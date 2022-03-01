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Наслідки вчорашніх обстрілів Харкова із російських "Градів". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вчора війська РФ лупили із ворожих "Градів" по житлових кварталах Харкова.

Протягом доби співробітники ДСНС на Харківщині 44 рази виїжджали за сигналом "Тривога". З них виїздів 25 на ліквідацію пожеж та загорянь (19 у місті та 6 у області), 10 раз рятувальники виїздили для надання допомоги населенню, 10– інші виїзди, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.

Крім того піротехнічні підрозділи ДСНС проводили розмінувальні роботи: було знешкоджено 69 вибухонебезпечних предметів.

Наслідки вчорашніх обстрілів Харкова із російських Градів 01
Наслідки вчорашніх обстрілів Харкова із російських Градів 02
Наслідки вчорашніх обстрілів Харкова із російських Градів 03
Наслідки вчорашніх обстрілів Харкова із російських Градів 04

За добу було ліквідовано 24 пожежі, спричинених ворожими обстрілами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські військові підривають підстанції в Харкові, частина районів без електроенергії, - Терехов

м. Харків:

- вул. Гуревича, горів автомобіль;

- вул. Батумська, горів гараж та автомобіль, в результаті обстрілу постраждав чоловік;

- вул. Кільцева, горіли 5 автівок, в результаті артобстрілу постраждало двоє чоловік та один загинув;

- вул. Тракторобудівників, горіли 15 гаражів та 5 автомобілів;

- вул. Світла, горів гараж та автомобіль;

- пров. 23 Серпня, горіло 7 автомобілів;

- вул. Балакірєва, горіло 2 автомомбіля;

- вул. Бучми, горів гараж;

Харківський район:

с. Рогань, горів житловий будинок, в результаті артобстрілу постраждав 1 чоловік та 1 загинув;

- вул. 23 Серпня, горів гараж;

- вул. Осинова, горів житловий будинок;

- вул. Кільцева, в результаті артобстрілу постраждало 8 чоловік та 35 осіб було евакуйовано;

- Ізюмський район, м. Балаклія, горів житловий будинок;

- Харківський район, с. Рогань, горів житловий будинок;

- вул. Киргизька, в результаті попадання снаряду горіла електропідстанція потужністю 110/6 кВт та три тони транформаторного мастила;

- вул. Танкопія, горіло 10 гаражів;

- вул. Морозова, горіло складське приміщення;

- вул. Єнакіївська, горів газопровід на подачі до житлового будинку;

- вул. Немишлянська, горіла складська будівля;

- пр-т Тракторобудівників, горів гараж;

- Харківський район, м. Дергачі, горів житловий будинок;

- вул. Верхньогіївська, в результаті попадання снаряду горіло чотири автомобілі, постраждало 15 авто. Пошкоджено газову магістраль до будинку та пошкоджені вікна ЗОШ №108.

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Скоти! А хтось ще каже що їх жаліти треба! Це війна! Немає жалю!
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01.03.2022 08:44 Відповісти
Тут вже взагалі не повинно бути питань стосовно жалю. Це скажені чудовиська, яких треба знищувати!
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01.03.2022 08:48 Відповісти
За бажання форсіть картинку!
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01.03.2022 08:50 Відповісти
Це вже агонія у кремлівського ублюдка , так як воювати з мирним населенням можуть тільки рашинські подонки і ботоксна потвора із пітерськоі підворотні 😡
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01.03.2022 08:53 Відповісти
Россія має бути знищена! Вже в цьому році на місці Москви мають квакати жаби! Мені не шкода, ні мирних, ні військових. За те що вони зробили з моєю країною, кацапи не мають право на життя.
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01.03.2022 08:56 Відповісти
баньте так званого "Бандерівця" - це кацапський провокатор, бігає по тредам і роздуває зраду, розбрат між Сходом і Заходом України і прочу *******, БАНЬТЕ!
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01.03.2022 09:04 Відповісти
Будь ласка, ви більш конкретніше прописуйте нікнейм.
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01.03.2022 09:17 Відповісти
Користувач: Бандерівець
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01.03.2022 09:23 Відповісти
Харьковчане - держитесь, Вас поддерживает вся страна!!! Тварей в плен не брать!!!!!!!
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01.03.2022 09:06 Відповісти
ТРЕБА СИСТЕМАТИЧНО ЗНИЩУВАТИ ОКУПАНТІВ. Хто не здається, той знищується.
СЛАВА НАЦІЇ!!!
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01.03.2022 09:42 Відповісти
Какие сволочи! Держись Украина!
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01.03.2022 10:39 Відповісти
чому ми не відповідаємо? треба ху....ярити по територіям, з яких летить да наших місць, тільки тоді вони почнуть думати про подальші обстріли
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01.03.2022 11:41 Відповісти
 
 