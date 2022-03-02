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Ворог вдарив по телевежі в Лисичанську, - Геращенко. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Лисичанську російські війська завдали удару по телевежі.
Про це повідомив у телеграмі радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти завдали удару по телевежі в Лисичанську", - написав він.
Тим часом ДСНС повідомляє, що об 11:30 середи внаслідок обстрілу м. Лисичанська горить магазин "Городок" просп. Перемоги, 142.
"Також пряме влучення в пивзавод Лисичанська з подальшим займанням. Після прибуття було встановлено, що відкритого горіння не виявлено, далі проводиться розвідка", - йдеться в повідомленні.
Після цього обстрілу, як зазначено в повідомленні, почала надходити інформація про попадання снарядів у м. Сєвєродонецьк, а саме в дитячий садок, газопровід.
Топ коментарі
+33 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар02.03.2022 13:52
+13 Kazimir Pokanevitch
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+12 Voloshka P.
показати весь коментар02.03.2022 14:01
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Они не трусы, а воины, хоть и сейчас плохо обученные
Вчора в німецькій телепрограмі Welt пояснили принцип дії вакуумної (або аерозольної) бомби. яка була скинута на Харків: спочатку вибухово розпилюється запальний аерозоль, а потім він підривається.
Те, що саме така бомба була скинута на Харків, очевидно: нема кратера. Якби вони влучили в будівлю, це було б складно довести.
Судячи з відео вибуху біля телевежі в Києві, там була використана також вакуумна бомба.
На німецький сторінці вікіпедії про цю бомбу написано: "Відповідно до Женевського протоколу III про запальну зброю 1980 року, використання такої системи поблизу цивільної інфраструктури чи навіть проти цивільного населення заборонено".
На сторінці рашки про заборону нема жодного слова. Але написано: "В настоящее время усилия инженеров, работающих над созданием объёмно-детонирующих боеприпасов, направлены на создание технологии образования более равномерного облака воздушно-топливной смеси и более симметричного его подрыва - то-есть условий, при которых достигается максимальный эффект от взрыва."
Таким чином вони підтверджують ще й подальші вдосконалення забороненої зброї.
На все це не забути вказати при підготовці звинувачення рашки в міжнародному трибуналі!
лишньохромосомні, говорю ж
і вони рапортують про п"ятирічку за три роки
ДЕБІЛИ
ще один єврейський цвинтар не хочуть гепнути?
ну щоб Ізраїль таки да включився в стрільби?
ну лишньохромосомні вони, путя сам признавася, кого вирощував