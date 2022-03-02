Розбита техніка російських окупантів на вулицях Бучі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вулиці Бучі під Києвом завалені знищенною технікою військ РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал нардепа "ЄС" Олексія Гончаренка.

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"Розбита техніка російських окупантів на одній із вулиць у Бучі", - підписані фото.





