Три церкви УПЦ МП потрапили під обстріли у Харкові. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Унаслідок обстрілів 2 березня пошкоджено три церкви Харківської єпархії Української православної церкви Московського патріархату.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
У храмі Жон Мироносиць внаслідок вибуху поблизу управління Нацполіції вибиті вікна та вітражі, пошкоджень зазнав купол та інтер'єр храму. Люди, які перебували у храмі під час вибуху, не травмувалися.
Успенський собор постраждав внаслідок вибуху поблизу Харківської міської ради. В соборі вибито вікна та вітражі, пошкоджено інтер'єр та релігійні предмети, зокрема, ікони. Люди не травмувалися.
Університетський Антонієвський храм Харкова зазнав ушкоджень внаслідок вибуху. У храмі розбиті всі вікна та пошкоджено інтер'єр. Травмованих немає.
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Вот такое воспитывает и МП ... Запретить официально и выгнать к чертовой матери
Взагалі дивуюсь мешканцям України, які так мріяли про прихід кацапів.
Чи вони і досі радіють ?
Особливо після приходу до влади того, кого зараз не варто критикувати....
Вони представляють Сатану в Україні, а не Бога!
- викиньте , спаліть ікони володимираволодимировичачудотворця - вони ракети притягають.
P. S.
Цікаво, як прокоментує цей обстріл їхній шеф (Гундяєв)?! 🤔
Бог в голове , в сердце, в душе каждого верующего. А не в резиденциях московских чиновников от церкви.
думаю, що по завершенню війни, питання московських попів потрібно ставити руба.