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"Вам будет тепло и хорошо", - Генштаб ЗСУ повідомив окупантам, що тисячі нових NLAW та Javelin чекають на свій час. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Генеральний штаб ЗСУ заявив, що тисячі нових переносних ракетних комплексів NLAW та Javelin готові надійти на озброєння українського війська.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомлені говориться: "Втрати РФ за 5 днів: майже 200 танків та близько 850 ББМ.
А тисячі NLAW та Javelin ще чекають на свій час.
Дякуємо нашим іноземним партнерам за підтримку та позицію.
Готуємо подарунки загарбникам. ПОВЕРЬТЕ - ВАМ БУДЕТ ТЕПЛО И ХОРОШО!".
Топ коментарі
+163 Гыг с Вами
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+81 Перехватчик
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+75 Sashko Pavliuk
показати весь коментар01.03.2022 18:22
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Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!