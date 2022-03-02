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Війська РФ обстрілюють Луганщину. У Лисичанську снаряд влучив у житловий будинок, - Гайдай. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська окупантів продовжують обстрілювати Луганщину.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОДА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Оперативна інформація. О 9:30 м. Лисичанськ вул. Московська, 42 пряме попадання в житловий будинок;
- по вул. Сосюри, 360, м. Лисичанськ (між будинками, снаряд не розірвався)
- м. Лисичанськ, кв. 50-років Перемоги на дитячому майданчику пряме попадання. Інформації щодо загиблих та постраждалих не надходила.
Продовжуються обстріли поблизу м.Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Золоте-2 та Золоте-4", - зазначив Гайдай.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти обстріляли Сєверодонецьк. Поранено чоловіка, стан важкий. Пошкоджено житлові будинки, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Війська РФ обстрілюють Луганщину. У Лисичанську снаряд влучив у житловий будинок, - Гайдай 01

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Топ коментарі
+8
⚡Компания "Северсталь" миллиардера Мордашова, попавшего под санкции, полностью прекратила экспорт стальной продукции в страны Евросоюз - "Коммерсант"
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02.03.2022 10:56
+5
⚡Подразделения 93 бригады Холодный Яр на отдельных участках оттеснили врага до границы с Россией.
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02.03.2022 10:55
+5
⚡Google заблокировал по всей Европе приложения, связанные с RT и Sputnik - Reuters
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02.03.2022 10:57
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На фото двигатель града упавший в г. Северодонецке а не Лисичанскн...
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02.03.2022 10:52 Відповісти
Разве это град? По моему калибр побольше. И как может упасть двигатель отдельно?!
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02.03.2022 10:54 Відповісти
это смерч
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02.03.2022 10:59 Відповісти
Все це поруч, десяток-другий км одне від одного.
В статті згадуюється не тільки Лисичанськ.
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02.03.2022 10:57 Відповісти
Это как раз Лисичанск. Справа лицей, в котором я училась
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02.03.2022 11:16 Відповісти
⚡Подразделения 93 бригады Холодный Яр на отдельных участках оттеснили врага до границы с Россией.
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02.03.2022 10:55 Відповісти
Нарешті повід змінити назву вулиці . По факту і в голові . 30 років , пзц
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02.03.2022 10:56 Відповісти
⚡Компания "Северсталь" миллиардера Мордашова, попавшего под санкции, полностью прекратила экспорт стальной продукции в страны Евросоюз - "Коммерсант"
показати весь коментар
02.03.2022 10:56 Відповісти
⚡Google заблокировал по всей Европе приложения, связанные с RT и Sputnik - Reuters
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02.03.2022 10:57 Відповісти
учора вже не працювали!) Погань ізолюють.
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02.03.2022 12:51 Відповісти
Євреї кричать лише про вбивства євреїв, ми це вже побачили
⚡Зеленский: обращаюсь ко всем евреям мира: вы разве не видите, что происходит? Не молчите, потому что в молчании рождается нацизм. Кричите об убийствах украинцев.
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02.03.2022 11:00 Відповісти
Не виривай з контексту і не стравлюй нації, по сраці получиш
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02.03.2022 11:01 Відповісти
Давай без этого, а то читать перестану! (не еврей)
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02.03.2022 11:07 Відповісти
Кто Вам крикнет? Евреи? Ха-ха-ха!!! Бл@ дь!
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02.03.2022 12:06 Відповісти
А що з тою колонною, котра два дні вже їде та ніяк не доїде
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02.03.2022 11:00 Відповісти
А шо скажет еврейская общественность, когда оккупанты на Умань попрут?
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02.03.2022 11:02 Відповісти
Не, не дай Бог конечно!
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02.03.2022 11:03 Відповісти
Тамошняя пивоварня хорошее пиво варила - душа пивовара. Не будет теперь любимого пива. Эх...
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02.03.2022 11:28 Відповісти
Українська ППО та інші захисники Одеси готувалися дати рішучу відсіч противнику, але в останній момент росіяни вийшли на зв'язок і попросили дати їм можливість покинути затоку"
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https://www.5.ua/regiony/rosiiski-morpikhy-strokovyky-vlashtuvaly-bunt-i-vidmovylysia-vysadzhuvatysia-v-odesi-staly-vidomi-podrobytsi-269868.html
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02.03.2022 12:48 Відповісти
 
 