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Фото Фоторепортаж
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війна (7386) Маріуполь (590) обстріл (5105) пологовий будинок (28)

Російські окупанти зранку обстріляли пологовий будинок у Маріуполі, - міськрада. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

2 березня російські окупанти обстріляли Лівобережний район Маріуполя. Під обстріл потрапив пологовий будинок.

Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради, передає Цензор.НЕТ.

"Зранку Лівий берег знову попав під обстріл окупантів. Зараз відомо, що від зброї російських фашистів постраждав пологовий будинок. Але наші лікарі все одно відважно працюють: "Лівобережний пологовий будинок продовжує свою роботу! Народжуємо, оперуємо, лікуємо! І так буде далі, незважаючи ні нащо! У нас сьогодні народилося вже три немовля! Життя продовжується!". Російські нелюди, заберіть свої лапи від нашого міста!" - йдеться у повідомленні.

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Російські окупанти зранку обстріляли пологовий будинок у Маріуполі, - міськрада 01
Російські окупанти зранку обстріляли пологовий будинок у Маріуполі, - міськрада 02
Російські окупанти зранку обстріляли пологовий будинок у Маріуполі, - міськрада 03

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Топ коментарі
+17
УСІ КАЦАПСЬКІ ВБИВЦі ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ
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02.03.2022 08:56
+14
Йобані кремлівські підори! Горіть у пеклі, виблядки! А потім, потрапивши до полону, починають скиглити "Ми самі нє мєстниє. Ми на учєніях. Нам сказалі, што ето Украіна напала на рассєю". Шакали кремлівські, будьте ви прокляті і весь рід ваш!
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02.03.2022 08:57
+14
кацапська хвойдо
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02.03.2022 09:06
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УСІ КАЦАПСЬКІ ВБИВЦі ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ
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02.03.2022 08:56 Відповісти
Коротко
Падло кремлівські повинен бути знищений.
....слава нації
Смерть москалям
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02.03.2022 08:56 Відповісти
ВАЖЛИВО !!!! Вайбер дарує безоплатних 30 хв дзвінків на мобільні та міські номери по всьому світові
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02.03.2022 08:56 Відповісти
****** кремлівські підори! Горіть у пеклі, ********! А потім, потрапивши до полону, починають скиглити "Ми самі нє мєстниє. Ми на учєніях. Нам сказалі, што ето Украіна напала на рассєю". Шакали кремлівські, будьте ви прокляті і весь рід ваш!
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02.03.2022 08:57 Відповісти
Поки що, як я розумію, це лише заборон для рфян отримувати громадянство Європейських країн згідно з програмою "громадянство за інвестиції".
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02.03.2022 09:07 Відповісти
Кацапы только так и воюют. Прячась за спины детей, женщин и стариков, как в Крыму.
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02.03.2022 08:58 Відповісти
"ГИНАЦИТ_НАРОТА_ДАМБАСА" (с).
БУДЬТЕ ВИ ПРОКЛЯТІ МОСКАЛІ ДО ОСТАННЬОГО КОЛІНА !!!!!
Що вам поганого зробили вагітні жінки ?
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02.03.2022 08:59 Відповісти
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_society-ukr/full/203-svyashhenniki-upc-mp-zapisali-videozvernennya-ta-xochut-vijti-z-moskovskogo-patriarxatu
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02.03.2022 08:59 Відповісти
Подивіться хто стогодні дає концерт в Санкт-Петербурзі
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02.03.2022 09:03 Відповісти
кацапська хвойдо
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02.03.2022 09:06 Відповісти
......через год -два пойдёт на трассу М-1.......или вернётся таки в Украину с невинными глазами.....
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02.03.2022 09:11 Відповісти
Шлюха
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02.03.2022 09:09 Відповісти
господи, ну найнята повія крім основної мети ще й заспіває, нічого дивного.
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02.03.2022 09:10 Відповісти
нічого скоро ій теж буде не до концертів.
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02.03.2022 09:10 Відповісти
а може навіть дуетом с кабдзоном заспіває)
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02.03.2022 09:13 Відповісти
Каролина ты - праст ... ответишь за всё.
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02.03.2022 09:18 Відповісти
Кацапская шлюха
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02.03.2022 09:19 Відповісти
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02.03.2022 09:12 Відповісти
Смерть народов ради жизни тоталитарного ***********, расеяне вы с ним фашисты XXI века. Когда вас остановят, вы не сможете смыть кровь невинных людей.
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02.03.2022 09:14 Відповісти
Видимо у ***** в роду были каннибалы или людоеды. Иначе это не объяснить.
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02.03.2022 09:15 Відповісти
Отвечу по руцки… суки ***** это орд
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02.03.2022 09:18 Відповісти
Да ****** полные эти кафиры
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02.03.2022 09:34 Відповісти
Як ці вбивці не розуміють що чи більше вони будуть бити по нашим дітям та матерям тім швидкіше та єфективне буде їх знишкодження.Байрахктар акбар.
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02.03.2022 09:55 Відповісти
поганые кацапские фашисты сжечь вас заживо!!!!!!!!!!!!!!!
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02.03.2022 12:55 Відповісти
 
 