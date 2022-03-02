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війна (7386) Чернігів (273) Атрошенко (35)

Мер Чернігова Атрошенко виплатив винагороду за вбитих та полонених окупантів. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Мер Чернігова Владислав Атрошенко виплатив бійцям ЗСУ перші гроші за вбитих і полонених ворогів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

2 березня він виплатив нашим бійцям 600 доларів за двох знешкоджених окупантів: майора Леоніда Щьоткіна та Дмітрія Опойкова.

Цю інформацію підтвердив секретар Чернігівської міськради Олександр Ломако. З його слів, гроші виплачують після підтвердження даних від командування підрозділу.

Мер Чернігова Атрошенко виплатив винагороду за вбитих та полонених окупантів 01
Мер Чернігова Атрошенко виплатив винагороду за вбитих та полонених окупантів 02

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Топ коментарі
+38
За майора можна и тысячу дать
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02.03.2022 17:59
+33
Баштанки, половили втікачів заблукавших. МАГУЧАЯ_блть

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02.03.2022 18:04
+29
Атроха, жги. Чернігів не віддамо.
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02.03.2022 18:00
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За майора можна и тысячу дать
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02.03.2022 17:59 Відповісти
1000 дольців дасть сімя. В росії продажем кріпаків займалися вірмени, от і відаи хачикам, нехай трішечки зароблять
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02.03.2022 18:08 Відповісти
Можете самі переконатись Що дають за вбитого.в РФ на похорони дав сільський голова..ніякої грошової виплати від МОРФ..ось відеоhttps://www.youtube.com/watch?v=T5u8yjpnfc4
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02.03.2022 18:17 Відповісти
Їх проблеми! А проблеми створені ЇХ сином вирішувать будемо ми!
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02.03.2022 18:40 Відповісти
Документы есть, а скальпы где???
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02.03.2022 18:00 Відповісти
Уже в землі...))...
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02.03.2022 18:03 Відповісти
Атроха, жги. Чернігів не віддамо.
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02.03.2022 18:00 Відповісти
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Це дуже стрьомно виглядає..В когось немає розуму чи це провокація для дискредитації наших воїнів?
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02.03.2022 18:01 Відповісти
ти можеш власноруч взяти полоненого, а від нагороди відмовитись. Уперед.
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02.03.2022 18:07 Відповісти
Красава
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02.03.2022 18:01 Відповісти
Пипец. Это пидхуйло щеткин до майора дослужился через 31 год службы. это уникальная нация - тупее не бывает )))
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02.03.2022 18:01 Відповісти
причем служил 2 года на майорской должности капитаном, но звания не давали ))))
за таких ослов 300 уе самое то.
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02.03.2022 18:05 Відповісти
залетчик, как при союзе
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02.03.2022 18:10 Відповісти
Та ти подивися на ту морду дегенерата! Говорив з колишніми однокурсниками в червні 2008-го Казали: "После ухода "хахлов" наша армия морально и интеллектуально деградировала!" Це було сказано після "надцятої" пляшки на зустрічі випускників!!!
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02.03.2022 18:07 Відповісти
Яка гарна новина
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02.03.2022 18:01 Відповісти
так майор же вроде пленый был, была новость о нем
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02.03.2022 18:02 Відповісти
Так платять за мертвого чи живого А живого зробить мертвим - не проблема! З живим просто і проблем і "бонусів" більше Проблема в доставці - хоча й ногами ворушить здатен Але зможе щось цікаве сказать! А почне "бикувать" - зробить "абрезание па самую шею" і сказать що "так і було"!!!
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02.03.2022 18:12 Відповісти
за гроші так не бьються...
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02.03.2022 18:14 Відповісти
Гиблая пустыня - ни конца, ни кpая.
Общая святыня - мать-земля сыpая.
Топи да болота, степи да чащобы,
Хpамов позолота, а вокpуг - тpущобы!!!

Завывает вьюга, гонит снег по кpугу...
Коpотка кольчуга на спине у дpуга!
Глушь да *******, воpовство да дpаки,
Да сpамные вpаки вечеpом в баpаке.

Пpём с мольбой о чуде пpямиком в тpясину.
Каждому Иуде - личную осину!
Каждому кумиpу возжигаем свечки,
Да гpозимся миpу встать с холодной печки

Вот подымем знамя да пpойдем с боями…
Тем же, кто не с нами, гнить в зловонной яме!
Вытопчем доpогу к вашему поpогу,
Пусть идем не в ногу, но зато нас много!

Пыл наш не умерить, рвемся в бой отважно,
Главное - чтоб верить, а во что, неважно.
Не считаем трупы, не боимся мести,
Ничего, что глупо, главное, что вместе!

Пить - так до упаду, мордой в грязь с размаху!
Нету с нами сладу, во нагнали страху!
Все кругом поруша, перед образами
Изливаем душу пьяными слезами.

