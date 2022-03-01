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Українська авіація розбомбила колону військ РФ під Миколаєвом, - Кіровоградська ОДА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українська військові знищили колону російських військових, яка вдень вирушила з боку Миколаєва в напрямку Баштанки.

Про це повідомила голова Кіровоградської ОДА Марія Чорна, інформує Цензор.НЕТ.

"Цілий день ми слідкували за пересуванням колони окупантів з боку Миколаєва. Тепер можу поділитись хорошими новинами.

Колона російських військових дійшла Баштанки, де зустріла жорстокий спротив. Тут її розбомбила наша авіація, а місцева тероборона ганяла полями.

Загарбники втекли в бік Нового Бугу. Але це їм не допомогло. Наші ЗСУ обстріляли та спалили решту колони - декілька десятків одиниць бронетехніки.

Станом на зараз наступ зупинений. Але не втрачаємо пильність. Ворог дуже підступний", - йдеться в повідомленні.

Глава Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив: "Вже є відео, що 800 одиниць техніки палили, подивимося, скільки насправді. Але дуже багато техніки поклали. З наших втрат – один Мі-8 вертоліт, літак тільки один збили, пілоти живі, їх евакуювали".

За його словами, жителі Баштанки забрали у військових РФ два БТР собі у тероборону.

Також читайте: Війська РФ уже на підступах до Миколаєва. Їдуть двома шляхами

Українська авіація розбомбила колону військ РФ під Миколаєвом, - Кіровоградська ОДА 01
Українська авіація розбомбила колону військ РФ під Миколаєвом, - Кіровоградська ОДА 02
Українська авіація розбомбила колону військ РФ під Миколаєвом, - Кіровоградська ОДА 03

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Топ коментарі
+145
Спецоперация хуйла по демилитаризации россии продолжается
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01.03.2022 22:24
+142
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01.03.2022 22:25
+122
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01.03.2022 22:27
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КАЖДОМУ УКРАИНСКОМУ ВОИНУ НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ! МЫ ВОСХИЩАЕМСЯ ВАШИМ ГЕРОИЗМОМ! СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ГЕРОЯМ! СЛОВ НЕТ .МОЛОДЦЫ! МЫ ЛЮБИМ УКРАИНУ!
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02.03.2022 05:25 Відповісти
на берлин .можем повторить. дойдем до берлина. ПЕШИМ СТРОЕМ И ПОД КОНВОЕМ ДОЙДУТ. СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!
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02.03.2022 06:11 Відповісти
Пусть сразу до Гааги чешут мы их встретим
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02.03.2022 06:36 Відповісти
Это та колонна в 65 км?
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02.03.2022 06:35 Відповісти
Ура!!! Миколаїв стоіть и будє стоять !
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02.03.2022 06:35 Відповісти
Российский сенатор: «Почему нельзя забрать тела русских солдат? Ведь их обгладывают собаки»
03:28

«Комитет солдатских матерей завален звонками и письмами от женщин, которые не могут связаться со своими сыновьями. Матери самостоятельно находят в украинских интернет-источниках информацию о том, что их сыновья в плену или погибли, но не знают, как забрать тела погибших. Почему не договориться о коридоре, по которому можно хотя бы вывезти тела? Ведь они лежат не преданные земле, их обгладывают бродячие собаки. Некоторых нельзя идентифицировать, потому что они обгорелые - это ни по каким законам войны невозможно». Об этом заявила российский сенатор и политический деятель, член Совета Федерации и депутат Госдумы Людмила Нарусова в эфире телеканала «Дождь».

Нарусова также раскритиковала требование Роскомнадзора использовать только официальные российские источники при освещении войны.

«Я не отождествляю себя с теми представителями власти, которые выступают за войну, и что они делают чтобы остановить кровопролитие, по-моему, сами не знают: они больше выполняют приказы, чем думают о том, что делают», - заявила она.


Людмила Нарусова

Депутат возмущена тем, что Роскомнадзор препятствует независимым СМИ сообщать достоверную информацию о происходящем.

«Такая ситуация возможна только при чрезвычайном или военном положении, но ни то, ни другое в стране пока не объявлено. Поэтому военная цензура или ограничение журналистов в сборе источников информации, согласно федеральному закону «О средствах массовой информации», невозможны».

По ее словам, у россиян, которые доверяют информации федеральных каналов, «короткая память», напомнив сюжет про «распятого мальчика» из Славянска.

«Это должно было вызвать такой прилив ненависти к Украине, что, видимо, нужно было для поднятия духа. Потом оказалось, что это фейк, чудовищная ложь. Так почему после этого мы должны доверять только федеральным каналам, которые, как всем понятно, безбожно врут?», - задается вопросом сенатор.
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02.03.2022 06:58 Відповісти
ну так пусть мамы едут через вес шайтанат и ищут своих по Украине .. за одно и посмотрят что натворили их вылупки в чужой стране
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02.03.2022 07:46 Відповісти
пленым кого отдают на обмен .. каждому набить по два кармана земли украинской.. оно сюда за этим приехало... презент привезет своим родственникам
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02.03.2022 07:50 Відповісти
Сегодня будем вату разбежавшуюся по округе собирать если не помёрзли за ночь ..
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02.03.2022 07:01 Відповісти
Украинская авиация просто в восторге от, естественно "не имеющего аналогов" Панциря.
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02.03.2022 07:22 Відповісти
Воїни 95-ої окремої десантно-штурмової бригади героїчно звільнили від російських окупантів половину міста Горлівка.
Про це повідомив ввечері депутат Київської міської ради, ветеран російсько-української війни Олександр Богребиський.
"95 ОДШБр с з боєм зайшла в Горлівку та взяла під контроль велику частину міста!
Настав величний історичний момент, вже повного визволення Українським народом всієї своєї рідної Української але тимчасово оккупованої кривавими російськими фашистами маніяка )(уйла, святої землі з Кримом та Донбасом.
СЛАВА УКРАЇНІ ! ГЕРОЯМ СЛАВА !
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02.03.2022 07:39 Відповісти
Ляпота. Слава хлопцям і нашому козацькому народу, ми не переможн
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02.03.2022 07:40 Відповісти
Не могу видеть эти дороги, еще недавно ехала и радовалась какие дороги появляются. Под Николаевом, как ленточка. Мой дорогой Киев.... Ненавижу всех, кто виноват в том, что происходит! Милые мои украинцы, берегите себя. С вами сила и единство! Победа будет за вами! А русский корабль идет на .....!
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02.03.2022 08:12 Відповісти
це ДЕКАЦАПИЗАЦИЯ
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02.03.2022 11:19 Відповісти
дымятся разбитые танки в колонах
в овагах грузовики-
вееннее утро в степях под херсоном
вы молодцы, земляки!
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02.03.2022 13:19 Відповісти
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