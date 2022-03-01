Спецпрокуратури у військовій та оборонній сфері активно документують злочини Російської Федерації в Україні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Органи Спеціалізованих прокуратури у військовій та оборонній сфері продовжують виконувати свої професійні обов'язки та конституційні функції органів прокуратури в умовах фактичної війни, розв’язаної російською федерацією проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, Чернігівська Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Центрального регіону обрала запобіжний захід громадянину російської федерації, підозрюваному у вчинені злочину, передбаченому ч. 2 ст. 110 КК України - заступнику командира взводу - командиру третього відділення технічних засобів розвідки військової частини 21005 Збройних сил Російської Федерації - Буйнічеву Костянтину Сергійовичу (25.01.1983 року народження), уродженцю с. Кіряково, Болтнивського району Новособірської області, РФ. Загарбник зареєстрований та проживає за адресою: Російська Федерація, Юрга, вул. Пушкіна, буд. 12, кв.9.

Прокурором у порядку ст. 615 КПК України йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 30 діб, починаючи з часу його фактичного затримання з 24.02.2022 до 25.03.2022.

Слідство здійснюється слідчими слідчого відділу ЧРУП Головного управління Нацполіції в Чернігівській області.

За процесуального керівництва Спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері Західного регіону упродовж 24-28 лютого 2022 року розпочато 10 кримінальних проваджень щодо збройної агресії Російської Федерації проти України.

Унаслідок обстрілу 24 лютого окупантами аеродрому військової частини у м. Броди Львівської області поранено 2 військовослужбовців. Того ж дня збройні сили РФ обстріляли територію військової частини у с. Батятичі Львівської області і територію військової частини у м. Новий Калинів Самбірського району Львівської області.

Усі відомості про злочини внесено до ЄРДР та розпочато розслідування за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також розв'язування та ведення агресивної війни (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 КК України).

Досудове розслідування у цих кримінальних провадженнях здійснює Управління СБУ у Львівській області за процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури.

Окрім того, 24 та 25 лютого окупанти обстріляли об’єкти військової частини у м. Старокостянтинів Хмельницької області. Наразі проведені огляди місця події на території військової частини та вилучено частини снарядів.

Внесено відомості в ЄРДР та розпочато розслідування за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави, а також ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій (ч. 3 ст. 110, ч. 3 ст. 332-2, ч. 2 ст. 437 КК України). Процесуальне керівництво здійснює Хмельницька спеціалізована прокуратура, а досудове розслідування – Управління СБУ у Хмельницькій області.

Крім того, окупанти 24 лютого 2022 року обстріляли аеродром військової частини у м. Івано-Франківськ, унаслідок чого загинув 1 військовослужбовець. Також обстріляно аеродром та приміщення військової частини у м. Коломия Івано-Франківської області. Наразі спеціалізованою прокуратурою проведені огляди місця подій.

За процесуального керівництва Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також розв'язування та ведення агресивної війни (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 КК України).

Окупанти нанесли авіаційного удару по аеропорту м. Рівне. Внаслідок цього 2 військовослужбовців зазнали поранень, знищена техніка військової частини. Наразі прокуратурою проведено необхідні першочергові слідчі дії та призначено вибухотехнічну експертизу. Досудове розслідування здійснює Управління СБУ в Рівненській області за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави, а також ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій (ч. 3 ст. 110, ч. 3 ст. 332-2, ч. 2 ст. 437 КК України).

Також збройні сили рф обстріляли 24 лютого аеродром військової частини в м. Луцьк. Прокуратурою проведено огляд території військової частини, призначено вибухотехнічну експертизу.

Крім того, окупант 27 лютого обстріляв територію військової частини у м. Володимир-Волинський Волинської області, внаслідок якого загинуло 3 військовослужбовців та пошкоджено техніку.

Відомості внесено до ЄРДР та розпочато розслідування за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, диверсії, а також ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій Луцьк (ч. 3 ст. 110, ст. 113, ч. 2 ст. 437 КК України). Досудове розслідування здійснюється Управлінням СБУ у Волинській області за процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури.











