Спецпрокуратури у військовій та оборонній сфері активно документують злочини Російської Федерації в Україні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Органи Спеціалізованих прокуратури у військовій та оборонній сфері продовжують виконувати свої професійні обов'язки та конституційні функції органів прокуратури в умовах фактичної війни, розв’язаної російською федерацією проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, Чернігівська Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Центрального регіону обрала запобіжний захід громадянину російської федерації, підозрюваному у вчинені злочину, передбаченому ч. 2 ст. 110 КК України - заступнику командира взводу - командиру третього відділення технічних засобів розвідки військової частини 21005 Збройних сил Російської Федерації - Буйнічеву Костянтину Сергійовичу (25.01.1983 року народження), уродженцю с. Кіряково, Болтнивського району Новособірської області, РФ. Загарбник зареєстрований та проживає за адресою: Російська Федерація, Юрга, вул. Пушкіна, буд. 12, кв.9.
Прокурором у порядку ст. 615 КПК України йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 30 діб, починаючи з часу його фактичного затримання з 24.02.2022 до 25.03.2022.
Слідство здійснюється слідчими слідчого відділу ЧРУП Головного управління Нацполіції в Чернігівській області.
За процесуального керівництва Спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері Західного регіону упродовж 24-28 лютого 2022 року розпочато 10 кримінальних проваджень щодо збройної агресії Російської Федерації проти України.
Унаслідок обстрілу 24 лютого окупантами аеродрому військової частини у м. Броди Львівської області поранено 2 військовослужбовців. Того ж дня збройні сили РФ обстріляли територію військової частини у с. Батятичі Львівської області і територію військової частини у м. Новий Калинів Самбірського району Львівської області.
Усі відомості про злочини внесено до ЄРДР та розпочато розслідування за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також розв'язування та ведення агресивної війни (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 КК України).
Досудове розслідування у цих кримінальних провадженнях здійснює Управління СБУ у Львівській області за процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури.
Окрім того, 24 та 25 лютого окупанти обстріляли об’єкти військової частини у м. Старокостянтинів Хмельницької області. Наразі проведені огляди місця події на території військової частини та вилучено частини снарядів.
Внесено відомості в ЄРДР та розпочато розслідування за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави, а також ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій (ч. 3 ст. 110, ч. 3 ст. 332-2, ч. 2 ст. 437 КК України). Процесуальне керівництво здійснює Хмельницька спеціалізована прокуратура, а досудове розслідування – Управління СБУ у Хмельницькій області.
Крім того, окупанти 24 лютого 2022 року обстріляли аеродром військової частини у м. Івано-Франківськ, унаслідок чого загинув 1 військовослужбовець. Також обстріляно аеродром та приміщення військової частини у м. Коломия Івано-Франківської області. Наразі спеціалізованою прокуратурою проведені огляди місця подій.
За процесуального керівництва Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також розв'язування та ведення агресивної війни (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 КК України).
Окупанти нанесли авіаційного удару по аеропорту м. Рівне. Внаслідок цього 2 військовослужбовців зазнали поранень, знищена техніка військової частини. Наразі прокуратурою проведено необхідні першочергові слідчі дії та призначено вибухотехнічну експертизу. Досудове розслідування здійснює Управління СБУ в Рівненській області за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави, а також ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій (ч. 3 ст. 110, ч. 3 ст. 332-2, ч. 2 ст. 437 КК України).
Також збройні сили рф обстріляли 24 лютого аеродром військової частини в м. Луцьк. Прокуратурою проведено огляд території військової частини, призначено вибухотехнічну експертизу.
Крім того, окупант 27 лютого обстріляв територію військової частини у м. Володимир-Волинський Волинської області, внаслідок якого загинуло 3 військовослужбовців та пошкоджено техніку.
Відомості внесено до ЄРДР та розпочато розслідування за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, диверсії, а також ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій Луцьк (ч. 3 ст. 110, ст. 113, ч. 2 ст. 437 КК України). Досудове розслідування здійснюється Управлінням СБУ у Волинській області за процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури.
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Заправка техники параши !!!
Бензин +вода + сахар
Дизель + сахар
Канистры готовьте заранее
Это важно !!!
Три приоритета !!!
- ОПТИКА. -----разбить
- Топливо ------сахар+вода
- Вода питьевая -----слабительное
Парашная техника должна стоять
Днём и Ночью !!!
Любой ватный мер города !!!
Помните ****** у нас бутылок
ОЧЕНЬ
ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ МНОГО !!!
Только попробуйте саботировать !!!
Мерам патриотам респект !!!
Медведев угрожает французам войной:
«Там какой-то французский министр сегодня сказал, что они объявили нам экономическую войну. Следите за своей речью, господа! И не забывайте, что экономические войны в истории человечества часто перерастали в настоящие».
Теперь понятно, что эти хлопцы-фашисты не остановятся.
Они должны будут работать, класть кирпичи, не менее 10 лет
максимум, котловани під фундамент хай копають "палкою-копалкою". Погано копає, не виконав норму - оту палю йому в дупу, і най далі копає.