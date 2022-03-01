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Фото Фоторепортаж
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армія РФ (2698) Київська область (1521) обстріл (5105)

У Калинівці на Київщині росіяни вщент зруйнували будинок, загинула жінка. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

У смт Калинівка Фастівського району Київської області внаслідок російського бомбардування 28 лютого повністю зруйновано будинок, жінка загинула, чоловіка не можуть знайти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ДСНС: "Внаслідок бомбардування 28.02 о 19:00 вщент зруйновано будинок.

Виявлено останки тіла господині, дані встановлюються. Тривають пошуки чоловіка".

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У Калинівці на Київщині росіяни вщент зруйнували будинок, загинула жінка 01
У Калинівці на Київщині росіяни вщент зруйнували будинок, загинула жінка 02
У Калинівці на Київщині росіяни вщент зруйнували будинок, загинула жінка 03

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Топ коментарі
+10
УСІ КАЦАПСЬКІ ВБИВЦІ ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ
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01.03.2022 16:00
+8
Рашка має бути знищена як держава!
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01.03.2022 16:01
+5
твари
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01.03.2022 16:01
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УСІ КАЦАПСЬКІ ВБИВЦІ ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ
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01.03.2022 16:00 Відповісти
Рашка має бути знищена як держава!
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01.03.2022 16:01 Відповісти
твари
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01.03.2022 16:01 Відповісти
я так розумію, що керівництво ********* своїми діями просто закриває себе в рідній говені? ні одна захарова крім якогось науру нікуди ж більше не прилетить, прикриють і в клітку?! вони правда хочуть все життя пить мохіто з бояри і березового соку?
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01.03.2022 16:01 Відповісти
⚡️Нью-Йоркская биржа и Nasdaq приостановили торги акциями Яндекс, Ozon и многих других российских компаний, - глава Минцифры Украины Федоров.
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01.03.2022 16:03 Відповісти
Цапська агонія.Українці, головне бережіть себе.Ворог буде знищений.А неньку Україну відбудуємо ще кращу.Смерть цапам!
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01.03.2022 16:04 Відповісти
Кабдец там воронка.
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01.03.2022 16:07 Відповісти
И куда они твари целились такой авиабомбой если даже поблизости ниодного военного обьекта Вражеских летчиков в плен не брать сжигать живьем. Все как в Сирии выкашивают гражданское население и инфраструктуру чтобы склонить к переговорам и капитуляции.
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01.03.2022 16:10 Відповісти
Там залізниця поруч. Влучання ТАКОГО у колію досить складно відновити.
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01.03.2022 16:30 Відповісти
Перепутали с Васильковом, или засцал пилот и скинул не долетев.
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01.03.2022 16:50 Відповісти
что ж они применили, если такая воронка??
И главное, какой смысл бомбить жилые дома?? горите в аду.
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01.03.2022 16:52 Відповісти
Вставай, страна огромная, Вставай на смертный бой. С путинской силой тёмною, С проклятою ордой!
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02.03.2022 09:26 Відповісти
Пришло время объявить о создании Русской освободительной армии, которая похоронит преступный режим диктатора-маньяка Путина-Х#уйла и вернет Россию к демократии.
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02.03.2022 09:27 Відповісти
 
 