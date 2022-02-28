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У школах РФ почали проводити уроки про війну в Україні: називають "захистом проти геноциду". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

У російських школах для дітей з'явилися уроки в школі з черговою пропагандою РФ. Дітям розповідають про війну в Україні під зовсім іншим кутом.

Про це повідомляє "Обережно, новини", інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

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Так, в підмосковних школах проводять уроки по ситуації в Україні, також таке розпорядження отримали і школи Приморського краю. Їх ведуть по документу, який ви можете побачити внизу.

У школах РФ почали проводити уроки про війну в Україні: називають захистом проти геноциду 01

У документі звучать такі пропозиції, на кшталт: "Мета операції - захист людей, які протягом восьми років піддаються знущанням, геноциду з боку київського режиму".

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Достовірність документа підтверджує той факт, що дітям показували звернення Володимира Путіна, яке лежить на YouTube-акаунті телеканалу 360. Воно приховано від користувачів, доступ на нього за посиланням, його можна знайти в документі.

У школах РФ почали проводити уроки про війну в Україні: називають захистом проти геноциду 02

Сьогодні дітей у місцевих школах інформували про ситуацію в Україні на уроках суспільствознавства. За словами одного з учнів, в ньому відкрито проводиться паралель з війною 41 року, коли вдалося зупинити "зупинили повзучу фашистську гадину".

За словами учня, після цього підводять до думки, що потрібно зупинити подібний фашистський режим на Україні.

"Фашисти взялися за своїх співгромадян: вбивства в 2014 році в Києві, в травні цього ж року в Будинку профспілок в Одесі живцем спалили більше сорока осіб тільки за те, що вони хотіли говорити російською мовою і не визнавали кривавий фашистський режим", - йдеться в матеріалах уроку.

У школах РФ почали проводити уроки про війну в Україні: називають захистом проти геноциду 03
У школах РФ почали проводити уроки про війну в Україні: називають захистом проти геноциду 04
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Топ коментарі
+41
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28.02.2022 15:36
+26
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28.02.2022 15:34
+22
В ********* среди 20 летних пацанов набирает ход флешмоб "Подпиши контракт - подохни в Украине"
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28.02.2022 15:33
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28.02.2022 15:30 Відповісти
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28.02.2022 15:36 Відповісти
да, у меня там жена сидит в подвале в одном из сел на Житомирской трассе, говорит, где-то в 15 км от них со вчерашнего дня до сейчас ****** свинособак, дико и люто
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28.02.2022 15:54 Відповісти
русские дэты идите на..уй... курсом русскагао кораблика..и Х..ла,..
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28.02.2022 15:31 Відповісти
Блін, ось це зомбування! Можна уявити, що з них виходить після закінчення такої школи... Хоча й уявляти не треба, все видно...(((
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28.02.2022 15:32 Відповісти
виходить м'ясо, яке без жалю геноцидять ацци-камандіри

‼️ Надходять повідомлення про те, що Орда намагалася висадити десантників до Одеси, але випадково скинула близько 50 із них над морем у воду нульової температури.

Туди та дорога https://t.me/operativnoZSU/9550
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28.02.2022 15:57 Відповісти
Я від того, що чому ще в дев'яностих навчали, потім лікував мозок набагато років тем, що читав світову історію не лише росияньських авторів. Та кожен раз щось в мені казало: "Коля, ну не можыт такова быть, мы же миратворцы, асвабадитили, братья навек, самые мирные, самые лучшие, самые правдивые, к нам все ф абъятья рвуцца аш штаны лопаюцца, чо эти буржуи на нас кливещут!!!" А потім порівняв з історію усіх інших імперій - ні, ми... отже, вже декілька років вони - такі ж, я усі, лише гірше та брехливіше. Тоді ще дозволялось про совок нібито яку правду на розповідати.

