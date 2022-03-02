Бородянка після ракетного обстрілу. ВІДЕО+ФОТО

Як виглядає Бородянка після обстрілу ракетами Російської Федерації.

Фото опубліковані в спільноті "ЄвроМайдан – EuroMaydan", повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Ось так виглядає приход "русского мира"", - йдеться у підписі до фотографій.





