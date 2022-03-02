Поліція затримала дітей, які прийшли з плакатами "Ні війні" до посольства України в Москві. ФОТОрепортаж

У Москві поліція затримала двох жінок та їхніх маленьких дітей, коли вони прийшли покласти квіти до посольства України, тримаючи плакати проти війни.

Про це пише Meduza, передає Цензор.НЕТ.

"Катерина Завізіон та її подруга Ольга Альтер та їхні діти (Софія Гладкова 7 років, Ліза Гладкова 11 років, Гоша Петров 11 років, Матвій Петров 9 років та Давид Петров 7 років), 1 березня пішли покласти квіти до посольства України. Діти намалювали плакат та пішли з ними. Усіх їх затримала поліція, спочатку тримали в автозаку, потім привезли до ОВС Пресненське", - пише видання

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Стало відомо, що їх усіх (і дітей також) вирішили залишити в ОВС на ніч. Старший науковий співробітник в Російській академії народного господарства та державної служби при президенті РФ Олександра Архіпова написала, що у батьків відібрали телефони і погрожували позбавити батьківських прав. За словами Архіпової, усіх відпустили, але "попереду суд, штрафи".





