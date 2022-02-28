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Буча встояла ціною великих руйнувань: загинув воїн, спалені ворожі колони, руїни. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Буча встояла ціною великих руйнувань: загинув воїн, спалені ворожі колони, руїни. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ситуація у Бучі контрольована. Місцями ще тривають бої – ворог не полишає спроб підійти до Києва, проте кожен наступний напад все швидше відбивається українськими захисниками. Також місцеві жителі успішно доловлюють російських диверсантів по навколишніх лісах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

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Згідно з даними місцевої влади, секретаря Бучанської міськради Тараса Шаправського та жителів міста станом на 28 лютого вже можна сказати, що Буча вистояла. Щоправда, ціною великих руйнувань.

Також відомо про загиблого захисника – бучанця Володимира Ковальського, він був учасником Революцїі Гідності, пізніше пішов на фронт добровольцем, був поранений на Донбасі під час бою з російськими окупантами. На жаль, при обороні Бучі в центрі міста він зазнав поранень, несумісних з життям.

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Наразі у Бучі майже не працює інтернет, через пошкодження вишки з передавачами у більшості районів зник мобільний зв'язок (лише подекуди "ловить" Водафон), багато приватних осель й багатоповерхівок залишилися без світла, газу й води. Місцеві служби в екстреному порядку відновлюють знищену ворогом інфраструктуру, а міський голова Анатолій Федорук обіцяє, що Буча обов'язково буде відбудована. На відео мер знаходиться на вулиці Вокзальній – артерії міста, що з'єднує Бучу з Ірпенем.

У місті також постраждав центральний район – через нього по "Варшавці" (траса на Київ) намагалася прорватися до столиці ворожа колона. Російські військові були зупинені українськими захисниками.

Буча встояла ціною великих руйнувань: загинув воїн, спалені ворожі колони, руїни 01

Аби зупинити рух колони російських військових, звичайні бучанці робили, що могли. Ті, хто не міг воювати зі зброєю у руках, закидував ворожу техніку коктейлями Молотова. 

Буча встояла ціною великих руйнувань: загинув воїн, спалені ворожі колони, руїни 02
Буча встояла ціною великих руйнувань: загинув воїн, спалені ворожі колони, руїни 03
Буча встояла ціною великих руйнувань: загинув воїн, спалені ворожі колони, руїни 01
Буча встояла ціною великих руйнувань: загинув воїн, спалені ворожі колони, руїни 05
Буча встояла ціною великих руйнувань: загинув воїн, спалені ворожі колони, руїни 06
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Топ коментарі
+60
Героям СЛАВА !
Смерть ворогам !
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28.02.2022 17:53
+35
Буча!!!! Я пишаюсь Вами!!!!
ВИ ПОРВАЛИ КАДИРОВСЬКУ ЕЛІТУ, яких боялась уся Підарашка....
Буча Віват!!!! Слава Героям!!!
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28.02.2022 18:10
+30
Місто-Герой Буча
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28.02.2022 17:55
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Героям СЛАВА !
Смерть ворогам !
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28.02.2022 17:53 Відповісти
є дані, що там недобита кадирва досі вовчими стежками в полях коло Немішаєвого кружляє
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28.02.2022 17:54 Відповісти
Доб'ють .
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28.02.2022 17:57 Відповісти
kto vam dannie peredaval?
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28.02.2022 18:14 Відповісти
Місто-Герой Буча
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28.02.2022 17:55 Відповісти
Мають дати таке звання!
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28.02.2022 18:11 Відповісти
Ну і як вам Буча? кацапва вонюча
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28.02.2022 18:57 Відповісти
Слава Україні! Смерть кацапському ворогу!
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28.02.2022 17:56 Відповісти
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28.02.2022 18:01 Відповісти
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28.02.2022 18:05 Відповісти
Уничтожать кацапскую нечисть это наш СВЯТОЙ ДОЛГ ! Славу Украине !
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28.02.2022 18:10 Відповісти
Буча!!!! Я пишаюсь Вами!!!!
ВИ ПОРВАЛИ КАДИРОВСЬКУ ЕЛІТУ, яких боялась уся Підарашка....
Буча Віват!!!! Слава Героям!!!
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28.02.2022 18:10 Відповісти
та это привычная тактика асвабадителей рашистких
все превращать в руины грозного, алеппо и других городов
чтобы вас освободить от нормальной жизни
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28.02.2022 18:11 Відповісти
житло та інфраструктуру відбудуємо.
головне людське життя...................
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28.02.2022 18:12 Відповісти
нічого... будуть фінанси, Північна Америка, Європа допоможуть, буде багато роботи - відбудуємо... Буча - місто-герой, врятувала Київ.
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28.02.2022 18:16 Відповісти
яка Америка - ЗА ВСЕ ЗАПЛАТИТЬ ОКУПАНТ ! Десятки років будуть репарацію сплачувати!
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28.02.2022 18:41 Відповісти
кремлівська паскуда руйнувала життя українського народу на протязі останніх 8 років, а зараз намагається взагалі знищити українських громадян та державу. Послало на смерть свої перші підрозділи, щоб їх смертями розв'язати руки своїй армії та стріляти вже по мирним жителям.
Поки ми не переможемо повністю, викинувши за кордоном з ерефію їх війська з окупованих територій, та з мізків росіян думки про адин нарот, нам не бачити миру на нашій землі. Не дарма ВОЛЯ або СМЕРТЬ, іншого вибору тоталітарна нелюдська ерефія нам не дає.
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28.02.2022 18:19 Відповісти
Всех уничтожить до единого не жалеть и не прощать
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28.02.2022 18:36 Відповісти
видел два видео с бучи, это просто пиз..ц, в аду наверное рашистам получше
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28.02.2022 18:37 Відповісти
****** *ы кремлевские тридцать лет срали на украине поддерживали и помогали чучмам овощам. Потом насаждали ******й мир свой зомбировали ватников. И теперь решили сгноить нас в концлагерях . ЗА****.
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28.02.2022 18:44 Відповісти
Вiчна слава героям. Смерть ворогам!!!
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28.02.2022 18:48 Відповісти
А ЧИ НЕ ЧАС СТАВИТИ НА ВСІХ МІЖНАРОДНИХ І МІЖМІСЦЕВИХ УКРАЇНСЬКИХ
ТРАСАХ ЇЖАКИ АБО БЕТОННІ БЛОКИ І РОБИТИ ПОРЯД ЗАСІДКИ У ЛІСОСМУГАХ
ПРИ ДОРОГАХ ?

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28.02.2022 18:57 Відповісти
Буча город герой скинемой по копійці відбудуєм
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28.02.2022 19:27 Відповісти
Буча!НЕ сзались, выжили! Да вы просто герои! Вся страна Вами гордится!
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28.02.2022 19:46 Відповісти
Буча, дорогая. Там когда-то жил великий писатель Михаил Афанасьевич Булгаков. Не зря он сказал о русских: "Не народ, а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев."
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28.02.2022 22:21 Відповісти
Кожен метр Українскої землі буде для окупанта смертельним!

Ви ще не розумієте, у що вляпались!

Ласкаво просимо до пекла!
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28.02.2022 23:32 Відповісти
Українці, велика нація. Такий Народ ворогу не здолати. Слава Українським Захистникам та простим Українцям, що захищають свою землю)))
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01.03.2022 18:35 Відповісти
 
 