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Російський Су-25, який бомбив Ірпінь, знищено. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні 2 березня, було знищено російський літак Су-25, який бомбив Ірпінь в Київській області.

Про це у Telegram повідомив журналіст Андрій Цаплієнко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворожий літак Су-25, який бомбив Ірпінь, знищено", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Два російські Су-25 завдали удару по житлових будинках в Ірпені. ВIДЕО

Російський Су-25, який бомбив Ірпінь, знищено 01

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Топ коментарі
+69
А мразь которая называется пилотом где? Надеюсь дохлая?
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02.03.2022 23:51
+66
пусть горит в аду
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02.03.2022 23:51
+64
Від місцевих є інформація про знищення кацапів які сьогодні грабували Тростянець разом з технікою.
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02.03.2022 23:54
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пусть горит в аду
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02.03.2022 23:51 Відповісти
Пусть все горят в аду!!!
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02.03.2022 23:54 Відповісти
Від місцевих є інформація про знищення кацапів які сьогодні грабували Тростянець разом з технікою.
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02.03.2022 23:54 Відповісти
Ура!
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03.03.2022 01:22 Відповісти
Гори в аду кацап сраний
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02.03.2022 23:51 Відповісти
Пілоту вже насіння в кишені поклали?
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02.03.2022 23:51 Відповісти
А смысл? Прожареное не взойдет.
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02.03.2022 23:53 Відповісти
Не кажи, давні предки спалювали ліс і після цього на згарищах влаштовували посіви... Напевне про перегній ще не знали))
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03.03.2022 00:21 Відповісти
Навроді як самовипилілся)) чи то в Харькові
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03.03.2022 00:16 Відповісти
А мразь которая называется пилотом где? Надеюсь дохлая?
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02.03.2022 23:51 Відповісти
не пишут, потому что даже если и катапультировался, то ждет его смерть мучительная и страшная, особенно если попадет в руки ирпенских ромов.
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03.03.2022 00:03 Відповісти
земля тобі бетоном, мразюка.
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02.03.2022 23:51 Відповісти
с отвердителем...
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03.03.2022 00:05 Відповісти
Красівоє.
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02.03.2022 23:52 Відповісти
Странное исчезновение сразу двух воздушных суден Румынии

1. потерялся румынский МиГ-21 LanceR. Он исчез с радаров спустя 13 минут после взлёта, выполняя патрулирование над Добруджей.

Как потом выяснилось, он разбился в уезде Констанца. В Минобороны Румынии подтвердили факт авиакатастрофы.

2. Самолёт отправили искать вертолёт IAR-330 Puma. Но через 40 минут после исчезновения LanceR и сам вертолёт не вышел на связь. На борту вертолёта было пять человек.

Причастна ли Россия к трагедии скоро узнаем

Над местом крушения Румынского самолета находится самолет Британских ВВС. Надеемся они зафиксировали произошедшее.

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03.03.2022 00:04 Відповісти
Якщо кацапи причетні, румуни висловлять занепокоєння... Хоча могли попросити українських пілотів почергувати в тому районі...)
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03.03.2022 00:08 Відповісти
Какие из Румын вояки было известно еще во вторую мировую. Страна НАТО летает на МИГ-21, и она соответствует стандартам. Цирк.
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03.03.2022 00:23 Відповісти
посмотрите здесь состав ВВС Польши:
https://ru.wikipedia.org

есть не очень старый ролик, как поляки отрабатывают посадку на шоссе на Миг-21

но поляки не пожалели денег и имеют на вооружении 48 шт F-16 и заказали 32 шт F-32

