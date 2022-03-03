У Росії випустили газету з обкладинкою "Ні війні", але влада її заборонила. ФОТО

Газета "Все для вас" у російському Якутську вийшла з обкладинкою "Ні війні", але головний офіс Міськдруку заборонив її продавати "про всяк випадок".

Повідомляють, що газету привезли на точки продажу, але не продають, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

У Міськдруку заявили, що тираж не будуть продавати до "офіційного листа", бо "в них там гасло... Ну, не знаю... Ми попросили у них, щоб дозвіл був...".

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У Міськдруку також розповіли, що в Якутську "вже оштрафували одну дівчинку на 10 тисяч рублів за те, що у неї було таке гасло".