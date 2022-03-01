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Бомбардувальник окупантів з території Росії випустив по Харкову 16 високоточних ракет 28 лютого. Це фашизм та геноцид, - Повітряні сили. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Командування Повітряних сил ЗСУ оприлюднило інформацію про бомбардування Харкова російськими окупантами, яке відбулося 28 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці командування.

У повідомленні відзначається: "Фашизм та геноцид! Так тепер називають злочинні дії "братнього народу" у Харкові. Удари РСЗВ "Смерч", бомбардування житлових кварталів, атака балістичними ракетами по центральній площі та адміністрації міста – це лиш те, що потрапило у смартфони очевидців. Насправді військові злочини режиму путіна у Харкові значно масштабніші.

Учора, 28 лютого, стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22м3, немов на навчаннях, не перетинаючи лінію державного кордону, завдав ударів по мирних житлових кварталах Харкова високоточною зброєю – ракетами класу "повітря-поверхня". Бомбардувальник зробив чотири заходи по курсу н.п. Бєсєдино (Курська обл.) – Бєлгород, випустивши по беззахисному місту близько 16 ракет".

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У ПС ЗСУ підкреслили: "Жахливі наслідки ракетного удару рашистів зафіксували місцеві мешканці. Зруйновано багатоповерхівки, школи, дитсадки та інша інфраструктура міста. За попередніми даними, від цих авіаударів загинули десятки харків’ян, серед них і діти.

Повітряні Сили зафіксували цей злочин проти людяності у проміжку часу з 19.07 по 19.51 28 лютого 2022 року. У свій час матеріали обов’язково передадуть до Гааги".

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"На жаль, у ситуації, що склалася, Повітряним Силам вкрай складно прикривати небо у цьому регіоні, адже частина системи ППО країни знищена ударами балістичних та крилатих ракет рашистів.

Штурмувати місто окупанти не наважуються, бо гарантовано будуть знищені, тому вдалися до повітряного тероризму, вбиваючи мирних харків’ян", - резюмується у повідомленні. 

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Бомбардувальник окупантів з території Росії випустив по Харкову 16 високоточних ракет 28 лютого. Це фашизм та геноцид, - Повітряні сили 01
Бомбардувальник окупантів з території Росії випустив по Харкову 16 високоточних ракет 28 лютого. Це фашизм та геноцид, - Повітряні сили 02
Бомбардувальник окупантів з території Росії випустив по Харкову 16 високоточних ракет 28 лютого. Це фашизм та геноцид, - Повітряні сили 03

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Топ коментарі
+75
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01.03.2022 21:40
+39
походу орда включає в роботу свої останні козирі. стратегічна авіація це передостанній крок перед ядерною зброєю
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01.03.2022 21:40
+34
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01.03.2022 21:41
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это фото из гугла или ты думаешь они приглашали на фотосессию
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01.03.2022 21:40 Відповісти
Їх шість літало
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01.03.2022 21:41 Відповісти
так, це повний боєкомплект ракет
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01.03.2022 21:42 Відповісти
******! можно кацапов как-то уничтожить с этой земли? чтобы они другим жизнь не портили.
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01.03.2022 21:39 Відповісти
нікуди не дінуться, самі прийдуть щоб стати добривом.
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01.03.2022 21:56 Відповісти
Дальня авіація москалів базується на аеродромі енгельса.Якби були отрк грім,то можливо дістали би цей аеродром.А якщо ні,то повно інших би змогли знищити.
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01.03.2022 21:39 Відповісти
Долітається, виродок... А його діти та внуки платитимуть репарації за "подвігі дєда", сидячи у рваній фуфайці!
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01.03.2022 21:40 Відповісти
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01.03.2022 21:40 Відповісти
походу орда включає в роботу свої останні козирі. стратегічна авіація це передостанній крок перед ядерною зброєю
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01.03.2022 21:40 Відповісти
Нет у них козырей вообще. Это отчаянье как оно есть.
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01.03.2022 21:53 Відповісти
террористическое государство!
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01.03.2022 21:40 Відповісти
Закройте небо, нато!
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01.03.2022 21:41 Відповісти
Сцять вони.
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01.03.2022 21:42 Відповісти
нет,не сцат...а технично додавливают *****,заставляя совершать ошибочные ходы.и на каком то этапе сумма ошибок ни у кого не вызовет сомнений в необходимости закрытия неба.когда все преступления уже задокументированы и достаточны для гааги.
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01.03.2022 21:52 Відповісти
Ти сам себе чуєш? Малазійського рейса мало для Гааги? Так отож...
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01.03.2022 21:57 Відповісти
я не тільки чую,але і розомію...а ти?
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01.03.2022 22:11 Відповісти
То почуй- до чого тут Гаага, коли треба ТУТ і ЗАРАЗ прикрити нас з повітря?
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01.03.2022 22:13 Відповісти
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01.03.2022 21:41 Відповісти
Бо не треба бути гандоном.