первым делом,
первым делом
САМОЛЕТЫ !!!!
ну а Крадівництво на потом !!!
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03.03.2022 00:46 Відповісти
кацапы специально провоцируют натовцев - так с Украиной стало ссцыкотно воевать
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03.03.2022 00:42 Відповісти
По самый руль глубины в землю
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03.03.2022 00:28 Відповісти
Пілота на шматки розірвали? Чи встиг застрелитися, курво?
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02.03.2022 23:52 Відповісти
Таким собакам нет жалости. Одно дело посылают дурных пацанов в закрытом кузове. А этот бъет по прицелу (и знает куда)... **** (хотя скорее всего кобель)...
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03.03.2022 00:07 Відповісти
Как вы достали сравнивать..то есть..врагов..мразей..убийц..тварей...называть собаками..божими созданиями...называете или сравниваете с этой падолью кацапской!!
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03.03.2022 01:48 Відповісти
Цього виродка навіть пекло не прийме.
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02.03.2022 23:52 Відповісти
З неба - в пекло
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02.03.2022 23:52 Відповісти
Собаке собачья смерть
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02.03.2022 23:52 Відповісти
Надеюсь пилота нашли и добили с особой жестокостью
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02.03.2022 23:53 Відповісти
Зачем с особой жестокостью? Можно просто голову отрезать....
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02.03.2022 23:59 Відповісти
Аккуратно , слайсами.
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03.03.2022 00:20 Відповісти
Не-а одной головой тут мало отделаться он ведь по любому бомбил сёла или город и там могли быть жертвы среди гражданских причём разорванные на куски или без частей тел .С пилотом нужно сделать похожее и поиздеваться над останками
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03.03.2022 00:22 Відповісти
1) Взяти із собою 10 полонених
2) Привезти де знайшли гада
3) Наказати вирити могилу
4) Наказати закопати живцем
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04.03.2022 00:52 Відповісти
Ще один рассєйскій підор відлітався. Земля йому скловатою.
Слава ЗСУ!
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02.03.2022 23:53 Відповісти
Та ще 7 млн дерев'яних на похорони від ...йла.
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03.03.2022 22:51 Відповісти
ПЄПЄЛАЦ-ЦЕ ДОБРЕ,А ДЕ ПІЛОТ??? ЗНИЩИТИ СУКУ!!!
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02.03.2022 23:54 Відповісти
Шо с летуном??? Поймали??? На кол посадили??? Можно без фото и видео, что бы не говорили, что украинцы- звери. А так, сам напоролся при приземлении
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02.03.2022 23:54 Відповісти
оце файна новина! Цигани брухт вже забрали ?
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02.03.2022 23:56 Відповісти
А мог бьі просто катапультироваться. Уничтожить свой самолет и сдаться. Ктулху тебе фхтагн!
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02.03.2022 23:56 Відповісти
SON DƏQİQƏ! Göyərtəsində 600 hərbçi olan Rusiya desant gəmisi vuruldu (FOTOLAR) - 32gun.az
ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА! Сбит российский десантник с 600 военнослужащими (ФОТО)
23:28 2022-03-02
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02.03.2022 23:57 Відповісти
где сбит?
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02.03.2022 23:59 Відповісти
На фото точно не кацапский БДК. Догадываюсь чей и когда, но не скажу.
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03.03.2022 00:04 Відповісти
Не сбит, а потоплен. Про это писал Юга Луценко:

