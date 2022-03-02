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ДСНС про сьогоднішній обстріл Харкова: Горить будівля облуправління внутрішніх справ та житлові будинки, є загроза розповсюдження вогню. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні зранку війська РФ вчергове завдали удару по Харкову.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.
"Внаслідок ворожих обстрілів горить дах будівлі обласного управління внутрішніх справ, житлові будинки, існує загроза розповсюдження пожежі. На місці працюють рятувальники. Кількість постраждалих та руйнувань уточнюється. Інформація оновлюється", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
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+8 Сергей Капустин bd8b5f7d
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Ну, так вот. Жителям Юга и Центра России советую уже сейчас перебираться куда-нибудь ближе к Магадану. Ибо ответка прилетит к вам в самое ближайшее время. И ваше сраное ПВО не поможет.
Ни один город от Калининграда до Екатеринбурга не будет спать спокойно. Москве отдельный привет. И, поверьте, жалеть не будем. Война, так война…
Де новорічне відео знімали,
Розрив набоїв, страшний чорний дим,
Провалля вікон, біль і кров, й завали.
У цьому сквері ми гуляли вдвох,
Побачення, якого так чекали…
Дерева сльози ллють, бо був наліт,
Скалки їм гілля-руки відсікали.
А зранку чути подруги дзвінок.
(Щоб, путінці, так телефонували
Вам): «Я жива! Сьогодні обійшлось,
Лишень із вікон шиби вилітали.»
Тримайся, місто рідне! Прийде час
І згине банда ця оскаженіла.
Пуйла - у пекло, хай підсмажать там.
А ти розквітнеш знову, місто миле!
Харківська поетеса Валентина Зав'ялова