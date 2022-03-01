Кожен мародер буде знеславлений та покараний, - Патрульна поліція. ФОТОрепортаж

Патрульна поліція України затримує мародерів, що намагаються скористатись складною ситуацією в країні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на заступника глави патрульної поліції Олексія Білошицького.

"Таких покидьків ми, як і небайдужі громадяни, затримуємо. Вони нестимуть відповідальність за всією суворістю законів воєнного часу. Звертаюсь до тих, у кого виникає думка, що настав час легкої наживи, зупиніться. Адже такі дії просто не припустимі й реакція на них буде відповідна.

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Кожен мародер буде не лише затриманий, а й знеславлений та покараний", - наголосив Білошицький.

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