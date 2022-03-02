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Бородянка після ракетного обстрілу. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Як виглядає Бородянка після обстрілу ракетами Російської Федерації.

Фото опубліковані в спільноті "ЄвроМайдан – EuroMaydan", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ось так виглядає приход "русского мира"", - йдеться у підписі до фотографій.

Бородянка після ракетного обстрілу 01
Бородянка після ракетного обстрілу 02
Бородянка після ракетного обстрілу 03

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Топ коментарі
+51


Kavkaz [email protected]

Сейчас Украина наньчится с пленными русскими оккупантами. То же самое делали чеченцы в Чечне в первые месяцы войны.

Уверяем вас, украинцы. Никакой благодарности вы не получите. Они снова придут и снова будут убивать вас. Мы поняли это потом.
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02.03.2022 15:28
+49
Мьі нє зналі, мьі на учєніях бьілі!
Можна єщо чая?
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02.03.2022 15:27
+43
Братцы! Звонила родня из Токмака, РУСНЮ НАХУЙ ВЫБИЛИ. Бежал пидорасы в крым, покидав бушлаты!
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02.03.2022 15:29
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Мьі нє зналі, мьі на учєніях бьілі!
Можна єщо чая?
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02.03.2022 15:27 Відповісти
и беляшик гаряченький...
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02.03.2022 15:35 Відповісти
А ФБ банить за слово "кацап" причому написане на "українській правді"- розпалювання ворожнечі, от уроди лицемірні, це коли україну ******** зі всіх видів озброєння.
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02.03.2022 15:39 Відповісти
мене на сім днів забанили
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02.03.2022 16:01 Відповісти
оу причет чита да как там было привет улан уде
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02.03.2022 15:27 Відповісти
касаглазЭ рюзькє асвабадітель
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02.03.2022 15:28 Відповісти
Та да мог сейчас сидеть в юрте и кумыс пить а так гниёт в Украинских степях.
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02.03.2022 15:32 Відповісти
Мог ждать рассвета и в тундру за шишками
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02.03.2022 16:39 Відповісти
орда. рюзьгемир ёпт. )
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02.03.2022 15:37 Відповісти
Он тоже ничего не знал
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02.03.2022 16:04 Відповісти


Kavkaz [email protected]

Сейчас Украина наньчится с пленными русскими оккупантами. То же самое делали чеченцы в Чечне в первые месяцы войны.

