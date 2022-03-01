Наслідки вчорашніх обстрілів Харкова із російських "Градів". ФОТОрепортаж

Вчора війська РФ лупили із ворожих "Градів" по житлових кварталах Харкова.

Протягом доби співробітники ДСНС на Харківщині 44 рази виїжджали за сигналом "Тривога". З них виїздів 25 на ліквідацію пожеж та загорянь (19 у місті та 6 у області), 10 раз рятувальники виїздили для надання допомоги населенню, 10– інші виїзди, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.

Крім того піротехнічні підрозділи ДСНС проводили розмінувальні роботи: було знешкоджено 69 вибухонебезпечних предметів.









За добу було ліквідовано 24 пожежі, спричинених ворожими обстрілами.

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м. Харків:

- вул. Гуревича, горів автомобіль;

- вул. Батумська, горів гараж та автомобіль, в результаті обстрілу постраждав чоловік;

- вул. Кільцева, горіли 5 автівок, в результаті артобстрілу постраждало двоє чоловік та один загинув;

- вул. Тракторобудівників, горіли 15 гаражів та 5 автомобілів;

- вул. Світла, горів гараж та автомобіль;

- пров. 23 Серпня, горіло 7 автомобілів;

- вул. Балакірєва, горіло 2 автомомбіля;

- вул. Бучми, горів гараж;

Харківський район:

с. Рогань, горів житловий будинок, в результаті артобстрілу постраждав 1 чоловік та 1 загинув;

- вул. 23 Серпня, горів гараж;

- вул. Осинова, горів житловий будинок;

- вул. Кільцева, в результаті артобстрілу постраждало 8 чоловік та 35 осіб було евакуйовано;

- Ізюмський район, м. Балаклія, горів житловий будинок;

- Харківський район, с. Рогань, горів житловий будинок;

- вул. Киргизька, в результаті попадання снаряду горіла електропідстанція потужністю 110/6 кВт та три тони транформаторного мастила;

- вул. Танкопія, горіло 10 гаражів;

- вул. Морозова, горіло складське приміщення;

- вул. Єнакіївська, горів газопровід на подачі до житлового будинку;

- вул. Немишлянська, горіла складська будівля;

- пр-т Тракторобудівників, горів гараж;

- Харківський район, м. Дергачі, горів житловий будинок;

- вул. Верхньогіївська, в результаті попадання снаряду горіло чотири автомобілі, постраждало 15 авто. Пошкоджено газову магістраль до будинку та пошкоджені вікна ЗОШ №108.