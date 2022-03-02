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Затримано двох жителів Луганщини, які планували озброєні розбійні напади у Кам'янському, - поліція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Двоє чоловіків 37 та 50 років приїхали до міста Кам’янське з бойовою зброєю та чекали на "зручний" час, щоб нападати на людей та скоювати мародерства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області за матеріалами Кам’янського РУП.

Оперативники Кам’янського РУП отримали інформацію про двох підозрілих чоловіків та 1 березня затримали їх. Як з’ясувалося, обидва чоловіки вже були раніше неодноразово судимі за вчинення особливо тяжких злочинів. Також встановлено, що 50-річний затриманий був "смотрящим" в місцях позбавлення волі, а 37-річний - причетний до викрадення людини. У них поліцейські вилучили бойову зброю, набої та гранату РГД -5. 

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Поліцейські встановили, що чоловіки приїхали у місто для вчинення розбійних нападів та мародерства на території області за допомогою зброї. Також поліцейські перевіряють інформацію про причетність затриманих до "сплячих груп", до завдань яких входить коректування вогню по стратегічним об’єктам області та диверсійної діяльності.

Затримано двох жителів Луганщини, які планували озброєні розбійні напади у Камянському, - поліція 01
Затримано двох жителів Луганщини, які планували озброєні розбійні напади у Камянському, - поліція 02
Затримано двох жителів Луганщини, які планували озброєні розбійні напади у Камянському, - поліція 03
Затримано двох жителів Луганщини, які планували озброєні розбійні напади у Камянському, - поліція 04

Також дивіться: Восьмеро російських окупантів затримані на Сумщини, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Чоловіків затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про погодження їм підозри за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. 

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Топ коментарі
+33
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02.03.2022 13:04
+21
Таких вбивати на місці. Воно ніколи не буде працювати бо "в падлу". Своєї життєвою метою вони вважають "потрошіння лохів". А "лохи" це всі ті хто захищає країну в воєнний час і чесно працює в мирний.
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02.03.2022 13:06
+13
На шибеницю.
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02.03.2022 13:04
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На шибеницю.
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02.03.2022 13:04 Відповісти
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02.03.2022 13:04 Відповісти
Окремий предмет- дедебілізація...
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02.03.2022 15:59 Відповісти
этого можно достичь усилением уровня образования и ростом доходов. чтобы любой работающий мог поехать в тот же Лувр или в Баден-Баден. не по телевизору, а в пражской пивной попробовать настояшего чешского пива и т.д. я почему это пишу? потому что многие из тех кто часами может говорить о "гейропе" никогда там не были. поверьте, даже пара недель пребывания сильно меняет отношение. когда видишь, что люди нормально относятся к тебе, что приветливость не покупная, а настоящая. постепенно страхи и мифы уходят и когда уже такому человеку начинают вешать лапшу, то он может сказать, что он сам там был и лучше знает, как оно.
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02.03.2022 20:16 Відповісти
Мой дед ещё до войны (WWII) посещал собрания ОУН. Это в Донецкой области! Так что Донбасс был украинским пока его не руссифицировали. Как и Кубань со Ставропольем.

Что бы там Арестович не пел ("Луганск и Одесса никогда не будут говорить на украинском"), раз орки смогли деукраинизировать, значит можно и деруссифицировать. Процесс обратимый.
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02.03.2022 20:18 Відповісти
ну? и шо теперь с ними делать? искать следаков и работающий суд?
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02.03.2022 13:05 Відповісти
Таких вбивати на місці. Воно ніколи не буде працювати бо "в падлу". Своєї життєвою метою вони вважають "потрошіння лохів". А "лохи" це всі ті хто захищає країну в воєнний час і чесно працює в мирний.
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02.03.2022 13:06 Відповісти
Вилучену гранату - у дупу без чеки
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02.03.2022 13:07 Відповісти
Пощастило шо поліція взяла, а не хтось з місцевих.
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02.03.2022 13:11 Відповісти
Так что - закон Военного положения не действует?
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02.03.2022 13:15 Відповісти
Якраз час чистити Україну від таких! Розстріл на місці!
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02.03.2022 13:16 Відповісти
Наші хлопці стоять такі стрункі,а цей кусок лайна лежить як обрубок.
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02.03.2022 13:24 Відповісти
должен быть кодекс на случай войны, покороче, и только с одним видом наказания
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02.03.2022 13:56 Відповісти
По Кодексу Війни мародерів розстрілюють без суда і слідства!
Пам'ятаєте той страшенний потоп в американському Нью- Орлеані?
Так ось там мародерів вбивали на місці злочину саме так!
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02.03.2022 16:14 Відповісти
❌Вот так просыпаешься утром и ты больше не миллиардер.

Аркадий Волож и Олег Тиньков перестали быть долларовыми миллиардерами по оценке Forbes

Состояние гендиректора «Яндекса» с $2,3 млрд упало до $580 млн, у основателя «Тинькофф» - с $4,7 млрд до $820 млн
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02.03.2022 20:13 Відповісти
спасиба *****)))
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02.03.2022 20:17 Відповісти
Расстрелять Нахер и Точка
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02.03.2022 20:19 Відповісти
Стрелять мародеров и террористов на месте!
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02.03.2022 20:42 Відповісти
Подло пользоваться критической ситуацией. Наказывать таких сурово.
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02.03.2022 21:18 Відповісти
Гниды поганые! 🤬
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02.03.2022 21:33 Відповісти
Яка нахрен підозра,хто зними возитись буде,при попиткі к бегству,по законах війни.
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02.03.2022 21:55 Відповісти
Так там ещё окапались кадры, которые им под подписку о не выезде сделают. Или по хлопочут о том, что они мимо проходили и неправильно им права не зачитали... короче домой отпустят.
А кто не заплатит , тому закон гражданского времени, с бесплатными адвокатами , и содержание лучше чем народ по подвалам ютится . Вип камеры.
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03.03.2022 02:45 Відповісти
 
 