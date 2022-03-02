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Жителі Баштанки відібрали у російських окупантів і спалили комплекс "Панцир-С" вартістю $15 млн, - Філатов. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що жителі Баштанки на Миколаївщині відібрали у ворога і спалили "хвалений комплекс "Панцир-С".
Про це Філатов розповів в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Цей народ перемогти не можна. Сьогодні колгоспники з Баштанки, самі того не розуміючи, віджали та спалили найновіший хвалений комплекс "Панцир-С" вартістю 15 мільйонів доларів. "Народ-переможець" розбігався українськими полями як щури", - розповів Філатов.
Топ коментарі
+101 Alexandr Nazarenko 2cc7b435
показати весь коментар02.03.2022 12:07
+62 буков
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+59 Запорізький козак
показати весь коментар02.03.2022 12:07
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Будь ласка, зачекайте...
Рашисти розпочали розбігатися, а місцеві мисливці разом з собаками влаштували на них сафарі
відібрали та спалили
начфін загарбників повіситься, у нього стрілялку місцеві поп"ятили
Просто непонятно вообще специфика действий кацапни-за войсками должны идти трофейные команды и медчасти-захоронение своих и чужих погибших,сбор и эвакуация своих и чужих ранненых,техники и боеприпасов.
Как то все у них экспромтом получается-ни госпиталей,ни тыла,ни снабжения-одни только гопники
А крематорії підігнали?
ВСУ згодиллсь бы
А у нас таких і не було ніколи, спеціалістів та документації нема.
Марна залізяка.
⚡️После закрытия официальных магазинов Apple на территории России, в сети стали появляться объявления о продаже MacBook за 1,1 млн рублей (около 10 000 долларов по нынешнему курсу).
....
Слава нації
Смерть фашистських *********
тільки не кажіть мені, шо ви тварей відпустили...
Там же господарі. Весна на носі, роботи в полях непочатий край.
За кусок хліба і миску квасу з гнилими овочами (окрошка називається) нехай у полі працюють - гній розкидають побільше, щоб новий було куди складати, а його багатенько намічається.
Но прикололись они, ага.
Как ты когда то говорил, пока не получат по зубам - толку не будет. Даем, как можем...
1) То, что группировка из Крыма будет, если не основной (а она основная), то хотя бы второй по численности, было понятно даже и идиоту (необходимо пробить ЖД и автомобильный коридор в Крым и дать туда воду). Ваше же командование состоит, по видимому, из идиотов: местность в Таврии самой природой предназначена к тому, чтобы уничтожить противника, который может в это время года двигаться только по дорогам (шаг влево, шаг в право и любая машина, даже и гусеничная, садится на брюхо). Там даже и войска не нужны, нужно огневое поражение (тем более, что это линия отведения артиллерии по минским соглашениям). Вместо этого, там пустота и отдельные подвиги.
2) Более того, допустить форсирование излучины Днепра в районе Каховки.... в районе Каховки форсировали Днепр: фельдмаршал Миних, фельдмаршал Потемкин, красные в гражданской войне, белые в гражданской войне 2 раза, немцы в 41-м... Извини, у вас в генштабе идиоты? При всем при этом, сорвать такого рода операцию - простое дело (тут понтонными парками или МАРМом не обойдешься): Манштейн писал, что такого рода форсирование по сложности представляет из себя форсирование морского пролива (чуден Днепр при ясной погоде... а при неясной, Днепр - жопа).
Вот эти все вещи, на этом сайте, я с первого дня писал....
Может вы меня к себе возьмете начальником ГШ (или его замом по оперативной работе - я вам, по крайней мере, такого говна не присоветую)?
3) Буквально со 2-го дня я писал здесь же, что войскам, стоящим против лугандона, придется принять бой "перевернутым фронтом": перегруппируйтесь, создайте новый фронт по линии Волхованка-Запорожье, а от лугандона только прикройтесь. С тыла главная опасность, а от лугандона - демонстрация.
Хоть бы хрен.... Почему я это вижу, а генералы нет?
