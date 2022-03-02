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Німеччина конфіскувала шикарну яхту російського олігарха Усманова. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Німеччина конфіскувала шикарну яхту російського мільярдера Алішера Усманова.
Як інформує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці написав журналіст Іван Яковина.
Він підкреслив: "Німці конфіскували яхту російського мільярдера Алішера Усманова - одного з головних "гаманців" Володимира Путіна".
Топ коментарі
+25 Igor Makan
показати весь коментар02.03.2022 23:45
+21 Anna Smith dcb2d6ea
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+14 Перехватчик
показати весь коментар02.03.2022 23:43
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Будь ласка, зачекайте...
• российские войска потеряли темп в последние сутки, но это не значит, что в их распоряжении не осталось сил,
• Россия не стягивает никакие дополнительные войска, чтобы привлечь их к операции на Украине.
• признаков подготовки Беларуси к нападению не видно,
• ВСУ сохраняют значительную часть боевого потенциала.
Отто фон Бісмарк
Sława Ukrainie !!!
(a degenerat putin = hujło)