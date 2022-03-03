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У Росії випустили газету з обкладинкою "Ні війні", але влада її заборонила. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Газета "Все для вас" у російському Якутську вийшла з обкладинкою "Ні війні", але головний офіс Міськдруку заборонив її продавати "про всяк випадок".
Повідомляють, що газету привезли на точки продажу, але не продають, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
У Міськдруку заявили, що тираж не будуть продавати до "офіційного листа", бо "в них там гасло... Ну, не знаю... Ми попросили у них, щоб дозвіл був...".
У Міськдруку також розповіли, що в Якутську "вже оштрафували одну дівчинку на 10 тисяч рублів за те, що у неї було таке гасло".
Топ коментарі
+19 Иван Петров d4225322
показати весь коментар03.03.2022 07:58
+12 экзорцист
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+9 Roman Rjevskiy
показати весь коментар03.03.2022 07:47
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Про це повідомляє New York Times із посиланням на джерела.
- Це логічно. Ті кацапи не знали анекдот про балувану Галю!
Гордон и рыдающий Ходорковский.
Говорят кацапня что-то там планирует на 6 число.