У школах РФ почали проводити уроки про війну в Україні: називають "захистом проти геноциду". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
У російських школах для дітей з'явилися уроки в школі з черговою пропагандою РФ. Дітям розповідають про війну в Україні під зовсім іншим кутом.
Про це повідомляє "Обережно, новини", інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Так, в підмосковних школах проводять уроки по ситуації в Україні, також таке розпорядження отримали і школи Приморського краю. Їх ведуть по документу, який ви можете побачити внизу.
У документі звучать такі пропозиції, на кшталт: "Мета операції - захист людей, які протягом восьми років піддаються знущанням, геноциду з боку київського режиму".
Достовірність документа підтверджує той факт, що дітям показували звернення Володимира Путіна, яке лежить на YouTube-акаунті телеканалу 360. Воно приховано від користувачів, доступ на нього за посиланням, його можна знайти в документі.
Сьогодні дітей у місцевих школах інформували про ситуацію в Україні на уроках суспільствознавства. За словами одного з учнів, в ньому відкрито проводиться паралель з війною 41 року, коли вдалося зупинити "зупинили повзучу фашистську гадину".
За словами учня, після цього підводять до думки, що потрібно зупинити подібний фашистський режим на Україні.
"Фашисти взялися за своїх співгромадян: вбивства в 2014 році в Києві, в травні цього ж року в Будинку профспілок в Одесі живцем спалили більше сорока осіб тільки за те, що вони хотіли говорити російською мовою і не визнавали кривавий фашистський режим", - йдеться в матеріалах уроку.
Будь ласка, зачекайте...
‼️ Надходять повідомлення про те, що Орда намагалася висадити десантників до Одеси, але випадково скинула близько 50 із них над морем у воду нульової температури.
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Світ повинен вчинити тотальну десталінизацію. Інакше мызамиры-ихтамнеты й четверту світову зроблять.
1. Насрав на мітку.
2. Гопніки з бтр (чи шо воно таке)
3. Цигани які вкрали танк.
4. Вірубка лісів під Звенигородкою..
Це просто шедеври..
а і ще.
5 Бомжі які допомагають з скляними пляшками...
- Говно вопрос, Марья Петровна... Замочить *****, конечно...
Тобто вони б йще Чекотило призначили на цю "посаду" - чому ні .
Які в їх права людини, така й "уповноваженна" .
Вони навіть уточнюють якої "людини" , а ось що не уточнюють , що то не людина : й говорить не як людина й діє як рептілоїд .
- Садись, Вовочка Хутин, пять! На этом замечательном стихотворении, урок на тему "Как я люблю Ленина" закончен.
Іншим теж раджу. Треба знати як працюють з ворогом..
то уже все заранее было готово
а в армии им там "рекомендовали" "статьи" фюрера читать по истории
да блин, из него крутой историк
А ти казав квіти квіти зів"януть як знав що москаля дооивати на своїй землі мушу._"
Добра з відтіля ніколи не виходило.