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Воїни тероборони Бородянки на Київщині завдають тяжких втрат російським колонам постачання: спалено 3 вантажівки, захоплено - 4, - Бутусов. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Воїни територіальної оборони села Бородянка Київської області під командуванням Євгена Лаврова, завдають тяжких втрат російським колонам постачання.

Про це на свої сторінці в фейсбуку повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Воїни територіальної оборони села Бородянка Київської області під командуванням Євгена Лаврова, завдають тяжких втрат російським колонам постачання. У боях 27-28 лютого спалено 3 вантажівки, захоплено 4 вантажівки. Серед знищених – машина управління, серед захоплених – машина, завантажена боєприпасами до РСЗВ БМП-21 Град, які росіян збиралися обрушити на Київ. Слава захисникам Києва!" - розповів він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Військову колону РФ знищено під Макаровом на Київщині, - МВС. ВIДЕО

Воїни тероборони Бородянки на Київщині завдають тяжких втрат російським колонам постачання: спалено 3 вантажівки, захоплено - 4, - Бутусов 01
Воїни тероборони Бородянки на Київщині завдають тяжких втрат російським колонам постачання: спалено 3 вантажівки, захоплено - 4, - Бутусов 02
Воїни тероборони Бородянки на Київщині завдають тяжких втрат російським колонам постачання: спалено 3 вантажівки, захоплено - 4, - Бутусов 03
Воїни тероборони Бородянки на Київщині завдають тяжких втрат російським колонам постачання: спалено 3 вантажівки, захоплено - 4, - Бутусов 04
Воїни тероборони Бородянки на Київщині завдають тяжких втрат російським колонам постачання: спалено 3 вантажівки, захоплено - 4, - Бутусов 05
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Топ коментарі
+62
Всій теробороні України-респект...
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28.02.2022 14:02
+61
красота!
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28.02.2022 14:01
+56
І на біса ті перемовини коли вони продовжують війну?
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28.02.2022 14:02
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красота!
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28.02.2022 14:01 Відповісти
І на біса ті перемовини коли вони продовжують війну?
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28.02.2022 14:02 Відповісти
Молодці ТРОшники ! Слава Україні !
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28.02.2022 14:02 Відповісти
Смерть цапам!
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28.02.2022 14:02 Відповісти
Всій теробороні України-респект...
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28.02.2022 14:02 Відповісти
Умнички,респект!
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28.02.2022 14:02 Відповісти
А тепер цим ж озброєнням та по московським мурсалам!!!
Слава Зухисникам України!!
Смерть московським окупантам та їх прихвостням в Україні !!
Слава Україні !!,
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28.02.2022 14:04 Відповісти
Неплохое подспорье для наших градов будет
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28.02.2022 14:04 Відповісти
Не видно жодного орка ні живого ні мертвого. Я так зрозумів, що по ходу, з ними ніхто не заморочується - утилізували в найближчій посадці
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28.02.2022 14:07 Відповісти
ну так весна ж. землю вдобряти потрібно
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28.02.2022 14:09 Відповісти
хочу поблагодарить рф за снабжение. с металоломом пока хватит,а топливо подвозите еще
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28.02.2022 14:07 Відповісти
В кузове заряды к граду. Значит в городах Украины будет чуть спокойней.
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28.02.2022 14:07 Відповісти
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28.02.2022 14:09 Відповісти
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28.02.2022 14:10 Відповісти
Блін, ще цього літку приїздив в Бородянку на вєліку й гадки не мав, що війна підійде впритул. Мочіть їх, хлопці, цих носітєлєй руського міра, рознощиків зарази.
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28.02.2022 14:14 Відповісти
Героям Слава! Молодці хлопці, низький уклін вам за мужність
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28.02.2022 14:23 Відповісти
Уничтожать обеспечение горючим и боезапасом- и кацапские танки с бтрами можно будет растаскивать на посевную. А разбежавшимся по округе "ванькам" там уж как повезёт.
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28.02.2022 14:27 Відповісти
Залишити на потреби громади
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28.02.2022 14:30 Відповісти
Третье фото прямо как в той анекдоте: А где тут останивка? Зупинка тут, а ти, москалику вже приїхав
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28.02.2022 14:32 Відповісти
Молодцы!
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28.02.2022 14:32 Відповісти
https://www.facebook.com/photo/?fbid=5255627021168002&set=a.353058151424938

Ще гарні новіни від Орестовічу. До 200 одиниць смажено каже.
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28.02.2022 14:36 Відповісти
ибо *****
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28.02.2022 14:37 Відповісти
V Это опознавательный знак кадыровских ослотрахов! Нормально так если их боятся все лаптеногие а тут просто вчерашние хлеборобы не просто уничтожают а захватывают технику грозы России!
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28.02.2022 14:39 Відповісти
Нет. Это знак северной группы. Это две группы одна Зэт другая Ви. В теории они должны были разрезать Украину на две части с севера и юга, чтобы самые боеспособные украинские части оказались в окружении.
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28.02.2022 14:43 Відповісти
У дырок вроде Х, а не V.
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28.02.2022 15:23 Відповісти
Граждане в стране восьмой год война, все знают где находятся укрытие, не давайте адреса убежишь незнакомым в соц сетям работают диверсанты. Отредактируйте по своему усмотрению и распространяйте дальше. Наша безопасность в наших руках.
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28.02.2022 14:43 Відповісти
петуШа р і й, його дружина та партійна мережа причетні до коригування вогню в українських містах - джерела в МВС.

Окрім того розслідування довело причетність петуШ арія до кондома м а л а ф є є в а, праворадикального п а Р а ш н о г о фашиста.

петуШарій співпрацював у проекті "Бастіон" центру психологічно-інформаційних операцій паРашiї. кондом ма л а ф є є в був одним з авторів так званої "р ю з ь г о ї в Я с ни" у 2014 роцi.
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28.02.2022 15:14 Відповісти
Дякую Вам. Я з Києва.
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28.02.2022 17:06 Відповісти
 
 