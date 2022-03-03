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Три церкви УПЦ МП потрапили під обстріли у Харкові. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Унаслідок обстрілів 2 березня пошкоджено три церкви Харківської єпархії Української православної церкви Московського патріархату.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

У храмі Жон Мироносиць внаслідок вибуху поблизу управління Нацполіції вибиті вікна та вітражі, пошкоджень зазнав купол та інтер'єр храму. Люди, які перебували у храмі під час вибуху, не травмувалися.

Три церкви УПЦ МП потрапили під обстріли у Харкові 01

Храм Жон Мироносиць

Успенський собор постраждав внаслідок вибуху поблизу Харківської міської ради. В соборі вибито вікна та вітражі, пошкоджено інтер'єр та релігійні предмети, зокрема, ікони. Люди не травмувалися.

Три церкви УПЦ МП потрапили під обстріли у Харкові 02

Успенський собор

Університетський Антонієвський храм Харкова зазнав ушкоджень внаслідок вибуху. У храмі розбиті всі вікна та пошкоджено інтер'єр. Травмованих немає.

Три церкви УПЦ МП потрапили під обстріли у Харкові 03
Три церкви УПЦ МП потрапили під обстріли у Харкові 04

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Топ коментарі
+22
После второй мировой войны Великобритания настаивала на гаагском трибунале против Кремлевской власти ссылаясь на то, что рашисты не лучше фашистов, тем ни менее их предложение отклонило мировое сообщество, после чего Черчиль сказал свою известную фразу - Фашисты будущего, будут называть себя антифашистами. Так оно и произошло
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03.03.2022 04:16
+15
Двоякі почуття - московські попи ж за руський мір...
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03.03.2022 03:47
+11
Славненько було б щоб всі московські церкви пощезли!
Вони представляють Сатану в Україні, а не Бога!
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03.03.2022 03:55
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Двоякі почуття - московські попи ж за руський мір...
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03.03.2022 03:47 Відповісти
МП не должен быть в Украине . Останется ПЦУ . Все х попов за поребрик это диверсанты которые проводят идеологию уничтожения Народа Украины .. Потом и появляються предатели и ублюдки которые ставят метки и сдают позиции... Попробуйте поговорить с любым кацапом и вы все поймете -- это нелюди которые оправдают все убийства бомбежки и т.д
Вот такое воспитывает и МП ... Запретить официально и выгнать к чертовой матери
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03.03.2022 06:42 Відповісти
Краще мочить в сортирах,а не відправляти за перебрики.
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03.03.2022 09:36 Відповісти
А що ж гундяй не відвів?
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03.03.2022 07:08 Відповісти
Називається: "Бий своїх, зоб чужі боялися"
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03.03.2022 07:12 Відповісти
Вимолили собі руцкого міру.
Взагалі дивуюсь мешканцям України, які так мріяли про прихід кацапів.
Чи вони і досі радіють ?
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03.03.2022 07:23 Відповісти
просто кацапа до кацапствующого щось притягує
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03.03.2022 08:10 Відповісти
эта называется хоть в глаза ссцы все божья роса - прихожане тепрь поймут надеюсь что нужно был к ПЦУ переходить
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03.03.2022 03:52 Відповісти
А хто їм це дозволить навіть якщо зрозуміють?
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03.03.2022 05:50 Відповісти
тогда тогда встретимся при следующей бомбежке может тогда до них дойдет причины и следствие
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03.03.2022 05:51 Відповісти
скоріше дійде до попа який не захоче правити службу в РПЦ серед якутів і чукчів
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03.03.2022 08:12 Відповісти
тут таке. якщо громада щось вирішила... то вже дозволу ні в кого не питатиме.
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03.03.2022 08:12 Відповісти
Жодного дозволу не потрібно: збирається громада вірян, голосує , пишуть до ПЦУ і вирішено Навіть якщо священник проти - показують йому дорогу за руським кораблем...
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03.03.2022 08:24 Відповісти
Наче я не знаю як воно відбувалося до масштабного вторгнення...