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01.03.2022 21:57 Відповісти
Лучше бы одну по бункеру.
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01.03.2022 21:41 Відповісти
https://t.me/kievreal1/8110 Это ***** кого они уничтожают то
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01.03.2022 21:42 Відповісти
этов рашкинском стиле
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01.03.2022 21:51 Відповісти
це той шо порізали в прилуках
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01.03.2022 21:44 Відповісти
Не той, але такий.
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01.03.2022 23:08 Відповісти
США і Кучма з України передали ці літаки в росію під які гарантії безпеки України США закрий небо в Україні
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01.03.2022 21:45 Відповісти
Их еще и вместе с пилотами передавали, точнее вместе с семьями пилотов.
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01.03.2022 21:52 Відповісти
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01.03.2022 21:46 Відповісти
Руссо-фашисты ввели свои последние резервы, прибегнув к стратегической авиации. Братtья Украiнцi! Вы уже победили русскую орду дикарей! Просто до их ограниченного животного умишка это еще не дошло. Тримайтеся, родненьки....
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01.03.2022 21:47 Відповісти
путин - главный террорист мира!

на него нужно обьявлять охоту. как когда-то на бен-ладена.

путин - бен-ладен 2!

"Где спрятался бен ладен? " А где спрятался *****? В бункере на урале!
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01.03.2022 21:48 Відповісти
Треба його там замурувати і світло вимкнути.
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01.03.2022 22:21 Відповісти
Будьте ви прокляті, ссуки
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01.03.2022 21:49 Відповісти
Отже, з ракетами "земля - земля" в них дійсно напряг...
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01.03.2022 21:53 Відповісти
Треба робити диверсії по всій сраній параші
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01.03.2022 21:53 Відповісти
Хто їх має робити?
Баканівське СБУ здало кацапи все що тільки можна було
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01.03.2022 21:56 Відповісти
Люди помогите нам найти эту сволочь и наказать. Люди, живущие в России, нужна помощь найти эту гниду! Помогите, бизнесменами, готовы оплатить за Вашу информацию про пилота. По радару там был не один самолет, значить нужна информация про всех кто причастен к этому варварству. Пишите здесь, как оплатить - решим, не проблема, есть варианты. Оплата после проверки предоставленной информации, по факту.
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01.03.2022 22:18 Відповісти
Ну , все фамилии командиров таких аппаратов наверняка известны - прокуратура , Ауууу !
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01.03.2022 21:54 Відповісти
И во всем виноваты простые люди. Заложники ситуации!
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01.03.2022 21:56 Відповісти
Русский корабль, иди у сраку!
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01.03.2022 21:57 Відповісти
У нас нет дифицита ракет к точке у. Гасите по военным обьектам Белгорода, не стесняйтесь
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01.03.2022 21:58 Відповісти
Надо над территорией кацапстана гандоны и листовки разбрасывать, что бы не рождались моральные уроды. Сейчас их там большинство
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01.03.2022 22:07 Відповісти
а че там буки, не достают?
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01.03.2022 22:23 Відповісти
А наші винищувачі?
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01.03.2022 22:44 Відповісти
