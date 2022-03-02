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Жителі Баштанки відібрали у російських окупантів і спалили комплекс "Панцир-С" вартістю $15 млн, - Філатов. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що жителі Баштанки на Миколаївщині відібрали у ворога і спалили "хвалений комплекс "Панцир-С".

Про це Філатов розповів в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Цей народ перемогти не можна. Сьогодні колгоспники з Баштанки, самі того не розуміючи, віджали та спалили найновіший хвалений комплекс "Панцир-С" вартістю 15 мільйонів доларів. "Народ-переможець" розбігався українськими полями як щури", - розповів Філатов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Захисники України після зіткнення з окупантами захопили два танки, два БТРи та три вантажівки з боєприпасами, - 128 бригада. ФОТОрепортаж

Жителі Баштанки відібрали у російських окупантів і спалили комплекс Панцир-С вартістю $15 млн, - Філатов 01
Жителі Баштанки відібрали у російських окупантів і спалили комплекс Панцир-С вартістю $15 млн, - Філатов 02

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Топ коментарі
+101
Куди, блять, по копаному!!!
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02.03.2022 12:07
+62
Російський Панцир, йди нахуй.
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02.03.2022 12:07
+59
⚡️Согласно результатам опроса социологической группы Рейтинг, проведенного 1 марта, 80% украинцев готовы лично воевать с российскими солдатами.
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02.03.2022 12:07
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⚡️Согласно результатам опроса социологической группы Рейтинг, проведенного 1 марта, 80% украинцев готовы лично воевать с российскими солдатами.
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02.03.2022 12:07 Відповісти
Надеюсь ты тоже в наших рядах.
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02.03.2022 12:25 Відповісти
нихера попасть нельзя в Оборону!...набилось селебрити)
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02.03.2022 12:32 Відповісти
Російський Панцир, йди *****.
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02.03.2022 12:07 Відповісти
Там вже майже нема місця.
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02.03.2022 12:09 Відповісти
Посунемо!
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02.03.2022 12:17 Відповісти
Там ще продовження було!
Рашисти розпочали розбігатися, а місцеві мисливці разом з собаками влаштували на них сафарі
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02.03.2022 12:14 Відповісти
Куди, *****, по копаному!!!
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02.03.2022 12:07 Відповісти
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02.03.2022 12:10 Відповісти
Флешмоб українських фермерів продовжується 👍
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02.03.2022 12:14 Відповісти
Вони з гарбузовим насінням у кишенях, буде гарний врожай.
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02.03.2022 12:27 Відповісти
За таке можуть і вбити
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02.03.2022 12:49 Відповісти
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02.03.2022 15:10 Відповісти
Герої Навіки!
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02.03.2022 12:08 Відповісти
молодця!бий їх окумантів,щоб пам'ятали нашу гостинність
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02.03.2022 12:08 Відповісти
блін.
відібрали та спалили

начфін загарбників повіситься, у нього стрілялку місцеві поп"ятили
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02.03.2022 12:08 Відповісти
⚡️Общественный деятель и украинский социолог Сергей Чаплыгин заявил, что первые 70 добровольцев из Японии отправились в Украину для помощи в войне против российских солдат. А также в состав группы вошли 50 ветеранов сил самообороны Японии.
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02.03.2022 12:09 Відповісти
Что наши с гордостью рассказывают об отжатых и абсолютно целых системах ПВО, спецсвязи и РЭБ. Думаю, что нашим партнерам это будет очень интересно и оружие, которое нам поставляется, уже будет подкручено нужным образом, чтобы достигать максимальной эффективности. Говорят, что наша земля уже принимает и лукашенковское удобрение, но пока никто не берется утверждать, из кого оно получается лучше, из российского спецназа, кадыровской гвардии, либо лукашенковских нукеров. Единственное, что было замечено, что корочка у всех получается одинаково румяной и хрустящей. Но количество уничтоженных оккупантов, уже никому не интересно. Да, кто-то там считает, но всем же понятно, что места в земле хватит и для тех, и для других.
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02.03.2022 12:09 Відповісти
надо все брошенное ими жечь,иначе не исключен вариант ремонта и эвакуации противником своей техники
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02.03.2022 12:09 Відповісти
Як варіант, якщо нема можливості використати в господарці.
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02.03.2022 12:12 Відповісти
танки и пво-явно не подходят для лично го хозяйства,а также др.бронетехника.
Просто непонятно вообще специфика действий кацапни-за войсками должны идти трофейные команды и медчасти-захоронение своих и чужих погибших,сбор и эвакуация своих и чужих ранненых,техники и боеприпасов.
Как то все у них экспромтом получается-ни госпиталей,ни тыла,ни снабжения-одни только гопники
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02.03.2022 12:17 Відповісти
Нічого подібного, з БМП виходять чудові трелевщики лісу, танк падло багато жере.
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02.03.2022 12:36 Відповісти
Як це ПВО не підходить? На вуток полювати можна!
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02.03.2022 14:14 Відповісти
Та ладно..!