Уверяем вас, украинцы. Никакой благодарности вы не получите. Они снова придут и снова будут убивать вас. Мы поняли это потом.
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02.03.2022 15:28 Відповісти
коментар відмічено як спам
Це умнічають ті, що програли рашці ВСЕ? То хай краще помовчать.
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02.03.2022 15:33 Відповісти
Вони не винні, що кадирка запродався кацапні.
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02.03.2022 15:34 Відповісти
Точно? А подумати?
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02.03.2022 15:40 Відповісти
Їх був 1 мільйон а не 40, не було міжнародної підтримки чи взагалі визнання, ані важкої зброї, артилерії, ані тимпаче авіації.
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02.03.2022 15:39 Відповісти
От нехай і не лізуть з порадами.
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02.03.2022 15:41 Відповісти
Ну точно. Опять соплежевание в отношении орочни. Выводов они не сделают. Нечем. А их мамашам похер. Никакого бунта по этому поводу не будет. Будут пустые брюха-тогда забунтуют. Может ещё и не на коленях.
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02.03.2022 15:33 Відповісти
Ніхто на бунт і не розраховувати. Чи ви хочете побачити на весь світ, як дикуни українці ріжуть голови кацапам?
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02.03.2022 15:43 Відповісти
Только на коленях.
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02.03.2022 15:49 Відповісти
они наших в Херсоне не жалели, хоть и могли взять в плен.
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02.03.2022 16:06 Відповісти
нянчятся ради картинки...Чтобы кацапы увидели их и услышали...а те которые по городах лупят градами будут лежать смиренно как бурят.
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02.03.2022 15:46 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1498995355765121025
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02.03.2022 15:28 Відповісти
Братцы! Звонила родня из Токмака, РУСНЮ ***** ВЫБИЛИ. Бежал ******** в крым, покидав бушлаты!
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02.03.2022 15:29 Відповісти
Это что контр наступление?
на Мелитополь теперь?
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02.03.2022 15:57 Відповісти
Зруйнована вщент.
Руцкій мір пожалував..
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02.03.2022 15:29 Відповісти
продолжаем покажыват красивое - рузге это ваш вдве после купания у нас
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02.03.2022 15:33 Відповісти
"как поплавали?" (тм)
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02.03.2022 15:35 Відповісти
А куда это он пальчиком показывает? Дорогу нашим танкам на расею?
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02.03.2022 15:38 Відповісти
Optime olere occisum hostem
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02.03.2022 15:38 Відповісти
хороший кацап - это дохлый кацап.
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02.03.2022 15:39 Відповісти
Нажаль, багато сєрдобольних цього не розуміють.
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02.03.2022 17:10 Відповісти
Это кошмар! Будь проклят пуйло и твоя свора дегенератов!
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02.03.2022 15:29 Відповісти
Дегенератів там майже 140 мільйонів...
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02.03.2022 15:32 Відповісти
Вже на 6000 менше
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02.03.2022 16:41 Відповісти
⚡️Премьер Польши Матеуш Моравецкий предложил Евросоюзу принять пакет финансовой помощи для восстановления Украины в размере 100 миллиардов евро, - премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
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02.03.2022 15:31 Відповісти
нехай беруть насамперед з заблокованих грошей ЦБ паРашi !
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02.03.2022 15:39 Відповісти
Жах. Рашка буде за це жорстко покарана усією світовою спільнотою. Так, спільното? Чого мовчите?
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02.03.2022 15:31 Відповісти
Який *******... Срані кацапи перетворюють українські міста на руїни. А наші жіночки їх потім годують пиріжками та чаєм. Запам'ятайте, люди: ці ******** завжди розцінюють нашу доброту і людяність як слабкість. Зараз вони рівняють із землею Харків, а потім будуть розповідати казочки про "учєнія" і "ми нє зналі". Шакали їбані...
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02.03.2022 15:35 Відповісти
не їбані, а ******, простигосподи))
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02.03.2022 17:31 Відповісти
вони навчили нас ненавидіти все рашистське

ми миролюбні і першими не ліземо
але після такого...

ані жалю ані віри цим УРОДАМ
нікому
ніякого "я нє знал"
ніякого "мнє пріказалі"
судити тварюк
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02.03.2022 15:38 Відповісти
Щоб ви виздихали всі до одного,кацапи погані.Стоїть наш Шевченко серед розстріляного міста.І це він побачив.Побачить ще й радість перемоги
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02.03.2022 15:40 Відповісти
Никакого прощения кацапским варварам до десятого колена. Даже если их территория к тому времени превратится в десяток различных образований. Они сейчас все причастны.
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02.03.2022 15:41 Відповісти
грозный №2, алеппо №2. и сс*вая европа наблюдает...
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02.03.2022 16:32 Відповісти
Американцы в Сирии вводили войска, и базы у них их там. Почему нам не помогут, законно просить чтоб ввели войска
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02.03.2022 16:59 Відповісти
А плісняві поїхали на "переговори" на окуповану територію... Як так?! Перемовини можуть бути тільки біля таких будинків, щоб носом повозити по руїнам, щоб падлюки поковтали язики і тільки гривами кивали, опустивши очі долу!
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02.03.2022 16:59 Відповісти
Допомагайте тримати гівносайти москви закритими. Тримати сайт відкритим на настільному компі, долучити по можливості людей з-за кордону:

http://ban-dera.com/
https://eitzen.at/fckptn/index.html?rqps=5

Для тих, хто не в курсі, це координована DDoS атака на сайти окупанта, на сайти банків московії.
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02.03.2022 17:08 Відповісти
Тепер Україна стала подібна будинками на Росію
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02.03.2022 19:12 Відповісти
 
 