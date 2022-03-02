Енергодар готується до бою з окупантами. Може статися аварія як на Чорнобилі чи Фукусімі, - Геращенко. ВІДЕО+ФОТО

Через безумство Путіна, Європа знову на межі ЯДЕРНОЇ КАТАСТРОФИ!

Про це пише у своємо телеграм-каналі радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

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"На фото – в'їзд до Енергодару – столицю енергетиків України. Місто, в якому розташована найбільша в Європі АЕС, готується до бою з окупантами. АЕС охороняють герої Національної Гвардії України. Вони не здадуться! Буде бій. Снаряди будуть лягати поряд із АЕС. Вони не зможуть пробити бетонну оболонку реактора, але точно пошкодять трансформатори, турбіни та інше обладнання, необхідне для безпеки роботи АЕС. Може статися аварія як на АЕС Чорнобиль чи АЕС Фукусіма. Російські генерали - одумайтеся!", - зазначає Геращенко.

"Не створюйте умови для нового Чорнобиля! Радіація не знає національностей, одна не щадить нікого! Обходьте Енергодар та Запорізьку АЕС стороною. Вас тут ніхто не чекає !", - резюмує він.

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