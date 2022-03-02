Ворог вдарив по телевежі в Лисичанську, - Геращенко. ФОТО

У Лисичанську російські війська завдали удару по телевежі.

Про це повідомив у телеграмі радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти завдали удару по телевежі в Лисичанську", - написав він.

Тим часом ДСНС повідомляє, що об 11:30 середи внаслідок обстрілу м. Лисичанська горить магазин "Городок" просп. Перемоги, 142.

"Також пряме влучення в пивзавод Лисичанська з подальшим займанням. Після прибуття було встановлено, що відкритого горіння не виявлено, далі проводиться розвідка", - йдеться в повідомленні.

Після цього обстрілу, як зазначено в повідомленні, почала надходити інформація про попадання снарядів у м. Сєвєродонецьк, а саме в дитячий садок, газопровід.







