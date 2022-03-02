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Фото Фоторепортаж
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Поліція затримала дітей, які прийшли з плакатами "Ні війні" до посольства України в Москві. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

У Москві поліція затримала двох жінок та їхніх маленьких дітей, коли вони прийшли покласти квіти до посольства України, тримаючи плакати проти війни.

Про це пише Meduza, передає Цензор.НЕТ.

"Катерина Завізіон та її подруга Ольга Альтер та їхні діти (Софія Гладкова 7 років, Ліза Гладкова 11 років, Гоша Петров 11 років, Матвій Петров 9 років та Давид Петров 7 років), 1 березня пішли покласти квіти до посольства України. Діти намалювали плакат та пішли з ними. Усіх їх затримала поліція, спочатку тримали в автозаку, потім привезли до ОВС Пресненське", - пише видання

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Стало відомо, що їх усіх (і дітей також) вирішили залишити в ОВС на ніч. Старший науковий співробітник в Російській академії народного господарства та державної служби при президенті РФ Олександра Архіпова написала, що у батьків відібрали телефони і погрожували позбавити батьківських прав. За словами Архіпової, усіх відпустили, але "попереду суд, штрафи".

Поліція затримала дітей, які прийшли з плакатами Ні війні до посольства України в Москві 01
Поліція затримала дітей, які прийшли з плакатами Ні війні до посольства України в Москві 02
Поліція затримала дітей, які прийшли з плакатами Ні війні до посольства України в Москві 03

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Топ коментарі
+79
дно
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02.03.2022 09:46
+48
Пробито
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02.03.2022 09:48
+37
Геройська мала
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02.03.2022 09:47
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02.03.2022 09:46 Відповісти
Пробито
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02.03.2022 09:48 Відповісти
И уже давно
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02.03.2022 09:59 Відповісти
Но снизу опять постучали!
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02.03.2022 11:20 Відповісти
А было ли дно у ржавого ведра?
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02.03.2022 09:54 Відповісти
це нижче дна
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02.03.2022 09:55 Відповісти
Ольга Рев@Olha_Rev

