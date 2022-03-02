УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17726 відвідувачів онлайн
Фото Війна в Україні
19525 33
конфіскація (163) яхта (22)

Німеччина конфіскувала шикарну яхту російського олігарха Усманова. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Німеччина конфіскувала шикарну яхту російського мільярдера Алішера Усманова.

Як інформує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці написав журналіст Іван Яковина. 

Він підкреслив: "Німці конфіскували яхту російського мільярдера Алішера Усманова - одного з головних "гаманців" Володимира Путіна".

Німеччина конфіскувала шикарну яхту російського олігарха Усманова 01

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+25
Перший - пішов, решті - приготуватися. Цілуйте хуйло в писок, або.....
показати весь коментар
02.03.2022 23:45
+21
Wszyscy inni oligarchowie hujła po tej informacji już obsrali się - bo im też skonfiskują w Europie WSZYSTKO.

Sława Ukrainie !!!

(a degenerat putin = hujło)
показати весь коментар
02.03.2022 23:49
+14
Она по размеру не намного меньше БДК
показати весь коментар
02.03.2022 23:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Она по размеру не намного меньше БДК
показати весь коментар
02.03.2022 23:43 Відповісти
все в дом ! украинский - если бы Усманов знал о что такой расклад будет он бы его сам задушил на встрече когда еще стол был коротким
показати весь коментар
02.03.2022 23:53 Відповісти
Отлично!
показати весь коментар
02.03.2022 23:44 Відповісти
Перший - пішов, решті - приготуватися. Цілуйте ***** в писок, або.....
показати весь коментар
02.03.2022 23:45 Відповісти
Не фейк???
показати весь коментар
02.03.2022 23:46 Відповісти
ВЕЧІРНІЙ ВАСИЛЬКІВ - ФЕЙК
показати весь коментар
02.03.2022 23:46 Відповісти
Пропоную залишити росолігархам тільки тривожний чемоданчик
показати весь коментар
02.03.2022 23:47 Відповісти
⚡️Отчет Пентагона - о войне в Украине:

• российские войска потеряли темп в последние сутки, но это не значит, что в их распоряжении не осталось сил,
• Россия не стягивает никакие дополнительные войска, чтобы привлечь их к операции на Украине.
• признаков подготовки Беларуси к нападению не видно,
• ВСУ сохраняют значительную часть боевого потенциала.
показати весь коментар
02.03.2022 23:48 Відповісти
Вот то, что не стягивает войска - єто настораживает. Єто не в их традиции.
показати весь коментар
02.03.2022 23:50 Відповісти
вже немає що стягувати...
показати весь коментар
03.03.2022 00:02 Відповісти
Є. Резерви. За неперевірної інформацією, оленевод спросив до виділення ще декілька сотень тисяч гарматного м'яса.
показати весь коментар
03.03.2022 00:07 Відповісти
не факт что выделят. Желающих дохнуть уже нет, слухи быстро прошли, и там еще Япония Курилами уже интересуется..
показати весь коментар
03.03.2022 00:29 Відповісти
"На будь-яку вашу величезну хитрість вони дадуть відповідь ще більшою дурістю."

Отто фон Бісмарк
показати весь коментар
03.03.2022 00:36 Відповісти
але трупи белоруських вояк вже Е В Україні!
показати весь коментар
02.03.2022 23:52 Відповісти
Санкции они такие.
показати весь коментар
02.03.2022 23:48 Відповісти
Wszyscy inni oligarchowie hujła po tej informacji już obsrali się - bo im też skonfiskują w Europie WSZYSTKO.

Sława Ukrainie !!!

(a degenerat putin = hujło)
показати весь коментар
02.03.2022 23:49 Відповісти
Дзєнкуєми пані Анна! Марш марш Домбровскі зємлі влоскєй!
показати весь коментар
03.03.2022 00:26 Відповісти
Dzienkujemy Polakam i Polsce za wzsystko dobre! Bedziemy pamientac nazawsze!
показати весь коментар
03.03.2022 02:04 Відповісти
+ 100!
показати весь коментар
03.03.2022 02:14 Відповісти
і запопила зі всіма б..дями на ей?
показати весь коментар
02.03.2022 23:50 Відповісти
усманов видимо глухой и слепой дегенерат, немцы неделю каждый день кричали - будем отбирать(идите быстро спасайте) , он не понял
показати весь коментар
02.03.2022 23:50 Відповісти
Да, вообще-то нет. Немецкое правительство обьічно десятилетиями бюрократит и вьіражает глубокую озабоченность - а тут такое, и всего за неделю. Мьі тут от самих себя в а*уе.
показати весь коментар
02.03.2022 23:53 Відповісти
google "усманов" - самі все побачите...
показати весь коментар
02.03.2022 23:56 Відповісти
ну наконец-то теперь и Германия может безбоязненно пнуть расею.
показати весь коментар
02.03.2022 23:51 Відповісти
Продадут в Арабские Эмираты, а за полученные деньги купят Байрактары для Украины.
показати весь коментар
02.03.2022 23:54 Відповісти
Свіжачок з Москви
показати весь коментар
02.03.2022 23:56 Відповісти
КРОСИВОЕ!
показати весь коментар
03.03.2022 00:21 Відповісти
Гарна новина на ніч
показати весь коментар
03.03.2022 00:11 Відповісти
Усманов ще до цих пір мільярдер???
показати весь коментар
03.03.2022 00:49 Відповісти
Скоро деревянный )
показати весь коментар
03.03.2022 02:15 Відповісти
Негайно встановити туди гармати та ракети і передати її нашим морякам. Хлопці хоч з комфортом повоюють проти орків.
показати весь коментар
03.03.2022 01:15 Відповісти
 
 