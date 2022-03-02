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Героя України Віталія Скакуна провели в останню путь на Тернопільщині. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

В м. Бережани на Тернопільщині провели в останню путь Героя України Віталія Скакуна, який підірвав автомобільний міст у Генічеську разом із собою.

Про це у Facebook повідомила речниця першого заступника голови Верховної Ради України Марина Невмержицька, інформує Цензор.НЕТ.

"Моє рідне місто в жалобі.. тисячі людей сьогодні провели в останню путь Героя України Віталія Скакуна, який підірвав автомобільний міст у Генічеську разом із собою.

Йому було всього 25.. Він виріс на тій же вулиці, що виросла я… Серце розривається… Вічна пам’ять Герою!

Горіти в пеклі путінським свинособакам! Ми ніколи вам цього не пробачимо! Ніколи!" - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що інженер окремого батальйону матрос Віталій Скакун підірвав Генічеський міст разом із собою, щоб зупинити просування російських окупантів.

Зеленський присвоїв Скакуну Героя України.

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Героя України Віталія Скакуна провели в останню путь на Тернопільщині 01
Героя України Віталія Скакуна провели в останню путь на Тернопільщині 02
Героя України Віталія Скакуна провели в останню путь на Тернопільщині 03
Героя України Віталія Скакуна провели в останню путь на Тернопільщині 04

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Топ коментарі
+54
Світла пам'ять нашому мужньому Герою 😪😪😪
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02.03.2022 23:24
+44
Вічна слава ГЕРОЮ!
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02.03.2022 23:26
+28
Вічна память вічна шана герою !
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02.03.2022 23:29
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Світла пам'ять нашому мужньому Герою 😪😪😪
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02.03.2022 23:24 Відповісти
Вічна слава ГЕРОЮ!
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02.03.2022 23:26 Відповісти
Владимир Высоцкий

За нашей спиной остались паденья, закаты
Ну хоть бы ничтожный, ну хоть бы невидимый взлёт!
Мне хочется верить, что чёрные наши бушлаты
Дадут нам возможность сегодня увидеть восход
Сегодня на людях сказали: "Умрите геройски!"
Попробуем, ладно. Увидим, какой оборот
Я только подумал, чужие куря папироски
"Тут кто как умеет. Мне важно увидеть восход"
Особая рота - особый почёт для сапёра
Не прыгайте с финкой на спину мою из ветвей
Напрасно стараться. Я и с перерезанным горлом
Сегодня увижу восход до развязки своей
Прошли по тылам мы, держась, чтоб не резать их сонных
И вдруг я заметил, когда прокусили проход
Ещё несмышлёный, зелёный, но чуткий подсолнух
Уже повернулся верхушкой своей на восход
За нашей спиною в шесть-тридцать остались, я знаю
Не только паденья, закаты, но взлёт и восход
Два провода голых, зубами скрипя, зачищаю
Восхода не видел, но понял: вот-вот, и взойдёт
Уходит обратно на нас поредевшая рота
Что было - не важно, а важен лишь взорваный форт
Мне хочется верить, что грубая наша работа
Вам дарит возможность беспошлинно видеть восход
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02.03.2022 23:28 Відповісти
Вічна память вічна шана герою !
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02.03.2022 23:29 Відповісти
Героям слава!
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02.03.2022 23:32 Відповісти
Янгол світлий, тобі на жаль навіки 25 рочків..Вічна пам,ять тобі ,вічна шана, на колінах перед Героєм! Царство небесне .
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02.03.2022 23:33 Відповісти
А в россии ещё не скоро будут кого то хоронить. Ведь потерь нет, только пропавшие без вести.
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02.03.2022 23:33 Відповісти
ВІЧНА СЛАВА ГЕРОЮ УКРАЇНИ!!
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02.03.2022 23:34 Відповісти
Виталик твой подвиг будет в Истории Новой Украины! Вечная память тебе Герой!
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02.03.2022 23:42 Відповісти
такі Герої і надихають націію на перемогу ........Ніколи не забудем про цей героїчний вчинок
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02.03.2022 23:50 Відповісти
Вічна слава герою!
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02.03.2022 23:53 Відповісти
Герої не вмирають!!!
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03.03.2022 00:26 Відповісти
Приклоняю колено …..
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03.03.2022 01:12 Відповісти
рашапитеков в плен не брать !
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03.03.2022 01:21 Відповісти
Вечная Слава Герою. RIP
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03.03.2022 04:19 Відповісти
Vsju noch ni spal, smotrel i chital novosti is Ukraini. Vechnaja Slava Geroju. Spi spokojno Vitalij, Ti ushel v RAJ, a tolko rodivshejsja malish zajmet tvoe mesto. Nizkij poklon pered ego materju i ne plachte MAMA, a GORDITES kak i Ves mir gorditsja vashim sinom i Ukrainoj.
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03.03.2022 07:18 Відповісти
Тільки для того би ти мав що списати
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03.03.2022 11:25 Відповісти
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03.03.2022 12:37 Відповісти
Герої не вмирають
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03.03.2022 13:00 Відповісти
отличие УКРАИНСКОГО мира от кацапского.своих ГЕРОЕВ УКРАИНА хоронит вставши перед ними на колени,а рашка даже не забирает тела и их обгладывают собаки!
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03.03.2022 13:43 Відповісти
Достойный уход.
R.I.P.
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03.03.2022 18:20 Відповісти
Вічна пам'ять!
Герої не вмирають... - вони живуть вічно!
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03.03.2022 18:21 Відповісти
Не пробачимо! Н1коли!!!!!
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03.03.2022 18:50 Відповісти
Вечная слава Герою!
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03.03.2022 20:35 Відповісти
Царство небесное Герою Украины, соболезнование родным и близким.
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04.03.2022 17:36 Відповісти
 
 