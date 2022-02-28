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Місцеві жителі на Чернігівщині влаштували "завал": Бензовоз військ РФ врізався в дерево. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Місцеві патріоти в Нових Боровичах зробили завал, в який потрапив бензовоз військ РФ.
Про це повідомляє Оперативне командування "Північ", інформує Цензор.НЕТ.
"В Нових Боровичах на Чернігівщині в результаті завалу, зробленого місцевими патріотами, ворожий бензовоз втратив кермування та зустрівся з українським деревом.
Силовики вилучили документи та речі", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+65 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар28.02.2022 14:34
+54 Вячеслав Галушка 16a6f560
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+45 Павло ШОвте
показати весь коментар28.02.2022 14:31
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ну, короче новий сєзон "Рембо - Україна"
вдалого полювання, українці !
Удары наносились преимущественно из воздушного пространства Беларуси. С начала открытой агрессии противник применил около 180 крылатых и оперативно-тактических ракет "Искандер".
Приємно бачити, як мешканці Вінниці реагують на німецького кореспондента. На його мікрофоні та телекамері оператора стоїть RTL-напис, що викликає у перехожих підозру: може це кацапи з Russia Today? Одна жінка під час репортажу прискіпалась до знімальної групи і лише тоді заспокоїлась, коли їй довели, що це німці роблять репортаж. І як розповів кореспондент, таке було не один раз.
⚡️На Ахтырку российские войска сбросили запрещенные Женевской конвенцией вакуумные бомбы
«Враг ведет подлую войну. На Ахтырку снова была сброшена вакуумная бомба, на склад нефтяного налива, взорванные емкости с нефтью», - сообщил городской голова Ахтырки Павел Кузьменко в Фейсбук.
"братья" хреновы
Был...
Катюзі по заслузі!!!
Прикро, що вілкул-шлепер був там відсутній…
Ну, то таке, надолужити можна буде опісля роботи..
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Slava Ukraine!
Geroyam Slava!