55 мин



ЩО НЕ ТАК В ІСТОРІЇ З ДІТЬМИ В РОСІЙСЬКОМУ АВТОЗАКУ
Чому історія з арештованими дітьми в російському автозаку викликає огиду, а не захоплення. "Нєтакієрускіє" кричать на весь світ, що вони не виходять на мітинги не тому, що не підтримують путіна, а тому, що їм страшно. І як же їм не повірити, коли бачиш відео, де кілька десятків мітингарів-мизамирів тікають від одного силовика? В цей же час двоє отих переляканих насмерть "нєтакіхрускіх" беруть П'ЯТЕРО СВОЇХ ДІТЕЙ ВІД 7 до 11 РОКІВ (!) і йдуть покласти квіти до посольства України (!).
Розумієте, що сталось? Ці дві росіянки, вважаючи це небезпечним, боячись своєї влади, ПРИКРИЛИСЬ ВЛАСНИМИ ДІТЬМИ! І байдуже, для яких благородних цілей вони це зробили. Хор піонерів - свідків мишебратства подає цю історію як приклад людяності і самопожертви. СЕРЙОЗНО? ДУМАЄТЕ, УКРАЇНЦЯМ ПОТРІБНЕ ЖЕРТВОПРИНЕСЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДІТЕЙ? Я мама. Мені вчинок цих двох... навіть не знаю як їх назвати... самок росіян?.. викликає лише огиду. Я згадую слова путіна: "Наши войска станут ПОЗАДИ женщин и детей...".
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02.03.2022 10:18 Відповісти
Скажіть мені, чим Єкатєріна Завізіон і її подруга Ольга Альтер відрізняються від путіна по суті?
Я знаю точно: росіяни не просто "нє такіє" Вони "нє такіє" на всю голову!
Вони в своєму фашистському угарі настільки віддалились від Homo sapiens (як путіністи, так і ліберали), що повернення до людського образу можливе тільки через тотальну денацифікацію росії.
Тут мають працювати психіатри. І навіть це мало допоможе дорослим росіянам, але дасть шанс їхнім дітям. Тим самим дітям, якими вони прикриваються, навіть намагаючись зробити добру справу.
Геть від Москви!
Подалі від цього гною!
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02.03.2022 10:19 Відповісти
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02.03.2022 10:58 Відповісти
З головою у вас самих щось не так, ці дві росіянки зробили більше, чим такі як ви тут сидячі біля компа. Коли вже діти розуміють, що війна це зло, що люди всі рівні перед Богом, що ніякі цілі не виправдовують війни, то до дорослих це повинно швидше доходити.....однак до всіх не доходить....
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02.03.2022 10:53 Відповісти
Геройська мала
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02.03.2022 09:47 Відповісти
це фото з дівчинкою за гратами має обійти світ!
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02.03.2022 09:58 Відповісти
Они дикие!!! Орда!
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02.03.2022 09:47 Відповісти
казахи ображаються коли слово ОРДА вживають до кацапів, бо "орда" це вони, а кацапи це їх раби, які тимчасово вийшли з-під контролю
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02.03.2022 10:00 Відповісти
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02.03.2022 12:33 Відповісти
Нема слів.Просто нема слів.
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02.03.2022 09:47 Відповісти
Такого даже Оруэлл не придумал бы...
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02.03.2022 11:27 Відповісти
Є одне слово - "огидно"
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02.03.2022 11:55 Відповісти
ДЕРЖИТЕСЬ, РОССИЯНЕ. ТАК ИЛИ ИНАЧЕ, РАНО ИЛИ ПОЗДНО, НО БЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОСВОБОДИМ ВАС ОТ ФАШИСТА ПУТИНА!
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02.03.2022 09:48 Відповісти
Там як мінімум половина пропутінців.
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02.03.2022 09:51 Відповісти
Пускай освободят себя от самих себя, а именно - массово застрелятся
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02.03.2022 09:51 Відповісти
не сподівайтеся. вони зможуть стати схожими на людей, якщо цього створіння московії не буде взагалі, розпадеться на поодинокі адміністративні утворення залежно від етносу. і так протягом 3-4 поколінь.
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02.03.2022 10:15 Відповісти
Нарешті москалі дочекались 1937, далі розстрільні трійки, члени родин ворогів народу, чистка органів, і здихання кремлефюрера посеред калюжі сечі.
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02.03.2022 09:50 Відповісти
Краще і не скажеш!!!
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02.03.2022 09:57 Відповісти
"На извод же своих соотечественников у Страны Советов всегда патронов доставало, не хватит - у детей последнюю крошку отымут, на хлеб выменяют пули и патроны"
В. Астафьев "Прокляты и убиты"
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02.03.2022 09:50 Відповісти
У меня в Москве был друг.... Звоню, рассказываю, а в ответ - это фейк!
Случайно на просторах интернета нахожу военный билет убитого кацапа и это - бинго!
Убитый кацап - родственник его жены !
Вы не представляете с каким удовольствием я отправил ему снимки его зажмуренного родственника !!!
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02.03.2022 09:50 Відповісти
Так він тепер скаже що неодружений.
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02.03.2022 09:53 Відповісти
И это не его родственик, и это не он, и ваще - ой короче..Их там нет!!! В этом вся кацапня "Смотрят на белое - а из зомбоящика писюков говорит люди не верьте оно черное, и все стадо -ДА ОНО ЧЕРНОЕ!!! ВОТ ВСЯ СУЩНОСТЬ!!! Им понятно только тогда, когда матери под дверь гроб принесути скажут а ваш сыночек погиб на учениях... где то под Украиной, ВО !!! Тогда хоть одна курица поймет кто и с кем воевал, и за что!!!
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02.03.2022 10:02 Відповісти
ей скажут что ее сыночка убила ДРГ на территории РФ...и она еще нарожает и пошлет на смерть
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02.03.2022 10:08 Відповісти
Ну или так, там все равно под боярышником на больше мог не заточен!!!
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02.03.2022 10:10 Відповісти
так не принесут! сожгут асвабадителя где-нить на границе и пепел развеят... ихжетамнет...
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02.03.2022 10:10 Відповісти
Велика Британська Енциклопедія постійно поповнюється новими статтями про видатних особистостей світу Скоро з»явиться нова :

