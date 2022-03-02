Захисники України захопили у бою під Харковом одразу 6 нових російських танків Т-80БВМ зі складу 200-ї мотострілецької бригади ЗС РФ, - Бутусов
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Механізований батальйон однієї з бригад ЗСУ в бою під Харковом захопив відразу 6 (шість) нових російських танків Т-80БВМ зі складу 200-ї мотострілецької бригади ЗС РФ.
Про це пише на своїй сторінці у соцмережі фейсбук головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
За його інформацією російською бригадою командує полковник Денис Курило.
"Але командувати йому залишилося недовго, на своєму ютуб-каналі розкрию обставини його ганебної втечі та розгрому двох БТГР 200-ї бригади одним, наголошую, одним батальйоном ЗСУ на БМП-2 та з одним ПТРК Джавелін). Комбат цього батальйону своїми вправними діями у зустрічному бою заслужив звання Герой України. Танки комбат всі забрав, і незабаром у складі нашого батальйону з'явиться позаштатна танкова рота на новій російській техніці з мінімальним пробігом. Танк ненажерливий на паливо, але наші воїни захопили ще й заправник палива", - пише Бутусов.
Танки озброєні новітніми російськими підкаліберними та керованими снарядами, дуже приємно буде застосовувати це по залишках тієї самої 200-ї бригади.
"Нашим союзникам НАТО в подяку за Джавелін буде дуже приємно отримати новенький російський танк в Абердін, isn’t it? Слава українським героям, які назавжди знищили міф про велику російську армію та розігнали цю армію по кущах, відібравши непотрібне цим боягузливим зайцям озброєння. Тепер Т-80БВМ буде у руках справжніх левів", - резюмує Бутусов.
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Klasno zvuchit- ti kto, - serzhant 200 brigadi rasseiskoi armii, a chto, ne ploho, a.
Kstati i 300 chastj raseiskoi army tozhe tak vesma horosha.
Т-80 - Вікіпедія
Т-80БВМ - Т-80 - основний бойовий танк виробництва СРСР. Перший у світі серійний танк з єдиною газотурбінною силовою установкою. П
Двигун: ГТД-1000Т; 1000 кс
Броня: 100-242 мм
Вага: Т-80Б: 42,5 т; Т-80У: 46 т
Швидкість: 70 км/год
Він на авіагасі працює Наші від них відмовилися - "ненажера" І переробили його під багатопаливний дизель ще в першому десятилітті ХХІ століття
Загалом чергова 64ка допрацьована напилком.
Добре, що хоч з гумором в СРСР було все добре...))
тетя Циля :
- от не знаю...это хорошая новость или плохая - за 5 дней дети научились матюкаться..
и родители их не ругают
Портянки, Путин и ЕдРо, в сенях помойное ведро.
Гулянка в будни до утра и кабачковая икра.
На полке Ленина портрет, по пьянке дворнику минет.
С видом на свалку из окна и вечно битая жена.
Дочь - *****, сыночек - наркоман, муж лег на зассаный диван.
Подъезды с запахом мочи, без штукатурки кирпичи.
На свадьбах - драки, мордобой, секс с друга пьяного женой.
Паленка, гречка, маргарин, закуска русских образин.
Бухнул - под задницу пинка, О ДАААА!! РОССИЯ велика!!