УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17726 відвідувачів онлайн
Фото Війна в Україні
11596 12
війна (7386) Лисичанськ (51) Геращенко Антон (636)

Ворог вдарив по телевежі в Лисичанську, - Геращенко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Лисичанську російські війська завдали удару по телевежі.

Про це повідомив у телеграмі радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти завдали удару по телевежі в Лисичанську", - написав він.

Тим часом ДСНС повідомляє, що об 11:30 середи внаслідок обстрілу м. Лисичанська горить магазин "Городок" просп. Перемоги, 142.

"Також пряме влучення в пивзавод Лисичанська з подальшим займанням. Після прибуття було встановлено, що відкритого горіння не виявлено, далі проводиться розвідка", - йдеться в повідомленні.

Після цього обстрілу, як зазначено в повідомленні, почала надходити інформація про попадання снарядів у м. Сєвєродонецьк, а саме в дитячий садок, газопровід.

Ворог вдарив по телевежі в Лисичанську, - Геращенко 01
Ворог вдарив по телевежі в Лисичанську, - Геращенко 02
Ворог вдарив по телевежі в Лисичанську, - Геращенко 03
Ворог вдарив по телевежі в Лисичанську, - Геращенко 04

Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+33
Мэр Днепра Филатов о боевом настрое в городе: "С их стороны молокососы, брошенные в пекло. Вонючие буряты. "Модные" кадыровцы, визжащие как свиньи, когда их режут. А с нашей стороны спокойные мужики, готовые на всё. Спокойные, суровые, взрослые мужики. Соль Земли.
показати весь коментар
02.03.2022 13:52
+13
Вакуумна бомба.
Вчора в німецькій телепрограмі Welt пояснили принцип дії вакуумної (або аерозольної) бомби. яка була скинута на Харків: спочатку вибухово розпилюється запальний аерозоль, а потім він підривається.
Те, що саме така бомба була скинута на Харків, очевидно: нема кратера. Якби вони влучили в будівлю, це було б складно довести.
Судячи з відео вибуху біля телевежі в Києві, там була використана також вакуумна бомба.
На німецький сторінці вікіпедії про цю бомбу написано: "Відповідно до Женевського протоколу III про запальну зброю 1980 року, використання такої системи поблизу цивільної інфраструктури чи навіть проти цивільного населення заборонено".
На сторінці рашки про заборону нема жодного слова. Але написано: "В настоящее время усилия инженеров, работающих над созданием объёмно-детонирующих боеприпасов, направлены на создание технологии образования более равномерного облака воздушно-топливной смеси и более симметричного его подрыва - то-есть условий, при которых достигается максимальный эффект от взрыва."
Таким чином вони підтверджують ще й подальші вдосконалення забороненої зброї.
На все це не забути вказати при підготовці звинувачення рашки в міжнародному трибуналі!
показати весь коментар
02.03.2022 13:53
+12
та вже кацапи пишуть, що бандерівці страшніші за чеченців.
показати весь коментар
02.03.2022 14:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мэр Днепра Филатов о боевом настрое в городе: "С их стороны молокососы, брошенные в пекло. Вонючие буряты. "Модные" кадыровцы, визжащие как свиньи, когда их режут. А с нашей стороны спокойные мужики, готовые на всё. Спокойные, суровые, взрослые мужики. Соль Земли.
показати весь коментар
02.03.2022 13:52 Відповісти
та вже кацапи пишуть, що бандерівці страшніші за чеченців.
показати весь коментар
02.03.2022 14:01 Відповісти
Не такие буряты и вонючие. Проходил службу в СА 79-81гг. в/ч 22351, Улан-Удэ, Онохой, Наушки, Кяхта. Кацапы вонючей во много раз
показати весь коментар
02.03.2022 14:07 Відповісти
Бурятов недооценивать не нужно. Буряты (и тувинцы) это монголы, в российской армии их все солдатики боятся, и кавказцы трясутся
Они не трусы, а воины, хоть и сейчас плохо обученные
показати весь коментар
02.03.2022 14:15 Відповісти
Что-то Филатов разошелся, шапкозаидательством занимается. Боевой дух это главное, но не нужно недооценивать врага. Бурятов так точно
показати весь коментар
02.03.2022 14:16 Відповісти
Вакуумна бомба.
Вчора в німецькій телепрограмі Welt пояснили принцип дії вакуумної (або аерозольної) бомби. яка була скинута на Харків: спочатку вибухово розпилюється запальний аерозоль, а потім він підривається.
Те, що саме така бомба була скинута на Харків, очевидно: нема кратера. Якби вони влучили в будівлю, це було б складно довести.
Судячи з відео вибуху біля телевежі в Києві, там була використана також вакуумна бомба.
На німецький сторінці вікіпедії про цю бомбу написано: "Відповідно до Женевського протоколу III про запальну зброю 1980 року, використання такої системи поблизу цивільної інфраструктури чи навіть проти цивільного населення заборонено".
На сторінці рашки про заборону нема жодного слова. Але написано: "В настоящее время усилия инженеров, работающих над созданием объёмно-детонирующих боеприпасов, направлены на создание технологии образования более равномерного облака воздушно-топливной смеси и более симметричного его подрыва - то-есть условий, при которых достигается максимальный эффект от взрыва."
Таким чином вони підтверджують ще й подальші вдосконалення забороненої зброї.
На все це не забути вказати при підготовці звинувачення рашки в міжнародному трибуналі!
показати весь коментар
02.03.2022 13:53 Відповісти
явка з повинною, та ще й офіційно зафіксованими отягчаючими умовами...

лишньохромосомні, говорю ж
показати весь коментар
02.03.2022 13:59 Відповісти
у мене таке враження, що їм дали завдання: наколотити стільки то телевеж.
і вони рапортують про п"ятирічку за три роки
ДЕБІЛИ
ще один єврейський цвинтар не хочуть гепнути?
ну щоб Ізраїль таки да включився в стрільби?
ну лишньохромосомні вони, путя сам признавася, кого вирощував
показати весь коментар
02.03.2022 13:56 Відповісти
прямо зараз в Одесі в Черном море палає срака русского десанта
показати весь коментар
02.03.2022 14:00 Відповісти
Каждый летчик, вертолетчик, ракетчик армии параши не должен подпадать под условия военнопленного. Так же не удивлюсь, если где то в расее сейчас могут взорваться несколько домов с семьями летчиков и ракетчиков. ***** легко устроит такую провокацию. Надо передать руським пусть понимают кого опасаться.
показати весь коментар
02.03.2022 14:03 Відповісти
Вони наче з якихось 90 виповзли. Взірвуть телвежу щоб що? Наче це зразу щось змінить. Ми що - роботи, від телевишки заряджаємось. Чому вони такі тупі. Найсильніша армія виявилася тупою ордою голодранців
показати весь коментар
02.03.2022 14:12 Відповісти
Не называйте орков русскими, вы тешите их самолюбие этим. Они _россияне_.
показати весь коментар
02.03.2022 14:26 Відповісти
 
 