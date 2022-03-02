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Внаслідок ранкового удару по Харкову попередньо постраждало 3 особи, - ДСНС. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Близько 8.10 2 березня війська РФ завдали ракетного удару по Харкову.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
"Оперативна інформація Харків. 2 березня близько 08:10 у м. Харків внаслідок ракетного удару по будівлі СБУ у Харківській області, ГУ Нацполіції у Харківській області та будівлі Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна попередньо постраждало 3 особи.
Від ДСНС залучено 90 осіб та 21 од. техніки. Роботи тривають. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.
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показати весь коментар02.03.2022 09:51 Відповісти Мені подобається 1
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