Путін - останній президент Російської Федерації Зафіксований в історії як розпалювач кількох війн та воєнних конфліктів, метою яких було відновлення Російської імперії Потерпів остаточний розгром, розпочавши війну проти України Результатом війни став остаточний крах Росії, як цілісного державного утворення і країна розпалась Отримав від співвітчизників кличку «Просиратель земли русской»
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02.03.2022 10:27 Відповісти
Бог тебе даровал такую возможность не для того, чтобы ты испытывал удовольствие от смерти пусть даже и врага и не для того, чтобы тешить своё Эго, что ты выиграл спор с бывшим другом, а для того, чтобы попытаться раскрыть глаза зомби России. А иначе...чем ты отличаешься от русских фашистов? У меня тоже была семья в России, теперь нет, так как они отказались от меня, потому что я пыталась им открыть глаза на правду и подруги были, но увы.
А также была подруга в Украине, она украинка, живет под Харьковом всю жизнь и держит позицию России. Вот вам и украинка. А вы орёте, что все русские одинаковые. Слава Украине! Героям слава! Я - за Украину!
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02.03.2022 11:49 Відповісти
Воюють зі своїми дітьми,у путлера так було завжди!
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02.03.2022 09:50 Відповісти
Нужно эти фотки всем показывать, дети за мир за решеткой, о безумии кацапстана
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02.03.2022 09:50 Відповісти
100000000000000000%
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02.03.2022 09:57 Відповісти
Даже дети понимают что война это большая беда !Но их родители и взрослое население молчаливо прячется в кладовках!
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02.03.2022 09:50 Відповісти
На щастя починають вилазити. Доки мало, яле якщо вийде кожен десятий у москві це півтора мільйони!
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02.03.2022 09:57 Відповісти
Дітей в автозак. Дітей. Бракує вже не лише слів, а і просто емоцій. Вже ніщо не дивує.
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02.03.2022 09:51 Відповісти
людоїди
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02.03.2022 09:51 Відповісти
Мені цікаво, де зараз їхні батьки( Чи це такі малі діти вже розуміють більше, ніж їхні батьки?
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02.03.2022 09:53 Відповісти
Нова стаття Ювала Ноя Харрарі про те чому Путін ВЖЕ ПРОГРАВ ВІЙНУ (український переклад). Це читає весь світ:

