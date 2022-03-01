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На Сумщині окупанти розчавили авто з чоловіком, який намагався зупинити російську колону, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

47-річний чоловік загинув на місці.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

"За процесуального керівництва Роменської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). За даними слідства, 28 лютого 2022 року поблизу с. Погожа Криниця Роменського району місцевий житель на власному авто перегородив дорогу колоні російської техніки. Окупанти переїхали автівку танками. 47-річний чоловік загинув на місці", - йдеться у повідомленні.

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На Сумщині окупанти розчавили авто з чоловіком, який намагався зупинити російську колону, - Офіс Генпрокурора 01
На Сумщині окупанти розчавили авто з чоловіком, який намагався зупинити російську колону, - Офіс Генпрокурора 02

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Топ коментарі
+83
Никакой пощады кацапским сукам!
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01.03.2022 12:33
+35
Не можна. Цивільні не робіть цього, у хуйла скаженого предсмертна огонія, він надасть наказ скоро вбивати усіх підряд! Беріть зброю до рук бо будете потім вити на зорі.
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01.03.2022 12:34
+29
смело, но безнадежно..., колонну надо останавливать заграждениями, ежами, рвами, когда она задержалась, лупят по ней из специального оружия... и как бы должно помочь
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01.03.2022 12:35
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Никакой пощады кацапским *****!
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01.03.2022 12:33 Відповісти
Не можна. Цивільні не робіть цього, у ***** скаженого предсмертна огонія, він надасть наказ скоро вбивати усіх підряд! Беріть зброю до рук бо будете потім вити на зорі.
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01.03.2022 12:34 Відповісти
Согласен. Берегите себя, не надо напролом умирать
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01.03.2022 12:37 Відповісти
Походу да. Это в первых рядах шел оболваненый молодняк. А потом пустят карательные силы.
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01.03.2022 13:13 Відповісти
если уже белорусов на фарш пустили, то не осталось у них никаких карательных сил.....
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01.03.2022 13:43 Відповісти
смело, но безнадежно..., колонну надо останавливать заграждениями, ежами, рвами, когда она задержалась, лупят по ней из специального оружия... и как бы должно помочь
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01.03.2022 12:35 Відповісти
почему не звонят военкомати?жди звонка(((
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01.03.2022 12:35 Відповісти
А потім при захопленні в полон будуть "бекать" що вони не винуваті вони на навчаннях?!😡
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01.03.2022 12:36 Відповісти
Тупин и его генералы прекрасно знаю, что они преступники, и они знают, что всем это известно. Их единственная цель сейчас - это уничтожение всего украинского, что только под руку попадается. Суки
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01.03.2022 12:36 Відповісти
Ти диви, як панянка рзбирається!!!
От вислови чомусь чоловічі.
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01.03.2022 12:38 Відповісти
нічого не бачу дивного
цю наволоч тепер потрібно вбивати і палити
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01.03.2022 12:41 Відповісти
Тепер тільки коктейлями їх закидувати, нехай палають у них не тільки дупи
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01.03.2022 12:55 Відповісти
ТВАРЕЙ ЭТИМ МЫ ДОЛЖНЫ УБИТЬ ВСЕХ ДО ЕДИНОГО И УБЬЁМ !!!
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01.03.2022 12:59 Відповісти
Героично конечно,но для кацапни это не подходит. Только уничтожать. Без слов,без колебаний. А так-еще одна потерянная жизнь украинца.
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01.03.2022 13:00 Відповісти
Тварі, що ви робите!?
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01.03.2022 13:07 Відповісти
Надо не погибать, а убивать. Вечная Память защитникам нашей Батьківщини.
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01.03.2022 13:09 Відповісти
Не рискуйте так больше. Идет время и они начинают зверствовать, точно так же, как фашисты в 41. Сначала тоже не слишком были свирепыми. Но потом...
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01.03.2022 13:10 Відповісти
Gde v plen popadiotsia grupa snabzenyja ix nenado trogat budet pomeniatsia plenami,a vot drugix v razxod i tankistov takze
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01.03.2022 13:13 Відповісти
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
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01.03.2022 13:23 Відповісти
Танки останавливают не так: догоняют и бросают коктейль.
При этом есть даже шанс быстро удрать.
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01.03.2022 13:37 Відповісти
Ну и на что он надеялся? Лучше б приехал домой и ружье взял...
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01.03.2022 13:44 Відповісти
Світла память герою! Смерть російським фашистам!
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01.03.2022 14:13 Відповісти
Пленные нам не нужны, не заслуживают они лояльности. Все брешут падлы, что ничего не знали. Испуганную рожу скорчить не трудно.
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01.03.2022 15:55 Відповісти
Освободітєлі
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01.03.2022 16:33 Відповісти
СЛАВА УКРАИНСОМУ ГЕРОЮ!ВЕЧНАЯ ЕМУ ПАМЯТЬ!смерть кацапам!
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01.03.2022 18:16 Відповісти
А простите где тело размазанное по салону автомобиля??? где лужи крови? (5 литров в человеке), даже на сиденье нет крови. ФЕЙК и ВРАНЬЁ
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01.03.2022 21:13 Відповісти
 
 