А крематорії підігнали?
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02.03.2022 18:40 Відповісти
Там драгмета знаешь сколько !!
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02.03.2022 16:41 Відповісти
В ярок та замаскували.....
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03.03.2022 09:59 Відповісти
Жечь было не обязательно (
ВСУ згодиллсь бы
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02.03.2022 12:10 Відповісти
Воно так просто не працюватиме - це складна система.
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02.03.2022 12:12 Відповісти
Там система свой чужой стоит , металлолом
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02.03.2022 12:13 Відповісти
Там похеру, є оптичний канал наведення для гармат та ракет. Він виключениий із системи розпізнавання. Снаряди від "Тунгуски"и БМП-2 (30х165). Якобі не взаємозамінні. баллістика різна, а так входятьб у патронник як діти до школи.
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02.03.2022 12:50 Відповісти
Там система "свой-чужой",дорогая,но для нас абсолютно бесполезная штука,правильно что спалили.
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02.03.2022 12:13 Відповісти
На такій машині потрібно вчитися, що би робила.
А у нас таких і не було ніколи, спеціалістів та документації нема.
Марна залізяка.
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02.03.2022 12:15 Відповісти
Я так понимаю , отжали исключительно матюками
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02.03.2022 12:10 Відповісти
Думаю даже проще. Прострелили колёса. Оно понятно застряло и его бросили.
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02.03.2022 12:23 Відповісти
После этого боя, вся Украина узнала лозунг «Пох*й танки - мы с Баштанки».
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02.03.2022 15:11 Відповісти
Не ЗСУ і навіть не тероборона, фермери як побачили що то одоробло паскудить поле.
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02.03.2022 12:10 Відповісти

