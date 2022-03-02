Енергодар готується до бою з окупантами. Може статися аварія як на Чорнобилі чи Фукусімі, - Геращенко. ВІДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Через безумство Путіна, Європа знову на межі ЯДЕРНОЇ КАТАСТРОФИ!
Про це пише у своємо телеграм-каналі радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"На фото – в'їзд до Енергодару – столицю енергетиків України. Місто, в якому розташована найбільша в Європі АЕС, готується до бою з окупантами. АЕС охороняють герої Національної Гвардії України. Вони не здадуться! Буде бій. Снаряди будуть лягати поряд із АЕС. Вони не зможуть пробити бетонну оболонку реактора, але точно пошкодять трансформатори, турбіни та інше обладнання, необхідне для безпеки роботи АЕС. Може статися аварія як на АЕС Чорнобиль чи АЕС Фукусіма. Російські генерали - одумайтеся!", - зазначає Геращенко.
"Не створюйте умови для нового Чорнобиля! Радіація не знає національностей, одна не щадить нікого! Обходьте Енергодар та Запорізьку АЕС стороною. Вас тут ніхто не чекає !", - резюмує він.
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Треба терміново їх розгатити поки вони на подступі к місту.
в вінниці умані ів.франківську тернополі їх нема а літаки і ракети долітають.
да, їх треба нищити всюди і в полон не брати але ВКС *****, це велиеа проблема для нас.
евреї іостальні не надали нам систем по типу ізраільського купола
звоните в китай. ***** их боиться..............
треба звонити.
Не будет пощады мразям которые бомбят наши мирные города!
Слава ВСУ! Слава Украине!
Бетонные блоки не препятствие для танковой колоны с кучей инженерной техники.
На ров, поломаный мост или небольшую речку они ложат раскладной железный мост. У нас в городе такой отжали у кацев в первый же день.
ПОЭТОМУ НАТО ДОЛЖНО ПОМОЧЬ ВОЙСКАМИ ИЗМЕНИВ СВОИ ПРАВИЛА. СЛАВА УКРАИНЕ!