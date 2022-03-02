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Бородянка після ракетного обстрілу. ВІДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Як виглядає Бородянка після обстрілу ракетами Російської Федерації.
Фото опубліковані в спільноті "ЄвроМайдан – EuroMaydan", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ось так виглядає приход "русского мира"", - йдеться у підписі до фотографій.
Топ коментарі
+51 Robin Nielsen
показати весь коментар02.03.2022 15:28
+49 Voloshka P.
показати весь коментар02.03.2022 15:27
+43 MAKAROV ddf66d11
показати весь коментар02.03.2022 15:29
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Можна єщо чая?
Kavkaz [email protected]
Сейчас Украина наньчится с пленными русскими оккупантами. То же самое делали чеченцы в Чечне в первые месяцы войны.
Уверяем вас, украинцы. Никакой благодарности вы не получите. Они снова придут и снова будут убивать вас. Мы поняли это потом.
на Мелитополь теперь?
Руцкій мір пожалував..
ми миролюбні і першими не ліземо
але після такого...
ані жалю ані віри цим УРОДАМ
нікому
ніякого "я нє знал"
ніякого "мнє пріказалі"
судити тварюк
http://ban-dera.com/
https://eitzen.at/fckptn/index.html?rqps=5
Для тих, хто не в курсі, це координована DDoS атака на сайти окупанта, на сайти банків московії.