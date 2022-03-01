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Життя не припиняється навіть під час обстрілів, - в укритті Нововолинської лікарні народився хлопчик. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Волині в укритті Нововолинської лікарні народився хлопчик. Батьки малюка – прибули з Києва. Малюк народився 28 лютого о 23:15.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Нововолинську міську лікарню.

"Діти війни. Життя не зупинити! У укриттях з'являються маленькі українці! Знайомтесь, наш новонароджений захисник - 3 550 г, 55см. Тривожні сирени лунають по всій Україні, на Волині також. Але життя не припиняється навіть під час обстрілів. Бажаємо малюкові мирного неба.Все буде Україна", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Під гуркіт та завивання сирен": У бомбосховищі столичного пологового будинку народилася дівчинка. ФОТОрепортаж

Життя не припиняється навіть під час обстрілів, - в укритті Нововолинської лікарні народився хлопчик 01
Життя не припиняється навіть під час обстрілів, - в укритті Нововолинської лікарні народився хлопчик 02

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Топ коментарі
+13
ЦЕ МАЙБУТНЄ УКРАЇНСЬКОЇ НЕЗЛАМНОЇ НАЦІЇ
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01.03.2022 10:52
+5
Здоров'я хлопчику та доброго апетиту.
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01.03.2022 10:56
+3
Назвіть Віктором.
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01.03.2022 10:57
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ЦЕ МАЙБУТНЄ УКРАЇНСЬКОЇ НЕЗЛАМНОЇ НАЦІЇ
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01.03.2022 10:52 Відповісти
Здоров'я хлопчику та доброго апетиту.
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01.03.2022 10:56 Відповісти
Назвіть Віктором.
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01.03.2022 10:57 Відповісти
Вартість одного кацапа - 50 дол.
⚡️Миноборона РФ будет выплачивать по 11 тыс. рублей семьям погибших российских солдат в войне против Украины

По нынешнему курсу - $50

Источник: ВРУ
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01.03.2022 10:57 Відповісти
ento tryndec. POLNYJ.
Pomniu v 1990-tye vo Frankfurte priseli s drugom v skverike, on s gitaroju, ja s gubnoj garmoškoju. Riadom postavili praporsvonbodnoj Litvy.
Za poldnia v korobke bylo bolše (170 marok), neželi 30 let spustia stoit adna riuzge saldata narassiji.
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01.03.2022 12:46 Відповісти
Земляки тримайтеся, все буде Україна. А новонародженому козаку по життю здоров'я, щастя, чистої води і ніякої біди.
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01.03.2022 10:58 Відповісти
⚡Сведения, раскрывающие потери личного состава в военное время, являются в России государственной тайной

Поэтому матери погибших и взятых в плен солдат, о своих детях могут никогда ничего и не узнать.
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01.03.2022 10:58 Відповісти
Они о них уже забыли. По приказу.
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01.03.2022 11:37 Відповісти
$50 по сегодняшнему официальному курсу, $20 по курсу чёрного рынка, полцента - в ближайшей перспективе. Мама будет плакать - погасить ипотеку не хватит.
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01.03.2022 11:45 Відповісти
27 також хрестив свою похресницю що народилась 24
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01.03.2022 11:03 Відповісти
Україна буде жити!!!
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01.03.2022 11:17 Відповісти
Нововолинськ по прямій 7 км до Польщі .. Тримайтесь !
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01.03.2022 11:20 Відповісти
УКРАIНА БУДЕ ЖITI. СЛАВА УКРАИНЕ. МЫ ЛЮБИМ УКРАИНУ.
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01.03.2022 11:53 Відповісти
Внука моей соседки в 2014 году избили на Пасху возле церковного храма за то что он говорил по русски, и это в русскоговорящем Донбассе!!!. И парень уехал в Россию. Узнал об этом только сегодня, 1 марта 2022 года. Шок. И как теперь эта соседка должна относится к "Щирым " украинцам? Парню в больнице зашивали глаза, подшивали веки... Теперь соседка ждёт прихода русских войск и русской пенсии.
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01.03.2022 12:39 Відповісти
А прапор наш для чого на аватарку поцепило, х... ло путинське?
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01.03.2022 13:50 Відповісти
 
 