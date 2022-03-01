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Окупанти зруйнували міст у Запорізькій області. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Залізничний міст у Василівці вів на південь

Окупанти зруйнували міст у Запорізькій області 01

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на голову Запорізької обласної державної адміністрації Олександра Старуха: 

"Василівка. Залізничного сполучення на південь Запорізької області більше немає". Він же виклав фото зруйнованого мосту. На них видно підірваний проліт залізничного переходу і понівечені ферми з рейками.

Окупанти зруйнували міст у Запорізькій області 02

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Топ коментарі
+28
То есть , когда их будут гнать назад - моста у них не будет
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01.03.2022 22:06
+22
ЗСУ знищили колону російських військових, яка вдень вирушила з боку Миколаєва у напрямку Баштанки.

Сьогодні там велись запеклі бої, техніка ворога палає, і маємо двійко пар беньок, якими лупають орки і розповідають, що воювати не хотіли, на навчання їхали, іх обдурили. Але ж як воювати не хотіли, чому стріляли???

Наступ наразі зупинено, повідомляє голова Кіровоградської ОДА Марія Чорна.

Перемога буде за Україною! Ворога буде знищено!
https://t.me/operativnoZSU/10061
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01.03.2022 22:07
+22
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01.03.2022 22:10
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То есть , когда их будут гнать назад - моста у них не будет
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01.03.2022 22:06 Відповісти
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01.03.2022 22:10 Відповісти
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ви у нас таких черг до банкоматів не бачили? навіщо таке фото викладать? що це порівнює?
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01.03.2022 22:12 Відповісти
у нас я не бачив. в магазині сплачую карткою
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01.03.2022 22:15 Відповісти
Цей колаж мало того, що показує, як українці рвуться захищати Неньку, так ще на додачу виявляє довбойобів у коментах, як от максимдяченко.
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01.03.2022 22:30 Відповісти
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В Україні ще більші черги.Живу біля банкомату,вже 5 днів черги з ранку до самого коменданьського часу.
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01.03.2022 22:24 Відповісти
пусть прутся вброд по дну, гады, не все из них амфибии, точно
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01.03.2022 22:43 Відповісти
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01.03.2022 22:10 Відповісти
ЗСУ знищили колону російських військових, яка вдень вирушила з боку Миколаєва у напрямку Баштанки.

Сьогодні там велись запеклі бої, техніка ворога палає, і маємо двійко пар беньок, якими лупають орки і розповідають, що воювати не хотіли, на навчання їхали, іх обдурили. Але ж як воювати не хотіли, чому стріляли???

Наступ наразі зупинено, повідомляє голова Кіровоградської ОДА Марія Чорна.

Перемога буде за Україною! Ворога буде знищено!
https://t.me/operativnoZSU/10061
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01.03.2022 22:07 Відповісти
блін..Тама ЗРК панцир..Тре би його зберегти для наших КБ для вивчення.
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01.03.2022 22:20 Відповісти
Думаю, не варто. Наші все одно краще. Тай поступово на світову стандарти Протиповітряної оборони переходимо
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01.03.2022 22:42 Відповісти
Й це дуже велика проблема - для них...)))
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01.03.2022 22:07 Відповісти
У Степана Руданського є цикл співомовок про кацапів. Наведемо лише один уривок:
Завів кацап християнина,
Зарізати хоче.
Зав'язав йому назад руки,
Ніж широкий точить.
А кацапчук семиліток
Мало не брикає:
Кругом скаче коло тата
Та все промовляє:
"Да полна уж тачать батька!..
Будєт с нєго, будєт!..
Режь же, батька! то-то любо
Как трепаться будєт!"35
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01.03.2022 22:07 Відповісти
до біса їхня "творчість", нема за що таке зберігати, і без таких "шедеврів" видно, хто вони є
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01.03.2022 22:50 Відповісти
сколько же придётся вам дятлам платить после войны, все под церковью будете стоять, только вряд ли подадут.
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01.03.2022 22:07 Відповісти
привіт руда. ті як?
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01.03.2022 22:12 Відповісти
жив курилка !!!!!!!!!!!
давай дам вайбер,а то я уже разпереживалась
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01.03.2022 22:52 Відповісти
ок списала
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01.03.2022 22:56 Відповісти
чекаю
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01.03.2022 22:58 Відповісти
ми з ingrid вже там спілкуємось,в обох рдичі в Херсоні
новин купа
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01.03.2022 22:55 Відповісти
тікають від когось...
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01.03.2022 22:10 Відповісти
значит окончательно стало понятно о переносе боевых действий на лугандонский театр по охвату всу,коль начали боьбить мосты
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01.03.2022 22:11 Відповісти
якщо Вам це зрозуміло, то поясніть і мені. що означає охват?
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01.03.2022 22:26 Відповісти
хотят замкнуть кольцо (котел )над группировкой ВСУ на донеччине от северодонецка до васильевки-потом окопаются (с крыма нагнали кучу инженерной техники) и для их выкуривания придется пролить много крови,ибо к позиционной войне что всу что армия россии готовы наиболее готовы,чем к маневренной войне.
Это все подготовка к торгу на переговорах -и бомбардировки харькова,мариуполя и т.п.
Думаю наступления глобального на киев не будет-все решится на лугандонии и харьковщине
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02.03.2022 00:18 Відповісти
Головне, що окупант по цьому мосту теж не пройде...
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01.03.2022 22:14 Відповісти
там рядом метрах в 200-300 другой мост есть, автомобильный, этот был железнодорожный, он явно оккупанту не нужен, танки по нему бы не прошли, а мирным людям нужен, вот и вся причина его сноса
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01.03.2022 22:17 Відповісти
коли будуть драпати, то байдуже по якому мосту, навіть вплавь, як Чапай...
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01.03.2022 22:22 Відповісти
Кадыров опубликовал новое видео чеченских военных. Возможно и ФЕЙК!
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01.03.2022 22:14 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=bMIOUnMEmYY
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01.03.2022 22:15 Відповісти
Насіння не забули покласти?
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01.03.2022 22:25 Відповісти
Тут реперацій років на сто вже. Чи їм подобається дань платити, як наприклад чечні.
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01.03.2022 22:15 Відповісти
А у пуйла и его стада хватит денег все вот это вот восстановить?
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01.03.2022 22:19 Відповісти
это агония, они не знают что делать, ездят по селам и получают пиз.., сил нет что бы чтото удерживать
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01.03.2022 22:20 Відповісти
у нас колонну коктейлями забросали,теперь кто уцелел отлавливают по посадкам
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01.03.2022 23:06 Відповісти
 
 