«Росіяни все ще можуть завоювати Україну. Але останніми днями українці показали, що не дадуть її втримати
Менш, ніж за тиждень після початку війни все більше здається, що Владімір Путін прямує до історичної поразки. Він може виграти всі битви, але все одно програти війну. Мрія Путіна про відбудову Російської імперії завжди ґрунтувалася на брехні про те, що Україна не є справжньою нацією, що українці не є справжнім народом і що мешканці Києва, Харкова та Львова прагнуть московського правління. Це повна брехня: Україна - нація з більш, ніж тисячолітньою історією, а Київ вже був великою столицею тоді, коли Москва навіть не була селом. Але російський деспот стільки разів повторював свою брехню, що, мабуть, сам у неї вірить.
Плануючи вторгнення в Україну, Путін міг врахувати багато відомих фактів. Він знав, що Росія у військовому відношенні переважає Україну. Він знав, що НАТО не спрямує війська на допомогу Україні. Він знав, що залежність Європи від російської нафти та газу змусить такі країни, як Німеччина, вагатися щодо введення жорстких санкцій. Заснований на цих відомих фактах, його план полягав у тому, щоб сильно й швидко вдарити по Україні, обезголовити її уряд, встановити маріонетковий режим у Києві та позбутися західних санкцій.
Але в цьому плані було одне велике невідоме. Як дізналися американці в Іраку, а совєти - в Афганістані, завоювати країну набагато легше, ніж утримати. Путін знав, що в нього достатньо сили, аби завоювати Україну. Але чи прийме український народ маріонетковий режим Москви? Путін зробив ставку на те, що прийме. Адже, як він неодноразово пояснював усім, хто хотів його слухати, Україна не є справжньою нацією, а українці не є справжнім народом. У 2014 році люди в Криму майже не чинили опір російським загарбникам. Чому в 2022 році має бути інакше?
З кожним днем ​​стає дедалі більш зрозуміло, що ставка Путіна виявилася невдалою. Український народ чинить відчайдушний опір, викликаючи захоплення всього світу, - і перемагає у війні. Попереду багато темних днів. Росіяни ще можуть завоювати всю Україну. Але щоб виграти війну, росіянам потрібно буде Україну втримати, і вони зможуть це зробити, лише якщо український народ їм дозволить. Це виглядає дедалі менш імовірним.
Кожен знищений російський танк і кожен вбитий російський солдат збільшує мужність українців чинити опір. І кожен убитий українець поглиблює ненависть українців до загарбників. Ненависть - найпотворніша з емоцій. Але для пригноблених націй ненависть є прихованим скарбом. Захована глибоко в серці, вона може живити опір не одне покоління. Щоб відновити Російську імперію, Путіну потрібна відносно безкровна перемога, яка призведе до відносно безненависної окупації до окупації, яку будуть відносно мало ненавидіти. Проливаючи все більше української крові, Путін гарантує, що його мрія ніколи не здійсниться. У свідоцтві про смерть Російської імперії буде стояти ім'я не Міхаїла Горбачова, а Путіна. За Горбачова росіяни та українці почувалися рідними братами; Путін перетворив їх на ворогів і зробив так, що відтепер українська нація визначатиме себе через протиставлення Росії.
Нації, зрештою, будуються на історіях. З кожним днем ​​додається все більше історій, які українці розповідатимуть не лише в похмурі дні, що чекають попереду, а й у наступні десятиліття своїм наступним поколінням. Президент, який відмовився тікати зі столиці, заявивши США, що йому потрібні **********, а не поїздка; солдати з острова Зміїний, які сказали російському військовому кораблю «іді на ***»; мирні жителі, які намагалися зупинити російські танки, всівшись на їхньому шляху. Це те, з чого будуються нації. У довгостроковій перспективі ці історії важливіші за танки.
Російський деспот повинен знати це не гірше за інших. У дитинстві він виховувався на історіях про німецькі звірства німців та російську хоробрість під час блокади Ленінграда. Зараз він створює подібні історії, але виступає в них у ролі Гітлера.
Історії про українську хоробрість надають рішучості не лише українцям, а й усьому світу. Вони надають мужності урядам європейських держав, адміністрації США і навіть пригнобленим громадянам Росії. Якщо українці наважуються зупиняти танк голими руками, уряд Німеччини може наважитися поставити їм протитанкові ракети, уряд США може наважитися відрізати Росію від SWIFT, а громадяни Росії можуть наважитися висловити протест проти цієї безглуздої війни.
Ми всі можемо надихнутися й наважитися щось зробити, чи то здійснити пожертву, чи прийняти біженців, чи допомогти боротися в Інтернеті. Війна в Україні визначить майбутнє всього світу. Якщо тиранії та агресії дозволять перемогти, ми всі відчуємо наслідки. Немає сенсу залишатися простими спостерігачами. Настав час піднятися й сказати своє слово.
На жаль, ця війна, ймовірно, буде довготривалою. У різних формах вона може точитися роками. Але найважливіше питання вже вирішено. Останні кілька днів довели всьому світу, що Україна - дійсно справжня нація, що українці - дійсно справжній народ, і що вони точно не хочуть жити під новою російською імперією. Головне питання, яке залишається відкритим, полягає в тому, скільки часу знадобиться, щоб ця ідея пробилася скрізь товсті стіни Кремля».

