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Українці залишають послання для окупантів на дорогах країни. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Органи влади у громадах, підприємці та звичайні жителі України розміщують уздовж українських доріг банери та білборди з повідомленнями для солдатів окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Українці залишають послання для окупантів на дорогах країни 01

Так, подібні повідомлення для армії РФ з'явилися на дорогах Київської, Миколаївської, Сумської областей, поблизу міста Рівне, у Дніпрі та області.

Українці залишають послання для окупантів на дорогах країни 02
Українці залишають послання для окупантів на дорогах країни 03
Українці залишають послання для окупантів на дорогах країни 04

Також дивіться: "Воруют, выносят абсолютно все": російські окупанти мародерствують в магазинах Херсона. ВIДЕО


Українці залишають послання для окупантів на дорогах країни 05
Українці залишають послання для окупантів на дорогах країни 06

Нагадаємо, 24 лютого Росія вторглася до незалежної України. Війська окупанта ведуть вогонь по мирним жителям та багатоповерхівкам українських міст. Війська РФ також заходять до України з території Білорусі.

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Топ коментарі
+35
Я б на их месте вообще всех выгнал, оставил бы только уборщицу, чтоб не разрывать дипломатических отношений.
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01.03.2022 20:52
+27
⚡️ США объявили 12 сотрудников постпредства РФ при ООН персонами нон грата, они должны покинуть страну до 7 марта, - сообщают УНН
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01.03.2022 20:48
+23
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01.03.2022 20:48
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⚡️ США объявили 12 сотрудников постпредства РФ при ООН персонами нон грата, они должны покинуть страну до 7 марта, - сообщают УНН
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01.03.2022 20:48 Відповісти
Я б на их месте вообще всех выгнал, оставил бы только уборщицу, чтоб не разрывать дипломатических отношений.
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01.03.2022 20:52 Відповісти
А вот это круто было сказано!
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01.03.2022 21:24 Відповісти
Кузьмич, я бы так не сумел! Ты просто кладезь изящной словесности! Браво!
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01.03.2022 21:25 Відповісти
Смотря на всё что делается, мне хочется спросить почему небендзю ещё тупо не *********????!!!!
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01.03.2022 21:11 Відповісти
Он нынче председатель.
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01.03.2022 21:12 Відповісти
Мне просто представилось как проводят экзекуцию этого председателя, с криками лови суку!!! И так хорошо сразу стало на душе... наверное эмоциональное
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01.03.2022 21:17 Відповісти
прочитал и сам улыбнулся)

с удовольствием бы поучавствовал
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01.03.2022 21:18 Відповісти
уже нет. сегодня лишили
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01.03.2022 21:17 Відповісти
Последнее слово - "*********" ? Не стоит на латынь переходить. Сейчас все слова типа " руский корабль ***** " и им подобные есть не матерные, а такими, что кратко формулируют весь ремикс мыслей по отношению к каинам.
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01.03.2022 21:30 Відповісти
Я боюсь блокировки. Но если можно, то с удовольствием!!!! РУССКИЙ КОРАБЛЬ *****!!!!! Поверьте без мата, это невозможно ни терпеть ни смотреть!!!!!! Пожалуйста, парни отвоюйте свою свободу от русцкого мира!!!! Мы все с ВАМИ!!!!!
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01.03.2022 21:38 Відповісти
Слава Украине!!!! Бакинцы.
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01.03.2022 21:44 Відповісти
Яхши!
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01.03.2022 22:41 Відповісти
там одни феесбешники
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01.03.2022 21:17 Відповісти
Интересно как если самолёты не литают. Отправят лаптей на плату плавать в океан, с бутылкой водки
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01.03.2022 23:09 Відповісти
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01.03.2022 20:48 Відповісти
Этот лучший
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01.03.2022 22:10 Відповісти
коментар відмічено як спам
Толерантность зашкаливает. Скромней надо быть и сильней.
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01.03.2022 20:54 Відповісти
сделай свое, эксперт.
а установивших билборды твое мнение вообще не колеблет
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01.03.2022 21:16 Відповісти
Хто до нас з мечем прийде --- вiд джавелiна & байрактара здохне ! ось так
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01.03.2022 21:09 Відповісти
"Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго-довго кров степами текла-червоніла..."

«Гайдамаки»; 1839-1841, Т.Г.Шевченко
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01.03.2022 21:36 Відповісти
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01.03.2022 21:11 Відповісти
Нащо "штурм грозного" на фото з кацапського блокпосту на донбасі?
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01.03.2022 21:50 Відповісти
Самое лучшее встречать оружием - особенно после их бомбежек и ракетных обстрелов гражданских объектов...плакатиками-цветочками тут не помочь - только силу понимают!
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01.03.2022 21:11 Відповісти
когда едешь колонной и по дороге видишь такое, это -2 к морали
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01.03.2022 21:14 Відповісти
Байрактары и джавелины -100 к морали! Только сила и никакой жалости!!! Вспомни своих братьев, сестер, детей, родителей которые переживают, страдают, погибают в этой сумашедшей, жестокой войне просто потому что какое то ***** решило что может это сделать!!!!! Помни сыновей Украины отдавших свою жизнь за счастливое будущее Родины!!!! СЛАВА УКРАИНЕ!!!!!!!!!!!!
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01.03.2022 21:31 Відповісти
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01.03.2022 21:12 Відповісти
Поймаем путина-***** и зажарим эту суку на медленном огне .
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01.03.2022 21:15 Відповісти
Литва, шосе біля Каунаса сьогодні.
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01.03.2022 22:37 Відповісти
100% хорошая идея. Думал об этом сам. Нужно чтобы везде было и побольше, включая села где проходят дороги ..
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01.03.2022 23:08 Відповісти
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01.03.2022 23:45 Відповісти
 
 