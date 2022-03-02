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Поблизу Новотошківського на Луганщині знищено колону техніки окупантів: 1 танк, 2 БМП та 2 вантажівки з особовим складом, - ООС. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
На Луганському напрямку українські захисники ведуть важкі бої з російськими окупантами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Як зазначається, на даний час воїни Об’єднаних сил міцно утримують свої позиції та завдають втрат агресору.
"Поблизу Новотошківського ворог намагався прорвати позиції наших військ, але зазнав невдачі і відступив. Російські війська здійснили спробу втекти з поля бою, але відмінно спрацювали українські артилеристи. Знищено змішану колону військової техніки загарбників: 1 танк, 2 броньовані машини піхоти і 2 вантажних автомобіля з особовим складом", - йдеться у повідомленні.
Українські захисники героїчно та мужньо стримують навалу агресора. Разом до перемоги!
Топ коментарі
+52 Гыг с Вами
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+51 zOVENz PC f7f91800
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+45 Alexey Chernyavsky
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pensiotyan
Русские женщины!
Когда будете забирать тело своего сына, брата, мужа, не забудьте приготовиться оплатить десять украинских копеек на кассе, иначе выдадут без пакета.
береги вас Бог, пусть минует вас пуля и снаряд
спасибо
Энергодар в эти минуты. Тысячи граждан вышли на защиту Запорожской АЭС. ФОТО
В жопу політкоректність.
Це ми з 91-го по 2014-й з росією дружили, тому підручники були політкоректними.
Потрібно так і написати, що з 1920 по 1991 рік ми були під окупацією. Прийшли російські більшовики і окупували УНР. Період знаходження в російській імперії теж потрібно відкрито назвати окупацією.
Зараж теж росія веде загарбницьку війну за окупацію України. Уже у всіх відкрилися очі на те, хто така росія.
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А если окурка вынудят вывести войска. Их што, украинцы будут на шворках тащить в раисию?