Ми переможемо! Стоїмо!
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02.03.2022 09:53 Відповісти
Цензор, настав це у стрічку. Це бомба!!!
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02.03.2022 09:54 Відповісти
Касабы не говорят, у нас лучшие в мире атомобили они кричат мы вас убьем.
Касабы не говорят, у нас лучшие в мире дороги они кричат у нас ядерная бомба.
Касабы не говорят, у нас лучшая в мире социальная защита они кричат у нас газ а вы все замерзните.
Касабы не говорят, если вам так плохо, то переезжате к нам,нет они говорят мы вас будем защищать пока вы не умрете.
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02.03.2022 09:54 Відповісти
Оформлюють як чергову "українську ДРГ" навіть не сумніваюся. Візитівки Яроша вже виявили?
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02.03.2022 09:54 Відповісти
Кацапопитеки
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02.03.2022 09:54 Відповісти
так може з цих незайманих прогандонськими гавнасмі ще шось і виросте (хоча б думаюче )
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02.03.2022 10:04 Відповісти
***** посадит на 25 лет за измену Родине...
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02.03.2022 09:55 Відповісти
Гулаг для детей уже построили ?
Героические и мужественные детки, уважение родителям
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02.03.2022 09:56 Відповісти
ИНФОРМАЦИОННОЕ ФИАСКО РОССИИ


Надеюсь, все понимают: если агрессор пытается снести телевышку в Киеве, это означает, что он сам не верит, что способен быстро взять столицу. Иначе бы он берег эту вышку изо всех сил, чтобы использовать ее для своей пропаганды. Джерело: https://censor.net/ua/b3320482
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02.03.2022 09:57 Відповісти
Польша начала изымать недвижимость России в Варшаве
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02.03.2022 09:57 Відповісти
Нелюди.
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02.03.2022 09:57 Відповісти
Рубль продолжает падение в Таджикистане
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02.03.2022 09:58 Відповісти
Будушая свободная нация московии
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02.03.2022 09:58 Відповісти
..............................................
(нецензурно)
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02.03.2022 09:59 Відповісти
От проти чого ми воюємо.
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02.03.2022 09:59 Відповісти
Київські священники Української православної церкви московського патріархату записали звернення в якому звинуватили патріарха Кирила в потуранні війни, яку розв'язав Володимир Путін.

Вони закликали митрополита Онуфрія зібрати собор УПЦ, щоб від'єднатися від московського патріархату, повідомляють Економічні новини за посланням на НВ

«Ви виявилися гіршим за вітчима. Бог вам суддя, - сказав протоієрей Петро Семащук, звертаючись до патріарха Кирила - Через мовчання ви благословили війну».

Окрім того, священники заявили, що вони припиняють поминати ім'я патріарха Кирила у богослужіннях в їхніх храмах.

Читать полностью на https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_society-ukr/full/203-svyashhenniki-upc-mp-zapisali-videozvernennya-ta-xochut-vijti-z-moskovskogo-patriarxatu
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02.03.2022 10:01 Відповісти
Так давайте вже роздупляйтеся. Адже не буде вам місця в Україні після війни. МОМЕНТ ІСТИНИ НАСТУПИВ.
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02.03.2022 10:48 Відповісти
може хоч з цих малих виростуть не раби... і вони зрозуміють що дідиваєвале з фашистами,
а батьки убивали дітей і жінок, як фашисти
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02.03.2022 10:02 Відповісти
Страна победившего быдлофашизма
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02.03.2022 10:03 Відповісти
Типичные российские держиморды.
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02.03.2022 10:06 Відповісти
Що не так в історії хдітьми в російському автозаку?

Чому історія з арештованими дітьми в російському автозаку викликає огиду, а не захоплення.

"Нєтакієрускіє" кричать на весь світ, що вони не виходять на мітинги не тому, що підтримують путіна, а тому, що їм страшно. І як же їм не повірити, коли бачиш відео, де кілька десятків мітингарів-мизамирів тікають від одного силовика?

