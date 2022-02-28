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обстріл (21149) ДСНС (4463)

У ДСНС показали наслідки обстрілу з "Градів" передмістя Чернігова: найбільше постраждали с. Киїнка та с. Павлівка. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Війська РФ випалюють українські міста та села. У ДСНС показали наслідки обстрілу градами Киїнки і Павлівки на Чернігіщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС у телеграмі.

"Найбільше постраждали с. Киїнка та с. Павлівка. Підрозділи ДСНС працюють за межами своїх можливостей. Ми впевнені, що переможемо!" - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворог нещадно обстрілює житлові будинки Чернігова. Виникла пожежа в районі "Епіцентру", - ДСНС. ФОТО

У ДСНС показали наслідки обстрілу з Градів передмістя Чернігова: найбільше постраждали с. Киїнка та с. Павлівка 01
У ДСНС показали наслідки обстрілу з Градів передмістя Чернігова: найбільше постраждали с. Киїнка та с. Павлівка 02
У ДСНС показали наслідки обстрілу з Градів передмістя Чернігова: найбільше постраждали с. Киїнка та с. Павлівка 03
У ДСНС показали наслідки обстрілу з Градів передмістя Чернігова: найбільше постраждали с. Киїнка та с. Павлівка 04
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Топ коментарі
+18
тепер зрозуміло нащо були перемовини!
показати обстріл по мирняку.
залякати
змусити до капітуляції.
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28.02.2022 16:35
+12
Нет, всё таки я передумал, пленных брать не моё.
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28.02.2022 16:36
+11
падли !!! кацапи не люди
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28.02.2022 16:36
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тепер зрозуміло нащо були перемовини!
показати обстріл по мирняку.
залякати
змусити до капітуляції.
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28.02.2022 16:35 Відповісти
все как с Дебальцевым
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28.02.2022 16:38 Відповісти
саме так
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28.02.2022 16:40 Відповісти
йшов би ти петруша москалик звiдси
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28.02.2022 16:42 Відповісти
Нет, всё таки я передумал, пленных брать не моё.
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28.02.2022 16:36 Відповісти
падли !!! кацапи не люди
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28.02.2022 16:36 Відповісти
После обещаний не трогать жителей Казани, город сдался Ивану Грозному. После чего было вырезано всё, включая грудных детей, население Казани. За это Ванька получил своё прозвище ЖЫВОДЁР - кацап по татарски.
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28.02.2022 17:26 Відповісти
Пусть ярость благородная вскипает, как волна
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28.02.2022 16:39 Відповісти
Смерть цапам!
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28.02.2022 16:40 Відповісти
СМЕРТЬ ОККУПАНТАМ и ГАДАМ !!!(((
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28.02.2022 16:44 Відповісти
Смерть кацапам-тварюкам!!!!
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28.02.2022 16:44 Відповісти
За таке потрібно підривати в/ч паРаші.Щоб покидьки знали що за все прийде авдплата.
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28.02.2022 16:46 Відповісти
кацапов НАДО было НАКАЗАТЬ еще в Сирии когда он из КАСПИЯ РАССТРЕЛИВАЛ ЭСКАНДЭРАМИ Алеппо !!
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28.02.2022 16:46 Відповісти
за таке - тільки міжнародний трибунал і світова війна на знищення Росії. Інакше ландшафт Києнки і Павлівки через 1-5 днів - стане реальністю для пів-України, а далі - Європи і всього світу. Це найбільша катастрофа 21 століття, яка відбувається прямо зараз. Нас вбивають вже тільки за те, что ми нація українців и хочемо в ЄС.
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28.02.2022 16:52 Відповісти
Как же я их ненавижу
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28.02.2022 16:54 Відповісти
Вот какой он русский мир.
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28.02.2022 17:02 Відповісти
Русский (прилагательное) есть принадлежность к территориальному сообществу генетических рабов по признакам подчинения Хану, Сцарю, *****.
Объявление: в военторге продаётся полный комплект военной формы, кацап в подарок.
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28.02.2022 17:30 Відповісти
 
 