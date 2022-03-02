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армія РФ (2698) війна (7386) обстріл (5105) Харків (2044) ДСНС (2505)

ДСНС про сьогоднішній обстріл Харкова: Горить будівля облуправління внутрішніх справ та житлові будинки, є загроза розповсюдження вогню. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні зранку війська РФ вчергове завдали удару по Харкову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.

"Внаслідок ворожих обстрілів горить дах будівлі обласного управління внутрішніх справ, житлові будинки, існує загроза розповсюдження пожежі. На місці працюють рятувальники. Кількість постраждалих та руйнувань уточнюється. Інформація оновлюється", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ завдали удару по будівлі обласного Управління поліції в Харкові, - Геращенко. ВIДЕО

ДСНС про сьогоднішній обстріл Харкова: Горить будівля облуправління внутрішніх справ та житлові будинки, є загроза розповсюдження вогню 01
ДСНС про сьогоднішній обстріл Харкова: Горить будівля облуправління внутрішніх справ та житлові будинки, є загроза розповсюдження вогню 02
ДСНС про сьогоднішній обстріл Харкова: Горить будівля облуправління внутрішніх справ та житлові будинки, є загроза розповсюдження вогню 03

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Топ коментарі
+11
Це хУЙЛО зробило неймовірне- звичайні українці співчувають харківській поліції!
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02.03.2022 09:10
+9
Вбивайте цапів без жалю!!! Ця гидота не має право на життя!
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02.03.2022 09:08
+8
Россия бомбит Украину. Тысячи невинных жертв, разрушенные дома, дороги. Россияне молча это дело одобряют.
Ну, так вот. Жителям Юга и Центра России советую уже сейчас перебираться куда-нибудь ближе к Магадану. Ибо ответка прилетит к вам в самое ближайшее время. И ваше сраное ПВО не поможет.
Ни один город от Калининграда до Екатеринбурга не будет спать спокойно. Москве отдельный привет. И, поверьте, жалеть не будем. Война, так война…
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02.03.2022 09:16
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Вбивайте цапів без жалю!!! Ця гидота не має право на життя!
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02.03.2022 09:08 Відповісти
уже ж опровергли
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02.03.2022 09:30 Відповісти
Тримайтеся хлопці, бережіть людей, будівлі потім відремонтуємо.
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02.03.2022 09:09 Відповісти
Мордор должен быть разрушен !!!
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02.03.2022 09:10 Відповісти
Це ***** зробило неймовірне- звичайні українці співчувають харківській поліції!
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02.03.2022 09:10 Відповісти
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02.03.2022 09:14 Відповісти
пожарники уважуха !
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02.03.2022 09:14 Відповісти
Харьков держись! Ватный скот будет разбит. Победа за Украиной!
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02.03.2022 09:16 Відповісти
Россия бомбит Украину. Тысячи невинных жертв, разрушенные дома, дороги. Россияне молча это дело одобряют.
Ну, так вот. Жителям Юга и Центра России советую уже сейчас перебираться куда-нибудь ближе к Магадану. Ибо ответка прилетит к вам в самое ближайшее время. И ваше сраное ПВО не поможет.
Ни один город от Калининграда до Екатеринбурга не будет спать спокойно. Москве отдельный привет. И, поверьте, жалеть не будем. Война, так война…
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02.03.2022 09:16 Відповісти
Тиць

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02.03.2022 09:19 Відповісти
"Рєбята" то в кацапстанє.
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02.03.2022 13:05 Відповісти
Вбивають Харків… і на розі тім,

Де новорічне відео знімали,

Розрив набоїв, страшний чорний дим,

Провалля вікон, біль і кров, й завали.

У цьому сквері ми гуляли вдвох,

Побачення, якого так чекали…

Дерева сльози ллють, бо був наліт,

Скалки їм гілля-руки відсікали.

А зранку чути подруги дзвінок.

(Щоб, путінці, так телефонували

Вам): «Я жива! Сьогодні обійшлось,

Лишень із вікон шиби вилітали.»

Тримайся, місто рідне! Прийде час

І згине банда ця оскаженіла.

Пуйла - у пекло, хай підсмажать там.

А ти розквітнеш знову, місто миле!

Харківська поетеса Валентина Зав'ялова
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02.03.2022 14:49 Відповісти
 
 