В цей же час двоє отих переляканих насмерть "нєтакіхрускіх" беруть П'ЯТЕРО СВОЇХ ДІТЕЙ ВІД 7 до 11 РОКІВ (!) і йдуть покласти квіти до посольства України (!).

Розумієте, що сталось?

Ці дві росіянки, вважаючи це небезпечним, боячись своєї влади, ПРИКРИЛИСЬ ВЛАСНИМИ ДІТЬМИ!

І байдуже, для яких благородних цілей вони це зробили. Хор піонерів - свідків мишебратства подає цю історію як приклад людяності і самопожертви.

СЕРЙОЗНО? ДУМАЄТЕ, УКРАЇНЦЯМ ПОТРІБНЕ ЖЕРТВОПРИНЕСЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДІТЕЙ?

Я мама. Мені вчинок цих двох... навіть не знаю як їх назвати... самок росіян?.. викликає лише огиду.

Я згадую слова путіна: "Наши войска станут ПОЗАДИ женщин и детей..."

Скажіть мені, чим Єкатєріна Завізіон і її подруга Ольга Альтер відрізняються від путіна по суті?

Я знаю точно: росіяни не просто "нє такіє" Вони "нє такіє" на всю голову! Вони в своєму фашистському угарі настільки віддалились від Homo sapiens (як путіністи, так і ліберали), що повернення до людського образу можливе тільки через тотальну денацифікацію росії. Причому, тут мають працювати психіатри з усього світу. І навіть це мало допоможе дорослим росіянам, але дасть шанс їхнім дітям. Тим самим дітям, якими вони прикриваються, навіть намагаючись зробити добру справу.

Геть від Москви!
Подалі від цього гною!
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02.03.2022 10:09 Відповісти
Кацапы это тупое стадо в основной своей массе и некоторые исключения ничего кардинально не меняют ..
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02.03.2022 10:10 Відповісти
уродская недострана
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02.03.2022 10:11 Відповісти
В Риге если на русском то говорят очень тихо и куда-то раптом пропали триколоры и двухглавые курицы из легковушек, а ватники куда-то испарились.
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02.03.2022 10:17 Відповісти
Кто нибудь,даже гипотетически,може себе такое представить в Украине? Кацапия недострана с трусливыми опущенными холопами
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02.03.2022 10:17 Відповісти
Та ну нах, той автозак би спалили, а поліцаїв *******.. прямо на вулиці.
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02.03.2022 10:21 Відповісти
Сидять кацапи в автозаку Темно Холодно Страшно Тут з куточка клітки дрижачий голос:
- Извините? Ни у кого нет пустой бутылки?
З другого кутка:
- И полиэтиленового пакета...
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02.03.2022 10:44 Відповісти
Очевидно, что путиноиды,, страдают геноцидом головного мозга.
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02.03.2022 10:19 Відповісти
Но я рад - они вырастут и будут НОРМАЛЬНЫМИ людьми.
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02.03.2022 10:19 Відповісти
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
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02.03.2022 10:23 Відповісти
Казалась бы дно пробивать дальше некуда, но они его пробили. Позорники ипаные...
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02.03.2022 10:31 Відповісти
орки радуются, новая партия экстремистов за решёткой.
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02.03.2022 10:44 Відповісти
ага. такі малі, а вже бандерівці.
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02.03.2022 12:02 Відповісти
М-да... "Как знать, что нам взять в замен неверия// Но наши дети это точно будут знать" (с)
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02.03.2022 11:06 Відповісти
Мразь за компом чем-то напоминает няш-мяш, такой же типаж. Одним этим самым их там делают что ли....
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02.03.2022 11:31 Відповісти
рассуждения кацапов-а чего их щадить,бабы ещё нарожают!
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02.03.2022 12:52 Відповісти
Какие хорошие люди - Катерина Завізіон та її подруга Ольга Альтер та їхні діти (Софія Гладкова 7 років, Ліза Гладкова 11 років, Гоша Петров 11 років, Матвій Петров 9 років та Давид Петров 7 років)!!!!
Спасибо вам!!!!!
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02.03.2022 17:18 Відповісти
 
 