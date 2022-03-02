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армія РФ (2698) війна (7386) Харків (2044) Бутусов Юрій (2015)

Захисники України захопили у бою під Харковом одразу 6 нових російських танків Т-80БВМ зі складу 200-ї мотострілецької бригади ЗС РФ, - Бутусов

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Механізований батальйон однієї з бригад ЗСУ в бою під Харковом захопив відразу 6 (шість) нових російських танків Т-80БВМ зі складу 200-ї мотострілецької бригади ЗС РФ.

Про це пише на своїй сторінці у соцмережі фейсбук головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

За його інформацією російською бригадою командує полковник Денис Курило.

"Але командувати йому залишилося недовго, на своєму ютуб-каналі розкрию обставини його ганебної втечі та розгрому двох БТГР 200-ї бригади одним, наголошую, одним батальйоном ЗСУ на БМП-2 та з одним ПТРК Джавелін). Комбат цього батальйону своїми вправними діями у зустрічному бою заслужив звання Герой України. Танки комбат всі забрав, і незабаром у складі нашого батальйону з'явиться позаштатна танкова рота на новій російській техніці з мінімальним пробігом. Танк ненажерливий на паливо, але наші воїни захопили ще й заправник палива", - пише Бутусов.

Танки озброєні новітніми російськими підкаліберними та керованими снарядами, дуже приємно буде застосовувати це по залишках тієї самої ​​200-ї бригади.

Також читайте: Неповний механізований батальйон ЗСУ під Харковом знищив одну з найелітніших бригад ЗС Росії, - Бутусов. ВIДЕО

Захисники України захопили у бою під Харковом одразу 6 нових російських танків Т-80БВМ зі складу 200-ї мотострілецької бригади ЗС РФ, - Бутусов 01
Захисники України захопили у бою під Харковом одразу 6 нових російських танків Т-80БВМ зі складу 200-ї мотострілецької бригади ЗС РФ, - Бутусов 02

"Нашим союзникам НАТО в подяку за Джавелін буде дуже приємно отримати новенький російський танк в Абердін, isn’t it? Слава українським героям, які назавжди знищили міф про велику російську армію та розігнали цю армію по кущах, відібравши непотрібне цим боягузливим зайцям озброєння. Тепер Т-80БВМ буде у руках справжніх левів", - резюмує Бутусов.

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Топ коментарі
+46
Хлопці, не пускайте туди циган - вони все на металолом тягнуть.
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02.03.2022 10:09
+45
Юра прибарахлился!
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02.03.2022 10:08
+29
бутс как всегда понторезит Но спасибо - 200 арктическая теперь трижды 200 тая
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02.03.2022 10:08
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бутс как всегда понторезит Но спасибо - 200 арктическая теперь трижды 200 тая
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02.03.2022 10:08 Відповісти
po mojemu ponti eto nazvatj brigadu 200 i schitatj jejo luchshei na rashke, hotja ja za to chtob vse oni uzhe nazivalis 200.
Klasno zvuchit- ti kto, - serzhant 200 brigadi rasseiskoi armii, a chto, ne ploho, a.
Kstati i 300 chastj raseiskoi army tozhe tak vesma horosha.
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02.03.2022 11:18 Відповісти
Лучше "понторезить" на передовой, как Бутусов, чем трендеть здесь, как ты.
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02.03.2022 11:19 Відповісти
Юра прибарахлился!
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02.03.2022 10:08 Відповісти
та да....., еще бы сказал, что в рукопашную их переворачивали..... )
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02.03.2022 10:48 Відповісти
Хлопці, не пускайте туди циган - вони все на металолом тягнуть.
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02.03.2022 10:09 Відповісти
Как не пускать? Призывать в армию, чтобы они там работали по специальности.
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02.03.2022 10:40 Відповісти
серьезно??? когда вы видели Цигана в Армии???
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02.03.2022 10:51 Відповісти
О! Я за свою жизнь видел и не такое! Еврея дворника (одну школу кончали) и цыганку (подругу детства) преподающую нашей новой аристократии хорошие манеры.
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02.03.2022 12:30 Відповісти
я тоже видел не мало, но цигана в армии - никогда...... )
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02.03.2022 12:36 Відповісти
отстреливать как непотрiб
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02.03.2022 11:28 Відповісти
Слава нашим дорогим захисникам! Слава Украини !
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02.03.2022 10:11 Відповісти
Стільки пафосу кацапи не варті!
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02.03.2022 10:12 Відповісти
Так может их для диверсии использовать , съездить в тыл врага
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02.03.2022 10:14 Відповісти
Жесть!!! Ось як ЗСУ розвінчує міфи "О великой и непобедимой армии раши"!!!
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02.03.2022 10:15 Відповісти
то гівно танки,вони соляри стільки жруть,що краще пару дронів купити
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02.03.2022 10:16 Відповісти
Не тямиш - не пиши

