Поблизу Новотошківського на Луганщині знищено колону техніки окупантів: 1 танк, 2 БМП та 2 вантажівки з особовим складом, - ООС. ФОТО

На Луганському напрямку українські захисники ведуть важкі бої з російськими окупантами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Як зазначається, на даний час воїни Об’єднаних сил міцно утримують свої позиції та завдають втрат агресору.

"Поблизу Новотошківського ворог намагався прорвати позиції наших військ, але зазнав невдачі і відступив. Російські війська здійснили спробу втекти з поля бою, але відмінно спрацювали українські артилеристи. Знищено змішану колону військової техніки загарбників: 1 танк, 2 броньовані машини піхоти і 2 вантажних автомобіля з особовим складом", - йдеться у повідомленні.

Українські захисники героїчно та мужньо стримують навалу агресора. Разом до перемоги!

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