Світ повинен вчинити тотальну десталінизацію. Інакше мызамиры-ихтамнеты й четверту світову зроблять.
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28.02.2022 16:06 Відповісти
Маю вас виправити. Антиукраїнська пропаганда ведеться мінімум з 20 років минулого століття. Бо ми кулаки й шкури жадібні. Після ВВВ додали титул зрадників, звісно боротьбу з комуністами також інкримінували, як зраду. В 16 років, я наївно вірив, що усі народи СРСР- якщо не браття то друзі, в 18ть у лавах РА, я виявив, що жителі РРФР( російська радяньска федеративна республіка) нас- УСІХ "хохлів", не зважаючи на якій мові ти розмовляеш, м'ягко кажучи недолюблюють. Причина? Аргументи не змінились. Це й зрадники та поліцаї, куркулі, живуть багатше за руських. Командири, в свою чергу підтримували такі настрої, АЛЕ! техніку, матеріально-відповідальні посади намагались надати українцям(звістно тим, хто не зламався під тиском "дідів" або нацбільшості.
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28.02.2022 16:38 Відповісти
Ще петрушка вяликий наказував знищувати українські книги, а в ХІХ столітті колаборанти вважили мову "диалектам виликарусква изьіка". Навіть у пушкина Мазепа - "предатель", і мі у школі так його і вважали. Набагато раніше усе почалось.
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28.02.2022 16:46 Відповісти
Отже, я хотів казати, що навіть в дев'яностих, коли ще дозволялося в школах якусь історичну правду розповідати, ми зростали вважаючи себе "старшими братьями". І кликали українцям: "сивастопаль будит наш". Ще ніякого "поцриатичискава васпетанея" не існувало, ще можливо було сталіна живодером відкрито вважати. А що зараз відбувається у дітей в головах - в мене навіть мата не вистане казати.
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28.02.2022 16:53 Відповісти
Гитлер-югент выходит
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28.02.2022 20:08 Відповісти
В ********* среди 20 летних пацанов набирает ход флешмоб "Подпиши контракт - подохни в Украине"
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28.02.2022 15:33 Відповісти
Жизненный путь рабсианина: родился, немного потерпел, умер.
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28.02.2022 15:36 Відповісти
Выращивают новое пушечное мясо для будущих войн рашонацистов.
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28.02.2022 15:33 Відповісти
Майбутніх войн у кацапів не буде.
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28.02.2022 15:42 Відповісти
растят личинок на убой
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28.02.2022 15:33 Відповісти
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28.02.2022 15:34 Відповісти
Мій особистий рейтинг.
1. Насрав на мітку.
2. Гопніки з бтр (чи шо воно таке)
3. Цигани які вкрали танк.
4. Вірубка лісів під Звенигородкою..
Це просто шедеври..
а і ще.
5 Бомжі які допомагають з скляними пляшками...
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28.02.2022 15:39 Відповісти
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28.02.2022 16:03 Відповісти
Яке ж ***** страшне на морді.
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28.02.2022 15:34 Відповісти
рюзьге ))

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28.02.2022 15:36 Відповісти
Блювота.
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28.02.2022 15:43 Відповісти
В нього **** може репнути від ботоксу в будь-яку секунду ....
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28.02.2022 15:44 Відповісти
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28.02.2022 16:04 Відповісти
Вепси угро-фіни а не слов'яни! ***** вепс з прожиддю (Шаломов).
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28.02.2022 15:52 Відповісти
рашистська брехня з початку до кiнця...повна маячня.
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28.02.2022 15:34 Відповісти
Промивають мізки школоті - значить розраховують на тривалу війну.
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28.02.2022 15:34 Відповісти
Вони це ще з 2013 року роблять.
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28.02.2022 15:41 Відповісти
А зараз вони це роблять так, наче не усвідомлюють що їм хана.
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28.02.2022 15:49 Відповісти
Ні! Вони почали це робити з 2005 року. Саме з цього часу в усіх російських серіалах зявилися персонажі - різноманітні покидьки і мразота української національності. В усіх воєнних фільмах та серіалах, а зняли їх тисячі!, завжди є українці-зрадники, якісь колаборанти на націоналісти, бандерівці які дітей їдять... Українців виставляли дурниками і тупими провінційними рогулями. Особливо любили "кроликів", "Верку сєрдючку", Потапа без штанів і, безумовно, "Квартал-95". Всі ці особи доклали надзвичайних зусиль до приниження нації і створення іміджу українця як продажного недоумка...
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28.02.2022 15:58 Відповісти
вiйна паРашi, залiсся, потiм висiрка та продовження Орди, нiколи не припинялась, вони лише деколи вчухала та була майже невiдчутною, але йде вже з 1169 року, з першого прото-кацапа.
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28.02.2022 16:08 Відповісти
Это какое то наваждение!!! Геббельс в гробу перевернулся от такой лжи!!!
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28.02.2022 15:35 Відповісти
- Ну что, дети, после того, как вы прослушали мой урок, вы знаете, что нужно делать? Вовочка, ты знаешь?
- Говно вопрос, Марья Петровна... Замочить *****, конечно...
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28.02.2022 15:37 Відповісти
Ну так . Там же написано в кінці другої сторінки про "нєлюдя" , який йде до школи ,щоб зашкварити усіх друзів і подруг Вовочки. Так що Вовочка вірно відповів ,що треба замочити свого тезку.
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28.02.2022 15:50 Відповісти
Це якою худобою треба бути, щоб таке говорити і такому вірити!? Кацапські уйобки, вас треба нищити, коли вас тільки виригують ваші свиноматки!!!
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28.02.2022 15:40 Відповісти
У майбутньому у нас завжди має бути сильна армія, щоб це молоде м'ясо навіть не думало сюди лізти
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28.02.2022 15:43 Відповісти
Европейские высшие учебные заведения отчисляют российских студентов из-за действий России. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ (представляете - там есть такая должность!) Татьяна Москалькова.
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28.02.2022 15:45 Відповісти
Уявляємо , але головне , що ця мАскаль...кова генерал-майор їх садисткої пАліції ...

