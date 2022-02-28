Воїни тероборони Бородянки на Київщині завдають тяжких втрат російським колонам постачання: спалено 3 вантажівки, захоплено - 4, - Бутусов. ФОТОрепортаж

Воїни територіальної оборони села Бородянка Київської області під командуванням Євгена Лаврова, завдають тяжких втрат російським колонам постачання.

Про це на свої сторінці в фейсбуку повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Воїни територіальної оборони села Бородянка Київської області під командуванням Євгена Лаврова, завдають тяжких втрат російським колонам постачання. У боях 27-28 лютого спалено 3 вантажівки, захоплено 4 вантажівки. Серед знищених – машина управління, серед захоплених – машина, завантажена боєприпасами до РСЗВ БМП-21 Град, які росіян збиралися обрушити на Київ. Слава захисникам Києва!" - розповів він.

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