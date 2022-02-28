У ДСНС показали наслідки обстрілу з "Градів" передмістя Чернігова: найбільше постраждали с. Киїнка та с. Павлівка. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Війська РФ випалюють українські міста та села. У ДСНС показали наслідки обстрілу градами Киїнки і Павлівки на Чернігіщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС у телеграмі.
"Найбільше постраждали с. Киїнка та с. Павлівка. Підрозділи ДСНС працюють за межами своїх можливостей. Ми впевнені, що переможемо!" - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+18 Ivan Pidbujpata
показати весь коментар28.02.2022 16:35
+12 Вячеслав Галушка 16a6f560
показати весь коментар28.02.2022 16:36
+11 Алекс Леонов
показати весь коментар28.02.2022 16:36
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показати обстріл по мирняку.
залякати
змусити до капітуляції.
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