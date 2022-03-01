36749 27
На Сумщині окупанти розчавили авто з чоловіком, який намагався зупинити російську колону, - Офіс Генпрокурора. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
47-річний чоловік загинув на місці.
Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
"За процесуального керівництва Роменської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). За даними слідства, 28 лютого 2022 року поблизу с. Погожа Криниця Роменського району місцевий житель на власному авто перегородив дорогу колоні російської техніки. Окупанти переїхали автівку танками. 47-річний чоловік загинув на місці", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+83 Неоновая Вывеска
показати весь коментар01.03.2022 12:33
+35 Aleksiey Ykropovich
показати весь коментар01.03.2022 12:34
+29 Hanka Panyanka
показати весь коментар01.03.2022 12:35
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
От вислови чомусь чоловічі.
цю наволоч тепер потрібно вбивати і палити
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!
При этом есть даже шанс быстро удрать.