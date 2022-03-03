Російський Су-25, який бомбив Ірпінь, знищено. ФОТО

Сьогодні 2 березня, було знищено російський літак Су-25, який бомбив Ірпінь в Київській області.

Про це у Telegram повідомив журналіст Андрій Цаплієнко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворожий літак Су-25, який бомбив Ірпінь, знищено", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Два російські Су-25 завдали удару по житлових будинках в Ірпені. ВIДЕО