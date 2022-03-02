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Фото Війна в Україні
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АЕС (127) війна (7386) Фукусіма-1 (3) Геращенко Антон (636) Енергодар (32)

Енергодар готується до бою з окупантами. Може статися аварія як на Чорнобилі чи Фукусімі, - Геращенко. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Через безумство Путіна, Європа знову на межі ЯДЕРНОЇ КАТАСТРОФИ!

 Про це пише у своємо телеграм-каналі радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"На фото – в'їзд до Енергодару – столицю енергетиків України. Місто, в якому розташована найбільша в Європі АЕС, готується до бою з окупантами. АЕС охороняють герої Національної Гвардії України. Вони не здадуться! Буде бій. Снаряди будуть лягати поряд із АЕС. Вони не зможуть пробити бетонну оболонку реактора, але точно пошкодять трансформатори, турбіни та інше обладнання, необхідне для безпеки роботи АЕС. Може статися аварія як на АЕС Чорнобиль чи АЕС Фукусіма. Російські генерали - одумайтеся!", - зазначає Геращенко.

"Не створюйте умови для нового Чорнобиля! Радіація не знає національностей, одна не щадить нікого! Обходьте Енергодар та Запорізьку АЕС стороною. Вас тут ніхто не чекає !", - резюмує він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російська військова техніка підійшла до Енергодару, - мер. ВIДЕО

Енергодар готується до бою з окупантами. Може статися аварія як на Чорнобилі чи Фукусімі, - Геращенко 01
Енергодар готується до бою з окупантами. Може статися аварія як на Чорнобилі чи Фукусімі, - Геращенко 02

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Топ коментарі
+29
Вбивайте окупантів без жалю! Окупант не має право на життя!
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02.03.2022 10:26
+13
Як ті бляді кацапські опинились під Енергодаром?
Треба терміново їх розгатити поки вони на подступі к місту.
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02.03.2022 10:26
+12
Убивать окуппантов нужно так жестоко, что бы Талибан крестился от ужаса...
Не будет пощады мразям которые бомбят наши мирные города!
Слава ВСУ! Слава Украине!
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02.03.2022 10:30
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Вбивайте окупантів без жалю! Окупант не має право на життя!
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02.03.2022 10:26 Відповісти
***** СМИ....Число погибших военных России на спецоперации в Донбассе раскрыли губернаторы страны: На 2 марта 19 смертей Подробнее на Курьер.Среда: https://kurer-sreda.ru/2022/03/02/778218-chislo-pogibshix-*******-rossii-na-specoperacii-v-donbasse-raskryli-gubernatory-strany-na-2-marta-19-smertej
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02.03.2022 10:29 Відповісти
Як ті ***** кацапські опинились під Енергодаром?
Треба терміново їх розгатити поки вони на подступі к місту.
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02.03.2022 10:26 Відповісти
Їх табір у Великій Білозерці,це близько 30 км до Енергодара.
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02.03.2022 10:30 Відповісти
питання не в підступах до міста.
в вінниці умані ів.франківську тернополі їх нема а літаки і ракети долітають.
да, їх треба нищити всюди і в полон не брати але ВКС *****, це велиеа проблема для нас.
евреї іостальні не надали нам систем по типу ізраільського купола
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02.03.2022 10:32 Відповісти
у китая есть прямая связь с пристарелым маразматиком.
звоните в китай. ***** их боиться..............
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02.03.2022 10:27 Відповісти
***** надурив Сі, він обіцяв не робити масштабне вторгнення.
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02.03.2022 10:30 Відповісти
у піна на кожне ***** є х.й з вінтом.
треба звонити.
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02.03.2022 10:42 Відповісти
В одесі чутно вибухи. Увімкнувся сигнал повітряної тривоги.
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02.03.2022 10:29 Відповісти
Вони ще вчора там були і відступили. Сподіваюсь що у наших сил є план що з ними зараз робити.
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02.03.2022 10:30 Відповісти
Убивать окуппантов нужно так жестоко, что бы Талибан крестился от ужаса...
Не будет пощады мразям которые бомбят наши мирные города!
Слава ВСУ! Слава Украине!
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02.03.2022 10:30 Відповісти
А бетонными блоками нельзя перегородить дорогу а перед блоками вырыть ров? Кого задержит ета смешная стопка покрышек?
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02.03.2022 10:31 Відповісти
там в середі проти танкові міни ...
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02.03.2022 10:34 Відповісти
Покрышки можно поджечь.

Бетонные блоки не препятствие для танковой колоны с кучей инженерной техники.

На ров, поломаный мост или небольшую речку они ложат раскладной железный мост. У нас в городе такой отжали у кацев в первый же день.
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02.03.2022 10:38 Відповісти
Очень и очень редко в колонах вражеской техники есть инженерная техника. К тому же все равно для разбора завалов нужно время за которое колону могут и сжечь и обстрелять. Даже на пол часа-час задержка врага играет против него особенно когда сейчас быстро темнеет.
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02.03.2022 10:47 Відповісти
стоило мотолыгам замедлить ход до 30 км.ч в Киеве и их тут же подожгли.
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02.03.2022 11:36 Відповісти
Бетонные блоки хороши, чтобы задержать и лучше прицелиться
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02.03.2022 10:58 Відповісти
Не залишайте не одного цапа в живих.Ця гидота не має право на життя!
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02.03.2022 10:42 Відповісти
Боже, Матінко Божа, бережіть і допомогайте нашим захисникам !!!
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02.03.2022 11:00 Відповісти
думаю после этой войны ООН расформируют
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02.03.2022 11:35 Відповісти
УКРАИНА ГЕРОИЧЕСКИ СРАЖАЕТСЯ ЗА ВСЮ ЕВРОПУ. ЕС ДОЛЖНА ВСЕМИ СИЛАМИ ПОМОЧЬ ЕЙ. ВКЛЮЧАЯ И ВОЕННУЮ СИЛУ. ИНАЧЕ ВОЗМОЖНО АГРЕССОР БУДЕТ СТОЯТЬ У ГРАНИЦ ЕС.
ПОЭТОМУ НАТО ДОЛЖНО ПОМОЧЬ ВОЙСКАМИ ИЗМЕНИВ СВОИ ПРАВИЛА. СЛАВА УКРАИНЕ!
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02.03.2022 12:25 Відповісти
 
 