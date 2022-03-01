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Спецпрокуратури у військовій та оборонній сфері активно документують злочини Російської Федерації в Україні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Органи Спеціалізованих прокуратури у військовій та оборонній сфері продовжують виконувати свої професійні обов'язки та конституційні функції органів прокуратури в умовах фактичної війни, розв’язаної російською федерацією проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, Чернігівська Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Центрального регіону обрала запобіжний захід громадянину російської федерації, підозрюваному у вчинені злочину, передбаченому ч. 2 ст. 110 КК України - заступнику командира взводу - командиру третього відділення технічних засобів розвідки військової частини 21005 Збройних сил Російської Федерації - Буйнічеву Костянтину Сергійовичу (25.01.1983 року народження), уродженцю с. Кіряково, Болтнивського району Новособірської області, РФ. Загарбник зареєстрований та проживає за адресою: Російська Федерація, Юрга, вул. Пушкіна, буд. 12, кв.9.

Прокурором у порядку ст. 615 КПК України йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 30 діб, починаючи з часу його фактичного затримання з 24.02.2022 до 25.03.2022.

Слідство здійснюється слідчими слідчого відділу ЧРУП Головного управління Нацполіції в Чернігівській області.

За процесуального керівництва Спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері Західного регіону упродовж 24-28 лютого 2022 року розпочато 10 кримінальних проваджень щодо збройної агресії Російської Федерації проти України.

Унаслідок обстрілу 24 лютого окупантами аеродрому військової частини у м. Броди Львівської області поранено 2 військовослужбовців. Того ж дня збройні сили РФ обстріляли територію військової частини у с. Батятичі Львівської області і територію військової частини у м. Новий Калинів Самбірського району Львівської області.

Усі відомості про злочини внесено до ЄРДР та розпочато розслідування за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також розв'язування та ведення агресивної війни (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 КК України).

Досудове розслідування у цих кримінальних провадженнях здійснює Управління СБУ у Львівській області за процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури.

Окрім того, 24 та 25 лютого окупанти обстріляли об’єкти військової частини у м. Старокостянтинів Хмельницької області. Наразі проведені огляди місця події на території військової частини та вилучено частини снарядів.

Внесено відомості в ЄРДР та розпочато розслідування за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави, а також ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій (ч. 3 ст. 110, ч. 3 ст. 332-2, ч. 2 ст. 437 КК України). Процесуальне керівництво здійснює Хмельницька спеціалізована прокуратура, а досудове розслідування – Управління СБУ у Хмельницькій області.

Крім того, окупанти 24 лютого 2022 року обстріляли аеродром військової частини у м. Івано-Франківськ, унаслідок чого загинув 1 військовослужбовець. Також обстріляно аеродром та приміщення військової частини у м. Коломия Івано-Франківської області. Наразі спеціалізованою прокуратурою проведені огляди місця подій.

За процесуального керівництва Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також розв'язування та ведення агресивної війни (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 КК України).

Окупанти нанесли авіаційного удару по аеропорту м. Рівне. Внаслідок цього 2 військовослужбовців зазнали поранень, знищена техніка військової частини. Наразі прокуратурою проведено необхідні першочергові слідчі дії та призначено вибухотехнічну експертизу. Досудове розслідування здійснює Управління СБУ в Рівненській області за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави, а також ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій (ч. 3 ст. 110, ч. 3 ст. 332-2, ч. 2 ст. 437 КК України).

Також збройні сили рф обстріляли 24 лютого аеродром військової частини в м. Луцьк. Прокуратурою проведено огляд території військової частини, призначено вибухотехнічну експертизу.

Крім того, окупант 27 лютого обстріляв територію військової частини у м. Володимир-Волинський Волинської області, внаслідок якого загинуло 3 військовослужбовців та пошкоджено техніку.

Відомості внесено до ЄРДР та розпочато розслідування за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, диверсії, а також ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій Луцьк (ч. 3 ст. 110, ст. 113, ч. 2 ст. 437 КК України). Досудове розслідування здійснюється Управлінням СБУ у Волинській області за процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури.

Спецпрокуратури у військовій та оборонній сфері активно документують злочини Російської Федерації в Україні 01
Спецпрокуратури у військовій та оборонній сфері активно документують злочини Російської Федерації в Україні 02
Спецпрокуратури у військовій та оборонній сфері активно документують злочини Російської Федерації в Україні 03
Спецпрокуратури у військовій та оборонній сфері активно документують злочини Російської Федерації в Україні 04
Спецпрокуратури у військовій та оборонній сфері активно документують злочини Російської Федерації в Україні 05
Спецпрокуратури у військовій та оборонній сфері активно документують злочини Російської Федерації в Україні 06

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Заправка техники параши !!!

Бензин +вода + сахар

Дизель + сахар

Канистры готовьте заранее
Это важно !!!
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01.03.2022 13:06 Відповісти
Важно !!!

Три приоритета !!!

- ОПТИКА. -----разбить

- Топливо ------сахар+вода

- Вода питьевая -----слабительное

Парашная техника должна стоять
Днём и Ночью !!!
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01.03.2022 13:07 Відповісти
Столтенберг і Дуда на базі тактичної авіації в Польщі.Наші пташечки вже готові до бою
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01.03.2022 13:09 Відповісти
дай Бог!!!!
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01.03.2022 13:10 Відповісти
А же тут Міг-29 та Су-27?
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01.03.2022 13:33 Відповісти
Важно !!!

Любой ватный мер города !!!

Помните ****** у нас бутылок

ОЧЕНЬ

ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ МНОГО !!!

Только попробуйте саботировать !!!

Мерам патриотам респект !!!
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01.03.2022 13:12 Відповісти
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01.03.2022 13:19 Відповісти
І Українська Моська загризла Слона!
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01.03.2022 14:08 Відповісти
Уссацца и не жить!

Медведев угрожает французам войной:

«Там какой-то французский министр сегодня сказал, что они объявили нам экономическую войну. Следите за своей речью, господа! И не забывайте, что экономические войны в истории человечества часто перерастали в настоящие».

Теперь понятно, что эти хлопцы-фашисты не остановятся.
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01.03.2022 13:35 Відповісти
Карасёв в ФБ написал про сайт Нюрнберг 2022, постите туда.
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01.03.2022 13:37 Відповісти
После победы Украины пленных московских фашистов отпускать нельзя!

Они должны будут работать, класть кирпичи, не менее 10 лет
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01.03.2022 13:59 Відповісти
А вони вміють класти цеглу?
максимум, котловани під фундамент хай копають "палкою-копалкою". Погано копає, не виконав норму - оту палю йому в дупу, і най далі копає.
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01.03.2022 14:31 Відповісти
Ну тогда на урановые рудники
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01.03.2022 15:08 Відповісти
а где этот прокурорский батальон ??
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01.03.2022 15:44 Відповісти
 
 