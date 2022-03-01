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війна (7386) мародерство (69) патрульна поліція (903) Білошицький Олексій (78)

Кожен мародер буде знеславлений та покараний, - Патрульна поліція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Патрульна поліція України затримує мародерів, що намагаються скористатись складною ситуацією в країні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на заступника глави патрульної поліції Олексія Білошицького.

Кожен мародер буде знеславлений та покараний, - Патрульна поліція 01

"Таких покидьків ми, як і небайдужі громадяни, затримуємо. Вони нестимуть відповідальність за всією суворістю законів воєнного часу. Звертаюсь до тих, у кого виникає думка, що настав час легкої наживи, зупиніться. Адже такі дії просто не припустимі й реакція на них буде відповідна.

Кожен мародер буде знеславлений та покараний, - Патрульна поліція 02

Також читайте: Мародерів знешкоджуватимуть без попередження, - Кличко

Кожен мародер буде знеславлений та покараний, - Патрульна поліція 03
Кожен мародер буде знеславлений та покараний, - Патрульна поліція 04

Кожен мародер буде не лише затриманий, а й знеславлений та покараний", - наголосив Білошицький.

Кожен мародер буде знеславлений та покараний, - Патрульна поліція 05

Також дивіться: Мародера у Миколаєві примотали плівкою до стовпа. ВIДЕО

Кожен мародер буде знеславлений та покараний, - Патрульна поліція 06
Кожен мародер буде знеславлений та покараний, - Патрульна поліція 07
Кожен мародер буде знеславлений та покараний, - Патрульна поліція 02

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Топ коментарі
+30
Я бачила фотку повністю роздягнених мародерів. Навіть без шкарпеток. На них був лише напис - мародер.
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01.03.2022 22:27
+16
Новий український флешмоб:
"Прикрути голого мародера до стовпа!"

...але, проще було би просто РОЗСТРІЛЯТИ!
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01.03.2022 22:28
+16
пусть это станет украинской традицией для воров))
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01.03.2022 22:29
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Я бачила фотку повністю роздягнених мародерів. Навіть без шкарпеток. На них був лише напис - мародер.
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01.03.2022 22:27 Відповісти
А яка кара їм буде крім цього? Знаю, у воєнний час - смерть на місці.
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01.03.2022 22:30 Відповісти
грабувати під час війни - це рюський мир.
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01.03.2022 22:31 Відповісти
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01.03.2022 22:32 Відповісти
Ви знаєте, якогось бомжика убогого, худого, кульгавого.
Можливо б зрозумів і навіть пожалів.
Може немає вдяганки та й їжі.
А це дивіться - одні лоби здорові. Я би руки відрубував відразу.
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01.03.2022 22:46 Відповісти
а де дубці коло них і відрі?
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01.03.2022 22:36 Відповісти
Мають бути ще й кілком сучкуватим відтрахані
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01.03.2022 22:50 Відповісти
Новий український флешмоб:
"Прикрути голого мародера до стовпа!"

...але, проще було би просто РОЗСТРІЛЯТИ!
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01.03.2022 22:28 Відповісти
" Прикрути " , ну хіба що саморізом
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01.03.2022 23:40 Відповісти
патрони треба економити
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02.03.2022 00:01 Відповісти
⚡️По информации ZN.UA, сегодня армия РФ ударила двумя ракетами по базе подготовки спецназа ГУР МО.

Именно эти ребята охраняют президента и отлавливают в координации с Альфой СБУ кадыровцев и российских наемников из ЧВК.

Здание базы пострадало.

Погибших нет.
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01.03.2022 22:29 Відповісти
Позорище.
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01.03.2022 22:29 Відповісти
пусть это станет украинской традицией для воров))
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01.03.2022 22:29 Відповісти
Уявляю януковоща у такому вигляді)))
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01.03.2022 22:31 Відповісти
Ну і плюс тюрма, звичайно. А ще якась пляшечка до того
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01.03.2022 22:32 Відповісти
Красавели ))))))))))))
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01.03.2022 22:30 Відповісти
Прям як у запорожскій січі
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01.03.2022 22:34 Відповісти
Треба ще вантуза у дупу вставляти.
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01.03.2022 22:31 Відповісти
Або віддати групі збуджених содомітів.
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01.03.2022 22:36 Відповісти
Это не наши методы, а тех гадов с востока.
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02.03.2022 00:22 Відповісти
страшная нация.
мародеров сажаем не на бутілку а на столб сразу
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01.03.2022 22:32 Відповісти
Ліпше б забирали на якісь роботи. Там кілька з них мають вигляд такий, що може тільки з ув'язнення вийшли...
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01.03.2022 22:33 Відповісти
З них роботи, як з козла молока...
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01.03.2022 22:51 Відповісти
"не користи ради, а токмо волею пославшей мя жени" (c)
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01.03.2022 22:36 Відповісти
"мама, тут стол'ка пацанов понаубівалі, а я дураком не будь, пошел здался і тепер' люблю Україну"....
....два куплети одєї і тeй же кацапячої пісні.
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01.03.2022 22:45 Відповісти
Ещё надо балон пены в очко задуть.
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01.03.2022 22:39 Відповісти
А почему вы их не расстреливаете? Это же готовая пятая колонна.
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01.03.2022 22:40 Відповісти
Перевоспитать пытаются, да и те кто их поймал всё таки ещё люди, а не такие же твари. А вообще хороший метод, каждый десятый ещё подойдет и скажет им в лицо что запомнит их рожи.
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02.03.2022 00:25 Відповісти
А шо тут довго думати, курвовиєбкив треба на місці вішати.
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01.03.2022 22:44 Відповісти
Зараз скабєєва буде верещать, що так наказують тих, хто не хоче бити москаля
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01.03.2022 22:46 Відповісти
ммм даж не знаю что лучше мучать так мародеров или пристрелить можна еще татуху на лбу набивать
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01.03.2022 22:50 Відповісти
Столбоебы
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01.03.2022 23:04 Відповісти
Единственная страна в мире где не было мародерства это Япония !
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01.03.2022 23:14 Відповісти
Это что сын моторолы, или моторола жив? :D

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02.03.2022 01:14 Відповісти
По пляшцi коктейлю в руки, та на передову...
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02.03.2022 02:12 Відповісти
Люди с большой буквы , вон даже штаны спустили чтоб нужду могли справить. На второй фотке даже образовательно- дисциплинарную лекцию провели👊
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02.03.2022 10:42 Відповісти
 
 