с территории рашки этот подонок работал
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01.03.2022 22:52 Відповісти
То й що? Пора виходити з заціпеніння і бити каців на їх території,бо ми так завжди будемо в програші!
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01.03.2022 23:03 Відповісти
Когда-то при Кучме в 1999 году Украина передала России в качестве оплаты за поставку природного газа 575 ракет Х-55 и Х-55СМ. Учет шел по очень заниженным ценам. При этом, договоры с НАТО и Россией не требовали полного сокращения ТУ22М и ракет Х-55 .Достаточно было сократить из кол-во на 36%.
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01.03.2022 22:47 Відповісти
Кстати, ***** в 1999 стал и.о. презика Раши. Совпадение?
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01.03.2022 22:55 Відповісти
treba naiti togo shofera i jogo familiju
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01.03.2022 22:54 Відповісти
нет предела рашистской мерзости и низости - уничтожить силы ппо, чтобы спокойно расстреливать мирных жителей..., это что-то за гранью добра и зла
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01.03.2022 22:54 Відповісти
если они уничтожили наши силы ппо так точно, значит знали где, и значит, что какой-то местный ублюдок поставил метки или что там они рисуют...
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01.03.2022 22:56 Відповісти
Найти фамилию пилота и все его данные - тварь должна подохнуть со всем своим выводком!
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01.03.2022 23:06 Відповісти
Висувайте ЗРК С-200. Він від Харкова до Бєлгорода без проблем доб"є (його макс. дальність втричі більше), а судячи зі схеми, там відстань ще менша.
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01.03.2022 23:12 Відповісти
Эта мстительная, ************ тварь мстит харьковчанам за авторство знаменитой кричалки.
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01.03.2022 23:21 Відповісти
"випустивши по беззахисному місту..." Коли керівництво Повітряних сил розповідає про те, що колись там "...матеріали обов'язково передадуть до Гааги" віриться, що наші міста таки беззахисні. На відміну від 2014-го ми вже відкрито воюємо з Пуйлостаном і маємо вести бойові дії на його території.
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01.03.2022 23:27 Відповісти
Same tomu vkrainske město Bělgorodъ maje buti povernute Ukraině, dlę guarantovania bezpeki ta zapoběgania pojavě rocketъ ODKB na kordonaxъ Ukrainy.
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02.03.2022 00:35 Відповісти
"... не перетинаючи лінію державного кордону, завдав ударів по мирних житлових кварталах Харкова ..."

То й що, що "не перетинаючи кордону"? - Він не перетинав, може, а запущені ним ракети перетнули кордон... То ми що, нічого не будемо протидіяти таким атакам?
(Тільки жалітися і скаржитися в міжнародні інстанції - це не припинить такі атаки. В т.ч. "закриття неба над Україною" теж їх не припинить.)

Тут треба зрозуміти, яка причина, чому ми не змогли протидіяти цим атакам з території РФ по нашій території:
А) Якщо у нас поки що немає технічної можливості знешкодити пускові засоби і /або перехопити самі ракети (бомби, снаряди), то це технічна задача, яку потрібно розв'язати.
( Можливо, знищити літак ракетою повітря-повітря, запустивши її з Байрактара? Або перехоплювати ворожі ракети, бомби, снаряди якимись нетрадиційними засобами, наприклад, артилерією чи кулеметами, чи ще чимось? )
Б) Якщо ми боїмося "спровокувати" ворога на ще якісь дії тим, що захищаємось від його (провокаційних, але від того не менш руйнівних) нападів з його території шляхом знищення нападника чи інших заходів на його території... то у нас проблеми.
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02.03.2022 02:26 Відповісти
 
 