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Інваліди-колясочники готують "бандерівське смузі" в Чернівцях. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
Люди з інвалідністю допомагають захищати України, розливаючи по пляшках запалювальну суміш.
Відповідне фото опублікувала у фейсбуці Лілія Блохіна, інформує Цензор.НЕТ.
"Ну хіба нас може хтось перемогти з ТАКИМ НАРОДОМ?!! Колясочники у Чернівцях готують ворогу "бандерівське смузі" Ми непереможні! Слава Україні! Немовірне, історичне фото!" - написала вона.
Топ коментарі
+33 Елена Иванова 0c65ed69
показати весь коментар02.03.2022 13:04
+19 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар02.03.2022 13:15
+11 Планшет Студента
показати весь коментар02.03.2022 13:06
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Будь ласка, зачекайте...
Но я сейчас быстро для тех кто в ТРО, не на линии соприкосновения - там все быстро доходит самим. Старики, ваши два мешка с песком дашка разбирает за 5 минут. Все вот эти шины как в Энергодаре это просто чем-то занять людей. Копайте полного профиля окопы и блиндажи - наставлений полно в сети.
Если это у здания опорник то бейте ход в подвал, а мешки ставьте не у цокольного (там хватит щели), а на крышах соседних домов высотных.
Если надо перегородить улицу - пиломатериалы или шпалы каркас 2 метра высотой и 4 глубиной и туда машину земли, рвы перед баррикадой чтобы не сгребли имр.
Хвосты колонн можно жечь молотовым, но чтобы спалить броню до остова надо чтобы очень повезло - не наделяйте кустарное оружие несбыточными возможностями.
Не тратьте, короче, бесценное время на квадратики из мешков и перевод топляка.
И те, кто позакрывал на половине страны магазины, отделения почты и промку, боясь мародеров, дрг и думая, что можно посидеть на западной недельку, пока прояснится - индейцы, открывайтесь. В ваших городах еще ни одного прихода не было, может кроме аэродромов, а вы сидите гоняете лысыго. Экономика не на линии должна работать.
это люди с чуточку ограниченными возможностями и неограниченной силой воли
Инвалиды - это те, кто с началом боевых действий с баблом за кордон успел чухнуть. Моральные инвалиды, вернее уроды.