Особливо після приходу до влади того, кого зараз не варто критикувати....
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03.03.2022 09:07 Відповісти
Они неизлечимые - рассказывают, что это "хахлы" по своим стреляют, поверьте
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03.03.2022 09:20 Відповісти
Славненько було б щоб всі московські церкви пощезли!
Вони представляють Сатану в Україні, а не Бога!
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03.03.2022 03:55 Відповісти
шо там ... сатана не вберіг своїх пасинків?
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03.03.2022 03:56 Відповісти
Довго ввагався- написати чи ні, але дуже пальці чешуться:
- викиньте , спаліть ікони володимираволодимировичачудотворця - вони ракети притягають.
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03.03.2022 03:56 Відповісти
Мне одному кажется, что таким образом следы терористическиой или диверсионной ячейки заметают ?
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03.03.2022 04:08 Відповісти
После второй мировой войны Великобритания настаивала на гаагском трибунале против Кремлевской власти ссылаясь на то, что рашисты не лучше фашистов, тем ни менее их предложение отклонило мировое сообщество, после чего Черчиль сказал свою известную фразу - Фашисты будущего, будут называть себя антифашистами. Так оно и произошло
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03.03.2022 04:16 Відповісти
умный мужик был, видел реальную картину мира.
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03.03.2022 04:26 Відповісти
Нацисти потрапили під обстріл нацистів .
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03.03.2022 04:41 Відповісти
это обычное дело.
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03.03.2022 04:50 Відповісти
Сподіваюсь вони зраділи "рюсскаму міру" .... як бажали....як то кажуть "Господь усльіхал молітвьі"
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03.03.2022 04:53 Відповісти
Дружеский огонь.
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03.03.2022 05:18 Відповісти
"батальйони б'ют па сваїм..." (с)
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03.03.2022 08:15 Відповісти
Это как удав задушил хозяина. Как памятник Сталину в Гори. Те поумнели. Надеюсь, поумнеют и эти.
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03.03.2022 05:22 Відповісти
Так по всей Украине гадили на украинский народ и государство различные манкурты и любители "рускава мира". Теперь их так же, как и украинский народ, накрывает градами и авиацией кремлевская сатана. Но теперь их нет, попрятались, ****.т на *********** или вообще позасовывали языки в жопу.
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03.03.2022 05:46 Відповісти
Це нова "лєгенда" від фсб. МП має бути заборонено повністю
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03.03.2022 06:00 Відповісти
ФСБМП всіх перевірити та вигнати додому у расєюшку. Хай москалям баки забивають
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03.03.2022 06:17 Відповісти
Бей своих, чтоб чужие боялись! 😲
P. S.
Цікаво, як прокоментує цей обстріл їхній шеф (Гундяєв)?! 🤔
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03.03.2022 06:26 Відповісти
Московский патриарх надо отменить, упразднить...

Бог в голове , в сердце, в душе каждого верующего. А не в резиденциях московских чиновников от церкви.
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03.03.2022 06:59 Відповісти
Тепер вірні МП впевняться нарешті, що Куйло і е той Антихрист.
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03.03.2022 07:03 Відповісти
Сатане по хер на своих баранов
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03.03.2022 07:17 Відповісти
Вірних МП запевняють ті ж попи, що то свої б'ють, що скоро їх даасвабадят. Тільки частина священників з МП виступила проти москви.
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03.03.2022 07:28 Відповісти
Маскалям не можна обстрілювати УПЦ МП, бо там можуть здетонувати їх же склади зброї.
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03.03.2022 07:53 Відповісти
і чому я не сумую...?

думаю, що по завершенню війни, питання московських попів потрібно ставити руба.
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03.03.2022 08:18 Відповісти
Нагадаю як блаЗЄнські заблокували закон, що зобов'язував ці церквИ поміняти назви на РПЦ. Також блаЗЄнські порушили справу про надання Томосу. Тьху на блаЗЄнських!
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03.03.2022 08:37 Відповісти
 
 