⚡️После закрытия официальных магазинов Apple на территории России, в сети стали появляться объявления о продаже MacBook за 1,1 млн рублей (около 10 000 долларов по нынешнему курсу).
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02.03.2022 12:11 Відповісти
Тільки за дерев'яні..
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02.03.2022 12:12 Відповісти
Коротко
....
Слава нації
Смерть фашистських *********
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02.03.2022 12:11 Відповісти
Навіщо людей називати "колгоспниками"?! Філатов вчадів.
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02.03.2022 12:11 Відповісти
что в этом??и что меняет??(колгоспник-колективний господарник) можеш текст трактовать :колективний-землероб?? в чём такая принципиальная проблема??
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02.03.2022 12:17 Відповісти
напрягает другое,что эти фото были уже выложены 2-3 дня назад,сомнений нет что он сожжен!но почему начинается ,,карусель"прошлых побед и успехов.(это напрягает)
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02.03.2022 12:20 Відповісти
НПЗД! Це вчорашні фото. Чи ти троляка?! Тоді ПНХ!
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02.03.2022 12:21 Відповісти
Nu da eta fotka s celym uze byla
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02.03.2022 12:29 Відповісти
я тебя понимаю!!о чём и говорю,зачем вчерашний обед или ужин выкладывать на сегодняшний завтрак??(но я видел эти фото 2-3 дня назад в тик-ток или телеграм столько инфы всё не упомниш) просто стараюсь быть реалистом и максимально объективным(всего навсего)
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02.03.2022 12:37 Відповісти
все очень просто. есть сообщение о том то и о том то. но фото нет. вот и ставят в качестве иллюстрации то что есть
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02.03.2022 13:12 Відповісти
не совсем согласен,если нет(фото)то идёт только информация, заметь что всегда в скобках подтверждается (фото) или (видео) надеюсь понял о чём речь??если статья ничему скажем так не обязывающая то указывается что фото либо не оригинальное либо фото ,,байшпиль"(не знаю как перевести)как бы ,,образец" что всегда понятно что оно не актуально, а как пример приведено(близкое к правде) а в военное время надо быть особенно осторожным в подаче информации.
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02.03.2022 13:29 Відповісти
ты рассказываешь теорию. я говорю как оно есть на практике. наполнением контента занимаются люди. и с таким наплывом информации как сейчас просто физически трудно справиться. такие ляпы даже в обычное время сплош и рядом случаются
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02.03.2022 18:23 Відповісти
ты не внимательно читал! прочти последние две строки,там ясно написано,кроме того я не отрицал что ляпов нет и быть не может!!а вот в военное время должны быть вообще исключены
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02.03.2022 18:53 Відповісти
Я не розумію,ну от що далі.Да будете ви дихать бояться.Бо в нас ще не родився,а вже вільний. В лоні мамки протестує,майдан устроює.Уже бандерівець!!!Піпець вамфашизди,здавайтесь,або тікайте.
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02.03.2022 12:13 Відповісти
треба не палити , а віддавати , за потреби , в країни-партнери для вивчення характеристик , параметрів , і т.і. для підготовки протидії у майбутньому цьому виду техніки .в якості дяки за їх обладнання . якщо знайти слабкі місця панциря , то і всі інші панцирі будуть просто залізяччям . можливо . спалити завжди можна . та і Грета Тунберг розгнівиться .
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02.03.2022 12:14 Відповісти
Та мы там много чего пожгли а сейчас десантура в аэропорту Николаева плачет ,сдаться хочет ..лично я против и похоже ни я один ...
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02.03.2022 12:16 Відповісти
Воно ж, падло, ледь на озимку не виїхало.
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02.03.2022 12:18 Відповісти
комплекс комплесом, а з руснею шо?
тільки не кажіть мені, шо ви тварей відпустили...
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02.03.2022 12:18 Відповісти
Куда відпустили?
Там же господарі. Весна на носі, роботи в полях непочатий край.
За кусок хліба і миску квасу з гнилими овочами (окрошка називається) нехай у полі працюють - гній розкидають побільше, щоб новий було куди складати, а його багатенько намічається.
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02.03.2022 12:29 Відповісти
вже краще... - дякую.
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02.03.2022 12:33 Відповісти
Для кремлівського пароноіка 15s лямів,це як для українця 15 гривень.
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02.03.2022 12:25 Відповісти
ідіоти, такі речі це страшенно цінні трофеї
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02.03.2022 12:29 Відповісти
Ну, судя по фото, он все-таки стоял обездвиженный....
Но прикололись они, ага.
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02.03.2022 12:30 Відповісти
Привет Астор.
Как ты когда то говорил, пока не получат по зубам - толку не будет. Даем, как можем...
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02.03.2022 12:54 Відповісти
Да проблема в том, что, как бы могли вы не даете.
1) То, что группировка из Крыма будет, если не основной (а она основная), то хотя бы второй по численности, было понятно даже и идиоту (необходимо пробить ЖД и автомобильный коридор в Крым и дать туда воду). Ваше же командование состоит, по видимому, из идиотов: местность в Таврии самой природой предназначена к тому, чтобы уничтожить противника, который может в это время года двигаться только по дорогам (шаг влево, шаг в право и любая машина, даже и гусеничная, садится на брюхо). Там даже и войска не нужны, нужно огневое поражение (тем более, что это линия отведения артиллерии по минским соглашениям). Вместо этого, там пустота и отдельные подвиги.
