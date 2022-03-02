Захисники України захопили у бою під Харковом одразу 6 нових російських танків Т-80БВМ зі складу 200-ї мотострілецької бригади ЗС РФ, - Бутусов

Механізований батальйон однієї з бригад ЗСУ в бою під Харковом захопив відразу 6 (шість) нових російських танків Т-80БВМ зі складу 200-ї мотострілецької бригади ЗС РФ.

Про це пише на своїй сторінці у соцмережі фейсбук головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

За його інформацією російською бригадою командує полковник Денис Курило.

"Але командувати йому залишилося недовго, на своєму ютуб-каналі розкрию обставини його ганебної втечі та розгрому двох БТГР 200-ї бригади одним, наголошую, одним батальйоном ЗСУ на БМП-2 та з одним ПТРК Джавелін). Комбат цього батальйону своїми вправними діями у зустрічному бою заслужив звання Герой України. Танки комбат всі забрав, і незабаром у складі нашого батальйону з'явиться позаштатна танкова рота на новій російській техніці з мінімальним пробігом. Танк ненажерливий на паливо, але наші воїни захопили ще й заправник палива", - пише Бутусов.

Танки озброєні новітніми російськими підкаліберними та керованими снарядами, дуже приємно буде застосовувати це по залишках тієї самої ​​200-ї бригади.

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"Нашим союзникам НАТО в подяку за Джавелін буде дуже приємно отримати новенький російський танк в Абердін, isn’t it? Слава українським героям, які назавжди знищили міф про велику російську армію та розігнали цю армію по кущах, відібравши непотрібне цим боягузливим зайцям озброєння. Тепер Т-80БВМ буде у руках справжніх левів", - резюмує Бутусов.