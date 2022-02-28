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Місцеві жителі на Чернігівщині влаштували "завал": Бензовоз військ РФ врізався в дерево. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Місцеві патріоти в Нових Боровичах зробили завал, в який потрапив бензовоз військ РФ.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ", інформує Цензор.НЕТ.

"В Нових Боровичах на Чернігівщині в результаті завалу, зробленого місцевими патріотами, ворожий бензовоз втратив кермування та зустрівся з українським деревом.

Силовики вилучили документи та речі", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Захисники України вдарили із РСЗВ "Ураган" по колоні окупантів на Чернігівщині, - Оперативне командування "Північ"

Місцеві жителі на Чернігівщині влаштували завал: Бензовоз військ РФ врізався в дерево 01
Місцеві жителі на Чернігівщині влаштували завал: Бензовоз військ РФ врізався в дерево 02
Місцеві жителі на Чернігівщині влаштували завал: Бензовоз військ РФ врізався в дерево 03
Місцеві жителі на Чернігівщині влаштували завал: Бензовоз військ РФ врізався в дерево 04
Місцеві жителі на Чернігівщині влаштували завал: Бензовоз військ РФ врізався в дерево 05

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+65
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28.02.2022 14:34
+54
А кто это сдэлал?!
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28.02.2022 14:26
+45
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28.02.2022 14:31
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А кто это сдэлал?!
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28.02.2022 14:26 Відповісти
Мінувати треба всі шляхи з дистанційним керуванням.
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28.02.2022 14:43 Відповісти
Відрізати тилове забезпечення, панцерники перетворяться на гроби.
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28.02.2022 14:44 Відповісти
на я кому номері закінчується Рембо ?

ну, короче новий сєзон "Рембо - Україна"
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28.02.2022 14:59 Відповісти
дерево жалко
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01.03.2022 07:08 Відповісти
Ваню спіймали?
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28.02.2022 14:26 Відповісти
вибачте, ваню розпідарасило
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28.02.2022 14:46 Відповісти
в бочку кацапів зразу вкидайте- на гній.
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28.02.2022 14:26 Відповісти
Зачем портить товар? Пусть хлопцы сливают соляру, посевная скоро)
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28.02.2022 14:44 Відповісти
Це по хазяйські.
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28.02.2022 14:50 Відповісти
судячи із тазіків біля бензовоза, селяни затарились горючкою по повній

вдалого полювання, українці !
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28.02.2022 18:22 Відповісти
Ласкаво просимо у пекло, москалі!
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28.02.2022 14:26 Відповісти
⚡️За предыдущие сутки российские оккупанты нанесли по Украине 6 ракетных и 4 авиационных удара, - сообщает Генеральный штаб ВСУ

Удары наносились преимущественно из воздушного пространства Беларуси. С начала открытой агрессии противник применил около 180 крылатых и оперативно-тактических ракет "Искандер".
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28.02.2022 14:27 Відповісти
Да,тяжєла і нєказіста жізнь лапатнаго камазіста...
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28.02.2022 14:27 Відповісти
Молодці вже зливають !!!
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28.02.2022 14:27 Відповісти
присилайте ще
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28.02.2022 14:27 Відповісти
в путьовці вказана станція відправки-почеп на брянщині
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28.02.2022 14:49 Відповісти
Якщо солярку зляли, можете здавати на металолом
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28.02.2022 14:27 Відповісти
Та нет там запчастей на хорошую сумму, та и сам КАМАЗ только с помятой кабиной в ВСУ можно было бы использовать.
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28.02.2022 14:42 Відповісти
если радиомаяков и другой хрени нет.
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28.02.2022 14:55 Відповісти
вже ніхто нікуди не йде... і не їде
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28.02.2022 14:28 Відповісти
местные не дремлют прицепок с бочками на слив...
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28.02.2022 14:28 Відповісти
Компенсують затрати. Так і треба.
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28.02.2022 14:31 Відповісти
Ну а нє? Москалі шарової соляри привезли. Ще й металобрухту до купи
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28.02.2022 14:32 Відповісти
Скоро треба "влагу вскривать" та землю орати. Соляра потрібна.
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28.02.2022 14:33 Відповісти
3 дні назад уже заборонував, влагу вскрив, по вашому.
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01.04.2022 08:24 Відповісти
Судячи по легковиках поблизу, утворилася стихійна автозаправка...)))
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28.02.2022 14:28 Відповісти
там і прицеп з бочками
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28.02.2022 16:47 Відповісти
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28.02.2022 14:29 Відповісти
Дизель в селе пригодиться. Как раз посевная на носу.
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28.02.2022 14:29 Відповісти
судячи с фото, дизель злили на землю.
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28.02.2022 14:32 Відповісти
красота, кто-то себе возле дома заправку сделает
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28.02.2022 14:30 Відповісти
Нажаль, судячи з фото соляру жадоби злили (калюжі біля колес)!
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28.02.2022 14:34 Відповісти
скоро весна.. солярка нужна будет...
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28.02.2022 14:31 Відповісти
Українці, будьте пильними!
Приємно бачити, як мешканці Вінниці реагують на німецького кореспондента. На його мікрофоні та телекамері оператора стоїть RTL-напис, що викликає у перехожих підозру: може це кацапи з Russia Today? Одна жінка під час репортажу прискіпалась до знімальної групи і лише тоді заспокоїлась, коли їй довели, що це німці роблять репортаж. І як розповів кореспондент, таке було не один раз.
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28.02.2022 14:31 Відповісти
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28.02.2022 14:31 Відповісти
Если кто-то думает, что это мелочь, то вы крупно ошибаетесь. Считайте, что хорошая колонна кацапской техники уже обездвижена. Можно будет спокойно жечь или трофеить, по обстоятельствам.
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28.02.2022 14:32 Відповісти
Обездвиженная техника это мишень...
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28.02.2022 21:56 Відповісти
Ты глупый?? Или притворяешся? Риторический вопрос. Читай вiкiпедiю, лапоть #уев! Что такое колона во время боевых действий, #****
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28.02.2022 22:21 Відповісти
В путевом листе есть графа "Убытие" - Поставте йому печатку у формі Тризуба
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28.02.2022 14:32 Відповісти
здав - прийняв... отпєчаткі пальцев...
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28.02.2022 16:48 Відповісти
БезВiз у Пекло 😂👏
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28.02.2022 22:24 Відповісти
Кажись,на другому фото місцеві вже запасаються паливом для весняно-польових робіт
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28.02.2022 14:32 Відповісти

