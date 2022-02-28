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Російські окупанти обстріляли Сєверодонецьк. Поранено чоловіка, стан важкий. Пошкоджено житлові будинки, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти обстріляли Сєвєродонецьк.

Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі фейсбук глава Луганської ОДА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, під обстріли потрапили: 

- по вул. Донецька, 37, 42, 46, 33 та по вул. Гагаріна, 55,57,53 вибито скло з вікон у житлових будинках;

- по вул. Гагаріна, 64 (труп пряме попадання Ярьоменко Оксана Миколаївна 14.07.1967 р.н.), сповістили ГУНП.

- по вул. Федоренко, б.42 постраждала з осколковими поранення, співробітники ДСНС доставили її до травматичного відділення, стан середньої важкості;

- є постраждалий між будинками по вул. Гагаріна, 53, 55 (чоловік з осколковим пораненням) співробітники ДСНС доставили його до травматичного відділення, стан потерпілого важкий;

- пряме влучення в легковий автомобіль Самант в районі будинку по вул. Гагаріна, 55

- по вул. Гагаріна, 57,56, 53,55,58 та по вул. Донецька 46,37 перебито газопровід. На місце направлено бригаду міськгазу.

Читайте також: Луганщина тримає оборону. Напружена ситуація в Золотому та Гірському. Нижнє майже знищено, - глава Луганської ОДА Гайдай. ФОТО

Російські окупанти обстріляли Сєверодонецьк. Поранено чоловіка, стан важкий. Пошкоджено житлові будинки, - Гайдай 01
Російські окупанти обстріляли Сєверодонецьк. Поранено чоловіка, стан важкий. Пошкоджено житлові будинки, - Гайдай 02
Російські окупанти обстріляли Сєверодонецьк. Поранено чоловіка, стан важкий. Пошкоджено житлові будинки, - Гайдай 03
Російські окупанти обстріляли Сєверодонецьк. Поранено чоловіка, стан важкий. Пошкоджено житлові будинки, - Гайдай 04
Російські окупанти обстріляли Сєверодонецьк. Поранено чоловіка, стан важкий. Пошкоджено житлові будинки, - Гайдай 05
Російські окупанти обстріляли Сєверодонецьк. Поранено чоловіка, стан важкий. Пошкоджено житлові будинки, - Гайдай 06
Російські окупанти обстріляли Сєверодонецьк. Поранено чоловіка, стан важкий. Пошкоджено житлові будинки, - Гайдай 07
Російські окупанти обстріляли Сєверодонецьк. Поранено чоловіка, стан важкий. Пошкоджено житлові будинки, - Гайдай 08

Автор: Ірина Дашківська
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я уверен многие ватники прозрели
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28.02.2022 14:46 Відповісти
они все равно скажут это "биндеревци" сделали
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28.02.2022 14:48 Відповісти
я уверен многие ватники прозрели -- это анекдот дня .

что бы прозреть , для этого надо мозги, а там вата
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28.02.2022 14:53 Відповісти
80 процентов рф вата
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28.02.2022 15:29 Відповісти
Частина прозріє. Вже навіть тут деякі починають ненавидить русню...
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28.02.2022 15:11 Відповісти
Неее.. Это как из лагерей сталинских возвращались и продолжали восхвалять Сталина... Это не лечится... Во всем "виноват "Майдан, правосеки, бЕндеровцы, Порошенко, Зеленский, фашисты и конечно американцы, с НАТО.
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28.02.2022 20:24 Відповісти
УСІ КАЦАПСЬКІ ВБИВЦІ ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ...
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28.02.2022 14:47 Відповісти
пора напевно вже голови різати,на камері,інакше не дойде
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28.02.2022 14:48 Відповісти
По надписам кацапетівкою стріляють
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28.02.2022 14:52 Відповісти
Є і загибла жінка.

"труп пряме попадання ..... 14.07.1967 р.н. "

Джерело: https://censor.net/ua/p3320068

Традиційний для мордорців та їхнього главаря пуйла метод ведення перемовин - масове вбивство.
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28.02.2022 14:56 Відповісти
Солдаты ВСУ обратились к оккупантам! "Бегите пока можете":
https://youtu.be/imTbCmrYkD8
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28.02.2022 15:20 Відповісти
СМЕРТЬ кацапским оккупантам ! Лютая ,страшная СМЕРТЬ !!!
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28.02.2022 15:32 Відповісти
 
 