https://nv.ua/odesa/na-reyde-v-odesse-podbit-bolshoy-desantnyy-korabl-s-ekipazhem-do-600-chelovek-lucenko-50221758.html
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03.03.2022 00:06 Відповісти
ссылка есть дальше гугл п е р е вод
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03.03.2022 00:09 Відповісти
возле Одессы
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03.03.2022 03:54 Відповісти
руський корабель з десантом 600 голів пішов на дно ??? Якщо не фейк то це крута новина
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03.03.2022 00:04 Відповісти
сми азербайджан
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03.03.2022 00:17 Відповісти
если не фейк
то 600 потенциальных оккупантов ушли на корм рыбам
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03.03.2022 00:35 Відповісти
Я из Одессы в море на горизонте несколько дней что то сильно дымит.но поговаривают что это молдавский бункеровщик в который попали кацапы.
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03.03.2022 00:50 Відповісти
Понял, подождём подтверждения.
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03.03.2022 01:17 Відповісти
**** злые Одесситы на марше!
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03.03.2022 00:43 Відповісти
⚡️Петиция о закрытии НАТО неба над Украиной собрала 100% подписей.
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02.03.2022 23:57 Відповісти
i komu predjavite?
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03.03.2022 01:35 Відповісти
Полетать хотел кацап
в небе Украины.
Но остались от него
сраные штанины.
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02.03.2022 23:58 Відповісти
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02.03.2022 23:59 Відповісти
******** *****, москалі,
Із української землі,
Або ж залишитесь у ній,
Як колорадський перегній.
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03.03.2022 00:06 Відповісти
Припев:
Опа-опа,
В бункере засада
***** вые..ал Шойгу
Так ему и нада...
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03.03.2022 00:28 Відповісти
Так ці сушки стінгерами на раз мають зніматись
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03.03.2022 00:01 Відповісти
Не все так просто.У них є теплові ловушки і іноді вдається відбитися від стінгера.
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03.03.2022 00:06 Відповісти
От "стрелы" или "иглы" можно отстреляться термоловушками. От "стингера" с матричной ГСН ловушки помогают як мертвому припарка.
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03.03.2022 00:14 Відповісти
СУ-25 сам по себе отлично спроектирован и может даже выдержать прямое попадание Стингера. Поэтому лучше производить парные пуски
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03.03.2022 00:54 Відповісти
Стингеры начиная с j имеют уф-фильтрацию и невосприимчивы к лтц.
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03.03.2022 00:47 Відповісти
а реально сбить сушку или миг если они летят на низкой высоте да еще и туман? ну ты прицелился он уже пролетел - ты выстрелил но jet уже у тебя за спиной полетит ли ракета за ним или уйдет в молоко?
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03.03.2022 00:55 Відповісти
На такон стингер не способен, так тольк р73м, aim9x и asraam могут, и то на высоте
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03.03.2022 10:23 Відповісти
а ракета с пзрк если не попал куда уходит?
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03.03.2022 12:18 Відповісти
Су-25? Так. Це фронтовий дозвуковий бомбардувальник з некерованими ракетами.
Коли заходить на бойовий курс, то ще знижує швидкість для прицілювання і йде по прямій траєкторії.
Вони застосовувались в Афгані на рівних місцевосцях.
Тоді були новенькі і дуже страшні, але духи їх лупашили Стінгерами не гірше, ніж вертушки.
Потім їх забрали звідти.
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03.03.2022 00:17 Відповісти
ЗАРАЗ НАШИМ СОКОЛАМ ДОПОМАГАЄ І АЛЛАХ,ЯКОМУ ПОСКАРЖИВСЯ ТОЙ МАЛЕНЬКИЙ ХЛОПЧИК ЗІ СИРІЙСЬКОГО МІСТА АЛЄППО !
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03.03.2022 00:02 Відповісти
«Пущай полетает». (С)
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03.03.2022 00:02 Відповісти
коментар відмічено як спам
Первое фото сбитого самолёта.
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03.03.2022 00:03 Відповісти
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03.03.2022 00:07 Відповісти
Кацапские гниды Быкова любят и одновременно его родной город с мирным населением утюжат
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03.03.2022 00:28 Відповісти
Они и его могилу разбомбят без проблем.
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03.03.2022 06:25 Відповісти
Как быстро нынче карма убийц настигает.
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03.03.2022 00:08 Відповісти
А маресьв здох чи одержав кулю між ніг?
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03.03.2022 00:10 Відповісти
Вроде в Румынии патрулирующий истребитель пропал над Чёрным морем. А военный вертолёт, шо полетел его искать, тоже пропал, разбился . Не удивлюсь если орки приняли за Украинский и шмальнули с корыта своего, а потом и по вертолёту.
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03.03.2022 00:11 Відповісти
Странное исчезновение сразу двух воздушных суден Румынии

1. потерялся румынский МиГ-21 LanceR. Он исчез с радаров спустя 13 минут после взлёта, выполняя патрулирование над Добруджей.

Как потом выяснилось, он разбился в уезде Констанца. В Минобороны Румынии подтвердили факт авиакатастрофы.

2. Самолёт отправили искать вертолёт IAR-330 Puma. Но через 40 минут после исчезновения LanceR и сам вертолёт не вышел на связь. На борту вертолёта было пять человек.

