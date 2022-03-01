Бомбардувальник окупантів з території Росії випустив по Харкову 16 високоточних ракет 28 лютого. Це фашизм та геноцид, - Повітряні сили. ФОТО

Командування Повітряних сил ЗСУ оприлюднило інформацію про бомбардування Харкова російськими окупантами, яке відбулося 28 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці командування.

У повідомленні відзначається: "Фашизм та геноцид! Так тепер називають злочинні дії "братнього народу" у Харкові. Удари РСЗВ "Смерч", бомбардування житлових кварталів, атака балістичними ракетами по центральній площі та адміністрації міста – це лиш те, що потрапило у смартфони очевидців. Насправді військові злочини режиму путіна у Харкові значно масштабніші.

Учора, 28 лютого, стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22м3, немов на навчаннях, не перетинаючи лінію державного кордону, завдав ударів по мирних житлових кварталах Харкова високоточною зброєю – ракетами класу "повітря-поверхня". Бомбардувальник зробив чотири заходи по курсу н.п. Бєсєдино (Курська обл.) – Бєлгород, випустивши по беззахисному місту близько 16 ракет".

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У ПС ЗСУ підкреслили: "Жахливі наслідки ракетного удару рашистів зафіксували місцеві мешканці. Зруйновано багатоповерхівки, школи, дитсадки та інша інфраструктура міста. За попередніми даними, від цих авіаударів загинули десятки харків’ян, серед них і діти.

Повітряні Сили зафіксували цей злочин проти людяності у проміжку часу з 19.07 по 19.51 28 лютого 2022 року. У свій час матеріали обов’язково передадуть до Гааги".

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"На жаль, у ситуації, що склалася, Повітряним Силам вкрай складно прикривати небо у цьому регіоні, адже частина системи ППО країни знищена ударами балістичних та крилатих ракет рашистів.

Штурмувати місто окупанти не наважуються, бо гарантовано будуть знищені, тому вдалися до повітряного тероризму, вбиваючи мирних харків’ян", - резюмується у повідомленні.

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