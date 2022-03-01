Ліквідовані в Україні російські військовослужбовці. ФОТОрепортаж 18+
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
В мережі опублікували фотографії ліквідованих російських солдатів, які напали на Україну. Увага! Новина містить кадри нерекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!
Відповідні фото в своєму телеграм-каналі оприлюднив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Російська армія не зазнає втрат в Україні, заявило Міноборони РФ. Тому цей солдат просто ліг відпочити під час навчань".
"Командир роти 104-го десантно-штурмового полку 76-ї Псковської дивізії успішно демілітаризований українськими воїнами".
"Ім'я твоє невідоме, смерть твоя марна, і нарече тебе Конашенков іменем "Потерьнет..."
"Охтирка. Добитий окупант у недобитих обладунках".
"Мрії збуваються. Дістався до України. Чи то опудалом, чи тушкою".
Будь ласка, зачекайте...
русский корабльсвиноцабака иди *****...
Чтоб видела, кого вырастила.
Як на мене - кадри то це заспокійливі та розслабляючі перед сном
За баблом загиблих і дітей відправили на «ученія»…в Україну на окупацію !!