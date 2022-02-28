Обстріл Харкова російськими окупантами: Снаряд влучив у кухонне вікно, загинула жінка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В результаті обстрілу Харкова російськими окупантами повідомляється про загиблу жінку.

Про це у Facebook повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

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"В Харкові сьогодні пекельніше, ніж вчора. Тут на фотці снаряд потрапив у кухонне вікно, жінці відірвало ногу, померла в лікарні", - йдеться в повідомленні.

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