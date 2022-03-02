УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17726 відвідувачів онлайн
Фото Війна в Україні
7120 9
армія РФ (2698) Бабин Яр (129) війна (7386) обстріл (5105) Сербія (91) Офіс Президента (1344)

Сербська мисткиня Абрамович закликала світ об’єднатися та допомогти Україні: Війська РФ під керівництвом Путіна бомбили та вбивали невинних людей у Бабиному Яру

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сербська мисткиня Марина Абрамович закликала світ об’єднатися, щоб допомогти Президентові України Володимиру Зеленському та українському народові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Вона нагадала, що 80 років тому нацистські війська під керівництвом Гітлера вбивали невинних людей у Бабиному Яру в Києві, а сьогодні російські війська під керівництвом Путіна бомбили та вбивали невинних людей у Бабиному Яру.

"Війни різні, але результат той самий. Так само як ми об’єдналися, щоб перемогти божевільний нацистський режим, світ має об’єднатися, щоб допомогти Володимиру Зеленському та сміливим чоловікам і жінкам України", – зазначила Марина Абрамович у листі.

Ця битва стосується всіх, наголосила вона.

Сербська мисткиня Абрамович закликала світ об’єднатися та допомогти Україні: Війська РФ під керівництвом Путіна бомбили та вбивали невинних людей у Бабиному Яру 01

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А "мисткиня" це хто???
показати весь коментар
02.03.2022 07:23 Відповісти
Хз его знает.
Попридумывают слов,потом сами в шоке.
К примеру,угадай что означает слово-членкиня?
Ps.не член коня,точно.
показати весь коментар
02.03.2022 07:36 Відповісти
Мисткиня-- це ,,митець" жiночого роду.
Такий новояз - порождення боротьби з сексизмом в якому до жiнок застосовуються iменники в чоловiчому родi. Цей iдioтiзм йде пiд слоганом ,, Женщiна - нє просто чєловєк, а - рiвня чоловiковi"
показати весь коментар
02.03.2022 07:49 Відповісти
мисткиня- это художница, но в более широком смысле, т.е. не только рисует, но и другими видами искусства занимается. то же и мужского рода: митець - художник
показати весь коментар
02.03.2022 09:55 Відповісти
"Мсткиня" - американки та феміністки всього світу, що виступають за рівні права жінок з чоловіками, та проти розділу суспільства за статевими ознаками цього ніколи не зрозуміють.
Досить надуманих новов'язів!
Під час війни всіх людей треба об'єднувати будь яким способом, а не морочити їм голову лінгвістичними дурницями.
показати весь коментар
02.03.2022 08:15 Відповісти
звикайте
показати весь коментар
02.03.2022 09:10 Відповісти
показати весь коментар
02.03.2022 09:14 Відповісти
 
 