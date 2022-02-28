Місцеві жителі на Чернігівщині влаштували "завал": Бензовоз військ РФ врізався в дерево. ФОТОрепортаж

Місцеві патріоти в Нових Боровичах зробили завал, в який потрапив бензовоз військ РФ.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ", інформує Цензор.НЕТ.

"В Нових Боровичах на Чернігівщині в результаті завалу, зробленого місцевими патріотами, ворожий бензовоз втратив кермування та зустрівся з українським деревом.

Силовики вилучили документи та речі", - йдеться в повідомленні.

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