⚡️На Ахтырку российские войска сбросили запрещенные Женевской конвенцией вакуумные бомбы

«Враг ведет подлую войну. На Ахтырку снова была сброшена вакуумная бомба, на склад нефтяного налива, взорванные емкости с нефтью», - сообщил городской голова Ахтырки Павел Кузьменко в Фейсбук.
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28.02.2022 14:32 Відповісти
Цистерну поламали. Схоже що порожню. Через 30хв пожежа погасла.
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28.02.2022 15:29 Відповісти
у них этих бомб со времен ссср думаю много
"братья" хреновы
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28.02.2022 22:01 Відповісти
Пуйло забыло шо Украинцы самые лучшие партизаны.
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28.02.2022 14:33 Відповісти
Оно **** историю не учило-чего стоит бред о том кто создал Украину))))))
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28.02.2022 14:41 Відповісти
36000 пробега? Почти как новый!)
Был...
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28.02.2022 14:33 Відповісти
главное что соляра есть
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28.02.2022 14:34 Відповісти
Еще меньше - 3822 км только прошел.
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28.02.2022 14:59 Відповісти
3822
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28.02.2022 22:24 Відповісти
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28.02.2022 14:34 Відповісти
От до чого ригоАнали довели дурнів з джіпу…
Катюзі по заслузі!!!
Прикро, що вілкул-шлепер був там відсутній…
Ну, то таке, надолужити можна буде опісля роботи..
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28.02.2022 15:43 Відповісти
все правильно за законами воєнного часу
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28.02.2022 21:53 Відповісти
Так може так само із Вілкулом треба зробити?
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28.02.2022 21:55 Відповісти
Откуда инфа?
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28.02.2022 22:28 Відповісти
Вілкула в саму ближню лісопосадку і там повісити!
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01.03.2022 18:14 Відповісти
Все что находится на территорию Украини, принадлежит украинцам. Отжимаем бензовозы, тягачи, оружие. А кацапов отправлять огороды перекапывать, улицы подметать.
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28.02.2022 14:36 Відповісти
бензін основне забрати помашинам щоб ворогу не дістався краще хай люди їздять на ньому
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28.02.2022 14:38 Відповісти
"В Нових Боровичах на Чернігівщині ................. та зустрівся з українським деревом. Украинское дерево победило)))Красиво стоит прицеп с канистрами-трофеи это святое
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28.02.2022 14:39 Відповісти
Тварюки йдуть колонами, треба мінувати шляхи та дистанційно підривати. Вже можна було повністю всі колони зірвати.
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28.02.2022 14:40 Відповісти
Там вже хлопці тракторця підігнали та соляру зливають . Молодці !
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28.02.2022 14:43 Відповісти
заблудился
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28.02.2022 14:50 Відповісти
"ГОСТ 12936-82 " я плякаль
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28.02.2022 14:54 Відповісти
Ну а що ж. Скоро посівної початок- гній треба приорати.
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28.02.2022 15:01 Відповісти
Та всё правильно ! А то ездят без акцизных накладных всякие ********....
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28.02.2022 15:03 Відповісти
ВСУ мінуйте шляхи, підривайте бензовози дистанційно.
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28.02.2022 15:04 Відповісти
Горючее я надеюсь слили или уничтожили
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28.02.2022 15:05 Відповісти
Фермери, є можливість здешевити витрати на посів ярих культур за рахунок російського палива. Відбили кілька бензовозів і для якоїсь ОТГ вистачить
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28.02.2022 15:08 Відповісти
Ти ба, дерево він поламав! А ти його садив?
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28.02.2022 16:24 Відповісти
Паливозаправників у військах разів у 10 менше, ніж інщої техніки. Без них все стане. Їх треба знищувати або трофеїти в першу чергу.
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28.02.2022 16:30 Відповісти
Украинские деревья сила! в
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28.02.2022 21:55 Відповісти
Чудо техники 1982 года пробег куйня как новий..кацапи підери выб еще на надувных камазах 2019г.
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28.02.2022 22:03 Відповісти
Відбувається братська допомога по забезпеченню Української армії пальним з расєї......
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28.02.2022 22:10 Відповісти
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Slava Ukraine!
Geroyam Slava!
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28.02.2022 22:11 Відповісти
Пацани! Підкиньте бочечку солярки на особисті потреби!
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01.03.2022 13:05 Відповісти
 
 