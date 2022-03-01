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Фото Фоторепортаж
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Javelin (95) NLAW (2)

"Вам будет тепло и хорошо", - Генштаб ЗСУ повідомив окупантам, що тисячі нових NLAW та Javelin чекають на свій час. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Генеральний штаб ЗСУ заявив, що тисячі нових переносних ракетних комплексів NLAW та Javelin готові надійти на озброєння українського війська.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ. 

У повідомлені говориться: "Втрати РФ за 5 днів: майже 200 танків та близько 850 ББМ.

А тисячі NLAW та Javelin ще чекають на свій час.

Дякуємо нашим іноземним партнерам за підтримку та позицію.

Готуємо подарунки загарбникам. ПОВЕРЬТЕ - ВАМ БУДЕТ ТЕПЛО И ХОРОШО!".

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Вам будет тепло и хорошо, - Генштаб ЗСУ повідомив окупантам, що тисячі нових NLAW та Javelin чекають на свій час 01
Вам будет тепло и хорошо, - Генштаб ЗСУ повідомив окупантам, що тисячі нових NLAW та Javelin чекають на свій час 02
Вам будет тепло и хорошо, - Генштаб ЗСУ повідомив окупантам, що тисячі нових NLAW та Javelin чекають на свій час 03
Вам будет тепло и хорошо, - Генштаб ЗСУ повідомив окупантам, що тисячі нових NLAW та Javelin чекають на свій час 04

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Топ коментарі
+163
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01.03.2022 18:23
+81
Сначала надо подготовить психологически
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01.03.2022 18:23
+75
Треба не повідомляти, а пиздити до всирачки. Соррі за мій французький.
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01.03.2022 18:22
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Ёперный театр..
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01.03.2022 19:23 Відповісти
Файні трембіти
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01.03.2022 19:04 Відповісти
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01.03.2022 19:05 Відповісти
я пов'язую нічне і сьогоднішнє загострення на фронті зі вчорашнім пизежем зелених наполеонів, що кацапу, що здався в полон, буде виплачено 5 лямів фублів
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01.03.2022 19:06 Відповісти
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01.03.2022 19:08 Відповісти
как увидишь снегиря береги его он с визиткой яроша цвета одного!!!
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01.03.2022 21:01 Відповісти
А где кровь кацапских младенцев?
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03.03.2022 15:53 Відповісти
В Харьков зашел долгожданный конвой. Противотаковые средства NLAW, SMAW-D, Javelin от союзников. ПЗРК Stinger и очень много всяких вкусных приправ для жарених "асвабадителей".
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01.03.2022 19:09 Відповісти
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01.03.2022 19:55 Відповісти
за Крымом я думаю скоро пойдём... хотя лучше наверное на мацкву..
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01.03.2022 19:10 Відповісти
в першу чергу треба Білорусь взяти
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01.03.2022 19:53 Відповісти
Білорусь білорусам нехай буде. головне того бульбофюрера на тракторі десь знайти і підсмажити джавеліном. )
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01.03.2022 20:54 Відповісти
нам Білорусь нідочого, нам загрозу з її боку треба ліквідувати
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01.03.2022 21:44 Відповісти
Ребят Не пропустите ! Новая Гаубица на продажу

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01.03.2022 19:11 Відповісти
я люблю сябров..не бульбашей
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01.03.2022 19:15 Відповісти
ПВО нужно сейчас, срочно, опять авиация бьёт ссуки!
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01.03.2022 19:19 Відповісти
Надо поставить ребят по периметру Киева со стингерами. Особенно с южного направления, орки бьют калибрами с моря, с кораблей.
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01.03.2022 19:22 Відповісти
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
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01.03.2022 19:25 Відповісти
Я в восторге. Класс!
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01.03.2022 19:28 Відповісти
Когда это добро будет на юге страны - там проходной двор просто образовался...
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01.03.2022 19:30 Відповісти
Abramovich prikupil i podaril vam, druzjam, kreiser. I na.... flot Chorna more budet.
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01.03.2022 19:30 Відповісти
???((
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01.03.2022 19:38 Відповісти
Потрібно укріпити Волинський напрямок, там білоруси зібрали 400 танків. Можуть поперти сьогодні - завтр
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01.03.2022 19:33 Відповісти
жаль невиновных
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01.03.2022 19:36 Відповісти
Moskaliki - Gruz 200 - niska cena
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01.03.2022 19:37 Відповісти
Супер! Воврема, там у Киева уже собираетсе желающие получить цветы.
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01.03.2022 19:52 Відповісти
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01.03.2022 19:53 Відповісти
Супер!!!!!!!!!!!!!
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02.03.2022 00:44 Відповісти
И почему они до сих пор не в войсках? Хороша ложка к обеду.
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01.03.2022 20:42 Відповісти
Всё готово для тёплого приёма
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01.03.2022 21:46 Відповісти
а когда олигархи начнут делиться? Сколько за их офшоры можно помощи для ВСУ накупить?
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02.03.2022 01:08 Відповісти
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