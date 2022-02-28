Російські окупанти обстріляли Сєверодонецьк. Поранено чоловіка, стан важкий. Пошкоджено житлові будинки, - Гайдай. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти обстріляли Сєвєродонецьк.
Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі фейсбук глава Луганської ОДА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, під обстріли потрапили:
- по вул. Донецька, 37, 42, 46, 33 та по вул. Гагаріна, 55,57,53 вибито скло з вікон у житлових будинках;
- по вул. Гагаріна, 64 (труп пряме попадання Ярьоменко Оксана Миколаївна 14.07.1967 р.н.), сповістили ГУНП.
- по вул. Федоренко, б.42 постраждала з осколковими поранення, співробітники ДСНС доставили її до травматичного відділення, стан середньої важкості;
- є постраждалий між будинками по вул. Гагаріна, 53, 55 (чоловік з осколковим пораненням) співробітники ДСНС доставили його до травматичного відділення, стан потерпілого важкий;
- пряме влучення в легковий автомобіль Самант в районі будинку по вул. Гагаріна, 55
- по вул. Гагаріна, 57,56, 53,55,58 та по вул. Донецька 46,37 перебито газопровід. На місце направлено бригаду міськгазу.
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что бы прозреть , для этого надо мозги, а там вата
"труп пряме попадання ..... 14.07.1967 р.н. "
Джерело: https://censor.net/ua/p3320068
Традиційний для мордорців та їхнього главаря пуйла метод ведення перемовин - масове вбивство.
https://youtu.be/imTbCmrYkD8