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Обстріл Харкова російськими окупантами: Снаряд влучив у кухонне вікно, загинула жінка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
В результаті обстрілу Харкова російськими окупантами повідомляється про загиблу жінку.
Про це у Facebook повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.
"В Харкові сьогодні пекельніше, ніж вчора. Тут на фотці снаряд потрапив у кухонне вікно, жінці відірвало ногу, померла в лікарні", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+27 Тетяна Тать
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+21 Serhios Bond 5ae25a76
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+18 Владимир Сливка
показати весь коментар28.02.2022 15:54
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підуть на пси, на глум і тлум
імена їх стануть брутальною лайкою
.
Andreas Lipschitz
@lipschz
·
18 мин
На Ахтырку сброшена вакуумная бомба российско-фашистскими захватчиками.
Смерть рассеянскому шизо-фашизму ! Смерть рашистским оккупантам!
Слава Украине !