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Життя не припиняється навіть під час обстрілів, - в укритті Нововолинської лікарні народився хлопчик. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
На Волині в укритті Нововолинської лікарні народився хлопчик. Батьки малюка – прибули з Києва. Малюк народився 28 лютого о 23:15.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Нововолинську міську лікарню.
"Діти війни. Життя не зупинити! У укриттях з'являються маленькі українці! Знайомтесь, наш новонароджений захисник - 3 550 г, 55см. Тривожні сирени лунають по всій Україні, на Волині також. Але життя не припиняється навіть під час обстрілів. Бажаємо малюкові мирного неба.Все буде Україна", - сказано в повідомленні.
Топ коментарі
+13 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар01.03.2022 10:52
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показати весь коментар01.03.2022 10:57
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⚡️Миноборона РФ будет выплачивать по 11 тыс. рублей семьям погибших российских солдат в войне против Украины
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Источник: ВРУ
Pomniu v 1990-tye vo Frankfurte priseli s drugom v skverike, on s gitaroju, ja s gubnoj garmoškoju. Riadom postavili praporsvonbodnoj Litvy.
Za poldnia v korobke bylo bolše (170 marok), neželi 30 let spustia stoit adna riuzge saldata narassiji.
Поэтому матери погибших и взятых в плен солдат, о своих детях могут никогда ничего и не узнать.