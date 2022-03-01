У Калинівці на Київщині росіяни вщент зруйнували будинок, загинула жінка. ФОТО

У смт Калинівка Фастівського району Київської області внаслідок російського бомбардування 28 лютого повністю зруйновано будинок, жінка загинула, чоловіка не можуть знайти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ДСНС: "Внаслідок бомбардування 28.02 о 19:00 вщент зруйновано будинок.

Виявлено останки тіла господині, дані встановлюються. Тривають пошуки чоловіка".

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