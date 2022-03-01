Ліквідовані в Україні російські військовослужбовці. ФОТОрепортаж 18+

В мережі опублікували фотографії ліквідованих російських солдатів, які напали на Україну. Увага! Новина містить кадри нерекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Відповідні фото в своєму телеграм-каналі оприлюднив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Російська армія не зазнає втрат в Україні, заявило Міноборони РФ. Тому цей солдат просто ліг відпочити під час навчань".

"Командир роти 104-го десантно-штурмового полку 76-ї Псковської дивізії успішно демілітаризований українськими воїнами".

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"Ім'я твоє невідоме, смерть твоя марна, і нарече тебе Конашенков іменем "Потерьнет..."

"Охтирка. Добитий окупант у недобитих обладунках".

"Мрії збуваються. Дістався до України. Чи то опудалом, чи тушкою".