Вот сейчас Мариуполь, по факту взят. Со всеми вытекающими последствиями. Можно ведь было с началом войны коротким ударом занять и оборудовать к обороне Коминтерново? Любой военный в звании выше старлея поймет, что Коминтерново - ключ к Мариуполю: от Коминтерново до Новоазовска нет рубежей для обороны. Всегда при давлении на Мариуполь можно нанести короткий удар на Новоазовск и противник будет вынужден его оборонять (из политических соображений), вместо того, чтобы обкладывать Мариуполь.
3) Единственная моя ошибка была, то, что я считал удар на Киев вспомогательным, а удар на Харьков - основным. Каюсь. Ошибся. Это были оба главные удары, при этом, для Киева даже и войск было больше.
Но и под Киевом войска проще было бы остановить (закрытая местность - узкие дороги). Вы и остановили.
4) Сейчас наше командование (перегруппировав и введя в действие резерв (резерв замещается прибывающими из тыла частями и соединениями)) не пытается пока взять города. Зачем? Дороги они оседлали. Сейчас они пытаются: 1. подать МТО к головным частям (эти идиоты даже и 2-ю заправку с собой не взяли); 2. подавить волю к сопротивлению огнем на разрушение (я с самого начала утверждал, что система обороны с опорой на города - грубая ошибка). 3. После подавления воли - взятие руин и водружение над ними флага освобождения от диктатуры жидобендеровцев. А пока большие пушки стреляют, они пополняют и наращивают части 1-го эшелона.
5. Я с первого (вот буквально) дня войны писал, что центр приложения сил - Запорожье (чтобы это не понимать, надо быть, извини, идиотом. Вот из идиотов ваше командование и состоит).
6. Я с первого дня войны (на этом сайте) указывал, что не надо подвигов с контрударами и освобождением территорий (выходов к границе), главная задача: подвижной обороной (пусть даже и с уступкой территории) растягивать противника и наносить основной удар по тыловым подразделениям. В этом ваше преимущество: тероборона знает местность, и при применении правила "двигаемся ночью, атакуем в утренних сумерках, обороняемся днем, отходим в вечерних сумерках" можно создать такие проблемы наступающим, что они не наступать будут, а оборонять дороги (а учитывая то, что и ваша, и наша БТГр испытывает дефицит в л/с, это означает отказ от наступления). При том обстоятельстве, что бойцы теробороны выдыхаются быстрее, чем линейные части, это единственный способ использовать свои силы: у нас и техники больше, и ресурсов л/с поболе. Всякий занятый город означает пресечение действий л/с теробороны: они по домам пойдут - о семьях заботиться; более того, всякой взятый город означает привлечение порядка 10% населения на сторону оккупантов (это статистика, а не оскорбление). Вот и должна тероборона противника терзать на дорогах (тем более, что ваши дороги все обсажены лесопосадкой: тут уж резвись - не хочу: дал выстрел и ушел)
Это тем более разумно, что вы не можете создать авиационный зонтик над левобережьем. Коль так, то ведите малую войну: подвиги армии никого не интересуют.
Что ж вы, ****, балбесы такие?
Вот мне в вашей Таврии, более или менее знакомую усиленную роту, я б там бригаду противника гонял бы по степям так, что они бы плакали. Вы же уступаете степи беспошлинно, распивочно и на вынос. Чего ждете? Противник в населенных пунктах закрепится и его оттуда выковыривать надо будет.
На севере от Киева на узких дорогах стоит многокилометровая (где-то 50 км) колонна противника. Ни вправо, ни влево она съехать не может: Полесье весной, это вам не х... в стакане. Махом увязнешь. На спутниковых снимках та колонна видна. Нет артиллерии, малыми группами ее сожгите: неделю она там стоит.
Где голова, где ноги? Что за люди? Ничего не пойму...
МОЛОДЦІ ПАЦАНИ ЩО СПАЛИЛИ - ВСЕ ОДНО ЦЯ ТЕХНІКА НЕ БУДЕ СТРІЛЯТИ ПО РАСЄЙСЬКІМ ЦІЛЯМ, БО ТАМ Є РОЗПІЗНАВАННЯ "СВІЙ _ ЧУЖИЙ", ТОМУ ХАЙ ГОРИТЬ