Т-80 - Вікіпедія

Т-80БВМ - Т-80 - основний бойовий танк виробництва СРСР. Перший у світі серійний танк з єдиною газотурбінною силовою установкою. П

Двигун: ГТД-1000Т; 1000 кс

Броня: 100-242 мм

Вага: Т-80Б: 42,5 т; Т-80У: 46 т

Швидкість: 70 км/год
Він на авіагасі працює Наші від них відмовилися - "ненажера" І переробили його під багатопаливний дизель ще в першому десятилітті ХХІ століття
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02.03.2022 13:41 Відповісти
Чим ці танки кращі за наші Т64..?. Хто пояснить.
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02.03.2022 10:16 Відповісти
Понтов больше...и все...
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02.03.2022 10:19 Відповісти
хіба що ходовою
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02.03.2022 10:22 Відповісти
тем, что шесть штук по цене одного подарка.
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02.03.2022 10:28 Відповісти
хочяб тим що вони вже наші))
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02.03.2022 10:33 Відповісти
Потужний газотурбінний двигун на 1000+ сил у різних комплектаціях.
Загалом чергова 64ка допрацьована напилком.
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02.03.2022 10:36 Відповісти
В СРСР танки Т 80 були танками для "кидка через Ла - Манш"

Добре, що хоч з гумором в СРСР було все добре...))
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02.03.2022 10:43 Відповісти
Швидкість більша, шум від двигуна не так чути на великій відстані.
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02.03.2022 10:43 Відповісти
Это понтовое говно "изобрели" в КБ ленинграда "в пику" Малышевцам. Наши поставили дизель и назвали Т80ТДУ.
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03.03.2022 10:23 Відповісти
Юра там в прицел Шуфрича не видно?
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02.03.2022 10:29 Відповісти
Вже хтось потяг мангал..
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02.03.2022 10:32 Відповісти
***
тетя Циля :
- от не знаю...это хорошая новость или плохая - за 5 дней дети научились матюкаться..
и родители их не ругают
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02.03.2022 10:36 Відповісти
Шуфрич.... Блин как же было его имя? Надеюсь такого политика в Украине больше не будет как и многих других... В Ростов... к "найлегитимному"... Подумаем что делать с его газодобычей, ну соответственно по законам военного времени
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02.03.2022 10:37 Відповісти
шо- то Елдака тоже не сльіхать...
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02.03.2022 13:04 Відповісти
там уже скоро армія буде 200-та. не те що бригада
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02.03.2022 10:41 Відповісти
Простая русская душа, тупая рожа алкаша.
Портянки, Путин и ЕдРо, в сенях помойное ведро.
Гулянка в будни до утра и кабачковая икра.
На полке Ленина портрет, по пьянке дворнику минет.
С видом на свалку из окна и вечно битая жена.
Дочь - *****, сыночек - наркоман, муж лег на зассаный диван.
Подъезды с запахом мочи, без штукатурки кирпичи.
На свадьбах - драки, мордобой, секс с друга пьяного женой.
Паленка, гречка, маргарин, закуска русских образин.
Бухнул - под задницу пинка, О ДАААА!! РОССИЯ велика!!
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02.03.2022 10:42 Відповісти
Харків героічне місто ,скільки біди прийшлос пережити ,але скільки рашиськоі нечисті знищено.
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02.03.2022 10:44 Відповісти
можуть бути з напк проблеми. ті за підбиту казали що коштує менше 100 неоподаткованих минімумів. а з маленьким пробігом при регістраціїї в мрео,можуть податок взяти))) хоча як для ветеранів то спишуть))) так що не хвилюйтесь хлопці. а якщо серьозно то хлопці молодці! на черкащині їх чекатимуть як слід. горілка та сало!!!!
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02.03.2022 10:47 Відповісти
ЭТО Ж ТЕПЕРЬ РОССИЯНИ СО СВОЕГО ОРУЖИЯ МОГУТ САМИ СЕБЯ ОБСТРЕЛЯТЬ !)
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02.03.2022 10:54 Відповісти
Єто провокація укроповской хунти!
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02.03.2022 10:58 Відповісти
Дайте подкрепление Мариуполю! Байрактаров дайте, нас тут окружают постепенно со стороны Запорожья и с моря уже десант стоит
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02.03.2022 10:55 Відповісти
СЛАВА ЗСУ.
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02.03.2022 10:56 Відповісти
Если нет боевого расчёта для техники, то приказывают её уничтожать.
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02.03.2022 11:07 Відповісти
У Курило непогано виходить,краще йому дати покомандувати ще одну бригаду.
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02.03.2022 11:09 Відповісти
Юра, один джавел на бат, ви нічого не переплутали Хлопці а де інші тисячі, Шо опять?
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02.03.2022 11:43 Відповісти
хм??а гриль-защита где??
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02.03.2022 11:53 Відповісти
200-х сотая бригада... Єтим все сказано )
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02.03.2022 13:00 Відповісти
 
 