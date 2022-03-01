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Кожен мародер буде знеславлений та покараний, - Патрульна поліція. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Патрульна поліція України затримує мародерів, що намагаються скористатись складною ситуацією в країні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на заступника глави патрульної поліції Олексія Білошицького.
"Таких покидьків ми, як і небайдужі громадяни, затримуємо. Вони нестимуть відповідальність за всією суворістю законів воєнного часу. Звертаюсь до тих, у кого виникає думка, що настав час легкої наживи, зупиніться. Адже такі дії просто не припустимі й реакція на них буде відповідна.
Кожен мародер буде не лише затриманий, а й знеславлений та покараний", - наголосив Білошицький.
Топ коментарі
+30 Ksenia VB
показати весь коментар01.03.2022 22:27
+16 Small Jerboa
показати весь коментар01.03.2022 22:28
+16 ina kretova
показати весь коментар01.03.2022 22:29
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Будь ласка, зачекайте...
Можливо б зрозумів і навіть пожалів.
Може немає вдяганки та й їжі.
А це дивіться - одні лоби здорові. Я би руки відрубував відразу.
"Прикрути голого мародера до стовпа!"
...але, проще було би просто РОЗСТРІЛЯТИ!
Именно эти ребята охраняют президента и отлавливают в координации с Альфой СБУ кадыровцев и российских наемников из ЧВК.
Здание базы пострадало.
Погибших нет.
мародеров сажаем не на бутілку а на столб сразу
....два куплети одєї і тeй же кацапячої пісні.