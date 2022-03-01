Окупанти зруйнували міст у Запорізькій області. ФОТОрепортаж

Залізничний міст у Василівці вів на південь

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на голову Запорізької обласної державної адміністрації Олександра Старуха:

"Василівка. Залізничного сполучення на південь Запорізької області більше немає". Він же виклав фото зруйнованого мосту. На них видно підірваний проліт залізничного переходу і понівечені ферми з рейками.





