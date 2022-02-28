Буча встояла ціною великих руйнувань: загинув воїн, спалені ворожі колони, руїни. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Ситуація у Бучі контрольована. Місцями ще тривають бої – ворог не полишає спроб підійти до Києва, проте кожен наступний напад все швидше відбивається українськими захисниками. Також місцеві жителі успішно доловлюють російських диверсантів по навколишніх лісах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Згідно з даними місцевої влади, секретаря Бучанської міськради Тараса Шаправського та жителів міста станом на 28 лютого вже можна сказати, що Буча вистояла. Щоправда, ціною великих руйнувань.
Також відомо про загиблого захисника – бучанця Володимира Ковальського, він був учасником Революцїі Гідності, пізніше пішов на фронт добровольцем, був поранений на Донбасі під час бою з російськими окупантами. На жаль, при обороні Бучі в центрі міста він зазнав поранень, несумісних з життям.
Наразі у Бучі майже не працює інтернет, через пошкодження вишки з передавачами у більшості районів зник мобільний зв'язок (лише подекуди "ловить" Водафон), багато приватних осель й багатоповерхівок залишилися без світла, газу й води. Місцеві служби в екстреному порядку відновлюють знищену ворогом інфраструктуру, а міський голова Анатолій Федорук обіцяє, що Буча обов'язково буде відбудована. На відео мер знаходиться на вулиці Вокзальній – артерії міста, що з'єднує Бучу з Ірпенем.
У місті також постраждав центральний район – через нього по "Варшавці" (траса на Київ) намагалася прорватися до столиці ворожа колона. Російські військові були зупинені українськими захисниками.
Аби зупинити рух колони російських військових, звичайні бучанці робили, що могли. Ті, хто не міг воювати зі зброєю у руках, закидував ворожу техніку коктейлями Молотова.
Будь ласка, зачекайте...
Смерть ворогам !
ВИ ПОРВАЛИ КАДИРОВСЬКУ ЕЛІТУ, яких боялась уся Підарашка....
Буча Віват!!!! Слава Героям!!!
все превращать в руины грозного, алеппо и других городов
чтобы вас освободить от нормальной жизни
головне людське життя...................
Поки ми не переможемо повністю, викинувши за кордоном з ерефію їх війська з окупованих територій, та з мізків росіян думки про адин нарот, нам не бачити миру на нашій землі. Не дарма ВОЛЯ або СМЕРТЬ, іншого вибору тоталітарна нелюдська ерефія нам не дає.
ТРАСАХ ЇЖАКИ АБО БЕТОННІ БЛОКИ І РОБИТИ ПОРЯД ЗАСІДКИ У ЛІСОСМУГАХ
ПРИ ДОРОГАХ ?
Ви ще не розумієте, у що вляпались!
Ласкаво просимо до пекла!