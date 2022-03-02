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Розбита техніка російських окупантів на вулицях Бучі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Вулиці Бучі під Києвом завалені знищенною технікою військ РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал нардепа "ЄС" Олексія Гончаренка.
"Розбита техніка російських окупантів на одній із вулиць у Бучі", - підписані фото.
Топ коментарі
+34 Шимус
показати весь коментар02.03.2022 10:03
+34 Сергей Иванченко 88fe5c6e
показати весь коментар02.03.2022 10:07
+31 Адвокат Олег Леонтьєв
показати весь коментар02.03.2022 10:01
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Слава нації
Смерть фашистській *********
Артилрією? Так точнісінько що будинки не постраждали?
ПиСи: Но всьо равно єнто фейк..:----------------------)))
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русофашист ЗАПАМ"ЯТАЙ - не тільки БУЧА злоїбуча !!!! так буде скрізь !!!
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(дякую за розуміння )
Другого выражения подобрать не могу (модераторы, извините).
немного пишут про потери,
добавил там комментарий, анонимно, пока не прикрыли