Українська авіація розбомбила колону військ РФ під Миколаєвом, - Кіровоградська ОДА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Українська військові знищили колону російських військових, яка вдень вирушила з боку Миколаєва в напрямку Баштанки.

Про це повідомила голова Кіровоградської ОДА Марія Чорна, інформує Цензор.НЕТ.

"Цілий день ми слідкували за пересуванням колони окупантів з боку Миколаєва. Тепер можу поділитись хорошими новинами.

Колона російських військових дійшла Баштанки, де зустріла жорстокий спротив. Тут її розбомбила наша авіація, а місцева тероборона ганяла полями.

Загарбники втекли в бік Нового Бугу. Але це їм не допомогло. Наші ЗСУ обстріляли та спалили решту колони - декілька десятків одиниць бронетехніки.

Станом на зараз наступ зупинений. Але не втрачаємо пильність. Ворог дуже підступний", - йдеться в повідомленні.

Глава Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив: "Вже є відео, що 800 одиниць техніки палили, подивимося, скільки насправді. Але дуже багато техніки поклали. З наших втрат – один Мі-8 вертоліт, літак тільки один збили, пілоти живі, їх евакуювали".

За його словами, жителі Баштанки забрали у військових РФ два БТР собі у тероборону.

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