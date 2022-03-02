Поліція затримала дітей, які прийшли з плакатами "Ні війні" до посольства України в Москві. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
У Москві поліція затримала двох жінок та їхніх маленьких дітей, коли вони прийшли покласти квіти до посольства України, тримаючи плакати проти війни.
Про це пише Meduza, передає Цензор.НЕТ.
"Катерина Завізіон та її подруга Ольга Альтер та їхні діти (Софія Гладкова 7 років, Ліза Гладкова 11 років, Гоша Петров 11 років, Матвій Петров 9 років та Давид Петров 7 років), 1 березня пішли покласти квіти до посольства України. Діти намалювали плакат та пішли з ними. Усіх їх затримала поліція, спочатку тримали в автозаку, потім привезли до ОВС Пресненське", - пише видання
Стало відомо, що їх усіх (і дітей також) вирішили залишити в ОВС на ніч. Старший науковий співробітник в Російській академії народного господарства та державної служби при президенті РФ Олександра Архіпова написала, що у батьків відібрали телефони і погрожували позбавити батьківських прав. За словами Архіпової, усіх відпустили, але "попереду суд, штрафи".
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ЩО НЕ ТАК В ІСТОРІЇ З ДІТЬМИ В РОСІЙСЬКОМУ АВТОЗАКУ
Чому історія з арештованими дітьми в російському автозаку викликає огиду, а не захоплення. "Нєтакієрускіє" кричать на весь світ, що вони не виходять на мітинги не тому, що не підтримують путіна, а тому, що їм страшно. І як же їм не повірити, коли бачиш відео, де кілька десятків мітингарів-мизамирів тікають від одного силовика? В цей же час двоє отих переляканих насмерть "нєтакіхрускіх" беруть П'ЯТЕРО СВОЇХ ДІТЕЙ ВІД 7 до 11 РОКІВ (!) і йдуть покласти квіти до посольства України (!).
Розумієте, що сталось? Ці дві росіянки, вважаючи це небезпечним, боячись своєї влади, ПРИКРИЛИСЬ ВЛАСНИМИ ДІТЬМИ! І байдуже, для яких благородних цілей вони це зробили. Хор піонерів - свідків мишебратства подає цю історію як приклад людяності і самопожертви. СЕРЙОЗНО? ДУМАЄТЕ, УКРАЇНЦЯМ ПОТРІБНЕ ЖЕРТВОПРИНЕСЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДІТЕЙ? Я мама. Мені вчинок цих двох... навіть не знаю як їх назвати... самок росіян?.. викликає лише огиду. Я згадую слова путіна: "Наши войска станут ПОЗАДИ женщин и детей...".
Я знаю точно: росіяни не просто "нє такіє" Вони "нє такіє" на всю голову!
Вони в своєму фашистському угарі настільки віддалились від Homo sapiens (як путіністи, так і ліберали), що повернення до людського образу можливе тільки через тотальну денацифікацію росії.
Тут мають працювати психіатри. І навіть це мало допоможе дорослим росіянам, але дасть шанс їхнім дітям. Тим самим дітям, якими вони прикриваються, навіть намагаючись зробити добру справу.
Геть від Москви!
Подалі від цього гною!
В. Астафьев "Прокляты и убиты"
Случайно на просторах интернета нахожу военный билет убитого кацапа и это - бинго!
Убитый кацап - родственник его жены !
Вы не представляете с каким удовольствием я отправил ему снимки его зажмуренного родственника !!!
Путін - останній президент Російської Федерації Зафіксований в історії як розпалювач кількох війн та воєнних конфліктів, метою яких було відновлення Російської імперії Потерпів остаточний розгром, розпочавши війну проти України Результатом війни став остаточний крах Росії, як цілісного державного утворення і країна розпалась Отримав від співвітчизників кличку «Просиратель земли русской»
А также была подруга в Украине, она украинка, живет под Харьковом всю жизнь и держит позицию России. Вот вам и украинка. А вы орёте, что все русские одинаковые. Слава Украине! Героям слава! Я - за Украину!
