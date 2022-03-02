Інваліди-колясочники готують "бандерівське смузі" в Чернівцях. ФОТО

Люди з інвалідністю допомагають захищати України, розливаючи по пляшках запалювальну суміш.

Відповідне фото опублікувала у фейсбуці Лілія Блохіна, інформує Цензор.НЕТ.

"Ну хіба нас може хтось перемогти з ТАКИМ НАРОДОМ?!! Колясочники у Чернівцях готують ворогу "бандерівське смузі" Ми непереможні! Слава Україні! Немовірне, історичне фото!" - написала вона.