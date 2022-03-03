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Охтирка оговтується після потужних артилерійських ударів з боку військ РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Місто Охтирка оговтується після потужних артилерійських ударів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт голови Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького.

Як зазначається, ракетними ударами росіяни повністю знищили військову частину де загинули наші військовослужбовці. Завали досі розбирають.

"Знищені житлові будинки, багато жертв серед цивільного населення. Ці російські тварі обстрілюють напряму житлові квартали міста, розстрілюють мирних людей у селах! Ми пам’ятаємо їх звірства за цей тиждень у районі: розстріляний автобус на трасі, до якого не пускали швидкі – стріляли по них теж. Прицільний вогонь артилерією у дитячий садочок. Загинули діти, медики, цивільні люди, наші військовослужбовці. Не пробачимо росіянам цей геноцид!", - зазначив він.

Охтирка оговтується після потужних артилерійських ударів з боку військ РФ 01
Охтирка оговтується після потужних артилерійських ударів з боку військ РФ 02
Охтирка оговтується після потужних артилерійських ударів з боку військ РФ 03
Охтирка оговтується після потужних артилерійських ударів з боку військ РФ 04
Охтирка оговтується після потужних артилерійських ударів з боку військ РФ 05
Охтирка оговтується після потужних артилерійських ударів з боку військ РФ 06
Охтирка оговтується після потужних артилерійських ударів з боку військ РФ 07
Охтирка оговтується після потужних артилерійських ударів з боку військ РФ 08
Охтирка оговтується після потужних артилерійських ударів з боку військ РФ 09
Охтирка оговтується після потужних артилерійських ударів з боку військ РФ 10

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Это тоже типа "мы ничего не знали, зачем это делаем"???
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03.03.2022 05:11 Відповісти
Це зробили не люди-це зробили нелюди-кацапи.
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03.03.2022 05:14 Відповісти
Тупе руйнування звичайних домівок, перетворення Охтирки в російське містечко.
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03.03.2022 05:16 Відповісти
Зело мочить, мочить и еще раз мочить, пока бесово кацапотродье не будет изничтожено.
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03.03.2022 05:16 Відповісти
Они же дети, блін
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03.03.2022 05:17 Відповісти
убивать сук ,убивать,убивать!!!!
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03.03.2022 05:20 Відповісти
коментар відмічено як спам
надо строить дома из красного полнотелого толщиной в 2-а кирпича
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03.03.2022 05:26 Відповісти
Нужно убивать кацапов всеми способами и средствами --- кирпич без разницы !!!!
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03.03.2022 06:32 Відповісти
Да, почему бы не взять всех пленных ( последних взятых) и не оставить привязаными на улице к столбу во время обстрела их ними же корешами?
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03.03.2022 08:38 Відповісти
Вбивати цапів без жалю!!!
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03.03.2022 05:49 Відповісти
мамаянізналкудаминявізууут

жодної полоненої арти!

тварюки
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03.03.2022 08:30 Відповісти
СМЕРТЬ ФАШИСТСЬКИМ ОКУПАНТАМ!
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03.03.2022 11:58 Відповісти
 
 