28.02.2022 14:00 Відповісти
Какие они все уродливые, вырождения,биомусор,фу ***
показати весь коментар
28.02.2022 14:00 Відповісти
смесь калмыка и чуваша
показати весь коментар
28.02.2022 14:10 Відповісти
Злоупотребление боярышником и поголовное кровосмешение сотворили, таки, над кацапами своё чёрное дело.
показати весь коментар
28.02.2022 14:36 Відповісти
Привет Арийцам!
показати весь коментар
28.02.2022 21:49 Відповісти
на самом деле сравнивая форографии украинских военных и росийских видишь разницу . росияне выглядят как вырожденцы , не люди ,а гнидливые мерзкие поганые выродки алкогольного оплодотворения .
показати весь коментар
28.02.2022 23:54 Відповісти
сразу угадиваєцца парода-ванючая лапатная свінья...
показати весь коментар
28.02.2022 14:00 Відповісти
То якісь виродки пришелепкуваті, в нас на базар би таких не взяли чували з картоплею підносити.
показати весь коментар
28.02.2022 14:01 Відповісти
Вбийте їх на хрін! Ця гидота не має право на життя!
показати весь коментар
28.02.2022 14:01 Відповісти
Вместо автоматов дать кельмы пусть начинают отстраивать то что разрушили.
показати весь коментар
28.02.2022 14:01 Відповісти
эти мрази вставят потом нож в спину , это НЕЛЮДИ !!!
показати весь коментар
28.02.2022 14:13 Відповісти
при правильной охране никуда они ничего не вставят, а вот пустить их на восстановительные работы - хорошая мысль
показати весь коментар
28.02.2022 15:02 Відповісти
я думаю ці тварі повинні боятися вже, треба кожного другого калічити
показати весь коментар
28.02.2022 14:01 Відповісти
стадо наркоманів рила страшні чим іx там роблять в кацобіі
показати весь коментар
28.02.2022 14:01 Відповісти
****** дегенерати
показати весь коментар
28.02.2022 14:02 Відповісти
Скрепоносци *****
показати весь коментар
28.02.2022 14:03 Відповісти
Путинский биомусор.
показати весь коментар
28.02.2022 14:04 Відповісти
Урюкский мир пришёл русскоязычных "освобождать", мля!
показати весь коментар
28.02.2022 14:04 Відповісти
*****, какие-то квазимоды, что с лицами ?
показати весь коментар
28.02.2022 14:06 Відповісти
Кацапи сер (вся генетика на обличчі).
показати весь коментар
28.02.2022 14:10 Відповісти
⚡️Франция не признает результаты референдума в Беларуси, - МИД Франции
показати весь коментар
28.02.2022 14:07 Відповісти
показати весь коментар
28.02.2022 14:07 Відповісти
На Сумщині їх вже дівати нікуди. Це ж полонені - їм треба людські умови, годувати, лікувати. І 200 своїх не забирають, суки.
показати весь коментар
28.02.2022 14:10 Відповісти
Використовувати на важких роботах, нефіг їм нахаляву під*їдатися... Бригадна система, пайка по колективних результатах роботи - все як в улюбленому ними Гулазі...(((
показати весь коментар
28.02.2022 15:17 Відповісти
Собакам собаче. Це не люди! Русскиє не народ, це бандитське кодло.
показати весь коментар
28.02.2022 14:11 Відповісти
З такими мордами тілки на зоні сидіти, а ще й три "рузьки глаза вузьки"!!!!! Суки, падли!!!!!! і таким ***** дадуть вижити!!!!!!
показати весь коментар
28.02.2022 14:12 Відповісти
Маасвічей і підерців тут іще ніхто не бачив. Суцільна затуркана периферія. Ви хочете аби їхні батьки і мами протестували проти війни?