Тобто вони б йще Чекотило призначили на цю "посаду" - чому ні .

Які в їх права людини, така й "уповноваженна" .

Вони навіть уточнюють якої "людини" , а ось що не уточнюють , що то не людина : й говорить не як людина й діє як рептілоїд .
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28.02.2022 16:09 Відповісти
Эти люди неизлечимо больны.
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28.02.2022 15:45 Відповісти
Вылечим всем миром. Жаль только лекарство будет очень горьким.
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28.02.2022 15:50 Відповісти
Тоді це означає ,що Нємцов применшував масштаб проблеми . Там не тільки ***** ******** на всю голову ...
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28.02.2022 15:51 Відповісти
Це вже давно аксіома . Один ***** б не дожив би й до 2001 року , якщо б би був один .
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28.02.2022 16:11 Відповісти
- Спит красавица в гробу, я подкрался и е*у. Нравится - не нравится, спи, моя красавица.
- Садись, Вовочка Хутин, пять! На этом замечательном стихотворении, урок на тему "Как я люблю Ленина" закончен.
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28.02.2022 15:46 Відповісти
Мы и сами видимо как "что-то идёт не так" А точнее рузьке кораблики, поезда, смолётики, оккупанты и прочая идут нах.
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28.02.2022 15:47 Відповісти
Если ********** пошёл на открытую войну, то у него одна цель ГЕНОЦИД украинского народа, полное перекрашивание украинцев под рабсиян.
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28.02.2022 15:47 Відповісти
Организованная государством промывка мозгов детей - типичный признак всех тоталитарных режимов.
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28.02.2022 15:51 Відповісти
российские можновладцы, миллионеры и миллиардеры, у вас есть возможность отправить старика в гроб, сделайте это ради СВОЕГО спасения
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28.02.2022 15:51 Відповісти
І що вчителі? Це все пускають? Потрібно їх всіх буде звільнити. І нових вчителів знайти.
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28.02.2022 15:51 Відповісти
какие жалки , пушистые и беспомощные россия с белоруссией вместе стараются защититься от агрессора украины *****
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28.02.2022 15:51 Відповісти
Це і не дивно,але чому матодички розпечатані тільки на папері а не ***** розказав про це дітям по ТВ?Та і куди ***** щезло після того як зник за Уралом?
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28.02.2022 15:52 Відповісти
Промивають мізки.
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28.02.2022 15:53 Відповісти
eto ******....eto lichinka-zakldka na pokolenija......
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28.02.2022 15:54 Відповісти
це вже світло в кінці тунеля для недокурка.
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28.02.2022 15:57 Відповісти
Геббельс тоже что то подобное рассказывал
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28.02.2022 16:00 Відповісти
Это так ты защищаешься от "геноцида" рабсиян, конченый кремлевский маньяк.

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28.02.2022 16:08 Відповісти
Не жаліти жодного кацапа,всіх на ножі !!!
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28.02.2022 16:16 Відповісти
Неизлечимые кацапские мрази. Просто подневольное быдло по цепочке исполняющее приказы клики шизофреников в кремле.
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28.02.2022 16:34 Відповісти
Знайшов в собі сили дочитати ті листи до кінця...
Іншим теж раджу. Треба знати як працюють з ворогом..
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28.02.2022 16:47 Відповісти
раз в школах
то уже все заранее было готово

а в армии им там "рекомендовали" "статьи" фюрера читать по истории
да блин, из него крутой историк
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28.02.2022 16:56 Відповісти
".....Ось онучок і знадобився нам кулемет, Недарма я його стільки років мастилом поливав...
А ти казав квіти квіти зів"януть як знав що москаля дооивати на своїй землі мушу._"
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28.02.2022 17:06 Відповісти
всё в этой рашке погано0власть,покорное стадо,их школы!
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28.02.2022 17:06 Відповісти
Боже - знищь Московську імперію так щоб вона вигоріла дотла
Добра з відтіля ніколи не виходило.
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28.02.2022 19:25 Відповісти
 
 