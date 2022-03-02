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Фото Війна в Україні
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армія РФ (2698) війна (7386) Росія (28488) 128 окрема гірсько-піхотна бригада (70)

Захисники України після зіткнення з окупантами захопили два танки, два БТРи та три вантажівки з боєприпасами, - 128 бригада. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Після зіткнення зі 128-ю бригадою росіяни втекли, кинувши неушкоджені танки, БТР-и й вантажівки з боєприпасами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на штаб бригади. 

"За минулу добу підрозділи 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади продовжували утримувати рубежі в зоні бойових дій. Відбулося кілька зіткнень із ворогом, у результаті одного з них росіяни хаотично відступили, кинувши навіть неушкоджену бойову техніку. Трофеями наших військових стали два танки, два БТР-и і три вантажівки з боєприпасами. Відступ росіян мав панічний характер, оскільки покинута техніка не має жодних бойових ушкоджень. Судячи з маркування (біла літера Z), 128-й бригаді намагалися протистояти східні сили збройних сил Росфедерації. Відтепер трофейна техніка служитиме Збройним Силам України й працюватиме проти колишніх господарів", - йдеться у повідомленні.

Захисники України після зіткнення з окупантами захопили два танки, два БТРи та три вантажівки з боєприпасами, - 128 бригада 01
Захисники України після зіткнення з окупантами захопили два танки, два БТРи та три вантажівки з боєприпасами, - 128 бригада 02
Захисники України після зіткнення з окупантами захопили два танки, два БТРи та три вантажівки з боєприпасами, - 128 бригада 03
Захисники України після зіткнення з окупантами захопили два танки, два БТРи та три вантажівки з боєприпасами, - 128 бригада 04
Захисники України після зіткнення з окупантами захопили два танки, два БТРи та три вантажівки з боєприпасами, - 128 бригада 05
Захисники України після зіткнення з окупантами захопили два танки, два БТРи та три вантажівки з боєприпасами, - 128 бригада 06

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Топ коментарі
+65
ВСУ обещает вернуть все захваченные мины. Своим ходом
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02.03.2022 11:31
+55
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02.03.2022 11:30
+37
Как я погляжу, кацапские свиньи снабжают ВСУ боеприпасами в объемах не хуже некоторых европейских стран.
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02.03.2022 11:33
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02.03.2022 11:30 Відповісти
ВСУ обещает вернуть все захваченные мины. Своим ходом
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02.03.2022 11:31 Відповісти
боеприпасы это хорошо
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02.03.2022 11:31 Відповісти
Яж говорил что ***** хочет Януковича поставить

Собеседник Украинской Правды в украинской разведке утверждает, что Янукович в настоящее время находится в Минске.
Кремль готовит его к спецоперации.

Отмечается, что по одному из сценариев его попытаются объявить "президентом Украины" там.
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02.03.2022 11:31 Відповісти
Что-то затошнило.
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02.03.2022 11:34 Відповісти
Вітя ,Вітя,Вітюшенька...Хто ж його сюди пустить.
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02.03.2022 11:35 Відповісти
тю я було подумав що якунович стане презиком бульбостану
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02.03.2022 11:36 Відповісти
Цього шлепаря навіть в ОРДЛО ненавидять.
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02.03.2022 11:37 Відповісти
Я вот ни разу не удивлюсь....
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02.03.2022 11:39 Відповісти
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02.03.2022 11:40 Відповісти
Бомбочкой овоща прямо центр Киева пусть бросают. На большее он не пригоден. Зато какой эффект, панове...
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02.03.2022 11:43 Відповісти
Догадуетесь что он скажет? Я просил Путина ввести войска, Крым раисся, ДэНеРе раися.
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02.03.2022 11:45 Відповісти
вслед за русским кораблем...
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02.03.2022 13:07 Відповісти
тут и Байрактар не нужен. Куриного яйца хватит
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02.03.2022 18:00 Відповісти
120 мины их как раз нехватает гуд
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02.03.2022 11:33 Відповісти
Наші ж ви рідненькі,молодці!!!
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02.03.2022 11:33 Відповісти
До речі захвачену техніку теж можна використати для деморалізаціі кацапів, коли з їх зброї почнуть по них лупити, вони почнуть стріляти самі у своїх ,бо хто зна ,чий танк поряд.
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02.03.2022 11:33 Відповісти
Деморалізоване деморалізувати неможливо.
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02.03.2022 11:35 Відповісти
Еще як можно !поки воно на наші землі.
Най стріляють по своїх ,най своєї тіні бояться.
В них є два виходи, чи в могилу,чи додому.
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02.03.2022 11:38 Відповісти
Нема в них виходу. Як і моралі.
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02.03.2022 11:40 Відповісти
Моралі немає.Вихід є.Полон і додому.
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02.03.2022 11:44 Відповісти
Смерть в будь-якому випадку.
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02.03.2022 11:48 Відповісти
Как я погляжу, кацапские свиньи снабжают ВСУ боеприпасами в объемах не хуже некоторых европейских стран.
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02.03.2022 11:33 Відповісти
Лаптеголовые скоро всю свою технику свезут в Украину.
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02.03.2022 11:33 Відповісти
Нам і цього вистачить. Інше на їх території захопимо.
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02.03.2022 11:34 Відповісти
Це те, що на Донбасі в шахтах викопали?
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02.03.2022 11:33 Відповісти
приехали под зонтиком?
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02.03.2022 11:36 Відповісти
Вата
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02.03.2022 11:37 Відповісти
Мангали приїхали.
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02.03.2022 11:37 Відповісти
Oi, vi toljko mangal srezhte, eto nikchemu, bojevije burjati ubezhali, znachit nechevo zharitj nad-pod nim.
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02.03.2022 11:38 Відповісти
Ніяка броня, решітка, трали не допоможуть, якщо всередині сидіть БОЯГУЗЛИВА КАЦАПСЬКА НАВОЛОЧ!!!
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02.03.2022 11:38 Відповісти
і шАпочку від джавеліна причепили
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02.03.2022 11:39 Відповісти
Друзі, маємо 4 ЗАВДАННЯ

