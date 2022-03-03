Охтирка оговтується після потужних артилерійських ударів з боку військ РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Місто Охтирка оговтується після потужних артилерійських ударів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт голови Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького.

Як зазначається, ракетними ударами росіяни повністю знищили військову частину де загинули наші військовослужбовці. Завали досі розбирають.

"Знищені житлові будинки, багато жертв серед цивільного населення. Ці російські тварі обстрілюють напряму житлові квартали міста, розстрілюють мирних людей у селах! Ми пам’ятаємо їх звірства за цей тиждень у районі: розстріляний автобус на трасі, до якого не пускали швидкі – стріляли по них теж. Прицільний вогонь артилерією у дитячий садочок. Загинули діти, медики, цивільні люди, наші військовослужбовці. Не пробачимо росіянам цей геноцид!", - зазначив він.





















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