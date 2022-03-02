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Фото Війна в Україні
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війна (7386) Луганщина (1680) обстріл (5105) операція Об'єднаних сил (3184)

Поблизу Новотошківського на Луганщині знищено колону техніки окупантів: 1 танк, 2 БМП та 2 вантажівки з особовим складом, - ООС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Луганському напрямку українські захисники ведуть важкі бої з російськими окупантами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Як зазначається, на даний час воїни Об’єднаних сил міцно утримують свої позиції та завдають втрат агресору.

"Поблизу Новотошківського ворог намагався прорвати позиції наших військ, але зазнав невдачі і відступив. Російські війська здійснили спробу втекти з поля бою, але відмінно спрацювали українські артилеристи. Знищено змішану колону військової техніки загарбників: 1 танк, 2 броньовані машини піхоти і 2 вантажних автомобіля з особовим складом", - йдеться у повідомленні.

Українські захисники героїчно та мужньо стримують навалу агресора. Разом до перемоги!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано двох жителів Луганщини, які планували озброєні розбійні напади у Кам'янському, - поліція. ФОТОрепортаж

Поблизу Новотошківського на Луганщині знищено колону техніки окупантів: 1 танк, 2 БМП та 2 вантажівки з особовим складом, - ООС 01
Поблизу Новотошківського на Луганщині знищено колону техніки окупантів: 1 танк, 2 БМП та 2 вантажівки з особовим складом, - ООС 02

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Топ коментарі
+52






pensiotyan



Русские женщины!

Когда будете забирать тело своего сына, брата, мужа, не забудьте приготовиться оплатить десять украинских копеек на кассе, иначе выдадут без пакета.
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02.03.2022 17:19
+51
Слава Українському Війску!
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02.03.2022 17:18
+45
Ну шо кацапы, бабы еще нарожают? Только это будет уже от китайцев!
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02.03.2022 17:19
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Слава Українському Війску!
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02.03.2022 17:18 Відповісти
Цапів на гілляку!
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02.03.2022 17:18 Відповісти
і в гнояку
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02.03.2022 18:15 Відповісти
Ну шо кацапы, бабы еще нарожают? Только это будет уже от китайцев!
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02.03.2022 17:19 Відповісти






pensiotyan



Русские женщины!

Когда будете забирать тело своего сына, брата, мужа, не забудьте приготовиться оплатить десять украинских копеек на кассе, иначе выдадут без пакета.
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02.03.2022 17:19 Відповісти
кацапы уже официально отказались забирать свои трупаки!!!
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02.03.2022 17:57 Відповісти
так у них денех нема. усе ушло на уральское ************
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03.03.2022 11:09 Відповісти
херачте их, ребята
береги вас Бог, пусть минует вас пуля и снаряд
спасибо
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02.03.2022 17:20 Відповісти
Подивіться що фашисти зробили в Енергодарі. Заручників більше не кормити ітд. Жодних перемовин
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02.03.2022 17:20 Відповісти
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Мурло кацапское, то тебе хотелось, что бы сделали, но ничего они там не сделали. Утрись.
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02.03.2022 17:28 Відповісти
Що??? Від кацапа чую. Здохни тварина
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02.03.2022 17:29 Відповісти
Что в Энергодаре??
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02.03.2022 17:28 Відповісти
Кинули у натовп гранату. Чоловіку відірвало голову
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02.03.2022 17:30 Відповісти
02.03.22 18:03

Энергодар в эти минуты. Тысячи граждан вышли на защиту Запорожской АЭС. ФОТО
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02.03.2022 18:14 Відповісти
Це як бальзам на душу!
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02.03.2022 17:21 Відповісти
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02.03.2022 17:22 Відповісти
Книжки з історії потрібно змінити.
В жопу політкоректність.
Це ми з 91-го по 2014-й з росією дружили, тому підручники були політкоректними.
Потрібно так і написати, що з 1920 по 1991 рік ми були під окупацією. Прийшли російські більшовики і окупували УНР. Період знаходження в російській імперії теж потрібно відкрито назвати окупацією.

Зараж теж росія веде загарбницьку війну за окупацію України. Уже у всіх відкрилися очі на те, хто така росія.
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02.03.2022 17:24 Відповісти
я про это уже 20 лет пишу что Украина никогда не входила в состав СССР.
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02.03.2022 18:21 Відповісти
Ось це дiло!
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02.03.2022 17:24 Відповісти
Байрактар?
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02.03.2022 17:31 Відповісти
А что с большой московитской колонной, которая под Киевом стоит, знает кто? Или её уже нет? Тут по нашему телеку показывают каккую-то длинющую колонну.
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02.03.2022 17:34 Відповісти
И по греческому тв тоже говорят еще со вчерашнего вечера. Скорее всего. они ориентируются на рос СМИ
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02.03.2022 17:55 Відповісти
А шо в Греції нема українського?то хай їм грець
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02.03.2022 18:01 Відповісти
Вчера ее отработали...
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02.03.2022 18:08 Відповісти
Вірно не потрібно відкладати на завтра те що можна знищити сьогодні.
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02.03.2022 18:27 Відповісти
Бальзам на душу
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02.03.2022 18:52 Відповісти
Скоро придётся заняться сбором металлолома.
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02.03.2022 18:49 Відповісти
"В Катюжанке под Киевом остановилась колонна российской техники. У них нет топлива и боеприпасов. Солдаты готовы сдаться в плен".
===
А если окурка вынудят вывести войска. Их што, украинцы будут на шворках тащить в раисию?
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02.03.2022 19:01 Відповісти
Не думаю, що орки хочуть вертатися до своїх мухосранськів.
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02.03.2022 19:09 Відповісти
Да, некоторые это уже сами говорят своим мамкам.
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02.03.2022 19:11 Відповісти
 
 