Нас видать по pоже, выpосших без нянек,
Нам свой кнут доpоже, чем замоpский пpяник.
Мы в гробу видали ихние конфетки!
Будем жить и далее, как и деды - в клетке.

Нам все перемены - как седло корове,
Гpязи по колено, да по пояс кpови.
Завывает вьюга, свиpипеет стужа,
Ничего, что туго - может быть и хуже.

На таком морозе к черту все приличья!
По уши в навозе веруем в вяличье.
Кто кого замучил на лесоповале?
Нас ничто не учит, мы на всех плевали.

Нас любая подлость может распотешить,
В нас - добро и святость! Тех, кто спорит - вешать!
Нищая лачуга стынет под сугробом,
Завывает вьюга, как вдова над гробом...

1995 Ю. Нестеренко
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02.03.2022 18:34 Відповісти
соррі за нешвидку відповідь - з дочкою розмовляв...
Львів, сказала дальше не сунеться і пес з ним, шо станеться...
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02.03.2022 18:57 Відповісти
У нас ще "гупає" Правда - рідше і далі! "Іхтамнєти" (хлопці телефонують) починають у полях смердіть - у нас же "плюси" вдень!
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02.03.2022 19:22 Відповісти
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02.03.2022 18:03 Відповісти
A ja dumal , chjo eta maladnjak orkov v Ukrainu prjotsa .....blin , tut i na mars daroga dlinnoi nepakazhetsa .
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02.03.2022 18:19 Відповісти
От Сююууки,забанили в "Чатрулетці" на 352 години! Не хотять правду про своє руССьке м'ясо дивитися!🤓 Це ж стільки мені прийдеться нудьгувати?🤔
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02.03.2022 19:04 Відповісти
"НАВІЧНО"!!! Збирають післязавтра "ГосДуру" стосовно оголошення "воєнного стану" А це значить - ПОВНА БЛОКАДА ІНТЕРНЕТ!!!
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02.03.2022 19:24 Відповісти
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Він недалекого розуму цей мер чи хоче щоб весь світ говорив що українські воїни ведуть боротьбу з ворогом за американські папірці..
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02.03.2022 18:03 Відповісти
***** що там каже вiсь свiт
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02.03.2022 18:12 Відповісти
Баштанки, половили втікачів заблукавших. МАГУЧАЯ_блть

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02.03.2022 18:04 Відповісти
Мразоти, посівна в *****, я б там закопав, хробаки б зробили діло
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02.03.2022 18:04 Відповісти
Давай додому помагай
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02.03.2022 18:05 Відповісти
Тільки через рік Краще в яблуневому саду в обнімку з мішком вапна - щоб грунт не закисляв! Надіюся - у наших селекціонерів є достойний гібрид "яблуко-груша" який можна назвать "Перемога над москалем"? Щоб яблуко було солодким як справжня перемога!
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02.03.2022 18:17 Відповісти
на привеликий жаль не можу поставити 100500 лайків(
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02.03.2022 18:06 Відповісти
всех посадить на бутылки
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02.03.2022 18:23 Відповісти
Если это такие же, как те что в касках второй мировой были, то это наши "мобилизованые" из ОРДЛО и кинутые мясом против Украины. Они их ни во что не ставят, даже броники не дают.
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02.03.2022 18:26 Відповісти
Rastrilet etih gadov
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02.03.2022 18:29 Відповісти
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02.03.2022 18:04 Відповісти
не мрія, не таке і далеке майбутнє!
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02.03.2022 18:07 Відповісти
Не кажіть гоп. Українське військо здатне звільнити Україну. Але піти маршем на Москву нам несила.
Тому імперія, швидше за все, збережется. І буде гнити у свожму новому статусі парії ще років 20.
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02.03.2022 18:44 Відповісти
Та і не треба туди йти.
Я не хочу щоб наші хлопці вмирали на чужині.
В нас повно своєї роботи.
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02.03.2022 18:49 Відповісти
Так то би й не треба. Але треба, щоб московія розвалилась.
Інакше кацапи повернуться ще раз.
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02.03.2022 19:05 Відповісти
100 %
Треба ретельно готуватись.
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02.03.2022 19:06 Відповісти
Справа в тім, що там зовсім не чужина. Межа споконвічних українських земель Сіверщини проходить за 80 км од Москви, через українські Масалескъ, Воротынескъ, Одоевъ, Мченескъ, Курескъ, Козелескъ тощо, загарбані москвою року 1502.
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02.03.2022 20:50 Відповісти
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02.03.2022 18:05 Відповісти
Орки у всі своїй красі! хАроший руцкій у політиеленовому мішку а погані ,насипом і по кусками!
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02.03.2022 18:08 Відповісти
А у нас люди вмирають! І діти - теж! Мої внуки ховаються від війни - одні - на Львівщині а інші - в бомбосховищі Чернігова Це - не "мерзко"???!!! А вона хай планує полетіть в Улан-Уде - скоро то теж буде "заграніца" Китайська територія!
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02.03.2022 18:21 Відповісти
Париж но кацаски пишется теперь - *****
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02.03.2022 18:56 Відповісти
у мене просто немає нормальних слів.
ось таке не просто лютить
хочеться нігтями клацнути цю гниду і руки після тричі вимити
з антисептиком
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02.03.2022 18:34 Відповісти
Захотела Дунька в Париж) Теперь "Жестоко страдает".
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03.03.2022 01:17 Відповісти
Коротко
....
Ми переможемо
Слава нації
Смерть москалям.
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02.03.2022 18:06 Відповісти
Яка тобі ху...різниця
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02.03.2022 18:10 Відповісти
Отака реальність - мертвий кацап дорожче ніж живий
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02.03.2022 18:11 Відповісти
Отак....їхнім мамкам по 50 баксів за мертвого дають
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02.03.2022 18:12 Відповісти
"....ідет охота на волков.. :
.

