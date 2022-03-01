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У Калинівці на Київщині росіяни вщент зруйнували будинок, загинула жінка. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
У смт Калинівка Фастівського району Київської області внаслідок російського бомбардування 28 лютого повністю зруйновано будинок, жінка загинула, чоловіка не можуть знайти.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ДСНС: "Внаслідок бомбардування 28.02 о 19:00 вщент зруйновано будинок.
Виявлено останки тіла господині, дані встановлюються. Тривають пошуки чоловіка".
Топ коментарі
+10 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар01.03.2022 16:00
+8 Планшет Студента
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+5 Green sheet
показати весь коментар01.03.2022 16:01
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И главное, какой смысл бомбить жилые дома?? горите в аду.