2) Более того, допустить форсирование излучины Днепра в районе Каховки.... в районе Каховки форсировали Днепр: фельдмаршал Миних, фельдмаршал Потемкин, красные в гражданской войне, белые в гражданской войне 2 раза, немцы в 41-м... Извини, у вас в генштабе идиоты? При всем при этом, сорвать такого рода операцию - простое дело (тут понтонными парками или МАРМом не обойдешься): Манштейн писал, что такого рода форсирование по сложности представляет из себя форсирование морского пролива (чуден Днепр при ясной погоде... а при неясной, Днепр - жопа).
Вот эти все вещи, на этом сайте, я с первого дня писал....
Может вы меня к себе возьмете начальником ГШ (или его замом по оперативной работе - я вам, по крайней мере, такого говна не присоветую)?
3) Буквально со 2-го дня я писал здесь же, что войскам, стоящим против лугандона, придется принять бой "перевернутым фронтом": перегруппируйтесь, создайте новый фронт по линии Волхованка-Запорожье, а от лугандона только прикройтесь. С тыла главная опасность, а от лугандона - демонстрация.
Хоть бы хрен.... Почему я это вижу, а генералы нет?
Вот сейчас Мариуполь, по факту взят. Со всеми вытекающими последствиями. Можно ведь было с началом войны коротким ударом занять и оборудовать к обороне Коминтерново? Любой военный в звании выше старлея поймет, что Коминтерново - ключ к Мариуполю: от Коминтерново до Новоазовска нет рубежей для обороны. Всегда при давлении на Мариуполь можно нанести короткий удар на Новоазовск и противник будет вынужден его оборонять (из политических соображений), вместо того, чтобы обкладывать Мариуполь.
3) Единственная моя ошибка была, то, что я считал удар на Киев вспомогательным, а удар на Харьков - основным. Каюсь. Ошибся. Это были оба главные удары, при этом, для Киева даже и войск было больше.
Но и под Киевом войска проще было бы остановить (закрытая местность - узкие дороги). Вы и остановили.
4) Сейчас наше командование (перегруппировав и введя в действие резерв (резерв замещается прибывающими из тыла частями и соединениями)) не пытается пока взять города. Зачем? Дороги они оседлали. Сейчас они пытаются: 1. подать МТО к головным частям (эти идиоты даже и 2-ю заправку с собой не взяли); 2. подавить волю к сопротивлению огнем на разрушение (я с самого начала утверждал, что система обороны с опорой на города - грубая ошибка). 3. После подавления воли - взятие руин и водружение над ними флага освобождения от диктатуры жидобендеровцев. А пока большие пушки стреляют, они пополняют и наращивают части 1-го эшелона.
5. Я с первого (вот буквально) дня войны писал, что центр приложения сил - Запорожье (чтобы это не понимать, надо быть, извини, идиотом. Вот из идиотов ваше командование и состоит).
6. Я с первого дня войны (на этом сайте) указывал, что не надо подвигов с контрударами и освобождением территорий (выходов к границе), главная задача: подвижной обороной (пусть даже и с уступкой территории) растягивать противника и наносить основной удар по тыловым подразделениям. В этом ваше преимущество: тероборона знает местность, и при применении правила "двигаемся ночью, атакуем в утренних сумерках, обороняемся днем, отходим в вечерних сумерках" можно создать такие проблемы наступающим, что они не наступать будут, а оборонять дороги (а учитывая то, что и ваша, и наша БТГр испытывает дефицит в л/с, это означает отказ от наступления). При том обстоятельстве, что бойцы теробороны выдыхаются быстрее, чем линейные части, это единственный способ использовать свои силы: у нас и техники больше, и ресурсов л/с поболе. Всякий занятый город означает пресечение действий л/с теробороны: они по домам пойдут - о семьях заботиться; более того, всякой взятый город означает привлечение порядка 10% населения на сторону оккупантов (это статистика, а не оскорбление). Вот и должна тероборона противника терзать на дорогах (тем более, что ваши дороги все обсажены лесопосадкой: тут уж резвись - не хочу: дал выстрел и ушел)
Это тем более разумно, что вы не можете создать авиационный зонтик над левобережьем. Коль так, то ведите малую войну: подвиги армии никого не интересуют.
Что ж вы, ****, балбесы такие?
Вот мне в вашей Таврии, более или менее знакомую усиленную роту, я б там бригаду противника гонял бы по степям так, что они бы плакали. Вы же уступаете степи беспошлинно, распивочно и на вынос. Чего ждете? Противник в населенных пунктах закрепится и его оттуда выковыривать надо будет.
На севере от Киева на узких дорогах стоит многокилометровая (где-то 50 км) колонна противника. Ни вправо, ни влево она съехать не может: Полесье весной, это вам не х... в стакане. Махом увязнешь. На спутниковых снимках та колонна видна. Нет артиллерии, малыми группами ее сожгите: неделю она там стоит.
Где голова, где ноги? Что за люди? Ничего не пойму...
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04.03.2022 15:04 Відповісти
Нельзя так с тонкой техникой...над было буксировать...там только электроники миллионов на 5-8...эх
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02.03.2022 12:33 Відповісти
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02.03.2022 12:40 Відповісти
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02.03.2022 12:53 Відповісти
зачем палили?? на запчасти разобрали та продали б....жаль...
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02.03.2022 15:31 Відповісти
Кому? Африці ? )
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02.03.2022 18:27 Відповісти
та нашли бы желающих. На металлолом, детали и т.п.
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02.03.2022 18:30 Відповісти
Воно прокляте, хай краще горить.
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02.03.2022 18:33 Відповісти
Жителі Баштанки відібрали у російських окупантів і спалили комплекс "Панцир-С" вартістю $15 млн Джерело: https://censor.net/ua/p3320690

МОЛОДЦІ ПАЦАНИ ЩО СПАЛИЛИ - ВСЕ ОДНО ЦЯ ТЕХНІКА НЕ БУДЕ СТРІЛЯТИ ПО РАСЄЙСЬКІМ ЦІЛЯМ, БО ТАМ Є РОЗПІЗНАВАННЯ "СВІЙ _ ЧУЖИЙ", ТОМУ ХАЙ ГОРИТЬ
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02.03.2022 18:26 Відповісти
 
 