«Росіяни все ще можуть завоювати Україну. Але останніми днями українці показали, що не дадуть її втримати
Менш, ніж за тиждень після початку війни все більше здається, що Владімір Путін прямує до історичної поразки. Він може виграти всі битви, але все одно програти війну. Мрія Путіна про відбудову Російської імперії завжди ґрунтувалася на брехні про те, що Україна не є справжньою нацією, що українці не є справжнім народом і що мешканці Києва, Харкова та Львова прагнуть московського правління. Це повна брехня: Україна - нація з більш, ніж тисячолітньою історією, а Київ вже був великою столицею тоді, коли Москва навіть не була селом. Але російський деспот стільки разів повторював свою брехню, що, мабуть, сам у неї вірить.
Плануючи вторгнення в Україну, Путін міг врахувати багато відомих фактів. Він знав, що Росія у військовому відношенні переважає Україну. Він знав, що НАТО не спрямує війська на допомогу Україні. Він знав, що залежність Європи від російської нафти та газу змусить такі країни, як Німеччина, вагатися щодо введення жорстких санкцій. Заснований на цих відомих фактах, його план полягав у тому, щоб сильно й швидко вдарити по Україні, обезголовити її уряд, встановити маріонетковий режим у Києві та позбутися західних санкцій.
Але в цьому плані було одне велике невідоме. Як дізналися американці в Іраку, а совєти - в Афганістані, завоювати країну набагато легше, ніж утримати. Путін знав, що в нього достатньо сили, аби завоювати Україну. Але чи прийме український народ маріонетковий режим Москви? Путін зробив ставку на те, що прийме. Адже, як він неодноразово пояснював усім, хто хотів його слухати, Україна не є справжньою нацією, а українці не є справжнім народом. У 2014 році люди в Криму майже не чинили опір російським загарбникам. Чому в 2022 році має бути інакше?
З кожним днем стає дедалі більш зрозуміло, що ставка Путіна виявилася невдалою. Український народ чинить відчайдушний опір, викликаючи захоплення всього світу, - і перемагає у війні. Попереду багато темних днів. Росіяни ще можуть завоювати всю Україну. Але щоб виграти війну, росіянам потрібно буде Україну втримати, і вони зможуть це зробити, лише якщо український народ їм дозволить. Це виглядає дедалі менш імовірним.
Кожен знищений російський танк і кожен вбитий російський солдат збільшує мужність українців чинити опір. І кожен убитий українець поглиблює ненависть українців до загарбників. Ненависть - найпотворніша з емоцій. Але для пригноблених націй ненависть є прихованим скарбом. Захована глибоко в серці, вона може живити опір не одне покоління. Щоб відновити Російську імперію, Путіну потрібна відносно безкровна перемога, яка призведе до відносно безненависної окупації до окупації, яку будуть відносно мало ненавидіти. Проливаючи все більше української крові, Путін гарантує, що його мрія ніколи не здійсниться. У свідоцтві про смерть Російської імперії буде стояти ім'я не Міхаїла Горбачова, а Путіна. За Горбачова росіяни та українці почувалися рідними братами; Путін перетворив їх на ворогів і зробив так, що відтепер українська нація визначатиме себе через протиставлення Росії.
Нації, зрештою, будуються на історіях. З кожним днем додається все більше історій, які українці розповідатимуть не лише в похмурі дні, що чекають попереду, а й у наступні десятиліття своїм наступним поколінням. Президент, який відмовився тікати зі столиці, заявивши США, що йому потрібні **********, а не поїздка; солдати з острова Зміїний, які сказали російському військовому кораблю «іді на ***»; мирні жителі, які намагалися зупинити російські танки, всівшись на їхньому шляху. Це те, з чого будуються нації. У довгостроковій перспективі ці історії важливіші за танки.
Російський деспот повинен знати це не гірше за інших. У дитинстві він виховувався на історіях про німецькі звірства німців та російську хоробрість під час блокади Ленінграда. Зараз він створює подібні історії, але виступає в них у ролі Гітлера.
Історії про українську хоробрість надають рішучості не лише українцям, а й усьому світу. Вони надають мужності урядам європейських держав, адміністрації США і навіть пригнобленим громадянам Росії. Якщо українці наважуються зупиняти танк голими руками, уряд Німеччини може наважитися поставити їм протитанкові ракети, уряд США може наважитися відрізати Росію від SWIFT, а громадяни Росії можуть наважитися висловити протест проти цієї безглуздої війни.
