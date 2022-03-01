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Українці залишають послання для окупантів на дорогах країни. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Органи влади у громадах, підприємці та звичайні жителі України розміщують уздовж українських доріг банери та білборди з повідомленнями для солдатів окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, подібні повідомлення для армії РФ з'явилися на дорогах Київської, Миколаївської, Сумської областей, поблизу міста Рівне, у Дніпрі та області.
Нагадаємо, 24 лютого Росія вторглася до незалежної України. Війська окупанта ведуть вогонь по мирним жителям та багатоповерхівкам українських міст. Війська РФ також заходять до України з території Білорусі.
Топ коментарі
+35 КузьмичUA
показати весь коментар01.03.2022 20:52
+27 Запорізький козак
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+23 Myko
показати весь коментар01.03.2022 20:48
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с удовольствием бы поучавствовал
а установивших билборды твое мнение вообще не колеблет
«Гайдамаки»; 1839-1841, Т.Г.Шевченко