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Полонені росіяни на Миколаївщині. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Окупантів взяли в полон на Миколаївщині.
Їхні фото публікує в твіттері блогер Necro Mancer, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Миколаївська область, Баштанській район, якісь бомжі", - підписав він знімки.
Топ коментарі
+106 Ksenia VB
показати весь коментар02.03.2022 17:24
+51 вова хутин
показати весь коментар02.03.2022 17:26
+49 Robin Nielsen
показати весь коментар02.03.2022 17:28
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Будь ласка, зачекайте...
работники из этих бомжей как из говна пуля.
Они нам понавыстанавливают.
А ЖАЛЬ!!!! За погібших сьогодні діточок треба рукі їм повидрубати !!!!
Kavkaz [email protected]
Сейчас Украина наньчится с пленными русскими оккупантами. То же самое делали чеченцы в Чечне в первые месяцы войны.
Уверяем вас, украинцы. Никакой благодарности вы не получите. Они снова придут и снова будут убивать вас. Мы поняли это потом
Перетворитися на таких самих моральних та ницих потвор як вони?
Kavkaz [email protected]
"Независимый" чекистский "Яндекс" не показывает новости о вторжении России в Украину.
Если кто-то этим удивлен, то поздравляем вас с пробуждением. Теперь, наконец, вы знаете, что в России нет и не может быть хоть что-то независимое