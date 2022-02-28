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Обстріл Харкова російськими окупантами: Снаряд влучив у кухонне вікно, загинула жінка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

В результаті обстрілу Харкова російськими окупантами повідомляється про загиблу жінку.

Про це у Facebook повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

"В Харкові сьогодні пекельніше, ніж вчора. Тут на фотці снаряд потрапив у кухонне вікно, жінці відірвало ногу, померла в лікарні", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Російська авіація бомбить Харків і область некерованими бомбами. Ми це неодноразово спостерігали в Сирії, - СІТ. ВІДЕО+ФОТО

Обстріл Харкова російськими окупантами: Снаряд влучив у кухонне вікно, загинула жінка 01
Обстріл Харкова російськими окупантами: Снаряд влучив у кухонне вікно, загинула жінка 02
Обстріл Харкова російськими окупантами: Снаряд влучив у кухонне вікно, загинула жінка 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+27
ТВАРЮКИ
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28.02.2022 15:53
+21
Ответят за всё,мрази.
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28.02.2022 15:54
+18
Можливо вже достатньо ворожої техніки зібралось під Харковом щоб іх всіх знищити із повітря.
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28.02.2022 15:54
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ТВАРЮКИ
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28.02.2022 15:53 Відповісти
Всё фиксировать.эти мрази не отмажутся. Смерть фашистам из рассеи!
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28.02.2022 16:23 Відповісти
Ответят за всё,мрази.
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28.02.2022 15:54 Відповісти
вони зникнуть аки обри
підуть на пси, на глум і тлум
імена їх стануть брутальною лайкою
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28.02.2022 16:00 Відповісти
Ой - не скажи! Залишки "обрів" сьогодні теж пруть в Україну! Це аварці!
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28.02.2022 16:12 Відповісти
...ну, якщо з першого разу не доходить
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28.02.2022 16:39 Відповісти
Можливо вже достатньо ворожої техніки зібралось під Харковом щоб іх всіх знищити із повітря.
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28.02.2022 15:54 Відповісти
Чтоб им ***** в аду гореть! А лучше у нас поджарьте этих нелюдей
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28.02.2022 15:57 Відповісти
Байрактарами б їх гарно було накрити кацапських нелюдей
.
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28.02.2022 16:00 Відповісти


Andreas Lipschitz


@lipschz

·
18 мин



На Ахтырку сброшена вакуумная бомба российско-фашистскими захватчиками.
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28.02.2022 16:00 Відповісти
это просто ******
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28.02.2022 16:22 Відповісти
СУКИ ЗАЇБАЛИ!
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28.02.2022 16:00 Відповісти
вот оно лицо настоящего фашизма, будьте вы прокляты все русские, и кто знал, и кто не знал и кто хотел и кто не хотел...
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28.02.2022 16:06 Відповісти
Неофашизм має своє обличчя. І уже повинen мати свою назву, як то ******* , ПУТІНІЗМ ! Маємо започаткувати флеш-моб. Наша нація створює неймовірні означення Тому і цьому явищу знайде істинну назву. Це інше, ніж фашизм. Це як Каїн та Авель. Це московити- вовки в овечих шкурах. Це вони втюхували віками нам своє братання. Так що важливо поставити МІТКУ. !!! І має включати всіх московитів, які мовчки і не мовчки це підтримували!
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01.03.2022 05:02 Відповісти
Кожен росіянин несе за це відповідальність
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28.02.2022 16:06 Відповісти
Кацапи - підараси! Слів бракує.
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28.02.2022 16:23 Відповісти
********. Вешать надо!!
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28.02.2022 16:24 Відповісти
это уже пошло по ВЗРОСЛОМУ !!!!(((( херовые у меня ПРИМЕТЫ ((((
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28.02.2022 16:24 Відповісти
ЗСУ, любі! Не беріть у полон отих кацапських *******. Допрос зняли на камеру - кулю в лоба. Вони нежить! Вони нелюді.
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28.02.2022 16:26 Відповісти
ГРАЖДАНЕ УКРАИНЫ , росия это САМАЯ ПОДЛЮЧАЯ страна на свете !!! ОККУПАНТУ и АГРЕССОРУ не будет ПОЩАДЫ !!! СМЕРТЬ русскому БАНДИТУ и ФАШИСТУ !!!
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28.02.2022 16:37 Відповісти
жуть что они ТВОРЯТ (((??!!! как нам с этим жить ????
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28.02.2022 16:38 Відповісти
Нам жить , а кацапам нет !
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28.02.2022 16:46 Відповісти
Живьем жечь пи......в
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28.02.2022 16:42 Відповісти
Два часа передохнули и опять похоже начинается. Четвертый день живешь в напряжении и страхе. Когда и с какой стороны прилетит...Не могу понять, почему наши не могут дать ответку? Рядом Белгород, воинские части,на подъездных путях военная техника, тяжелые минометы для нас.Неужели надо ждать когда к нам отправят?.....
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28.02.2022 16:48 Відповісти
Що ж ви рашиські чорти витворяєте ,це ви так захищаєте "русскоязичное население" ? горіть паскуди в пеклі.
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28.02.2022 16:49 Відповісти
Прекращаем брать в плен рашистов!! По крайней мере - с неотделенными руконогами!!
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28.02.2022 17:54 Відповісти

Смерть рассеянскому шизо-фашизму ! Смерть рашистским оккупантам!

Слава Украине !
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25.03.2022 20:00 Відповісти
 
 