Причастна ли Россия к трагедии скоро узнаем

Над местом крушения Румынского самолета находится самолет Британских ВВС. Надеемся они зафиксировали произошедшее.

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03.03.2022 00:17 Відповісти
Видео разбившего вертолёта с 7-ю (!) людьми на борту выглядит как-то неправдоподобно...
Ни удивлюсь, что правительство может специально скрывать правду от своего собственного народа лишь бы не вступать в войну с эрэфией. Я думаю ,что сбили *********** обоих... не знаю карочь.
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03.03.2022 00:27 Відповісти
Кстати, пишут, что разбился мол и тот и другой из-за погодных условий. Ща гляну какая там у них была сегодня погода. Если нормальная - то явно орки сбили обоих.
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03.03.2022 00:29 Відповісти
Миг-21? То его кто-то в музей угнал.
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03.03.2022 00:32 Відповісти
Якщо ваша версія підтвердиться, то ми на початку інтригуючих подій.
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03.03.2022 00:20 Відповісти
Не мечтай, евроимпотенты кроме глубокой озабоченности ни на что не способны.
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03.03.2022 05:17 Відповісти
это наверное был бой когда потопили десантный корабль кацапов
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03.03.2022 00:45 Відповісти
Всё может быть. Кстати, Одесса пишет, что корабль, подошедший к Одессе вдруг сам по себе задымился и потом исчез. Что на самом деле произошло никто толком не объяснил. Вроде с одесского берега по нему не стреляли. Ну, наверное завтра выяснится что-то...
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03.03.2022 01:04 Відповісти
может морпехи сделали коллктивный чсамотсрел а что бы не больно то не по себе а по безопасному месту корабля что бы не ехать в Одессу "загорать"
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03.03.2022 01:09 Відповісти
Сподіваюс, пілота вбили
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03.03.2022 00:12 Відповісти
Скопирую то что я по поводу этой новости писал в другом чате как увидел фотку на земле.

Могу повеселить немного -только что было забавное. Попадается мне фото сбитого москальского су-25 сегодня. там видно бортовой номер. я его гуглю-нахожу его фотку и статью про конкретный борт на https://russianplanes.net. Регистрируюсь там и оставляю ссылку на фото сбитого с комментом , что теперь он выглядит вот так.. Но комент не появляется-потому что статья уже удалена-не было типа такого самолета с таким номером вообще. Аж повеселился-понятно что на сайте премодерация и мой коммент прочитали мгновенно и статью убили. Пишу админам в поддержку-типа-а что вы удалиии статью про борт rf-91961? обоссались жабы? 31 уже-а это только начало..и вижу сообщение, что я удален с сайта. И это все среди ночи и моментально-секунды. Сидят, бдят и бздят
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03.03.2022 00:20 Відповісти
бортовой номер RF-91961,

нашел этот самолет у сквотеров, фотку потерли но есть в интернет архиве

самолет приписан к 18-му штурмовому авиационному полку базирующемуся в Черноговке, Приморский край
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03.03.2022 00:24 Відповісти
да, Черноговка-так и было
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03.03.2022 00:25 Відповісти
приписку ему уже поменяли
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03.03.2022 00:39 Відповісти
А пилот руснявый уже позвонил маме …… сволочи путенские
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03.03.2022 00:29 Відповісти
Під час війни, що агресор, що сторона, яка захищається зобов'язані створювати умови для безперешкодної евакуації цивільного населення. Це закони війни. Сьогодні росія нанесла ракетний удар по залізничному вокзалу Києва де знаходяться жінки та діти... росіяни ви нелюди !!
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03.03.2022 00:31 Відповісти
Надеть пилота на палочку и поставить там в поле как памятный знак.
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03.03.2022 00:31 Відповісти
КС России это "Косорылые Силы"?
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03.03.2022 00:46 Відповісти
А що з підер асом
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03.03.2022 00:57 Відповісти
ох ложек наклепаем но после войны.
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03.03.2022 15:35 Відповісти
Це він так за 7 млн старався !! Від ...йла. Для мамки та папки, щоб не голодали.
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03.03.2022 22:52 Відповісти
 
 