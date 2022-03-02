Захисники України після зіткнення з окупантами захопили два танки, два БТРи та три вантажівки з боєприпасами, - 128 бригада. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Після зіткнення зі 128-ю бригадою росіяни втекли, кинувши неушкоджені танки, БТР-и й вантажівки з боєприпасами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на штаб бригади.
"За минулу добу підрозділи 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади продовжували утримувати рубежі в зоні бойових дій. Відбулося кілька зіткнень із ворогом, у результаті одного з них росіяни хаотично відступили, кинувши навіть неушкоджену бойову техніку. Трофеями наших військових стали два танки, два БТР-и і три вантажівки з боєприпасами. Відступ росіян мав панічний характер, оскільки покинута техніка не має жодних бойових ушкоджень. Судячи з маркування (біла літера Z), 128-й бригаді намагалися протистояти східні сили збройних сил Росфедерації. Відтепер трофейна техніка служитиме Збройним Силам України й працюватиме проти колишніх господарів", - йдеться у повідомленні.
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Собеседник Украинской Правды в украинской разведке утверждает, что Янукович в настоящее время находится в Минске.
Кремль готовит его к спецоперации.
Отмечается, что по одному из сценариев его попытаются объявить "президентом Украины" там.
Най стріляють по своїх ,най своєї тіні бояться.
В них є два виходи, чи в могилу,чи додому.
Основна мета - поширити фото реальних подій в Україні на гугл картах Росії
Шостий день російські терористичні війська обстрілюють мирну Україну. Шостий день гинуть мирні українці - діти, жінки, чоловіки. Втім, звичайні росіяни досі не усвідомили масштаб катастрофи, а головне - власної відповідальності за дії того, кого вони називають своїм президентом.
Тож давайте допоможемо їм побачити всі ті звірства, які вчиняє путінський режим в Україні.
Що робимо?⬇️
1️⃣. Зайдіть у Google Maps
2️⃣. На мапі території РФ знайдіть будь-який населений пункт (Москва, Санкт-Петербург, Самара тощо). Оберіть найбільш популярні місця відвідування (ресторани, кінотеатри, ТРЦ, лікарні, бібліотеки, школи, університети та ін.). Наприклад: Москва - Гастрономический ресторан Москва.
3️⃣. Знайдіть опцію «Оставить отзыв», натисніть на неї, відкрийте та натисніть на усі п'ять зірочок, вони стануть жовтими.
4️⃣. У полі «Поделитесь впечатлениями об этом месте» напишіть найбільш актуальну і правдиву інформацію про війну в Україні, яку розв'язав путін.
Наприклад: «В Украине идет не спецоперация, а полномасштабная война, в которой гибнут мирные люди. Так же там гибнут российские срочники. Остановите войну. Спасите ваших и наших детей. Выходите на улицы, протестуйте! Остановите Путина!».
5️⃣. До відгуку додайте фото, беріть звідси: https://t.me/deadlosersmoskals
6️⃣. Profit!
Наступне завдання згодом, слідкуйте за оновленнями.
Разом ми неймовірна сила🇺🇦
Информаційні війська України
https://t.me/ivukr
Бляха, кто нас снабжает техникой? Парадокс.
Эй кацапы, послали сопляков воевать против мужиков, которые на войне с 2014 го?
Весь мир в **** от второй армии мира. Ржу, не могу.
********, если бы не ваши обосранные сопляки, хрен кого бы в плен брали.
І регіт рветься з грудей!
знадобиться на Донбасі. Там кацапськи обормоти мін напхали
до біса. Багато людей може постраждати! Берить!