показати весь коментар
28.02.2022 14:32 Відповісти
жертвы абортов
показати весь коментар
28.02.2022 14:12 Відповісти
И в Украине еще находятся малороссы, которые этих гоблинов братьями называют. Да какие это братья? Это какие-то сказочные персонажи нелюдской породы. Вы на рожи эти посмотрите! Это ж вырожденцы просто какие-то, орки из лесу.
показати весь коментар
28.02.2022 14:14 Відповісти
Які уроди. Якого фіга ми беремо полонених.? Після того, що вони роблять у Харкові.
показати весь коментар
28.02.2022 14:17 Відповісти
на обмен пригодятся.
показати весь коментар
28.02.2022 14:28 Відповісти
Їм ціна 3 копійки в базарний день. Вони ніхто для російської влади - подивіться відео, в яких умовах їх тримали місяцями на "ученіях" перед вторгненням.
показати весь коментар
28.02.2022 14:35 Відповісти
Не несіть *****. розстріл полонених це тяжкий військовий злочин. Ви хочете щоб наших хлопців судив мжд трибунал? Це юридичний аспект. Я вже не кажу про утілітариний ( їх можна обміняти, використати в пропаганді, на відбудові, в решті решт продати згорьованим мамкам ) і психологічний ( вони припинять здаватися і будть затято воювати щоб зберегти собі життя)
показати весь коментар
28.02.2022 14:50 Відповісти
По міжнародним законам вони не полонені, а терористи! РФ НЕ ОГОЛОШУВАЛА ВІЙНИ УКРАЇНІ
показати весь коментар
28.02.2022 22:03 Відповісти
обьявила военную операцию . это и есть война .
показати весь коментар
28.02.2022 23:56 Відповісти
Одноразовые
показати весь коментар
28.02.2022 14:17 Відповісти
Деформированные… особенно 4,6 и 7.
показати весь коментар
28.02.2022 21:58 Відповісти
на моряков со змеиного обменяем
показати весь коментар
28.02.2022 14:17 Відповісти
а в них нема ніяких розпізнавальних знаків?чи така зараз форма?
показати весь коментар
28.02.2022 14:17 Відповісти
Я вважаю, що цих покидьків треба використовувати як живий щит. Можливо й не по законах, але діт.садочки та школи теж не по законах обстрілювати "Смерчем"
показати весь коментар
28.02.2022 14:20 Відповісти
Та кого вони зупинять?Це ж дикунська країна, орда, нелюди!
показати весь коментар
28.02.2022 18:11 Відповісти
Гоблины ****
показати весь коментар
28.02.2022 14:22 Відповісти
я тільки що подивився ролик з харкова. ****. зняти шкіру, заживо, відео хакерам на рашу тудей. за цивільних, вбитих зброєю невибіркової дії. і ця мантра "на навчання" вже *******.
показати весь коментар
28.02.2022 14:25 Відповісти
Показать бы им, *****, видео сегодняшнего расстрела "Смерчами" моего родного Харькова, трупи женщин и детей,- а потом сразу к стенке и расстрелять! Смерть за смерть!
показати весь коментар
28.02.2022 14:26 Відповісти
Не несіть *****. розстріл полонених це тяжкий військовий злочин. Ви хочете щоб наших хлопців судив мжд трибунал? Це юридичний аспект. Я вже не кажу про утілітарини ( їх можна обміняти, використати в пропаганді, на відбудові, в решті решт продати згорьованим мамкам ) і психологічний ( вони прпинять здаватися і будть затято воювати щоб зберегти собі життя)
показати весь коментар
28.02.2022 14:51 Відповісти
а последнего вчера допрашивали в видео)) в ютьюбе все думали что это розыгриш,офицера не было видно))
показати весь коментар
28.02.2022 14:28 Відповісти
Великороссы, старшие братья, *****... Слава Украине!
показати весь коментар
28.02.2022 14:29 Відповісти
Знали вони все, думали заканає, а нє....
