Захисники України після зіткнення з окупантами захопили два танки, два БТРи та три вантажівки з боєприпасами, - 128 бригада. ФОТОрепортаж

Після зіткнення зі 128-ю бригадою росіяни втекли, кинувши неушкоджені танки, БТР-и й вантажівки з боєприпасами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на штаб бригади.

"За минулу добу підрозділи 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади продовжували утримувати рубежі в зоні бойових дій. Відбулося кілька зіткнень із ворогом, у результаті одного з них росіяни хаотично відступили, кинувши навіть неушкоджену бойову техніку. Трофеями наших військових стали два танки, два БТР-и і три вантажівки з боєприпасами. Відступ росіян мав панічний характер, оскільки покинута техніка не має жодних бойових ушкоджень. Судячи з маркування (біла літера Z), 128-й бригаді намагалися протистояти східні сили збройних сил Росфедерації. Відтепер трофейна техніка служитиме Збройним Силам України й працюватиме проти колишніх господарів", - йдеться у повідомленні.











