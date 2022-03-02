Героя України Віталія Скакуна провели в останню путь на Тернопільщині. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
В м. Бережани на Тернопільщині провели в останню путь Героя України Віталія Скакуна, який підірвав автомобільний міст у Генічеську разом із собою.
Про це у Facebook повідомила речниця першого заступника голови Верховної Ради України Марина Невмержицька, інформує Цензор.НЕТ.
"Моє рідне місто в жалобі.. тисячі людей сьогодні провели в останню путь Героя України Віталія Скакуна, який підірвав автомобільний міст у Генічеську разом із собою.
Йому було всього 25.. Він виріс на тій же вулиці, що виросла я… Серце розривається… Вічна пам’ять Герою!
Горіти в пеклі путінським свинособакам! Ми ніколи вам цього не пробачимо! Ніколи!" - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що інженер окремого батальйону матрос Віталій Скакун підірвав Генічеський міст разом із собою, щоб зупинити просування російських окупантів.
Зеленський присвоїв Скакуну Героя України.
Будь ласка, зачекайте...
За нашей спиной остались паденья, закаты
Ну хоть бы ничтожный, ну хоть бы невидимый взлёт!
Мне хочется верить, что чёрные наши бушлаты
Дадут нам возможность сегодня увидеть восход
Сегодня на людях сказали: "Умрите геройски!"
Попробуем, ладно. Увидим, какой оборот
Я только подумал, чужие куря папироски
"Тут кто как умеет. Мне важно увидеть восход"
Особая рота - особый почёт для сапёра
Не прыгайте с финкой на спину мою из ветвей
Напрасно стараться. Я и с перерезанным горлом
Сегодня увижу восход до развязки своей
Прошли по тылам мы, держась, чтоб не резать их сонных
И вдруг я заметил, когда прокусили проход
Ещё несмышлёный, зелёный, но чуткий подсолнух
Уже повернулся верхушкой своей на восход
За нашей спиною в шесть-тридцать остались, я знаю
Не только паденья, закаты, но взлёт и восход
Два провода голых, зубами скрипя, зачищаю
Восхода не видел, но понял: вот-вот, и взойдёт
Уходит обратно на нас поредевшая рота
Что было - не важно, а важен лишь взорваный форт
Мне хочется верить, что грубая наша работа
Вам дарит возможность беспошлинно видеть восход
R.I.P.
Герої не вмирають... - вони живуть вічно!