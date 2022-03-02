Сербська мисткиня Абрамович закликала світ об’єднатися та допомогти Україні: Війська РФ під керівництвом Путіна бомбили та вбивали невинних людей у Бабиному Яру
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сербська мисткиня Марина Абрамович закликала світ об’єднатися, щоб допомогти Президентові України Володимиру Зеленському та українському народові.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Вона нагадала, що 80 років тому нацистські війська під керівництвом Гітлера вбивали невинних людей у Бабиному Яру в Києві, а сьогодні російські війська під керівництвом Путіна бомбили та вбивали невинних людей у Бабиному Яру.
"Війни різні, але результат той самий. Так само як ми об’єдналися, щоб перемогти божевільний нацистський режим, світ має об’єднатися, щоб допомогти Володимиру Зеленському та сміливим чоловікам і жінкам України", – зазначила Марина Абрамович у листі.
Ця битва стосується всіх, наголосила вона.
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Попридумывают слов,потом сами в шоке.
К примеру,угадай что означает слово-членкиня?
Ps.не член коня,точно.
Такий новояз - порождення боротьби з сексизмом в якому до жiнок застосовуються iменники в чоловiчому родi. Цей iдioтiзм йде пiд слоганом ,, Женщiна - нє просто чєловєк, а - рiвня чоловiковi"
Досить надуманих новов'язів!
Під час війни всіх людей треба об'єднувати будь яким способом, а не морочити їм голову лінгвістичними дурницями.