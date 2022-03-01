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Окупанти зруйнували міст у Запорізькій області. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Залізничний міст у Василівці вів на південь
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на голову Запорізької обласної державної адміністрації Олександра Старуха:
"Василівка. Залізничного сполучення на південь Запорізької області більше немає". Він же виклав фото зруйнованого мосту. На них видно підірваний проліт залізничного переходу і понівечені ферми з рейками.
Топ коментарі
+28 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар01.03.2022 22:06
+22 olele
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+22 Ликвидация ВП e027242c
показати весь коментар01.03.2022 22:10
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Будь ласка, зачекайте...
Сьогодні там велись запеклі бої, техніка ворога палає, і маємо двійко пар беньок, якими лупають орки і розповідають, що воювати не хотіли, на навчання їхали, іх обдурили. Але ж як воювати не хотіли, чому стріляли???
Наступ наразі зупинено, повідомляє голова Кіровоградської ОДА Марія Чорна.
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Завів кацап християнина,
Зарізати хоче.
Зав'язав йому назад руки,
Ніж широкий точить.
А кацапчук семиліток
Мало не брикає:
Кругом скаче коло тата
Та все промовляє:
"Да полна уж тачать батька!..
Будєт с нєго, будєт!..
Режь же, батька! то-то любо
Как трепаться будєт!"35
давай дам вайбер,а то я уже разпереживалась
новин купа
Это все подготовка к торгу на переговорах -и бомбардировки харькова,мариуполя и т.п.
Думаю наступления глобального на киев не будет-все решится на лугандонии и харьковщине