.
По Висоцькому
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02.03.2022 18:11 Відповісти
Сьогодні провезли 200 і 300 в Бєлгород і "шум пошел по всей руси вяликой". Це треш. Жінки в військових гарнізонах в шоці, шукають своїх, а ці підори або жмурами в Україні в рефрижераторах або в "гамноконвої", курва, на дзвінки не відповідають. Військові кажуть що "мяса" залишилось на два дні роботи для ЗСУ. Це перемога. Карточки вже пусті, валюту 80% "викупила" держава. Все йдуть в "светлое будущие", якого нема.
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02.03.2022 18:13 Відповісти
В сумській області ще багато м'яса. І ще дуже багато на захід від Києва. Я сподіваюся, командування розглядає операцію з заходу для розблокування Брест-Литовського напрямку.
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02.03.2022 18:40 Відповісти
вспомнил старый бандеровский анекдот (родом еще из 80-х):
внучка приехала во Львовскую область к бабушке. сидя, разговаривают.
Бабушка: от взяти б вирити одну велику яму, покласти туди всіх москалів і землею зверху присипати
Внучка: Бабушка! Так есть же и хорошие руские и плохие
Бабушка: добре, згодна - одну яму для хороших, другу для поганих
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02.03.2022 18:15 Відповісти
Допоможіть забанити https://t.me/HolodniyYar , фейкова сторінка телеграма зі справжніми посиланнями на інстаграм 93 ї бригади.
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02.03.2022 18:19 Відповісти
От суки! Святе ім"я поганять! Я в Комп"ютерних "заморочках" - "нуль Однак якщо зможеш - скинь хлопцям - підніми настрій Людина написала ще кілька років тому:

«Марш черкаських батальйонів».

Там, де тяжко гримлять гармати,

Бій переможний іде…

Б»ють козаки зайд-супостатів

І перемога наша прийде! (2 р.)

Приспів: Цвіт калиновий, шепіт діброви,

Батькову хату - хай вічно стоїть…

Рідної мами сивії коси

Мусимо ми, як один захистить! (2 р.)

Ген, майорить малинове знамено

Козача кров на ньому запеклась,

Холодний Яр і Хортиця здригнулись -

На бій Вкраїна знову здійнялась! (2 р.)

Приспів:

Над нашим краєм з року в рік

Кипіли битви, сталь дзвеніла

Невже ж нащадкам козаків

Снаги забракне взятися до діла?!(2 р.)

Приспів:

Поглянь, ізнову «Сміла» піднялась!

Хоробра сталь, в руках дівочих,

Над ворогом, як кара, вознеслась,

І кличе в бій, в січі палають очі!(2 р.)

Приспів:

Наш рідний край, Черкащина чудова!

Захистимо її у грізний час!

Щоби в віках гриміло грізно слово -

Та «першоназва» в нас - «черкас»!!! (2 р.)

Приспів:
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02.03.2022 18:28 Відповісти
В принципе все как в "Омерзительной восьмерке" и "Джанго освобожденном". Дан зеленый свет для формирования отрядов охотников за головами. Для верификации скорее всего охотники за головами будут посмертно отрезать головы убиенным кацапам (не везти же их на телеге или в багажнике машины!) и вместе с документами сдавать в специально созданные пункты приема. В этой связи как не вспомнить ролик, где простые жители беззлобно и даже доброжелательно провожают словами оккупантов, которые в полной экипировке с оружием идут в сторону границы. А представьте, если бы уже тогда мужики и бабы знали о премиях. Несложно посчитать, что кацапов там шло минимум на 2-2,5 тысяч долларов. Думаю, быстро бы смекнули и забили бы лопатами и молотками...
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02.03.2022 20:03 Відповісти
 
 