показати весь коментар
28.02.2022 14:39 Відповісти
а які пики у них "красівиє" і зовсім не зіпсовані інтелектом
показати весь коментар
28.02.2022 14:45 Відповісти
Хлопці не дуже там з ними церемоньтесь, як повернуться на расісю то все одно будуть казать що їх бандеровці "пытали и насиловали"
показати весь коментар
28.02.2022 14:47 Відповісти
Описание проститутки русского клиента:
Нос картошкой,
х*й гармошкой,
палку с трудом бросит,
бутылку просит.
показати весь коментар
28.02.2022 14:52 Відповісти
Моё мнение , что у них сплошной сброд в армии
показати весь коментар
28.02.2022 14:52 Відповісти
Это вы еще их предков не видели
показати весь коментар
28.02.2022 15:00 Відповісти
После Харькова всех врасход. Не надо это брать в плен
показати весь коментар
28.02.2022 14:59 Відповісти
Небрати, відморозки
показати весь коментар
28.02.2022 15:02 Відповісти
Дети же и у всех лица дегенератов
показати весь коментар
28.02.2022 15:02 Відповісти
Які ж вони тільки уроди!
показати весь коментар
28.02.2022 15:07 Відповісти
Чому надсилають такий молодняк??
показати весь коментар
28.02.2022 15:13 Відповісти
молодняк еще успевает как то убежать, а в возрасте не успевают и жмурятся! )
показати весь коментар
28.02.2022 15:40 Відповісти
Какие то дегенераты судя по лицам, жрать стекломой и боярышник всё таки даёт последствия.
показати весь коментар
28.02.2022 15:25 Відповісти
Брати "слов'яни"!
показати весь коментар
28.02.2022 15:37 Відповісти
Розстріл
показати весь коментар
28.02.2022 16:12 Відповісти
А че у них всех такие "высокоинтелектуальные" лица?
показати весь коментар
28.02.2022 21:45 Відповісти
Орда
показати весь коментар
28.02.2022 21:46 Відповісти
ипала дегенератів....Ломброзо відпочіває
показати весь коментар
28.02.2022 21:46 Відповісти
Лицо, на вид интеллектом не обезображено. Тьху мерзота!
показати весь коментар
28.02.2022 21:47 Відповісти
Виживший абортний матеріал кацапських зеків і алкоголічок!!!
показати весь коментар
28.02.2022 21:49 Відповісти
Это не те что технику бросили и домой шагали?
показати весь коментар
28.02.2022 21:49 Відповісти
Борис Джонсон:"Украина всему миру показала пример, что даже самую бешеную собаку не стоит бояться. Именно после бесстрашного сражения Украины, началась по-настоящему волна сильных санкций против России, которые до этого Европа боялась включить, не зная чего ожидать от Путина."
показати весь коментар
28.02.2022 21:50 Відповісти
так , ми не московити і маємо людяність , але не до цих потвор . Стільки горя скільки вони принесли своїми кацапськими чобітьми для них не має бути полону , а прихисток мають вони отримати тільки но в своєму двухсотому мішку .
показати весь коментар
28.02.2022 21:50 Відповісти
Фотографии - фейк. Оригиналы взяты из учебника медицины, глава - дебилизм.
показати весь коментар
28.02.2022 21:50 Відповісти
Морды азиатские. русские
Гы-гы-гы
показати весь коментар
28.02.2022 21:51 Відповісти
Отстраивать города мрази.Велике будівництво чеває
показати весь коментар
28.02.2022 21:53 Відповісти
Вбийте їх, цих воченят. Просто тупо заваліть.
показати весь коментар
28.02.2022 21:54 Відповісти
монголо-татары ******
показати весь коментар
28.02.2022 21:56 Відповісти
Наче навіть не *********.
показати весь коментар
28.02.2022 21:57 Відповісти
Ох и рожи. Это с ними мы "адиннарот" как бредит путлер.?
