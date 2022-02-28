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Воїни тероборони Бородянки на Київщині завдають тяжких втрат російським колонам постачання: спалено 3 вантажівки, захоплено - 4, - Бутусов. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Воїни територіальної оборони села Бородянка Київської області під командуванням Євгена Лаврова, завдають тяжких втрат російським колонам постачання.
Про це на свої сторінці в фейсбуку повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Воїни територіальної оборони села Бородянка Київської області під командуванням Євгена Лаврова, завдають тяжких втрат російським колонам постачання. У боях 27-28 лютого спалено 3 вантажівки, захоплено 4 вантажівки. Серед знищених – машина управління, серед захоплених – машина, завантажена боєприпасами до РСЗВ БМП-21 Град, які росіян збиралися обрушити на Київ. Слава захисникам Києва!" - розповів він.
Топ коментарі
+62 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+61 Максим Дяченко
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+56 Максим Бистрий
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Слава Зухисникам України!!
Смерть московським окупантам та їх прихвостням в Україні !!
Слава Україні !!,
Ще гарні новіни від Орестовічу. До 200 одиниць смажено каже.
Окрім того розслідування довело причетність петуШ арія до кондома м а л а ф є є в а, праворадикального п а Р а ш н о г о фашиста.
петуШарій співпрацював у проекті "Бастіон" центру психологічно-інформаційних операцій паРашiї. кондом ма л а ф є є в був одним з авторів так званої "р ю з ь г о ї в Я с ни" у 2014 роцi.