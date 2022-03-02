Німеччина конфіскувала шикарну яхту російського олігарха Усманова. ФОТО

Німеччина конфіскувала шикарну яхту російського мільярдера Алішера Усманова.

Як інформує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці написав журналіст Іван Яковина.

Він підкреслив: "Німці конфіскували яхту російського мільярдера Алішера Усманова - одного з головних "гаманців" Володимира Путіна".