показати весь коментар
28.02.2022 22:02 Відповісти
в утиль, тварей
показати весь коментар
28.02.2022 22:03 Відповісти
срочники скорее всего, которых согнали не спрашивая особо, из самых забытых регионов, чтобы никто не возбухал сильно, даже в сводках не дадут
показати весь коментар
28.02.2022 22:03 Відповісти
кста.. сегодня звонили родственники которые живут в Сумской обл. в селе почти на границе с кацапстаном и говорят - русня прет такими колоннами в Украину что окуеть можно - нельзя спать от рева двигателей ни днем ни ночью !!! .. и говорят - Вы там в Киеве знаете или нет !? пздц
показати весь коментар
28.02.2022 22:09 Відповісти
ох и йооопла! Мордоровские орки - нервно курят! А почему не видать следов собеседования на циферблатах!? уж больно смотрят уверенно
показати весь коментар
28.02.2022 22:16 Відповісти
Эти ублюдки убивают маленьких детей! Какой плен, люди одумайтесь! Вы почитайте комментарии в сети которые пишут их соотечественники, они радуются тому что происходит у нас, единицы против - ЕДИНИЦЫ!!!!
показати весь коментар
28.02.2022 22:18 Відповісти
Они там что, специально самые ублюдские морды выискивают, чтоб в Украину отправлять ? У них там по конкурсу берут ? Пипец, дегенераты.
показати весь коментар
28.02.2022 22:44 Відповісти
ихтамне...Легенда---приехали на учения...
показати весь коментар
28.02.2022 22:49 Відповісти
Навіть форма видає сутність: дрібний темний піксель - дрібні темні потвори, і наш крупний світлий піксель - крупні світлі особистості.
показати весь коментар
28.02.2022 22:57 Відповісти
какая отвратительная рожа (С)
показати весь коментар
28.02.2022 23:04 Відповісти
"Великие" бл.ять с пол извилиной! Уроды кацапские!
показати весь коментар
28.02.2022 23:57 Відповісти
по рожам - одни дегенераты.
показати весь коментар
01.03.2022 00:10 Відповісти
В рос.соц.сетях эти ****** рассказывают ,что едут вУкраину за тачками из салонов Киева и крутыми смартфонами..Пограбить хахлоф и прехать на порше к телке в Суходрищенск
показати весь коментар
01.03.2022 01:43 Відповісти
1ADAT: Обращение к украинскому народу по поводу кадыровцев.

Хотелось бы обратится к украинскому народу и армии по поводу отправленных к ним, в рядах российских оккупантов , кадыровских террористов.
В 1994 году, когда на нашу землю вторгся тот же враг, который сегодня вторгся к вам, наш народ объединился и смог победить и изгнать его. Спустя недолгое время, Кремль собрал силы и снова вторгся в Ичкерию, однако на этот раз они подкупили самых низменных, вероломных и бесчестных представителей нашего народа, которые за власть и деньги готовы уничтожать и истязать свой народ. Прошло почти 20 лет с того дня, как Россия оккупировала нашу страну, но геноцид нашего народа продолжается по сей день, руками тех самых манкуртов, которых сегодня прислали к вам. Эти животные не знают чести и жалости ни к женщинам, ни к детям, ни к старикам из своего же народа. Будьте уверены, на вашей земле они с той же задачей. И сегодня, чеченский народ с надеждой наблюдает за успехами украинского народа в борьбе с оккупантами, в особенности против кадыровских садистов и насильников. Как пример, хочется привести Магомеда Тушаева и то, как сотни людей радовались, когда в украинских соц.сетях распространилась информация об его утилизации. Нам поступали десятки сообщений о том, как этот садист пытал и издевался над женищнами и безоружными мужчинами, проявляя особую жестокость по отношению к ним. И такое досье соберётся на каждого из этих преступников, которые сегодня бесчинствуют на вашей земле.
Поэтому, в случае попадания кадыровца к вам в плен, мы просим вас не отпускать их и не обменивать с Россией. Не лишайте их заветной мечты, о который они неустанно твердят - встретится с Ахматом.
показати весь коментар
01.03.2022 01:47 Відповісти
 
 