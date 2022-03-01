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армія РФ (2698) війна (7386) Бутусов Юрій (2015)

Ліквідовані в Україні російські військовослужбовці. ФОТОрепортаж 18+

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

В мережі опублікували фотографії ліквідованих російських солдатів, які напали на Україну. Увага! Новина містить кадри нерекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Відповідні фото в своєму телеграм-каналі оприлюднив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Ліквідовані в Україні російські військовослужбовці 01

"Російська армія не зазнає втрат в Україні, заявило Міноборони РФ. Тому цей солдат просто ліг відпочити під час навчань".

Ліквідовані в Україні російські військовослужбовці 02

"Командир роти 104-го десантно-штурмового полку 76-ї Псковської дивізії успішно демілітаризований українськими воїнами".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Два гелікоптери окупантів збито над київським водосховищем поблизу Вишгорода. ВIДЕО

Ліквідовані в Україні російські військовослужбовці 03

"Ім'я твоє невідоме, смерть твоя марна, і нарече тебе Конашенков іменем "Потерьнет..."

Ліквідовані в Україні російські військовослужбовці 04

"Охтирка. Добитий окупант у недобитих обладунках".

Ліквідовані в Україні російські військовослужбовці 05

"Мрії збуваються. Дістався до України. Чи то опудалом, чи тушкою".

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Топ коментарі
+72
Как можно больше фото этих прижмуренных пидаров нужно публиковать где только возможно .
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01.03.2022 12:06
+69
Какие 18+ У меня дети разглядывают кацапские трупы и спрашивают почему так мало
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01.03.2022 12:08
+63
Свежая несвежая русня. Для релаксации...
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01.03.2022 12:05
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А у вас "задвухсотилось" наверно меньше? И кто-то выложил? Зачем платки поласкать и "нехоршо" провожать воинов (независимо от стороны). "https://www.youtube.com/watch?v=S-MM6sCEanE"
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01.03.2022 13:23 Відповісти
русский корабль свиноцабака иди *****...
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01.03.2022 13:54 Відповісти
иди ***** кацап!!!
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01.03.2022 17:12 Відповісти
Накуражились
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01.03.2022 13:23 Відповісти
Жмурі суки, не дивляться на Кобздона, чого б це?
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01.03.2022 14:36 Відповісти
Та й куй з ними!Не шкода зовсім.
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01.03.2022 13:25 Відповісти
Хто має ще якісь світлини смажених уїбанів, кидайте, панове. 18+ - це коли 10 афроамериканців на одну білявку, а на фотографії з дохлими заліссянськими підорами можна дивитись нескінченно.
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01.03.2022 13:25 Відповісти
Какая гнида стёрла мой комментарий,але гараж?
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01.03.2022 13:29 Відповісти
Можна вічно дивитись на потік води, багаття, зоряне небо і здохлих фашистів які прийшли Україну смерті шукати.
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01.03.2022 13:35 Відповісти
Эти Псковские мрази еще в первую Карабахскую войну воевали против нас. Давите их ребята, уничтожайте,сжигайте.Молимся за вас. Победа за Украиной.
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01.03.2022 13:37 Відповісти
Послать эту икебану матери.
Чтоб видела, кого вырастила.
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01.03.2022 13:39 Відповісти
Дуз деирсян, азизим.
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01.03.2022 13:39 Відповісти
Пусть земля будет стекловатой..через пару дней число жмуров - орков будет больше , чем погибших в Афгане. Через неделю можно будет входить в Донецк и Луганск. Дойдёт очередь и др Крыма. Нас ничего не сдерживает. Вонь и вой Раши будет ужасающей.
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01.03.2022 13:43 Відповісти
Здесь может возникнуть проблема. Запад Рашу вовремя не остановил, но может остановить нас, когда будем гнать москалей и освобождать свои территории. Скажут "негуманно" а наша власть спасует.
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01.03.2022 18:12 Відповісти
Посмотрим , впереди очень не простые дни и ночи. Дай нам Бог.
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01.03.2022 18:25 Відповісти
Файно!
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01.03.2022 13:49 Відповісти
Вторглися "собіратєлі". Зберуть їх а той поліетиленовий мішок і до мамки або в моб. крематорій.
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01.03.2022 13:49 Відповісти
"Увага! Новина містить кадри нерекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою! Джерело: https://censor.net/ua/p3320362"

Як на мене - кадри то це заспокійливі та розслабляючі перед сном
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01.03.2022 13:58 Відповісти
Все життя боялася крові. Не можу відірвати очей, дивилася б на це, як на вогонь, водоспад-дуже заспокоює
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01.03.2022 14:01 Відповісти
Видно білоруським матерям невтерпіж отримати теж груз 200 з території України в районах північної України !!!
За баблом загиблих і дітей відправили на «ученія»…в Україну на окупацію !!
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01.03.2022 14:01 Відповісти
Ніколи не відчував такої насолоди від небіжчиків! Навіть мої сини які завжди були пацифистами сказали що отримують задоволення від смерті цих виродків! Слава Україні! Слава нашим ЗСУ! Героям Слава! Смерть ворогам!
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01.03.2022 14:05 Відповісти
Смерть окупантам ! Не треба було тривожити наш український вулик ! Окупанти Путін і Лукашенко будуть там де і окупант Гітлер - капут і будуть ці два злочинці в Гаазькому Міжнародному Воєнному Трибуналі - МЕРТВИМИ АБО ЖИВИМИ . Це не важливо !
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01.03.2022 14:06 Відповісти
Русские самки по 50 баксов от бандитов получат, за каждого жмура.
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01.03.2022 14:26 Відповісти
В таком "агргатеному"стані вони досить милі...
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01.03.2022 14:40 Відповісти
агрегатному
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01.03.2022 14:41 Відповісти
Пам"ятаю за день-два до нападу чорт якийсь у російському камуфляжі замовляв собі в Києві ресторан щоб відсвяткувать перемогу над "бандерами" Цікаво - він де зараз? Живий чи вже у "хорі Алєксандрова"?
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01.03.2022 14:49 Відповісти
Такі фотки треба розсилати на кацапські сайти ресторанів, готелів, курортів тощо - у розділ "відгуки" - дуже дієво!
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01.03.2022 14:57 Відповісти
Можно вічно дивитися на огонь и на мертвих кацапів...
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01.03.2022 15:59 Відповісти
Можно вічно дивитися на вогонь і мертвих кацапів.
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01.03.2022 16:01 Відповісти
Дуже позитивні фото!
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01.03.2022 17:17 Відповісти
В 80-х годах в подворотнях кацапских городов и военных казармах пели жалостливые песни про Афган, про убитых товарисчей. В 90-х пели про Чечню. Точно так же будете скулить, как дали вам п-зды в Украине. Везде суете свое ипало, а потом скулите что вас убивают. И правильно делают. Хороший кацап - дохлый кацап
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01.03.2022 17:46 Відповісти
А ведь они кого-то любили и кто-то любил их. Какого х#я попёрлись в Украину. Ave Caesar morituri te salutant - Слава Придурку, идущие на смерть приветствуют тебя. У идущих на смерть есть свои мозги?
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01.03.2022 17:47 Відповісти
Многие москальские девушки и женщины останутся без мужиков. Надо дать им наше украинское славянское семя, а деток вырастить патриотами Украины и пополнить наше население. Иначе они будут отдаваться неславянам и похоронят Рашу генетически, превратив её в Срашу. Жуков дал освободителям Берлина три дня для того же самого. Может поэтому немцы так долго колебались с решением дать нам оружие, москальские гены мешали.
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01.03.2022 18:02 Відповісти
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