Основна мета - поширити фото реальних подій в Україні на гугл картах Росії

Шостий день російські терористичні війська обстрілюють мирну Україну. Шостий день гинуть мирні українці - діти, жінки, чоловіки. Втім, звичайні росіяни досі не усвідомили масштаб катастрофи, а головне - власної відповідальності за дії того, кого вони називають своїм президентом.

Тож давайте допоможемо їм побачити всі ті звірства, які вчиняє путінський режим в Україні.

Що робимо?⬇️

1️⃣. Зайдіть у Google Maps

2️⃣. На мапі території РФ знайдіть будь-який населений пункт (Москва, Санкт-Петербург, Самара тощо). Оберіть найбільш популярні місця відвідування (ресторани, кінотеатри, ТРЦ, лікарні, бібліотеки, школи, університети та ін.). Наприклад: Москва - Гастрономический ресторан Москва.

3️⃣. Знайдіть опцію «Оставить отзыв», натисніть на неї, відкрийте та натисніть на усі п'ять зірочок, вони стануть жовтими.

4️⃣. У полі «Поделитесь впечатлениями об этом месте» напишіть найбільш актуальну і правдиву інформацію про війну в Україні, яку розв'язав путін.

Наприклад: «В Украине идет не спецоперация, а полномасштабная война, в которой гибнут мирные люди. Так же там гибнут российские срочники. Остановите войну. Спасите ваших и наших детей. Выходите на улицы, протестуйте! Остановите Путина!».

5️⃣. До відгуку додайте фото, беріть звідси: https://t.me/deadlosersmoskals

6️⃣. Profit!

Наступне завдання згодом, слідкуйте за оновленнями.

Разом ми неймовірна сила🇺🇦

Информаційні війська України
https://t.me/ivukr
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02.03.2022 11:40 Відповісти
СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!!!!!
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02.03.2022 11:42 Відповісти
Зачетно парни прибарахлились Да и доставка бесплатно-что значит сервис
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02.03.2022 11:49 Відповісти
да уж в кацапии совсем все мозги пропили-везти минометные мины с вкрученными детонаторами
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02.03.2022 11:52 Відповісти
Гірська піхота кращі! **@ште ворога земляки!!!
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02.03.2022 13:02 Відповісти
То есть ***** более подходящего не нашёл.
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02.03.2022 13:25 Відповісти
Буду писати російським язиком.
Бляха, кто нас снабжает техникой? Парадокс.
Эй кацапы, послали сопляков воевать против мужиков, которые на войне с 2014 го?
Весь мир в **** от второй армии мира. Ржу, не могу.
********, если бы не ваши обосранные сопляки, хрен кого бы в плен брали.
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02.03.2022 16:05 Відповісти
Дідтко - не можу дивитись на ті мангали зверху - сльози заважають!

І регіт рветься з грудей!
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02.03.2022 18:14 Відповісти
Танк Т 72-Б3 с противоминными катками. Лучший танк РФ.
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02.03.2022 21:57 Відповісти
Так ,точно! Це мінний тральщик. Якщо він на ходу,то дуже
знадобиться на Донбасі. Там кацапськи обормоти мін напхали
до біса. Багато людей може постраждати! Берить!
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02.03.2022 22:40 Відповісти
 
 