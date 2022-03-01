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Фото Війна в Україні
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Чернігів (273) немовлята (45) бомбардування (103)

Під обстрілами російських окупантів у Чернігові народилося дві трійні. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Чернігівському пологовому з початку війни Росії проти України народилося дві трійні.

Зокрема, 24 лютого місцева жителька Анна стала мамою трьох дівчат. Разом із ними жінка шостий день перебуває у бомбосховищі, передає Цензор.НЕТ і посиланням на Суспільне Чернігів.

Зараз Емілія, Олівія та Меланія почали дихати самі, вони бійці за життя.

Другу трійню 26 лютого народила дівчина із Ніжина. Лікарі кажуть, для Чернігова – це велика рідкість.

"Трійні природні, які самостійно зачалися, не штучне запліднення остання трійня була три роки назад. Двійнят багато, по 50-60 на рік, а трійня три роки назад була одна", – говорить головний лікар Чернігівського пологового будинку.

Також у відділенні інтенсивної терапії лежить ще одна дитина. Вона підключена до апарату штучної вентиляції легень, до бомбосховища її транспортувати не можуть.

Під обстрілами російських окупантів у Чернігові народилося дві трійні 01

Зазначається, що народжують усі жінки на першому поверсі пологового, просто у коридорі.

Якщо обстріли у Чернігові посиляться та буде загроза для жінок, то вагітні народжуватимуть у бомбосховищі.

За словами головного лікаря Чернігівського пологового будинку Василя Гусака, якщо буде така необхідність, то можуть провести операцію.

Зазначається, що 28 лютого у бомбосховищі пологового будинку лежало 30 жінок.

Також в ніч з 26 на 27 лютого Анна Резніченко самостійно народила донечку Віру-Вікторію, другу частину імені батьки додали на честь перемоги.

Під обстрілами російських окупантів у Чернігові народилося дві трійні 02

"Поклали в палату, потім почали обстріл, спустили сюди, потім повернули вже назад. І так разів три, туди-сюди, а народжувала в коридорі на першому поверсі", - розповіла вона.

За останні два дні у Чернігівському пологовому будинку на світ з’явилося 12 дітей: 3 дівчинки та 9 хлопчиків.

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нехай всі дітки ростуть вільними у вільній країні, а їх батьки будуть живі та здорові !!!
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01.03.2022 22:17 Відповісти
І Отець і Син і Дух Святий з Тобою Україна!
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01.03.2022 22:19 Відповісти
Малесенькі крихітки , бережи вас Господь,та ваших матусь,Україна продовжується!))
🌻🌻🌻Вітаю батьків !
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01.03.2022 22:20 Відповісти
Щоб нашi дiтки рости здоровi та щасливi! Щоб у наших ворогiв пiрья в ротi поросло!
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01.03.2022 22:24 Відповісти
Цi дiтлахи будуть вчити iсторiю без путiна.
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01.03.2022 22:24 Відповісти
💐
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01.03.2022 22:26 Відповісти
вот это везение, дай бог всем здоровья и мира )))
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01.03.2022 22:27 Відповісти
Дайте координати якогось надійного гуманітарного фонду.
Американська компанія може негайно перевести декілька мільйонів доларів!!!
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01.03.2022 23:15 Відповісти
⚡ Національний банк відкрив Міністерству соціальної політики України рахунок для гуманітарної допомоги українцям, постраждалим від російської агресії.

Реквізити рахунку: UA823000010000032302338301027
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01.03.2022 23:55 Відповісти
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
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02.03.2022 00:21 Відповісти
вивозьте негайно з батьками, буде, кому помститись...
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02.03.2022 00:23 Відповісти
 
 