Ми всі можемо надихнутися й наважитися щось зробити, чи то здійснити пожертву, чи прийняти біженців, чи допомогти боротися в Інтернеті. Війна в Україні визначить майбутнє всього світу. Якщо тиранії та агресії дозволять перемогти, ми всі відчуємо наслідки. Немає сенсу залишатися простими спостерігачами. Настав час піднятися й сказати своє слово.
На жаль, ця війна, ймовірно, буде довготривалою. У різних формах вона може точитися роками. Але найважливіше питання вже вирішено. Останні кілька днів довели всьому світу, що Україна - дійсно справжня нація, що українці - дійсно справжній народ, і що вони точно не хочуть жити під новою російською імперією. Головне питання, яке залишається відкритим, полягає в тому, скільки часу знадобиться, щоб ця ідея пробилася скрізь товсті стіни Кремля».
Ми переможемо! Стоїмо!
Касабы не говорят, у нас лучшие в мире дороги они кричат у нас ядерная бомба.
Касабы не говорят, у нас лучшая в мире социальная защита они кричат у нас газ а вы все замерзните.
Касабы не говорят, если вам так плохо, то переезжате к нам,нет они говорят мы вас будем защищать пока вы не умрете.
Героические и мужественные детки, уважение родителям
Надеюсь, все понимают: если агрессор пытается снести телевышку в Киеве, это означает, что он сам не верит, что способен быстро взять столицу. Иначе бы он берег эту вышку изо всех сил, чтобы использовать ее для своей пропаганды. Джерело: https://censor.net/ua/b3320482
(нецензурно)
Вони закликали митрополита Онуфрія зібрати собор УПЦ, щоб від'єднатися від московського патріархату, повідомляють Економічні новини за посланням на НВ
«Ви виявилися гіршим за вітчима. Бог вам суддя, - сказав протоієрей Петро Семащук, звертаючись до патріарха Кирила - Через мовчання ви благословили війну».
Окрім того, священники заявили, що вони припиняють поминати ім'я патріарха Кирила у богослужіннях в їхніх храмах.
Читать полностью на https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_society-ukr/full/203-svyashhenniki-upc-mp-zapisali-videozvernennya-ta-xochut-vijti-z-moskovskogo-patriarxatu
а батьки убивали дітей і жінок, як фашисти
Чому історія з арештованими дітьми в російському автозаку викликає огиду, а не захоплення.
"Нєтакієрускіє" кричать на весь світ, що вони не виходять на мітинги не тому, що підтримують путіна, а тому, що їм страшно. І як же їм не повірити, коли бачиш відео, де кілька десятків мітингарів-мизамирів тікають від одного силовика?
В цей же час двоє отих переляканих насмерть "нєтакіхрускіх" беруть П'ЯТЕРО СВОЇХ ДІТЕЙ ВІД 7 до 11 РОКІВ (!) і йдуть покласти квіти до посольства України (!).
Розумієте, що сталось?
Ці дві росіянки, вважаючи це небезпечним, боячись своєї влади, ПРИКРИЛИСЬ ВЛАСНИМИ ДІТЬМИ!
І байдуже, для яких благородних цілей вони це зробили. Хор піонерів - свідків мишебратства подає цю історію як приклад людяності і самопожертви.
СЕРЙОЗНО? ДУМАЄТЕ, УКРАЇНЦЯМ ПОТРІБНЕ ЖЕРТВОПРИНЕСЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДІТЕЙ?
Я мама. Мені вчинок цих двох... навіть не знаю як їх назвати... самок росіян?.. викликає лише огиду.
Я згадую слова путіна: "Наши войска станут ПОЗАДИ женщин и детей..."
Скажіть мені, чим Єкатєріна Завізіон і її подруга Ольга Альтер відрізняються від путіна по суті?
Я знаю точно: росіяни не просто "нє такіє" Вони "нє такіє" на всю голову! Вони в своєму фашистському угарі настільки віддалились від Homo sapiens (як путіністи, так і ліберали), що повернення до людського образу можливе тільки через тотальну денацифікацію росії. Причому, тут мають працювати психіатри з усього світу. І навіть це мало допоможе дорослим росіянам, але дасть шанс їхнім дітям. Тим самим дітям, якими вони прикриваються, навіть намагаючись зробити добру справу.
Геть від Москви!
Подалі від цього гною!
- Извините? Ни у кого нет пустой бутылки?
З другого кутка:
- И полиэтиленового пакета...
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!
Спасибо вам!!!!!