Затримано двох жителів Луганщини, які планували озброєні розбійні напади у Кам'янському, - поліція. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Двоє чоловіків 37 та 50 років приїхали до міста Кам’янське з бойовою зброєю та чекали на "зручний" час, щоб нападати на людей та скоювати мародерства.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області за матеріалами Кам’янського РУП.
Оперативники Кам’янського РУП отримали інформацію про двох підозрілих чоловіків та 1 березня затримали їх. Як з’ясувалося, обидва чоловіки вже були раніше неодноразово судимі за вчинення особливо тяжких злочинів. Також встановлено, що 50-річний затриманий був "смотрящим" в місцях позбавлення волі, а 37-річний - причетний до викрадення людини. У них поліцейські вилучили бойову зброю, набої та гранату РГД -5.
Поліцейські встановили, що чоловіки приїхали у місто для вчинення розбійних нападів та мародерства на території області за допомогою зброї. Також поліцейські перевіряють інформацію про причетність затриманих до "сплячих груп", до завдань яких входить коректування вогню по стратегічним об’єктам області та диверсійної діяльності.
Чоловіків затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про погодження їм підозри за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
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Что бы там Арестович не пел ("Луганск и Одесса никогда не будут говорить на украинском"), раз орки смогли деукраинизировать, значит можно и деруссифицировать. Процесс обратимый.
Пам'ятаєте той страшенний потоп в американському Нью- Орлеані?
Так ось там мародерів вбивали на місці злочину саме так!
Аркадий Волож и Олег Тиньков перестали быть долларовыми миллиардерами по оценке Forbes
Состояние гендиректора «Яндекса» с $2,3 млрд упало до $580 млн, у основателя «Тинькофф» - с $4,7 млрд до $820 млн
А кто не заплатит , тому закон гражданского времени, с бесплатными адвокатами , и содержание лучше чем народ по подвалам ютится . Вип камеры.